Рецепты шефов: Жареный палтус cо cладким картофелем гриль и соусом из зелёного яблока и манго Руль Линтерманс, шеф-повар лондонского ресторана Sketch, приехал на гастроли в московский Les Menus и рассказал The Village о том, как приготовить жареного палтуса cо cладким картофелем гриль.
Руль Линтерманс — шеф-повар знаменитого лондонского ресторана Пьера Ганьера Sketch, где работает с 2008 года. В Москву приехал по приглашению московского ганьеровского ресторана Les Menus на два месяца, чтобы полностью обновить меню. Кулинарную карьеру Руль начал в 14 лет на кухне ресторана при отеле, позже окончил Бельгийскую кулинарную школу святого Джозефа и ESCF Ferrandi в Париже. Кроме ресторана Sketch, отмеченного звездой Michelin, Руль работал и в других мишленовских ресторанах в Париже: Les Elysees du Vernet, Les Ambassadeurs, Le Grand Vefour. В Бельгии отвечал за кухню Le Chateau du Mylord a Ellezelles. Кроме своего нынешнего наставника Пьера Ганьера, Руль успел поработать со знаменитым Аленом Дюкассом. После Les Menus шеф-повар едет открывать ресторан в новом отеле Waldorf Astoria в Берлине.
ИНГРЕДИЕНТЫ
480 г палтуса (большая рыбина)
СОУС
1 зелёное яблоко (сорт Granny Smith)
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Очистить рыбу и порезать на части по 120 г. Жарить на сковороде с тефлоновой поверхностью без добавления масла, а когда рыба медленно начнёт окрашиваться, добавить солёное масло и дожарить.
Выложить сладкий картофель на крупную соль и довести в духовке до полуготовности (картофель должен остаться твёрдым). Остудить, порезать на ломтики толщиной 1 см, готовить на гриле.
Очистить от кожуры и нарезать грейпфрут и лайм мелкими кубиками. Так же нарезать зелёное яблоко и манго. Смешать все ингредиенты. Добавить кунжутное масло и немного морской соли.
Первым на тарелку выложить картофель гриль, затем — жареного палтуса, а сверху положить фрукты, приправленные кунжутным маслом. Украсить свежей кинзой.
СОВЕТЫ ШЕФ-ПОВАРА
«Я всегда добавляю лимонный сок в соль: когда я солю рыбу при жарке, соль медленно тает и придаёт ей вкус лимона».
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