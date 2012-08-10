В Москве тысячи кафе и ресторанов, и каждую неделю открываются новые — но список самых любимых мест, куда идёшь не любопытства ради, а за знакомым и проверенным, редко меняется со временем. Во втором выпуске рубрики, которая посвящена именно таким, любимым местам, владелица спортивного клуба October Boxing Club Елена Малова рассказывает о ресторане Correa's, сэндвиче с цыплёнком терияки в лаваше как аналоге шаурмы и о том, что в Москве есть места, где действительно вкусная еда, но на столах танцуют девушки.



Елена Малова Владелица спортивного клуба

для топ-менеджеров

October Boxing Club Заказ:

С эндвич с цыплёнком

терияки в лаваше — 380 р.

Молочный улун 300 мл — 190 р.



О месте

В Москве очень сложно найти место, где было бы приятно во всех отношениях: вкусная еда, атмосфера, и ещё хорошо бы, чтобы я могла прийти туда одна и мне было комфортно.

Когда Correa's открылся на Ордынке семь лет назад, было какое-то удивительное немосковское ощущение от этого места — простая еда, которая, в отличие от всего, что тогда было в Москве, не итальянская или японская и не фьюжн, а что-то вообще новое и вне существовавших правил. При этом вокруг странный закрытый двор офисного центра, стерильная чистота и клерки, и Айзек Корреа (шеф-повар и на тот момент совладелец места) весь в татуировках и широченных штанах с его неизменным «What's up, big mama?» Это было обещанием, казалось, что появится много таких мест, как Correa's, и ещё много других прекрасных мест — и Москва станет немного Нью-Йорком.

Спустя семь лет я всё так же почти каждый день бываю в Correa's, а Москва так и не стала Нью-Йорком. Здесь по-прежнему очень сложно найти свои места. Мне, например, ещё нравится Bontempi Bar: там простая еда без претензии, традиционная итальянская, но зато очень классная атмосфера. Или есть ресторан Shatush, где действительно вкусная еда, но очень мрачно, и танцуют непонятные девушки на столах. Так что пока Correa's c уверенностью можно назвать самым любимым мною кафе в Москве.





О блюдах

Моё любимое блюдо в городе — сэндвич с цыплёнком терияки в лаваше в ресторане Correa's. Аналогов в Москве я не встречала, этот сэндвич можно сравнить с шаурмой. Такая западная переработка шаурмы из продуктов высокого качества, чем Correa's и приятен, — безопасный аналог шаурмы, которую все на самом деле любят.

Я неизменно захожу сюда позавтракать — это вообще мой основной приём пищи за день. В это время здесь шведский стол всего за 380 рублей: свежая выпечка, мюсли, много всего вкусного, и люди вокруг очень приятные. По утрам я всегда ем тут круассан, творог со сметаной и пью кофе, который здесь, кстати, очень вкусный. По вечерам я ужинаю тоже почти всегда в Correa’s: мне кажется, тут самый вкусный «Цезарь» в городе, а ещё отличная пицца c копчёным лососем и сметаной.

Ещё 4 любимых места:

Бар «Стрелка» « Это место скорее не про еду, а про атмосферу. Вокруг какие-то правильные лица — ты попадаешь в среду, в которой разговариваешь со всеми на одном языке. В „Стрелке“ великолепные оладьи, на 5 с плюсом. Я ем их на завтрак, специально приезжаю за ними. Не знаю даже, где ещё такие оладьи можно найти в Москве».

Uilliam's «Поначалу, когда я несколько раз сюда заходила, мне не сильно понравилось: может, просто брала не свои блюда. А в прошлый раз, совсем недавно, понравилось всё и очень сильно. Тогда была брускетта с крабом, куриная печень, лазанья с креветками. А итальянцы, с которыми я туда ходила, заказали мясо и сказали, что давно такого вкусного не ели».

Pastis (Нью-Йорк) «В Нью-Йорке мне нравится ресторан Pastis в Meatpacking District. Это такое нью-йоркское представление о французском бистро. Место не совсем про еду, больше в этом смысле похоже на „Стрелку“: здесь чудесная атмосфера. И всегда сложно заказать столик, очень много людей — место бурлит. Лучше сюда приходить с друзьями: приятный обед или ужин гарантирован».



The Ivy (Лос-Анджелес) «Место с шикарными тёплыми салатами, просто нереальными. Всё остальное здесь тоже очень вкусное. В отличие от Pastis, это место не про новый Париж, а про старую Ниццу, но, конечно, всё равно в американской интерпретации. Здесь интересно наблюдать за посетителями, сидя на открытом воздухе почти в саду. Женщины в возрасте с сумками Birkin — в общем, такие старые деньги ».

Фотографии: Оля Эйхенбаум