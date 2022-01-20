Джапанди, рамен и тайяки: Японское бистро J’Pan на улице Забелина

Рамен, тонкацу, робата и кусияки

Кухня в новом бистро во многом перекликается с первым J’Pan, но меню основательно пересобрали, добавив новые разделы и блюда. В основе все те же хиты японской кухни: донбури, рамены, карри, тонкацу, витрина с красивыми десертами и обширная карта напитков на основе церемониального чая матча из Киото.

Безусловное преимущество второго бистро — барное меню: японские коктейли, селективные сорта саке и сётю, небольшая винная карта с удачными и бюджетными позициями. Еще одна новинка — большой раздел гриля робата, который включает шашлычки кусияки, якинику, а также разнообразные сеты. И самый необычный аттракцион в новом J’Pan — полезное и очень популярное в Японии блюдо — ферментированные забродившие бобы натто, которые в Москве встречаются очень редко (закуска на любителя, но попробовать хоть раз стоит, благо порция небольшая).

В основном меню понятное и универсальное: есть традиционные закуски вроде огурцов суномоно (180 рублей), капусты кимчи (170 рублей), гёдза с лососем (440 рублей), свининой (390 рублей) или креветками (490 рублей), сашими и салатов (возьмите классический зеленый, в которым неожиданную ноту дает дайкон в сочетании с авокадо и изящный соус).

Среди кусияки, тех самых мини-шашлычков, самые удачные — мини-осьминоги (390 рублей), сочная макрель (390 рублей) с юдзу-солью и соусом якитори и цукунэ (290 рублей) — куриная котлета на гриле с маринованным желтком (последний сам по себе превращается в настоящее guilty pleasure и тянет на идеальную закуску).

Среди основных блюд привычные донбури — боулы на японском рисе косихикари с различными топингами. Проверенная классика — покедон (710 рублей) с тунцом, лососем и авокадо и унадон со щедрой порцией угря и соусом унаги. А также новинки — рыбный эбидон (690 рублей) со сладкими креветками в соусе юдзу, авокадо и красной икрой и фудзидон (550 рублей) с говядиной якитори и сливочно-соевой заправкой, этакая японская теплая версия вителло тонато.

Есть и обязательная лапша соба, карри, чикен-кацу в нескольких видах, удоны и рамены. В последних сразу две новинки — рамен с морепродуктами (670 рублей) на сливочно-креветочном бульоне с тикува, копченым кальмаром и тигровыми креветками и карри-рамен (590 рублей) на остром говяжьем бульоне со свиной грудинкой, маринованным бамбуком и пряной кукурузой. Заказывайте тот, что карри.

Особой строкой в J’Pan прописаны блюда, приготовленные на тэппане — горячей металлической плите. Например, такояки (от 300 рублей) — японские пончики из жидкого теста на рыбном бульоне с начинкой (осьминог, креветки, угорь, гребешок), соусом такояки и стружкой тунца кацуобуси. На тэппане здесь готовят и хиросимский тип окономияки (450 рублей), для которого на тонкий блинчик из теста выкладывают обжаренную капусту, якисобу, водоросли аонори, а также креветки или бекон. Завершает блинчик соус окономияки, японский майонез на основе рыбного бульона и стружка тунца. Несмотря на то что все они прописаны в закусках, по сытности такояки и окономияки тянут на полноценные блюда — будьте внимательны.