Гастрономические итоги 2021 года: Лучшая и новая веган-пицца, ливанская кухня, кюфта и паста в городе
По традиции весь декабрь мы подводим итоги года и вспоминаем лучшие события и открытия. В этот раз рассказываем о самых интересных, запоминающихся и просто отличных кафе, барах и ресторанах, которые появились в Москве в 2021 году.
Лучшая кюфта в Москве
Mini Turkish Spot
По сути, Mini — монопроект с двумя блюдами в меню: кюфтой с сочными мясными котлетками и балык-экмеком на углях, главными звездами турецкой уличной еды. Основатели места Павел и Валерия действительно вдохновлялись Стамбулом, где отличный стритфуд можно найти буквально на каждом шагу, а главные точки с балык-экмеком и кюфтой, расположенные на набережной у Галатского моста, продвинутые туристы-фуди передают друг другу как притчу. Совершив не одно паломничество на родину балык-экмека, разузнав все про местные специалитеты и особенности их приготовления, пара решилась на собственную закусочную.Читать
Лучшая веганская пицца
в Москве
«КОМ»
Веган-пиццерия «КОМ», заработавшая осенью в Казенном переулке, моментально получила очередь на входе и восторженные отзывы московских веганов. В кафе не гонятся за классикой, зато собрали настоящую беспроигрышную комбинацию из нетривиальных вкусов вроде картофеля с миндальной рикоттой и шпинатом или печеных вешенок с кимчи и томатным соусом. Место открыла команда из трех человек: это Илья Деведжиан, сооснователь кафе «Мох/Волна», проекта «Карибу комбуча» и соорганизатор Грибного фестиваля, Антон Лубны, основатель кафе Fruit & Veggies, сооснователь кафе «Мох/Волна», и Марийка Семененко, соосновательница бара «Делай культуру».Читать
Лучший новый проект с итало-ливанской кухней в Москве
Mina
Ресторан итало-ливанской кухни Mina — одно из самых живых открытий осени и четвертый проект Арама Мнацаканова в Москве («Пробка», Mama Tuta, Maritozzo). Древние гастрономические традиции двух народов сплелись в единую концепцию, вполне современную, и воплотились в пространство в историческом жилом доме 30-х годов. Сначала возникла идея — совместить две неочевидно сочетаемые итальянскую и левантийскую кухни, а затем и доказательство, что это исторически верно: с XIV века в Бейруте живет колония итальянцев, которых так и называют — italo-libanesi. Так можно коротко описать и местное меню.Читать
Лучший новый гастроботанический ресторан в Москве
«Л.Е.С.»
В конце июля на месте жившего, кажется, вечность магазина «Виски мира», что на Тверском бульваре, открылся ресторан «Л.Е.С.». На его кухне проводят всяческие эксперименты с использованием дикорастущих растений, цветов и даже мухоморов в приготовлении еды — для Москвы настоящая диковинка. А возглавляет всю эту цветочно-растительную феерию шеф-повар и гастроботаник Андрей Колодяжный.Читать
Лучший ресторан от главных по вечеринкам в Москве
Restaurant by Deep Fried Friends
Никто не ждал такого серьезного гастрономического проекта, а они взяли и сделали. Restaurant by Deep Fried Friends — первое по-настоящему собственное заведение московской промогруппы, отмечающей в следующем году десятилетие, — и сразу выверенно гастрономическое. С 2012 года архитекторы Марко Михич-Ефтич, Иван Попов, Леша Морозов и автор кулинарного шоу «Сыт по горло» Артур Семков, а также чуть позже примкнувший к ним Денис Кряжев собирали на своих ориентированных на хип-хоп и R&B вечеринках в «Стрелке», «Солянке», «Симачеве» и других клубах и барах the cream of the crop светской молодежи Москвы.Читать
Лучший ресторан при кинотеатре в Москве
Niki
Весной спустя семь лет реставрации заработал кинотеатр «Художественный» — едва ли не самое долгожданное открытие года. В красивом здании с убранством в стиле ар-деко в современной интерпретации не только показывают фильмы. Это большое общественное пространство: здесь проводят экскурсии, можно выпить достойный фильтр или фирменный раф в кофейне Eleven, сложный коктейль в одном из трех баров или почитать книги о кино в филиале библиотеки Некрасова. А еще в «Художественном» работает ресторан русской кухни Niki, и это первый в Москве ресторан при кинотеатре, куда стоит зайти на обед или ужин не только после сеанса, но и приехать специально.Читать
Лучший ресторан с пастой и виниловыми пластинками в Москве
Found Record Store & Pizzeria
Сразу несколько проектов под одним именем — пиццерия создателей итальянского ресторана Tinta, магазин виниловых пластинок команды Enthusiast Records и зона для вдумчивого прослушивания музыки на аудиофильском оборудовании, собранном со всего мира.
В Found ставку делают на комфортную итальянскую еду на каждый день. В огромном меню собрано с десяток видов неаполитанской пиццы, приготовленной в дровяной печи, с полдюжины вариантов пасты (свежая, ручной работы), ризотто, салаты, супы и закуски в диапазоне от вителло тоннато до брускетт, антипасти, лазаньи, блюда, приготовленные в хоспере, и — конечно, куда без них — десерты. Самое главное — в разделе с пастой.Читать
Лучший новый ресторан для свиданий на Патриках
Grace
Изящная брассери в лучшей части Патриков — звонкий проект команды ресторана Buro. TSUM Дины Хабировой, Виталия Шиманского и Владимира Чистякова, где последний теперь не только шеф-повар, но и совладелец. В меру нарядный интерьер с мраморными столиками и огромными окнами, тонкие специи и немного Ближнего Востока в меню — в Grace не страшно звать на свидание самых взыскательных. Но столик лучше бронировать изрядно заранее.Читать
Лучший гастропроект в Хамовниках
«Жирок»
Одно из самых долгожданных открытий года — филиал «Северян» за пределами Садового кольца, в не менее претенциозных, но более живых Хамовниках.
Внутри все та же таинственная музыка и узнаваемый стиль интерьеров студии Натальи Белоноговой («Северяне», «Уголек», Pinch, She и другие): большие окна, угольные доски вместо стен, темные столы и стулья из древесных массивов, свечи. В меню — comfort food в авторском прочтении Георгия Трояна: изящные холодные закуски, свежая рыба, печеный картофель с икрой морского ежа, но главный хит — свиной живот.Читать
Лучшие донатсы в Москве
Caffé Mandy’s
Светлая брассери (так называются кафе без претензий на высокую кухню, но чуть более нарядные, чем бистро и закусочные, с затейливым меню и расслабленной атмосферой), где с момента открытия почти не бывает свободных столиков, а пончики — тут их зовут доунатсами — с ванильным кремом некоторые уже возвели в ранг хитов. Кухня объединяет традиции кухонь мира — в меню встречается Италия, Франция, Израиль и Америка: найдутся и бейглы, и паста, и бабагануш или свежие устрицы.Читать
Лучшее камамэси в Москве
Hibiki
Японский ресторан со сдержанным интерьером и авторской кухней, которая представляет собой сплетение японской и европейской кулинарной традиции. Часть блюд кажутся очень домашними — такую еду действительно подают на домашних семейных ужинах в Японии. Найдутся и обязательные суши, но брать прежде всего нужно камамэси — приготовленный в железном котелке рис с разными добавками. В Hibiki вместо котелка используют порционные мини-скороварки, это сокращает время приготовления с обычных 40 до 10–15 минут.Читать
Лучший новый бар с коктейлями на мескале
Mañana
Мексиканский бар с очень красивым, ярким интерьером и более чем традиционным для испаноговорящих стран названием. Mañana для испанцев и мексиканцев — гораздо больше, чем просто «завтра»; это еще и определенный стиль жизни, который подразумевает туманные планы и умение откладывать на потом то, что стоило бы сделать прямо сейчас.
Помимо понятного меню с тако и кесадильей, в баре делают легкие коктейли на основе пива (в том числе мичеладу) и более крепкие — на мескале. В баре множество разновидностей этого напитка, поэтому за советом лучше обращаться к бармену.Читать
Лучшее новое место с инстаграмными десертами в Москве
Gentle Cafe
Заведение с полноценным меню, где можно позавтракать и даже поужинать (во главе угла — comfort food), но прежде всего идти сюда нужно за сладким. В центре кафе расположена абсолютно космическая витрина-бар, внутри которой размещены кронаты, огромные меренги, цветные фирменные десерты-лодочки, мадлены рококо и эклеры с лаковыми спинками. Понравившийся десерт можно выбрать тут же, обойдя витрину по периметру, и унести с собой, заказав кофе навынос, или взять в конце ужина — запасы нарядных пирожных и выпечки непрерывно пополняются.
Хиты — фирменные и очень сладкие стаканчики и кубы из слоеного теста с обильной кремовой начинкой.Читать
Фотографии: Ксения Колесникова