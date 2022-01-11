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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Джапанди, рамен и тайяки: Японское бистро J’Pan на улице Забелина
Джапанди, рамен и тайяки: Японское бистро J’Pan на улице Забелина
Джапанди, рамен и тайяки: Японское бистро J’Pan на улице Забелина

Джапанди, рамен и тайяки: Японское бистро J’Pan на улице Забелина

На Китай-городе открылось японское бистро J’PAN
11 января 2022

На Китай-городе открылось японское бистро J’PAN

Гастрономические итоги 2021 года: Лучшая и новая веган-пицца, ливанская кухня, кюфта и паста в городе
Гастрономические итоги 2021 года: Лучшая и новая веган-пицца, ливанская кухня, кюфта и паста в городе
Гастрономические итоги 2021 года: Лучшая и новая веган-пицца, ливанская кухня, кюфта и паста в городе

Гастрономические итоги 2021 года: Лучшая и новая веган-пицца, ливанская кухня, кюфта и паста в городе

Сдержанный японский ресторан Hibiki на Трубецкой улице
Сдержанный японский ресторан Hibiki на Трубецкой улице Районное место вовсе не районного масштаба
Сдержанный японский ресторан Hibiki на Трубецкой улице

Сдержанный японский ресторан Hibiki на Трубецкой улице
Районное место вовсе не районного масштаба

В «Доме культур» пройдет бранч с роллами от проекта Subzero
6 ноября 2020

В «Доме культур» пройдет бранч с роллами от проекта Subzero

На Петровке открылся японский ресторан Subzero
3 августа 2020

На Петровке открылся японский ресторан Subzero

На Усачевском рынке открылся корнер Fluffy Fluffy с суфле-панкейками

Команда первой привезла японский десерт в Москву

На Усачевском рынке открылся корнер Fluffy Fluffy с суфле-панкейками

На Кутузовском проспекте открылся фуд-холл Eat Market

Это уже третий торговый комплекс компании в Москве

На Кутузовском проспекте открылся фуд-холл Eat Market

Ra'men: Рамен-бар на Цветном бульваре от создателей J'Pan

В меню — рамены, закуски, драфтовые коктейли и саке

Ra'men: Рамен-бар на Цветном бульваре от создателей J'Pan

Денис Иванов: «Люди хотели водки с пельменями, а не латте-макиато»
Денис Иванов: «Люди хотели водки с пельменями, а не латте-макиато» Владелец рамен-бара [KU:] — о настоящей японской кухне, Сибири и свином сале
Денис Иванов: «Люди хотели водки с пельменями, а не латте-макиато»

Денис Иванов: «Люди хотели водки с пельменями, а не латте-макиато»
Владелец рамен-бара [KU:] — о настоящей японской кухне, Сибири и свином сале

В апреле на ВДНХ пройдет фестиваль японской культуры Hinode Power Japan

Здесь сыграют японский рок, научат боевому искусству и рисовать мангу

В апреле на ВДНХ пройдет фестиваль японской культуры Hinode Power Japan

Хороший бар с ненужной едой: «Нэко» в Путинковском
Хороший бар с ненужной едой: «Нэко» в Путинковском Японское место с интересными коктейлями
Хороший бар с ненужной едой: «Нэко» в Путинковском

Хороший бар с ненужной едой: «Нэко» в Путинковском
Японское место с интересными коктейлями

Без умами: Ресторан «Тоторо» на Кутузовском
Без умами: Ресторан «Тоторо» на Кутузовском Никкей-стайл и игристое саке от Раппопорта
Без умами: Ресторан «Тоторо» на Кутузовском

Без умами: Ресторан «Тоторо» на Кутузовском
Никкей-стайл и игристое саке от Раппопорта

На Даниловском рынке открылся японский суши-бар Seiji

Это третье заведение японского шефа Сейджи Кусано в Москве

На Даниловском рынке открылся японский суши-бар Seiji

Ресторан «Бардели» Мити Борисова, семейная пекарня и скидки в ресторанах
Ресторан «Бардели» Мити Борисова, семейная пекарня и скидки в ресторанах На этой неделе — новые японские и индийские рестораны, обновление «УкуБара» и другие новости ресторанов
Ресторан «Бардели» Мити Борисова, семейная пекарня и скидки в ресторанах

Ресторан «Бардели» Мити Борисова, семейная пекарня и скидки в ресторанах
На этой неделе — новые японские и индийские рестораны, обновление «УкуБара» и другие новости ресторанов

В Москве открылся первый японский фастфуд Nagoya

В заведении не будет суши

В Москве открылся первый японский фастфуд Nagoya

Эклерная L'Eclair de Génie, израильская кофейня Cofix и японская закусочная Nomi
Эклерная L'Eclair de Génie, израильская кофейня Cofix и японская закусочная Nomi The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели
Эклерная L'Eclair de Génie, израильская кофейня Cofix и японская закусочная Nomi

Эклерная L'Eclair de Génie, израильская кофейня Cofix и японская закусочная Nomi
The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели

Лапшичная Ramen House на Страстном, вечеринка Stay Hungry и второй Americano Black Coffee & Food
Лапшичная Ramen House на Страстном, вечеринка Stay Hungry и второй Americano Black Coffee & Food The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели
Лапшичная Ramen House на Страстном, вечеринка Stay Hungry и второй Americano Black Coffee & Food

Лапшичная Ramen House на Страстном, вечеринка Stay Hungry и второй Americano Black Coffee & Food
The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели

На Страстном бульваре открылся Ramen House

Это первый стационарный поп-ап-проект «Местной еды»

На Страстном бульваре открылся Ramen House

Как поклонник аниме и манги запустил в Петербурге новый японский стрит-фуд
Как поклонник аниме и манги запустил в Петербурге новый японский стрит-фуд Себастьян Данилов рассказывает о своих кафе «Такояки» — в «Этажах» и в бывшем гараже на Петроградской стороне
Как поклонник аниме и манги запустил в Петербурге новый японский стрит-фуд

Как поклонник аниме и манги запустил в Петербурге новый японский стрит-фуд
Себастьян Данилов рассказывает о своих кафе «Такояки» — в «Этажах» и в бывшем гараже на Петроградской стороне

На Пресненской набережной открылся ресторан японской кухни «СушиВёсла»

Основной упор в меню сделан на запечённые роллы с разнообразными начинками

На Пресненской набережной открылся ресторан японской кухни «СушиВёсла»

Новый ресторан Новикова, одесская кухня и доставка еды из ресторанов за 99 рублей
Новый ресторан Новикова, одесская кухня и доставка еды из ресторанов за 99 рублей The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Новый ресторан Новикова, одесская кухня и доставка еды из ресторанов за 99 рублей

Новый ресторан Новикова, одесская кухня и доставка еды из ресторанов за 99 рублей
The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели

Аркадий Новиков открыл второй ресторан японской кухни Yoko

Рыбу и морепродукты для ресторана привозят свежими два раза в неделю с рынка в Токио

Аркадий Новиков открыл второй ресторан японской кухни Yoko

В Москве открылся второй суши-бар Buba by Sumosan

В меню: суши, роллы, супы, лапша, а также десерты

В Москве открылся второй суши-бар Buba by Sumosan

Не есть суши и роллы с сырой рыбой

Такой совет дают в Роспотребнадзоре

Не есть суши и роллы с сырой рыбой

На Петровке открылся ресторан японской кухни Fumisawa Sushi

Новый ресторанный проект Аркадия Новикова

На Петровке открылся ресторан японской кухни Fumisawa Sushi

Откуда суши-бары берут палочки?
Откуда суши-бары берут палочки? Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане
Откуда суши-бары берут палочки?

Откуда суши-бары берут палочки?
Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане

В Москве открылась ещё одна лапшичная «Марукамэ»

Шестой по счёту ресторан японской сети начал работу на «Юго-Западной»

В Москве открылась ещё одна лапшичная «Марукамэ»

В Москве открылся японский стейк-хаус

Новый японский ресторан Kobe Steak House начал работу на набережной Тараса Шевченко.

В Москве открылся японский стейк-хаус

Первые лица: Как подбирают официантов в «Сумосан»
Первые лица: Как подбирают официантов в «Сумосан» The Village нашёл в Москве рестораны, в которых официантов подбирают по особым критериям. В новом выпуске — легендарный московский ресторан японской кухни «Сумосан».
Первые лица: Как подбирают официантов в «Сумосан»

Первые лица: Как подбирают официантов в «Сумосан»
The Village нашёл в Москве рестораны, в которых официантов подбирают по особым критериям. В новом выпуске — легендарный московский ресторан японской кухни «Сумосан».

«Чикен нанбан» Судо Тейджиро Шеф-повар ресторана японской кухни «Макото» Судо Тейджиро рассказал, как приготовить куриный шницель с соусом тартар в японском стиле.

«Чикен нанбан» Судо Тейджиро

Рецепты шефов: Бараньи рёбрышки в фурикаке Шеф-повар ресторана японской кухни «Сумосан» Роман Павлов рассказал, как приготовить «Ламб фурикаке» — бараньи рёбрышки в традиционной японской панировке.

Рецепты шефов: Бараньи рёбрышки в фурикаке

Интервью: Владелец Nobu о том, как делать рестораны с душой
Интервью: Владелец Nobu о том, как делать рестораны с душой The Village поговорил с Нобу Мацухиса, шеф-поваром и основателем знаменитой сети ресторанов Nobu, о кухне, местном колорите, роллах с майонезом и пирожках с васаби.
Интервью: Владелец Nobu о том, как делать рестораны с душой

Интервью: Владелец Nobu о том, как делать рестораны с душой
The Village поговорил с Нобу Мацухиса, шеф-поваром и основателем знаменитой сети ресторанов Nobu, о кухне, местном колорите, роллах с майонезом и пирожках с васаби.

На Петровке открылась пиццерия Tony Pizza Bar Второе кафе Tony Pizza Bar с тем же интерьером и меню, но на новом месте

На Петровке открылась пиццерия Tony Pizza Bar

Отменный ужин с бокалом вина за 1500 - 2000 рублей. Как?Где?Почему? Статья посвящена кухни Шеф-повару клуба и ресторану «Восемь с половиной долларов»

Отменный ужин с бокалом вина за 1500 - 2000 рублей. Как?Где?Почему?

Мисо-суп с вариациями Суп мисо - отличное кулинарное изобретение, которое придется по вкусу всем, ибо ваша фантазия и возможности касательно него совершенно безграничны!

Мисо-суп с вариациями

Японские профитроли в центре Москвы Откровение дня: японские профитроли рядом с метро Кропоткинская.

Японские профитроли в центре Москвы

Такояки слово "Такояки" состоит из двух частей: "тако" - "осьминог" и "яки" - "жареный". Но, вопреки названию, это вовсе не жареный осьминог, а жареные шарики из теста с кусочком осьминога внутри.

Такояки

«Готовим Суши дома» Не знаю как вы, а я просто безума от японской кухни и самое любимое это конечно же суши. А вы пробовали готовить их дома ? нет ? теперь надеюсь попробуете)

«Готовим Суши дома»