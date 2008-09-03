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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Производитель чая Lipton, Saito и Brooke Bond уйдет из России

Производитель чая Lipton, Saito и Brooke Bond уйдет из России

От куста до кружки: Что вы знаете о чае
Промо
От куста до кружки: Что вы знаете о чае Как создают самый популярный напиток в мире
От куста до кружки: Что вы знаете о чае
Промо

От куста до кружки: Что вы знаете о чае
Как создают самый популярный напиток в мире

Отказаться от чайных пакетиков
Отказаться от чайных пакетиков Чтобы жить экологичнее
Отказаться от чайных пакетиков

Отказаться от чайных пакетиков
Чтобы жить экологичнее

Пуэр в стиле IDM: Чай от фестиваля Fields
Пуэр в стиле IDM: Чай от фестиваля Fields Московский фестиваль экспериментальной музыки выпустил собственный чай вместе с брендом «Мойчай»
Пуэр в стиле IDM: Чай от фестиваля Fields

Пуэр в стиле IDM: Чай от фестиваля Fields
Московский фестиваль экспериментальной музыки выпустил собственный чай вместе с брендом «Мойчай»

Россияне стали пить больше кофе, чем чая

Продажи кофе впервые обогнали чай

Россияне стали пить больше кофе, чем чая

В центре Москвы откроют «Чифирную». Сотрудниками кофейни будут бывшие заключенные

Социальный чифирь без «Мурки» и АУЕ

В центре Москвы откроют «Чифирную». Сотрудниками кофейни будут бывшие заключенные

В «Аптекарском огороде» пройдет фестиваль лекарственных трав. На нем продегустируют чай с мухоморами

А еще научат готовить косметику из грибов

В «Аптекарском огороде» пройдет фестиваль лекарственных трав. На нем продегустируют чай с мухоморами

На Кузнецком Мосту откроется ЗОЖ-кофейня «Даблби Грин»

Точка будет придерживаться принципов экологичности

На Кузнецком Мосту откроется ЗОЖ-кофейня «Даблби Грин»

Лучшие и худшие марки черного чая по версии Роскачества

В некоторых чаях нашли пестициды, кишечную палочку и плесень

Лучшие и худшие марки черного чая по версии Роскачества

Гречишный чай и шоколад: Как Nature’s Own Factory создает новые продукты в России
Гречишный чай и шоколад: Как Nature’s Own Factory создает новые продукты в России Как визажист и госслужащая открыли производство гречишного чая и шоколада
Гречишный чай и шоколад: Как Nature’s Own Factory создает новые продукты в России

Гречишный чай и шоколад: Как Nature’s Own Factory создает новые продукты в России
Как визажист и госслужащая открыли производство гречишного чая и шоколада

Травяной чай «Травки»
Травяной чай «Травки» Интересные продукты, на которые стоит обратить внимание
Травяной чай «Травки»

Травяной чай «Травки»
Интересные продукты, на которые стоит обратить внимание

Чай без чая: 3 рецепта горячих напитков
Чай без чая: 3 рецепта горячих напитков Облепиховый, имбирный и малиновый чай
Чай без чая: 3 рецепта горячих напитков

Чай без чая: 3 рецепта горячих напитков
Облепиховый, имбирный и малиновый чай

Чайная пара: Красивая посуда для чаепитий
Чайная пара: Красивая посуда для чаепитий Чайники и чашки от простых до роскошных
Чайная пара: Красивая посуда для чаепитий

Чайная пара: Красивая посуда для чаепитий
Чайники и чашки от простых до роскошных

5 рецептов холодных напитков на основе чая
5 рецептов холодных напитков на основе чая Матча, тегуанинь и пуэр вместо фруктовых лимонадов
5 рецептов холодных напитков на основе чая

5 рецептов холодных напитков на основе чая
Матча, тегуанинь и пуэр вместо фруктовых лимонадов

В «Сокольниках» пройдет выставка чая и кофе

Помимо мастер-классов будут организованы дегустации

В «Сокольниках» пройдет выставка чая и кофе

Матчамания: Почему все помешались на чае в порошке
Матчамания: Почему все помешались на чае в порошке Буддизм, лекарство от всего и бамбуковый венчик
Матчамания: Почему все помешались на чае в порошке

Матчамания: Почему все помешались на чае в порошке
Буддизм, лекарство от всего и бамбуковый венчик

В «Сокольниках» пройдет ярмарка кофе и чая

Мероприятие намечено на последние выходные августа

В «Сокольниках» пройдет ярмарка кофе и чая

На Покровке открылся бутик чайного бренда Palais des Thés

Также в бутике открылась школа чая

На Покровке открылся бутик чайного бренда Palais des Thés

Не только глинтвейн: Рецепты согревающих напитков
Не только глинтвейн: Рецепты согревающих напитков От имбирного чая до «ирландского» коктейля
Не только глинтвейн: Рецепты согревающих напитков

Не только глинтвейн: Рецепты согревающих напитков
От имбирного чая до «ирландского» коктейля

Всё, что нужно знать о чае
Всё, что нужно знать о чае The Village поговорил с владельцем «Чайной высоты» Виктором Ениным о том, как не ошибиться при выборе чая
Всё, что нужно знать о чае

Всё, что нужно знать о чае
The Village поговорил с владельцем «Чайной высоты» Виктором Ениным о том, как не ошибиться при выборе чая

В Москве запустилась подписка на чай RSS Tea

Можно подписаться на разные сорта

В Москве запустилась подписка на чай RSS Tea

Как правильно макать пакетик чая?
Как правильно макать пакетик чая? Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле
Как правильно макать пакетик чая?

Как правильно макать пакетик чая?
Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле

В центрах госуслуг за ожидание в очереди будут угощать кофе и чаем

Горячие напитки будут предлагать тем, кто ждёт более 15 минут

В центрах госуслуг за ожидание в очереди будут угощать кофе и чаем

В Замоскворечье открылась кофейня «Твой кофе»

Здесь подают капучино и латте с ежевичным сиропом

В Замоскворечье открылась кофейня «Твой кофе»

Правда ли, что в чашке чая столько же кофеина, сколько в чашке кофе?
Правда ли, что в чашке чая столько же кофеина, сколько в чашке кофе? Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле
Правда ли, что в чашке чая столько же кофеина, сколько в чашке кофе?

Правда ли, что в чашке чая столько же кофеина, сколько в чашке кофе?
Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле

Чем чай в пакетиках хуже листового?
Чем чай в пакетиках хуже листового? Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле
Чем чай в пакетиках хуже листового?

Чем чай в пакетиках хуже листового?
Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле

Правила и инструменты профессионального чаепития
Правила и инструменты профессионального чаепития The Village рассказывает о кухонных хитростях и даёт советы
Правила и инструменты профессионального чаепития

Правила и инструменты профессионального чаепития
The Village рассказывает о кухонных хитростях и даёт советы

В Камергерском переулке открылась кофейня Beaver's coffee

Владелец кофейни — победитель российского чемпионата бариста

В Камергерском переулке открылась кофейня Beaver's coffee

Unilever и Dilmah резко повысят цены на чай

Продукция компаний для российского рынка подорожает на 22–43 %

Unilever и Dilmah резко повысят цены на чай

Чай и кофе в России подорожают на 10−20 %

Такой же рост цен, ставший рекордным среди продовольственных категорий, уже был зафиксирован в кризисные 2008−2009 годы

Чай и кофе в России подорожают на 10−20 %

В Кривоколенном переулке открывается кофейня Double B

Открытие заведения запланировано на 1 августа

В Кривоколенном переулке открывается кофейня Double B

В «Сокольниках» пройдёт ярмарка чая и кофе

Гости ярмарки смогут попробовать и купить разные сорта кофе и чая, а также выпечку российского и зарубежного производства

В «Сокольниках» пройдёт ярмарка чая и кофе

Японский супермаркет на Цветном бульваре

На Цветном бульваре месяц назад открылся супермаркет с японскими продуктами и косметикой

Японский супермаркет на Цветном бульваре

Starbucks открыл первый бар чайной сети Teavana

Таким образом крупнейшая в мире сеть кофеен диверсифицирует свой бизнес и хочет заработать на рынке чая, который оценивается в $90 млрд в год

Starbucks открыл первый бар чайной сети Teavana

Новое место: Brew-bar и магазин Double B
Новое место: Brew-bar и магазин Double B В Милютинском переулке открылся Brew-bar, эспрессо-бар, магазин и тренировочный центр кофейной компании Double B.
Новое место: Brew-bar и магазин Double B

Новое место: Brew-bar и магазин Double B
В Милютинском переулке открылся Brew-bar, эспрессо-бар, магазин и тренировочный центр кофейной компании Double B.

В саду «Эрмитаж» открылась чайная One Teaspoon

Домик с чаем и кофе расположился прямо напротив вагончика «Дары природы».

В саду «Эрмитаж» открылась чайная One Teaspoon

Чай по-индийски: масала Лучший набор для зимовки: плед, шерстяные носки, книжка и чашка горячей масалы, один из вариантов приготовления которой вы здесь и найдете.

Чай по-индийски: масала

12 народных способов справиться с жарой
12 народных способов справиться с жарой The Village нашел 12 самых интересных способов борьбы с жарой, которыми пользуются москвичи.
12 народных способов справиться с жарой

12 народных способов справиться с жарой
The Village нашел 12 самых интересных способов борьбы с жарой, которыми пользуются москвичи.

Iced Tea Еще одно простое, но эффективное средство борьбы с жарой – iced tea, или холодный чай. Казалось бы, и говорить о нем особо нечего – в силу очевидности приготовления – однако даже тут есть несколько секретов.

Iced Tea

Чудо рядом: диафильмы в Питере! Нынешняя молодежь не на шутку увлечена современными прибамбасами: mp3 плеера, компьютеры, айфоны, коммуникаторы сопровождают их жизнь. И каждый из нас отчасти таков, вот и я иду по улице: у меня наушники в ушах, и слушаю я песенки из телефона, а вокруг тарахтят машины, бегают люди…

Чудо рядом: диафильмы в Питере!

Полезный и вкусный имбирный чай! Увидела как - то у знакомой на фотографии стакан с золотисто - розоватым напитком и подпись к фото: "Имбирный чай". Решила попробовать сварить. Искала рецепты в интернете сначала, но там всё либо сложно, либо наоборот убого просто, поэтому импровизация пошла ;) получилось вкусно. Так что ловите рецепт.

Полезный и вкусный имбирный чай!

Имбирный чай Ингредиенты: 10 см тонко нарезанного свежего имбиря (очищенного)1 л воды2 ст л меда или коричневого сахарадольки лимона для украшения

Имбирный чай

Безешки без спешки Меренга ( или безе) - французский десерт из взбитых с сахаром и запеченных яичных белков.

Безешки без спешки

Le petit déjeuner или breakfast? Я никак не могу решить, какой завтрак мне больше по душе: французский или английский? Французский, безусловно,для меня выглядит красивее, а английский - сытнее.ладно.теперь рецепты.

Le petit déjeuner или breakfast?

Горячие алкогольные напитки с чаем
Горячие алкогольные напитки с чаем Чай с шампанским по-русски
Горячие алкогольные напитки с чаем

Горячие алкогольные напитки с чаем
Чай с шампанским по-русски

Бретонский пирог с клюквой и антоновкой Помню раннее, свежее, тихое утро… Помню большой, весь золотой, подсохший и поредевший сад, помню кленовые аллеи, тонкий аромат опавшей листвы и – запах антоновских яблок, запах меда и осенней свежести. Воздух так чист, точно его совсем нет, по всему саду раздаются голоса и скрип телег…

Бретонский пирог с клюквой и антоновкой

Где купить чай «Пуэр» О китайском чае  «пуэр» я впервые узнала совсем недавно из какого-то сетевого материала о «гонке пуэров» – якобы, благодаря тонкостям технологии приготовления этот чай – как коньяк – чем старше, тем дороже. И мир на эту тему сошел с ума: граждане по всему белому свету охотятся, коллекционируют и сколачивают состояния. Потом подруга как-то упомянула пуэр в разрезе того, что пьет, и цвет...

Где купить чай «Пуэр»