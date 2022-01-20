Джапанди, рамен и тайяки: Японское бистро J’Pan на улице Забелина
В канун Нового года на улице Забелина без лишней шумихи открылось японское бистро J’Pan. Проработав чуть больше недели в техническом режиме, к Рождеству команда объявила об официальном открытии — на следующий день после него в заведении закончились все десерты, а в ожидании столика в выходной день теперь выстраивается небольшая очередь. Рассказываем, почему сюда стоит зайти, если вы любите японскую кухню.
J’Pan
Адрес
ул. Забелина, 1
Время работы
10:00–23:00
Средний чек
1 500 рублей
J’Pan на Забелина — уже второй проект под этим именем: первая точка крошечной сети не первый год работает недалеко от «Цветного бульвара». Второе бистро запустили основатели J’Pan, бара «Герои», Touch of Matcha и Ra’men Михаил и Денис Левченко в партнерстве с Александром Сысоевым, автором популярного телеграм-канала, основателем крупного ресторанного фестиваля России и вообще человеком деятельным. Хорошая привычка Сысоева — вкладываться в интересные проекты на старте (в этом списке — «Гвидон», Eva, Niki, Gentle, Restaurant by DFF, петербургский Salone Pasta & Bar). Большинство из них, как правило, взлетает. И, похоже, J’Pan не станет исключением.
Справедливости ради стоит заметить, что у основателей проекта и до сотрудничества с Александром Сысоевым не было особых сложностей с привлечением аудитории: в первом J’Pan в выходной день неизбежно заняты все столики, даже несмотря на формат повседневного японского кафе, которое подразумевает довольно быстрый обед без рассиживаний за столом. Так что второе место с более просторным залом было лишь вопросом времени (и сторонних инвестиций).
Джапанди, светлое дерево и тонкие детали
На Забелина новое бистро заняло пространство закрывшегося осенью заведения «Натура» — на фасаде уверенно обосновалась вывеска J’Pan, но с дверями все равно лучше быть внимательными: легко толкнуть соседнюю и оказаться в итальянской траттории Officina (еще одно отличное место на Забелина).
Внутри — небольшой зал, разделенный на две части, открытая кухня и барная зона. В новом бистро уже 36 посадочных мест — это больше, чем в первом J’Pan, но по выходным столов все равно не хватает. Интерьер нового бистро — работа дизайнера Николая Ярина, вдохновленного стилем джапанди. Философию нового пространства он построил на трех китах — натуральность, экологичность и функциональность. В самом интерьере много геометричных элементов — деревянные рейки, вертикально направленная объемная керамическая плитка, рифленое стекло и металлические конструкции. Светлый и объемный интерьер подчеркивают черные и четкие акценты — светильники, подстолья и декоративные элементы.
Интерьер нового J’Pan получился более сдержанным и взрослым — все детали тщательно подобраны, легкая мебель из светлого дерева напоминает о классических японских изакаях, а столы удобно сдвигать, если вы пришли компанией. Помимо интерьера, вы, скорее всего, обратите внимание на изящную посуду кутани, ее привезли прямиком из Японии. Вся керамика расписана вручную и покрыта прозрачной глазурью. Посуду, а также японские сладости, карри, соусы и матча в будущем можно будет приобрести в магазине J’Pan.
Рамен, тонкацу, робата и кусияки
Кухня в новом бистро во многом перекликается с первым J’Pan, но меню основательно пересобрали, добавив новые разделы и блюда. В основе все те же хиты японской кухни: донбури, рамены, карри, тонкацу, витрина с красивыми десертами и обширная карта напитков на основе церемониального чая матча из Киото.
Безусловное преимущество второго бистро — барное меню: японские коктейли, селективные сорта саке и сётю, небольшая винная карта с удачными и бюджетными позициями. Еще одна новинка — большой раздел гриля робата, который включает шашлычки кусияки, якинику, а также разнообразные сеты. И самый необычный аттракцион в новом J’Pan — полезное и очень популярное в Японии блюдо — ферментированные забродившие бобы натто, которые в Москве встречаются очень редко (закуска на любителя, но попробовать хоть раз стоит, благо порция небольшая).
В основном меню понятное и универсальное: есть традиционные закуски вроде огурцов суномоно (180 рублей), капусты кимчи (170 рублей), гёдза с лососем (440 рублей), свининой (390 рублей) или креветками (490 рублей), сашими и салатов (возьмите классический зеленый, в которым неожиданную ноту дает дайкон в сочетании с авокадо и изящный соус).
Среди кусияки, тех самых мини-шашлычков, самые удачные — мини-осьминоги (390 рублей), сочная макрель (390 рублей) с юдзу-солью и соусом якитори и цукунэ (290 рублей) — куриная котлета на гриле с маринованным желтком (последний сам по себе превращается в настоящее guilty pleasure и тянет на идеальную закуску).
Среди основных блюд привычные донбури — боулы на японском рисе косихикари с различными топингами. Проверенная классика — покедон (710 рублей) с тунцом, лососем и авокадо и унадон со щедрой порцией угря и соусом унаги. А также новинки — рыбный эбидон (690 рублей) со сладкими креветками в соусе юдзу, авокадо и красной икрой и фудзидон (550 рублей) с говядиной якитори и сливочно-соевой заправкой, этакая японская теплая версия вителло тонато.
Есть и обязательная лапша соба, карри, чикен-кацу в нескольких видах, удоны и рамены. В последних сразу две новинки — рамен с морепродуктами (670 рублей) на сливочно-креветочном бульоне с тикува, копченым кальмаром и тигровыми креветками и карри-рамен (590 рублей) на остром говяжьем бульоне со свиной грудинкой, маринованным бамбуком и пряной кукурузой. Заказывайте тот, что карри.
Особой строкой в J’Pan прописаны блюда, приготовленные на тэппане — горячей металлической плите. Например, такояки (от 300 рублей) — японские пончики из жидкого теста на рыбном бульоне с начинкой (осьминог, креветки, угорь, гребешок), соусом такояки и стружкой тунца кацуобуси. На тэппане здесь готовят и хиросимский тип окономияки (450 рублей), для которого на тонкий блинчик из теста выкладывают обжаренную капусту, якисобу, водоросли аонори, а также креветки или бекон. Завершает блинчик соус окономияки, японский майонез на основе рыбного бульона и стружка тунца. Несмотря на то что все они прописаны в закусках, по сытности такояки и окономияки тянут на полноценные блюда — будьте внимательны.
Японские десерты и матча-бар
Как и в первом J’Pan, на Забелина у входа выстроена яркая витрина десертов, среди которых популярный в Японии блинный торт с матча (390 рублей) и баскский чизкейк с матча (350 рублей), японский сникерс с жареным чаем (390 рублей) и еще не один десяток сладостей, которые в бистро пополняют каждый сезон. В десертном меню есть и веганские десерты, например мусс кокос-папайя (390 рублей) c компоте из манго и папайи, в точности повторяющий форму маленького кокоса.
Есть и японские рыбки тайяки (200 рублей), специально для которых из Японии привезли сразу десять видов пасты адзуки с разными вкусами (юдзу, японский абрикос, цубуан, косиан, яблоко и другие), а также специальную муку для полупрозрачных белых моти-тайяки. Если десерты в витрине — это японский взгляд на европейские традиции, но тайяки — уже более специфическое блюдо, которое больше понравится настоящим фанатам выпечки с бобами.
Еще одна важная составляющая гастрономического опыта в J’Pan — матча-бар. В основе меню церемониальный чай высшего сорта из Киото, который используется в приготовлении большей части напитков. Из классики — матча-эспрессо (350 рублей), который подают в чаше чаван, и матча-латте (360 рублей). А среди любопытных — матча bubble gum (320 рублей), замешанный на банановом, соевом и кокосовом молоко с цедрой апельсина, матча лимон-розмарин (350 рублей), матча с муссом из манго (350 рублей), гречишный соба-тя-латте (350 рублей) или конфетный белый шоколад с мандарином (370 рублей). В барном меню также представлена японская чайная карта, сорта в которой собраны в лучших регионах Японии (сорта «сентя сё», «удзи гёкуро», «гэммайтя» с матча «каори» и другие). Классический кофе в баре варят на смеси зерен категории спешелти от друзей — бистро Rockets Coffee. Любой напиток могут приготовить на кокосовом, банановом, соевом или миндальном молоке.
Япония на Забелина
Новый J’Pan — повзрослевшая версия первого японского кафе: меню на Забелина разнообразнее и будто бы интереснее, а лаконичный, но уютный интерьер и мягкий свет (да что уж скрывать, коктейли и вино по бокалам тоже) располагают к встречам с друзьями. Сюда хорошо свернуть после прогулки по верхнему и нижнему Китай-городу или в поисках сытного ужина перед солянско-покровским бар-хопингом (рамен придется как нельзя кстати).
Что удивительно, несмотря на обилие кафе, ресторанов и баров, с хорошим раменом и окономияки на Китай-городе до появления J’Pan было туго, так что удивляться заполненному даже в будние дни залу не приходится.
Цитаты из меню:
Огурцы суномоно
180 рублей
Курица карааге
380 рублей
Гёдза с лососем
440 рублей
Такояки с осьминогом
320 рублей
Удон в бульоне с говядиной
550 рублей
Чикен кацу
470 рублей
Гюдон
520 рублей
Карри-рамен
590 рублей