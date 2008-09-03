Пуэр в стиле IDM: Чай от фестиваля Fields Московский фестиваль экспериментальной музыки выпустил собственный чай вместе с брендом «Мойчай»
В центре Москвы откроют «Чифирную». Сотрудниками кофейни будут бывшие заключенные
Социальный чифирь без «Мурки» и АУЕ
В «Аптекарском огороде» пройдет фестиваль лекарственных трав. На нем продегустируют чай с мухоморами
А еще научат готовить косметику из грибов
На Кузнецком Мосту откроется ЗОЖ-кофейня «Даблби Грин»
Точка будет придерживаться принципов экологичности
Лучшие и худшие марки черного чая по версии Роскачества
В некоторых чаях нашли пестициды, кишечную палочку и плесень
Гречишный чай и шоколад: Как Nature’s Own Factory создает новые продукты в России Как визажист и госслужащая открыли производство гречишного чая и шоколада
5 рецептов холодных напитков на основе чая Матча, тегуанинь и пуэр вместо фруктовых лимонадов
В «Сокольниках» пройдет выставка чая и кофе
Помимо мастер-классов будут организованы дегустации
Матчамания: Почему все помешались на чае в порошке Буддизм, лекарство от всего и бамбуковый венчик
На Покровке открылся бутик чайного бренда Palais des Thés
Также в бутике открылась школа чая
Не только глинтвейн: Рецепты согревающих напитков От имбирного чая до «ирландского» коктейля
Всё, что нужно знать о чае The Village поговорил с владельцем «Чайной высоты» Виктором Ениным о том, как не ошибиться при выборе чая
Как правильно макать пакетик чая? Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле
В центрах госуслуг за ожидание в очереди будут угощать кофе и чаем
Горячие напитки будут предлагать тем, кто ждёт более 15 минут
В Замоскворечье открылась кофейня «Твой кофе»
Здесь подают капучино и латте с ежевичным сиропом
Правда ли, что в чашке чая столько же кофеина, сколько в чашке кофе? Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле
Чем чай в пакетиках хуже листового? Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле
Правила и инструменты профессионального чаепития The Village рассказывает о кухонных хитростях и даёт советы
В Камергерском переулке открылась кофейня Beaver's coffee
Владелец кофейни — победитель российского чемпионата бариста
Unilever и Dilmah резко повысят цены на чай
Продукция компаний для российского рынка подорожает на 22–43 %
Чай и кофе в России подорожают на 10−20 %
Такой же рост цен, ставший рекордным среди продовольственных категорий, уже был зафиксирован в кризисные 2008−2009 годы
В Кривоколенном переулке открывается кофейня Double B
Открытие заведения запланировано на 1 августа
В «Сокольниках» пройдёт ярмарка чая и кофе
Гости ярмарки смогут попробовать и купить разные сорта кофе и чая, а также выпечку российского и зарубежного производства
Японский супермаркет на Цветном бульваре
На Цветном бульваре месяц назад открылся супермаркет с японскими продуктами и косметикой
Starbucks открыл первый бар чайной сети Teavana
Таким образом крупнейшая в мире сеть кофеен диверсифицирует свой бизнес и хочет заработать на рынке чая, который оценивается в $90 млрд в год
Новое место: Brew-bar и магазин Double B В Милютинском переулке открылся Brew-bar, эспрессо-бар, магазин и тренировочный центр кофейной компании Double B.
В саду «Эрмитаж» открылась чайная One Teaspoon
Домик с чаем и кофе расположился прямо напротив вагончика «Дары природы».