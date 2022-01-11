Гастрономические итоги 2021 года: Лучшая и новая веган-пицца, ливанская кухня, кюфта и паста в городе
Сдержанный японский ресторан Hibiki на Трубецкой улице
Районное место вовсе не районного масштаба
На Усачевском рынке открылся корнер Fluffy Fluffy с суфле-панкейками
Команда первой привезла японский десерт в Москву
На Кутузовском проспекте открылся фуд-холл Eat Market
Это уже третий торговый комплекс компании в Москве
Ra'men: Рамен-бар на Цветном бульваре от создателей J'Pan
В меню — рамены, закуски, драфтовые коктейли и саке
Денис Иванов: «Люди хотели водки с пельменями, а не латте-макиато» Владелец рамен-бара [KU:] — о настоящей японской кухне, Сибири и свином сале
В апреле на ВДНХ пройдет фестиваль японской культуры Hinode Power Japan
Здесь сыграют японский рок, научат боевому искусству и рисовать мангу
На Даниловском рынке открылся японский суши-бар Seiji
Это третье заведение японского шефа Сейджи Кусано в Москве
Ресторан «Бардели» Мити Борисова, семейная пекарня и скидки в ресторанах На этой неделе — новые японские и индийские рестораны, обновление «УкуБара» и другие новости ресторанов
Эклерная L'Eclair de Génie, израильская кофейня Cofix и японская закусочная Nomi The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели
Лапшичная Ramen House на Страстном, вечеринка Stay Hungry и второй Americano Black Coffee & Food The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели
На Страстном бульваре открылся Ramen House
Это первый стационарный поп-ап-проект «Местной еды»
Как поклонник аниме и манги запустил в Петербурге новый японский стрит-фуд Себастьян Данилов рассказывает о своих кафе «Такояки» — в «Этажах» и в бывшем гараже на Петроградской стороне
На Пресненской набережной открылся ресторан японской кухни «СушиВёсла»
Основной упор в меню сделан на запечённые роллы с разнообразными начинками
Новый ресторан Новикова, одесская кухня и доставка еды из ресторанов за 99 рублей The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Аркадий Новиков открыл второй ресторан японской кухни Yoko
Рыбу и морепродукты для ресторана привозят свежими два раза в неделю с рынка в Токио
В Москве открылся второй суши-бар Buba by Sumosan
В меню: суши, роллы, супы, лапша, а также десерты
На Петровке открылся ресторан японской кухни Fumisawa Sushi
Новый ресторанный проект Аркадия Новикова
Откуда суши-бары берут палочки? Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане
В Москве открылась ещё одна лапшичная «Марукамэ»
Шестой по счёту ресторан японской сети начал работу на «Юго-Западной»
В Москве открылся японский стейк-хаус
Новый японский ресторан Kobe Steak House начал работу на набережной Тараса Шевченко.