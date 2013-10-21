Светлана Ефремова
На сайте с 22 апреля 2008
Любимое место
Анастасия Сартан о кафе ConversationОснователь магазина Trends Brands Настя Сартан о месте с расслабленной атмосферой бруклинского кафе
Любимое место
Анастасия Сартан о кафе Conversation Основатель магазина Trends Brands Настя Сартан о месте с расслабленной атмосферой бруклинского кафе
Любимое место
Екатерина Павелко о ресторане «Уголёк»Директор моды журнала Esquire Екатерина Павелко рассказала о ресторане, где готовят еду, которая удивляет
Любимое место
Екатерина Павелко о ресторане «Уголёк» Директор моды журнала Esquire Екатерина Павелко рассказала о ресторане, где готовят еду, которая удивляет
Любимое место
Основатель компании Splat Евгений Дёмин о ресторане «Сейджи»Основатель и генеральный директор компании Splat рассказал о ресторане с неадаптированной японской едой, который вошёл в рейтинг лучших ресторанов мира
Любимое место
Основатель компании Splat Евгений Дёмин о ресторане «Сейджи» Основатель и генеральный директор компании Splat рассказал о ресторане с неадаптированной японской едой, который вошёл в рейтинг лучших ресторанов мира
Любимое место
Илья Осколков-Ценципер о ресторане GlenuillОснователь журнала «Афиша» и Института «Стрелка» Илья Осколков-Ценципер рассказал о ресторане с интересной авторской едой и человечными официантами
Любимое место
Илья Осколков-Ценципер о ресторане Glenuill Основатель журнала «Афиша» и Института «Стрелка» Илья Осколков-Ценципер рассказал о ресторане с интересной авторской едой и человечными официантами
Любимое место
Главный редактор Harper’s Bazaar Дарья Веледеева о кафе Bruce Lee Главный редактор журналов Harper’s Bazaar и Bazaar Art рассказала о кафе с китайской кухней и видом на Москву-реку
Любимое место
Главный редактор Harper’s Bazaar Дарья Веледеева о кафе Bruce Lee Главный редактор журналов Harper’s Bazaar и Bazaar Art рассказала о кафе с китайской кухней и видом на Москву-реку
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Основатель GetTaxi Шахар Вайсер о кафе «Как есть»Основатель компании GetTaxi рассказал о ресторане с современной русской кухней, в котором ему одновременно комфортно и любопытно
Любимое место
Основатель GetTaxi Шахар Вайсер о кафе «Как есть» Основатель компании GetTaxi рассказал о ресторане с современной русской кухней, в котором ему одновременно комфортно и любопытно
Любимое место
Давид Ян о кафе «Цурцум»Основатель компании ABBYY рассказал о культуре арт-кафе на примере кафе «Цурцум»
Любимое место
Давид Ян о кафе «Цурцум» Основатель компании ABBYY рассказал о культуре арт-кафе на примере кафе «Цурцум»
Любимое место
Анастасия и Сергей Рябцовы о ресторане Vogue Cafe Основательница магазина «Берёзка» и управляющий директор «Группы Спутник» рассказали о культовом ресторане, который есть в списках консьержей лучших отелей города
Любимое место
Анастасия и Сергей Рябцовы о ресторане Vogue Cafe Основательница магазина «Берёзка» и управляющий директор «Группы Спутник» рассказали о культовом ресторане, который есть в списках консьержей лучших отелей города
Любимое место
Даниил Сергеев о кафе The Burger BrothersCооснователь креативного агентства Firma рассказал The Village о лучших бургерах в городе и правильном пути развития
Любимое место
Даниил Сергеев о кафе The Burger Brothers Cооснователь креативного агентства Firma рассказал The Village о лучших бургерах в городе и правильном пути развития
Любимое место
Анна Белодедова о кондитерской Upside Down Cake Co Основательница онлайн-магазина Ready-to-wear.ru рассказала The Village о том, что ей нравится в американском подходе к еде и где его можно встретить в Москве
Любимое место
Анна Белодедова о кондитерской Upside Down Cake Co Основательница онлайн-магазина Ready-to-wear.ru рассказала The Village о том, что ей нравится в американском подходе к еде и где его можно встретить в Москве
Любимое место
Данила Антоновский о винном баре Brix Совладелец Chop-Chop Данила Антоновский рассказал The Village об универсальном баре, где приятно работать по утрам, ужинать с друзьями и к тому же можно встретить Никиту Михалкова
Любимое место
Данила Антоновский о винном баре Brix Совладелец Chop-Chop Данила Антоновский рассказал The Village об универсальном баре, где приятно работать по утрам, ужинать с друзьями и к тому же можно встретить Никиту Михалкова
Любимое место
Алёна Владимирская о кафе «Бублик»Руководитель HR-агентства Pruffi Алёна Владимирская рассказала The Village о плюсах и минусах кафе «Бублик», где уже два года ежедневно проводит собеседования.
Любимое место
Алёна Владимирская о кафе «Бублик» Руководитель HR-агентства Pruffi Алёна Владимирская рассказала The Village о плюсах и минусах кафе «Бублик», где уже два года ежедневно проводит собеседования.
Любимое место
Мария Хейворд о ресторане RoniХозяйка Oldich Dress & Drink Мария Хейворд рассказала The Village о ресторане Roni, где постоянно слышна иностранная речь и готовят вкусную паназиатскую еду.
Любимое место
Мария Хейворд о ресторане Roni Хозяйка Oldich Dress & Drink Мария Хейворд рассказала The Village о ресторане Roni, где постоянно слышна иностранная речь и готовят вкусную паназиатскую еду.
Любимое место
Илья Тютенков о «Москва-Дели»Ресторатор Илья Тютенков рассказал The Village о «Москва-Дели», вегетарианской кулинарной мастерской, где готовят вкусную индийскую еду.
Любимое место
Илья Тютенков о «Москва-Дели» Ресторатор Илья Тютенков рассказал The Village о «Москва-Дели», вегетарианской кулинарной мастерской, где готовят вкусную индийскую еду.
Любимое место
Нелли Константинова о ресторане «Brasserie Мост»Журналист Нелли Константинова рассказала The Village о ресторане «Brasserie Мост», где готовят региональную французскую еду и слышно, о чём говорят за соседним столом.
Любимое место
Нелли Константинова о ресторане «Brasserie Мост» Журналист Нелли Константинова рассказала The Village о ресторане «Brasserie Мост», где готовят региональную французскую еду и слышно, о чём говорят за соседним столом.
Любимое место
Наталья Догадина о ресторане Saxon + ParoleХозяйка Rehabshop Наталья Догадина рассказала The Village о Saxon + Parole, красивом ресторане рядом с домом, где вкусно готовят еду и красиво подают коктейли.
Любимое место
Наталья Догадина о ресторане Saxon + Parole Хозяйка Rehabshop Наталья Догадина рассказала The Village о Saxon + Parole, красивом ресторане рядом с домом, где вкусно готовят еду и красиво подают коктейли.
Любимое место
Ольга Карпуть о ресторане «Рулет»Хозяйка магазина «Кузнецкий мост 20» рассказала The Village о месте рядом с домом, где всё приготовлено с любовью, и о том, где в Москве лучшая итальянская еда.
Любимое место
Ольга Карпуть о ресторане «Рулет» Хозяйка магазина «Кузнецкий мост 20» рассказала The Village о месте рядом с домом, где всё приготовлено с любовью, и о том, где в Москве лучшая итальянская еда.
Любимое место
Александра Шафорост о винотеке Grand CruСоздатель печенья «Marc 100 % натурально» рассказала The Village о месте, где персонал с душой подходит к рекомендациям, и посоветовала кафе, где делают капучино с лавандой.
Любимое место
Александра Шафорост о винотеке Grand Cru Создатель печенья «Marc 100 % натурально» рассказала The Village о месте, где персонал с душой подходит к рекомендациям, и посоветовала кафе, где делают капучино с лавандой.
Любимое место
Анна Дюльгерова о кафе при центре «Гараж»Директор по коммуникациям универмага «Цветной» Анна Дюльгерова рассказала The Village о кафе с красивым архитектурным решением и приятной едой.
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Анна Дюльгерова о кафе при центре «Гараж» Директор по коммуникациям универмага «Цветной» Анна Дюльгерова рассказала The Village о кафе с красивым архитектурным решением и приятной едой.
Любимое место
Екатерина Скоробогатова о кафе I Love CakeДиректор по развитию «Facebook Россия» Екатерина Скоробогатова рассказала The Village о важности ритуалов и о том, где готовят лучший в мире кофе.
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