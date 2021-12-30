Гастрономические итоги 2021 года: Лучшая и новая веган-пицца, ливанская кухня, кюфта и паста в городе

Found Record Store & Pizzeria

Сразу несколько проектов под одним именем — пиццерия создателей итальянского ресторана Tinta, магазин виниловых пластинок команды Enthusiast Records и зона для вдумчивого прослушивания музыки на аудиофильском оборудовании, собранном со всего мира.

В Found ставку делают на комфортную итальянскую еду на каждый день. В огромном меню собрано с десяток видов неаполитанской пиццы, приготовленной в дровяной печи, с полдюжины вариантов пасты (свежая, ручной работы), ризотто, салаты, супы и закуски в диапазоне от вителло тоннато до брускетт, антипасти, лазаньи, блюда, приготовленные в хоспере, и — конечно, куда без них — десерты. Самое главное — в разделе с пастой.