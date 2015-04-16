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«Потом я защитил диплом на тему щей из квашеной капусты»: Шеф-повара — о своем образовании
Гид The Village
«Потом я защитил диплом на тему щей из квашеной капусты»: Шеф-повара — о своем образованииГде и как учились шеф-повара известных заведений Москвы
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«Потом я защитил диплом на тему щей из квашеной капусты»: Шеф-повара — о своем образовании
Гид The Village

«Потом я защитил диплом на тему щей из квашеной капусты»: Шеф-повара — о своем образовании Где и как учились шеф-повара известных заведений Москвы

«Кафе Пушкинъ», «Юность», Moloko: Что означают названия московских ресторанов
Гид The Village
«Кафе Пушкинъ», «Юность», Moloko: Что означают названия московских ресторановThe Village поговорил с создателями 20 московских ресторанов, баров и кафе о том, почему они назвали свои заведения именно так
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«Кафе Пушкинъ», «Юность», Moloko: Что означают названия московских ресторанов
Гид The Village

«Кафе Пушкинъ», «Юность», Moloko: Что означают названия московских ресторанов The Village поговорил с создателями 20 московских ресторанов, баров и кафе о том, почему они назвали свои заведения именно так

Насколько разные блюда приготовят 10 шеф-поваров из одного продукта — капусты
Гид The Village

Насколько разные блюда приготовят 10 шеф-поваров из одного продукта — капустыНа примере простого и максимально доступного продукта — капусты — The Village рассматривает авторские почерки московских шеф-поваров

Гид The Village

Насколько разные блюда приготовят 10 шеф-поваров из одного продукта — капусты На примере простого и максимально доступного продукта — капусты — The Village рассматривает авторские почерки московских шеф-поваров