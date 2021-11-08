Что такое выносливость и для чего нужно ее развивать

Выносливость — это способность организма выполнять свою работу определенное время под нагрузкой. Любая активность влияет на этот показатель: даже если человек просто много ходит, это положительно сказывается на состоянии сердца и сосудов. У выносливости есть разные компоненты: бывает силовая выносливость, функциональная и кардиореспираторная. Многие тренеры концентрируются на одной из них — от этого зависят методики тренировок.

Но для жизни желательно развивать свое тело разносторонне. Так, повышение кардиореспираторной выносливости улучшает работу сердца и легких, помогает избавиться от рисков сердечных заболеваний. В совокупности с функциональной выносливостью она повышает качество жизни в целом, позволяя быть более энергичным, оптимистичным, меньше уставать и подвергаться стрессам.

Связано это с тем, что одновременно с развитием выносливости происходит подстегивание и перенастройка тела. Мышечная система тратит меньше усилий на базовые движения и быстрее восстанавливается. Нервная система настраивается на стрессоустойчивость (любая нерегулярная нагрузка для тела — стресс). Гормональная система развивает качественную и своевременную выработку гормонов, что, в свою очередь, дает повышение иммунитета и метаболизма.

