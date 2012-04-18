Очистить рыбу и порезать на части по 120 г. Жарить на сковороде с тефлоновой поверхностью без добавления масла, а когда рыба медленно начнёт окрашиваться, добавить солёное масло и дожарить.

Выложить сладкий картофель на крупную соль и довести в духовке до полуготовности (картофель должен остаться твёрдым). Остудить, порезать на ломтики толщиной 1 см, готовить на гриле.