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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Каши, оладьи и яйца пашот: Где завтракать в Москве
Каши, оладьи и яйца пашот: Где завтракать в Москве Новые завтраки в городе
Каши, оладьи и яйца пашот: Где завтракать в Москве

Каши, оладьи и яйца пашот: Где завтракать в Москве
Новые завтраки в городе

Как пожарить сочный стейк дома
Как пожарить сочный стейк дома Толщина мяса, рибай и отдых стейка
Как пожарить сочный стейк дома

Как пожарить сочный стейк дома
Толщина мяса, рибай и отдых стейка

На Даниловском рынке пройдет гастролекция о сочетаемости вина и мяса

В лектории Food & Wine Pairing 21 марта состоится вторая из четырех намеченых встреч

На Даниловском рынке пройдет гастролекция о сочетаемости вина и мяса

12 мест в Москве для воскресных бранчей
12 мест в Москве для воскресных бранчей Омлет и шампанское — завтрак, который длится весь день
12 мест в Москве для воскресных бранчей

12 мест в Москве для воскресных бранчей
Омлет и шампанское — завтрак, который длится весь день

В ресторане «Южане» полностью обновилось меню

Ассортимент мяса в основном меню ресторана расширился

В ресторане «Южане» полностью обновилось меню

Никакого супермаркета: Где купить мясо для шашлыка и гриля
Никакого супермаркета: Где купить мясо для шашлыка и гриля Собрали предложения московских кафе, лавок и ресторанов для тех, кто планирует пожарить мясо на природе
Никакого супермаркета: Где купить мясо для шашлыка и гриля

Никакого супермаркета: Где купить мясо для шашлыка и гриля
Собрали предложения московских кафе, лавок и ресторанов для тех, кто планирует пожарить мясо на природе

Кофейня на «Достоевской», лапшичная на Чистых прудах и новости ресторанов
Кофейня на «Достоевской», лапшичная на Чистых прудах и новости ресторанов На этой неделе — новая просторная кофейня Point 242, гастроли скандинавских бартендеров и празднование Дня независимости Греции
Кофейня на «Достоевской», лапшичная на Чистых прудах и новости ресторанов

Кофейня на «Достоевской», лапшичная на Чистых прудах и новости ресторанов
На этой неделе — новая просторная кофейня Point 242, гастроли скандинавских бартендеров и празднование Дня независимости Греции

Куда сходить праздничным вечером
Куда сходить праздничным вечером Рассказываем, где поужинать 8 Марта
Куда сходить праздничным вечером

Куда сходить праздничным вечером
Рассказываем, где поужинать 8 Марта

Куда идти есть блины на Масленицу
Куда идти есть блины на Масленицу Рассказываем, где в Москве самые вкусные блины
Куда идти есть блины на Масленицу

Куда идти есть блины на Масленицу
Рассказываем, где в Москве самые вкусные блины

Блюда из дровяной печи, русская кухня и новогодние бранчи в «Южанах»
Блюда из дровяной печи, русская кухня и новогодние бранчи в «Южанах» Главные гастрономические события недели
Блюда из дровяной печи, русская кухня и новогодние бранчи в «Южанах»

Блюда из дровяной печи, русская кухня и новогодние бранчи в «Южанах»
Главные гастрономические события недели

Лавки при кафе и ресторанах
Лавки при кафе и ресторанах Где можно купить свежее мясо, курицу гриль, сыр и многое другое
Лавки при кафе и ресторанах

Лавки при кафе и ресторанах
Где можно купить свежее мясо, курицу гриль, сыр и многое другое

Китайская и корейская кухня, второй Porketteria ZIZO и тако на Покровке
Китайская и корейская кухня, второй Porketteria ZIZO и тако на Покровке The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели
Китайская и корейская кухня, второй Porketteria ZIZO и тако на Покровке

Китайская и корейская кухня, второй Porketteria ZIZO и тако на Покровке
The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели

Как выбирать мясо?
Как выбирать мясо? Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как все устроено на самом деле
Как выбирать мясо?

Как выбирать мясо?
Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как все устроено на самом деле

13 сетов Московского гастрономического фестиваля
13 сетов Московского гастрономического фестиваля Buba by Sumosan, Delicatessen, «Южане» и другие участники фестиваля
13 сетов Московского гастрономического фестиваля

13 сетов Московского гастрономического фестиваля
Buba by Sumosan, Delicatessen, «Южане» и другие участники фестиваля

Кафе «Прогресс», новая «Сосна и Липа» и московский гастрофестиваль
Кафе «Прогресс», новая «Сосна и Липа» и московский гастрофестиваль The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели
Кафе «Прогресс», новая «Сосна и Липа» и московский гастрофестиваль

Кафе «Прогресс», новая «Сосна и Липа» и московский гастрофестиваль
The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели

Шеф-повара придумывают школьное меню
Шеф-повара придумывают школьное меню The Village попросил трёх московских поваров составить небанальные школьные завтраки и обеды на неделю согласно санитарным нормам и правилам
Шеф-повара придумывают школьное меню

Шеф-повара придумывают школьное меню
The Village попросил трёх московских поваров составить небанальные школьные завтраки и обеды на неделю согласно санитарным нормам и правилам

На Даниловском рынке открылся мясной магазин-кафе «Ребро Адама»

Новый проект стал продолжением мясной лавки Тахира Холикбердиева «Кубанское мясо»

На Даниловском рынке открылся мясной магазин-кафе «Ребро Адама»

Копчёный пунш с ягодами и ещё четыре летних безалкогольных коктейля
Копчёный пунш с ягодами и ещё четыре летних безалкогольных коктейля The Village узнал, какие напитки помогут освежиться в жару
Копчёный пунш с ягодами и ещё четыре летних безалкогольных коктейля

Копчёный пунш с ягодами и ещё четыре летних безалкогольных коктейля
The Village узнал, какие напитки помогут освежиться в жару

Мясо «от рожек до ножек», сосисочная на Мясницкой, греко-русский ресторан и другие открытия июля
Мясо «от рожек до ножек», сосисочная на Мясницкой, греко-русский ресторан и другие открытия июля The Village рассказывает о главных гастрономических событиях прошедшего месяца
Мясо «от рожек до ножек», сосисочная на Мясницкой, греко-русский ресторан и другие открытия июля

Мясо «от рожек до ножек», сосисочная на Мясницкой, греко-русский ресторан и другие открытия июля
The Village рассказывает о главных гастрономических событиях прошедшего месяца

Попробовать бургер с нутрией и земляничный тарт в «Южанах»

Еженедельные советы и находки от сотрудников редакции

Попробовать бургер с нутрией и земляничный тарт в «Южанах»

Ресторан «Южане» на проспекте Академика Сахарова
Ресторан «Южане» на проспекте Академика Сахарова Бургеры из нутрии, калкан и рапаны — самая южная кухня в Москве
Ресторан «Южане» на проспекте Академика Сахарова

Ресторан «Южане» на проспекте Академика Сахарова
Бургеры из нутрии, калкан и рапаны — самая южная кухня в Москве

Мясной ресторан «Южане», гастропаб Funky Food, а также устричный бар в Москве
Мясной ресторан «Южане», гастропаб Funky Food, а также устричный бар в Москве The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели
Мясной ресторан «Южане», гастропаб Funky Food, а также устричный бар в Москве

Мясной ресторан «Южане», гастропаб Funky Food, а также устричный бар в Москве
The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели