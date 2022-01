Гастрономические итоги 2021 года: Лучшая и новая веган-пицца, ливанская кухня, кюфта и паста в городе

Restaurant by Deep Fried Friends

Никто не ждал такого серьезного гастрономического проекта, а они взяли и сделали. Restaurant by Deep Fried Friends — первое по-настоящему собственное заведение московской промогруппы, отмечающей в следующем году десятилетие, — и сразу выверенно гастрономическое. С 2012 года архитекторы Марко Михич-Ефтич, Иван Попов, Леша Морозов и автор кулинарного шоу «Сыт по горло» Артур Семков, а также чуть позже примкнувший к ним Денис Кряжев собирали на своих ориентированных на хип-хоп и R&B вечеринках в «Стрелке», «Солянке», «Симачеве» и других клубах и барах the cream of the crop светской молодежи Москвы.