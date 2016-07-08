На Даниловском рынке пройдет гастролекция о сочетаемости вина и мяса
В лектории Food & Wine Pairing 21 марта состоится вторая из четырех намеченых встреч
12 мест в Москве для воскресных бранчей Омлет и шампанское — завтрак, который длится весь день
12 мест в Москве для воскресных бранчей Омлет и шампанское — завтрак, который длится весь день
В ресторане «Южане» полностью обновилось меню
Ассортимент мяса в основном меню ресторана расширился
Никакого супермаркета: Где купить мясо для шашлыка и гриля Собрали предложения московских кафе, лавок и ресторанов для тех, кто планирует пожарить мясо на природе
Никакого супермаркета: Где купить мясо для шашлыка и гриля Собрали предложения московских кафе, лавок и ресторанов для тех, кто планирует пожарить мясо на природе
Кофейня на «Достоевской», лапшичная на Чистых прудах и новости ресторанов На этой неделе — новая просторная кофейня Point 242, гастроли скандинавских бартендеров и празднование Дня независимости Греции
Кофейня на «Достоевской», лапшичная на Чистых прудах и новости ресторанов На этой неделе — новая просторная кофейня Point 242, гастроли скандинавских бартендеров и празднование Дня независимости Греции
Блюда из дровяной печи, русская кухня и новогодние бранчи в «Южанах» Главные гастрономические события недели
Блюда из дровяной печи, русская кухня и новогодние бранчи в «Южанах» Главные гастрономические события недели
Лавки при кафе и ресторанах Где можно купить свежее мясо, курицу гриль, сыр и многое другое
Лавки при кафе и ресторанах Где можно купить свежее мясо, курицу гриль, сыр и многое другое
Китайская и корейская кухня, второй Porketteria ZIZO и тако на Покровке The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели
Китайская и корейская кухня, второй Porketteria ZIZO и тако на Покровке The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели
Как выбирать мясо? Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как все устроено на самом деле
Как выбирать мясо? Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как все устроено на самом деле
13 сетов Московского гастрономического фестиваля Buba by Sumosan, Delicatessen, «Южане» и другие участники фестиваля
13 сетов Московского гастрономического фестиваля Buba by Sumosan, Delicatessen, «Южане» и другие участники фестиваля
Кафе «Прогресс», новая «Сосна и Липа» и московский гастрофестиваль The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели
Кафе «Прогресс», новая «Сосна и Липа» и московский гастрофестиваль The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели
Шеф-повара придумывают школьное меню The Village попросил трёх московских поваров составить небанальные школьные завтраки и обеды на неделю согласно санитарным нормам и правилам
Шеф-повара придумывают школьное меню The Village попросил трёх московских поваров составить небанальные школьные завтраки и обеды на неделю согласно санитарным нормам и правилам
На Даниловском рынке открылся мясной магазин-кафе «Ребро Адама»
Новый проект стал продолжением мясной лавки Тахира Холикбердиева «Кубанское мясо»
Копчёный пунш с ягодами и ещё четыре летних безалкогольных коктейля The Village узнал, какие напитки помогут освежиться в жару
Копчёный пунш с ягодами и ещё четыре летних безалкогольных коктейля The Village узнал, какие напитки помогут освежиться в жару
Мясо «от рожек до ножек», сосисочная на Мясницкой, греко-русский ресторан и другие открытия июля The Village рассказывает о главных гастрономических событиях прошедшего месяца
Мясо «от рожек до ножек», сосисочная на Мясницкой, греко-русский ресторан и другие открытия июля The Village рассказывает о главных гастрономических событиях прошедшего месяца
Попробовать бургер с нутрией и земляничный тарт в «Южанах»
Еженедельные советы и находки от сотрудников редакции
Ресторан «Южане» на проспекте Академика Сахарова Бургеры из нутрии, калкан и рапаны — самая южная кухня в Москве
Ресторан «Южане» на проспекте Академика Сахарова Бургеры из нутрии, калкан и рапаны — самая южная кухня в Москве
Мясной ресторан «Южане», гастропаб Funky Food, а также устричный бар в Москве The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели