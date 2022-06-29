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МЫ В СОЦСЕТЯХ

29 июня 2022

В Москве открылась благотворительная пиццерия

«Наш папа» или «Папа Жора»: Пиццерии Papa John's ищут русское название
12 апреля 2022

«Наш папа» или «Папа Жора»: Пиццерии Papa John's ищут русское название

На «Пушкинской» появился автомат с горячей пиццей всего за 3 минуты
20 февраля 2022

На «Пушкинской» появился автомат с горячей пиццей всего за 3 минуты

Четвертая пиццерия Maestrello на Большой Грузинской
Новое место
18 февраля 2022

Четвертая пиццерия Maestrello на Большой Грузинской

Maestrello устроит день пиццы со скидками на весь ассортимент
8 февраля 2022

Maestrello устроит день пиццы со скидками на весь ассортимент

В Maestrello до конца каникул можно угостить пиццей многодетные семьи
26 декабря 2021

В Maestrello до конца каникул можно угостить пиццей многодетные семьи

Пиццерии Maestrello — четыре года! В честь этого гостей ждут скидки, новая пицца и свечки в десертах
23 августа 2021

Пиццерии Maestrello — четыре года! В честь этого гостей ждут скидки, новая пицца и свечки в десертах

Три заведения из России вошли в рейтинг лучших пиццерий в Европе
2 августа 2021

Три заведения из России вошли в рейтинг лучших пиццерий в Европе

Редакция выбирает лучшую замороженную пиццу
Редакция выбирает лучшую замороженную пиццу И вспоминает школьную столовку
Редакция выбирает лучшую замороженную пиццу

Редакция выбирает лучшую замороженную пиццу
И вспоминает школьную столовку

Сегодня Международный день 🍕. Рассказываем, как приготовить пиццу дома
Сегодня Международный день 🍕. Рассказываем, как приготовить пиццу дома
Сегодня Международный день 🍕. Рассказываем, как приготовить пиццу дома

Сегодня Международный день 🍕. Рассказываем, как приготовить пиццу дома

Культурные: 9 отличных петербургских мест в Москве
Культурные: 9 отличных петербургских мест в Москве
Культурные: 9 отличных петербургских мест в Москве

Культурные: 9 отличных петербургских мест в Москве

Как приготовить пиццу дома
Как приготовить пиццу дома Четыре рецепта лучших московских пиццайоло
Как приготовить пиццу дома

Как приготовить пиццу дома
Четыре рецепта лучших московских пиццайоло

Петербургскую пиццерию открыли за девять дней до карантина. Как она работает сейчас?
Петербургскую пиццерию открыли за девять дней до карантина. Как она работает сейчас? Уникальный кейс от команды «Бюро»
Петербургскую пиццерию открыли за девять дней до карантина. Как она работает сейчас?

Петербургскую пиццерию открыли за девять дней до карантина. Как она работает сейчас?
Уникальный кейс от команды «Бюро»

Zotman Pizza: Пицца-конструктор за 390 рублей на Солянке

Неограниченное количество начинок по фиксированной чене

Zotman Pizza: Пицца-конструктор за 390 рублей на Солянке

Frankie: Бруклинская пицца рядом с Патриаршими прудами

Здесь также подают завтраки

Frankie: Бруклинская пицца рядом с Патриаршими прудами

Как питаются российские подростки

Противоречащие друг другу тренды на осознанность и ускорение

Как питаются российские подростки

Шаурма, кофейни и мини-отели: «Додо пицца» создаст собственную империю, где будет не только пицца

Компания хочет стать вторым «Яндексом»

Шаурма, кофейни и мини-отели: «Додо пицца» создаст собственную империю, где будет не только пицца

«Додо-пицца» позвала актеров изображать очередь за новой пиццей (ее создала нейросеть)

Компания заявила, что актеры нужны были для фотоотчета

«Додо-пицца» позвала актеров изображать очередь за новой пиццей (ее создала нейросеть)

Pizza Hut начала готовить пиццу с растительным мясом. Оно появится и в меню «Теремка» (обновлено)

Попробовать новую пиццу можно в двух ресторанах сети в Москве и Петербурге

Pizza Hut начала готовить пиццу с растительным мясом. Оно появится и в меню «Теремка» (обновлено)

Любимые кухни мира у россиян

Четверть опрошенных никогда не ели роллы

Любимые кухни мира у россиян

Scrocchiarella e Morbidella: Римская и неаполитанская пицца возле «Смоленской»

Флагман пиццерии получит расширенное меню и самое большое помещение

Scrocchiarella e Morbidella: Римская и неаполитанская пицца возле «Смоленской»

Пиццерия Testa, у которой отобрали бизнес на Лесной улице, откроется в новом месте (обновлено)

Ресторан не работает уже около месяца

Пиццерия Testa, у которой отобрали бизнес на Лесной улице, откроется в новом месте (обновлено)

Возвращение пиццы Зотова: Si на проспекте Мира
Возвращение пиццы Зотова: Si на проспекте Мира Римская пицца рядом с «Крылышком или ножкой»
Возвращение пиццы Зотова: Si на проспекте Мира

Возвращение пиццы Зотова: Si на проспекте Мира
Римская пицца рядом с «Крылышком или ножкой»

Пицца в России оказалась популярнее бургеров

При этом заказы этого блюда в традиционных ресторанах сократились на 15 %

Пицца в России оказалась популярнее бургеров

Снова новый черный: Где есть пиццу
Снова новый черный: Где есть пиццу Главные пиццерии города
Снова новый черный: Где есть пиццу

Снова новый черный: Где есть пиццу
Главные пиццерии города

Возможно, лучшая пицца в городе: Bella Napoli
Возможно, лучшая пицца в городе: Bella Napoli Неаполитанская пицца в подвале на Солянке
Возможно, лучшая пицца в городе: Bella Napoli

Возможно, лучшая пицца в городе: Bella Napoli
Неаполитанская пицца в подвале на Солянке

Scrocchiarella: Римская пиццерия во «Флаконе»

В меню — два десятка вариантов римской пиццы

Scrocchiarella: Римская пиццерия во «Флаконе»

Много теста: Пиццерия Testa на Лесной
Много теста: Пиццерия Testa на Лесной Неаполитанская пицца от владельцев бара «Голова»
Много теста: Пиццерия Testa на Лесной

Много теста: Пиццерия Testa на Лесной
Неаполитанская пицца от владельцев бара «Голова»

Как приготовить неаполитанскую пиццу дома
Как приготовить неаполитанскую пиццу дома Главное итальянское блюдо своими руками
Как приготовить неаполитанскую пиццу дома

Как приготовить неаполитанскую пиццу дома
Главное итальянское блюдо своими руками

Domino’s снова распродаст пиццу по 99 рублей

В очередной акции участвуют «Маргарита» и «Ветчина и грибы»

Domino’s снова распродаст пиццу по 99 рублей

Domino’s вновь распродаст пиццу по 99 рублей

Количество пицц в одни руки не ограничено

Domino’s вновь распродаст пиццу по 99 рублей

Завтра в Domino’s можно будет купить пиццу за 99 рублей

В акции участвуют все рестораны сети

Завтра в Domino’s можно будет купить пиццу за 99 рублей

Служба спасения ответила на материал о заказе пиццы в «112»

Ведомство сообщило о проведении инструктажей с сотрудниками по работе в нестандартных ситуациях

Служба спасения ответила на материал о заказе пиццы в «112»

Beeretta: Домашняя пиццерия рядом с «Менделеевской»

Помимо пиццы, гостям предлагают пасту, панини и десерты

Beeretta: Домашняя пиццерия рядом с «Менделеевской»

На Даниловском рынке открылась вторая пиццерия Pinsa Maestrello

В меню два десятка итальянских пинс на любой вкус

На Даниловском рынке открылась вторая пиццерия Pinsa Maestrello

Неаполь из Петербурга: «Пицца 22 сантиметра» на Солянке
Неаполь из Петербурга: «Пицца 22 сантиметра» на Солянке Выдающаяся пицца и питерский подход
Неаполь из Петербурга: «Пицца 22 сантиметра» на Солянке

Неаполь из Петербурга: «Пицца 22 сантиметра» на Солянке
Выдающаяся пицца и питерский подход

Петербургская пиццерия «22 сантиметра» открыла первое заведение в Москве

Пиццу 13 видов готовят по традиционным неаполитанским рецептам

Петербургская пиццерия «22 сантиметра» открыла первое заведение в Москве

В Музее прикладного искусства пройдет гастрономический форум «Завтрак шефа»

Более 70 экспертов расскажут о трендах и новых технологиях создания блюд

В Музее прикладного искусства пройдет гастрономический форум «Завтрак шефа»

Совладелица «Додо пиццы» заявила о подделке ее подписи в деле о наркотиках

Она намерена обратиться в полицию для защиты своего имени

Совладелица «Додо пиццы» заявила о подделке ее подписи в деле о наркотиках

«Додо пицца» запускает функцию быстрого заказа по кнопке

Ее будут тестировать в течение одного-трех месяцев

«Додо пицца» запускает функцию быстрого заказа по кнопке

Основатель «Додо пиццы» рассказал о вызовах в полицию по делу о наркотиках

Бизнесмену угрожают привести его силой в случае неявки

Основатель «Додо пиццы» рассказал о вызовах в полицию по делу о наркотиках

Ресторан Burger & Pizzetta открыл второе заведение

Полноценная точка проекта находится на Большой Никитской улице

Ресторан Burger & Pizzetta открыл второе заведение

Сколько на самом деле стоит пицца
Сколько на самом деле стоит пицца Узнали о себестоимости «Маргариты» и о том, где пиццерии закупают ингредиенты
Сколько на самом деле стоит пицца

Сколько на самом деле стоит пицца
Узнали о себестоимости «Маргариты» и о том, где пиццерии закупают ингредиенты

В пиццериях Domino's 30 августа бесплатно раздадут пиццу

Акция приурочена к открытию сотого заведения сети в России

В пиццериях Domino's 30 августа бесплатно раздадут пиццу

На территории Воронцовского парка открылся ларек «Пицца Toscana»

В нем подают пиццу в конверте

На территории Воронцовского парка открылся ларек «Пицца Toscana»

В I Like Wine 2.0 открылся корнер I Like Pizza

В меню коренра — 10 видов пиццы

В I Like Wine 2.0 открылся корнер I Like Pizza

В Никитском переулке открылось «ТелеБистро»

Во время обеда и завтрака – напитки бесплатно.

В Никитском переулке открылось «ТелеБистро»

В Москве откроется пиццерия Hell's Pizza

Это первая стационарная пиццерия проекта

В Москве откроется пиццерия Hell's Pizza

В 2017 году в России откроется новая сеть пиццерий Cheesatta

Развитием проекта займется холдинг «Г.М.Р. Планета гостеприимства», лишившийся договора мастер-франчайзи сети Sbarro

В 2017 году в России откроется новая сеть пиццерий Cheesatta

В «Европейском» открывается ресторан Burger & Pizzetta

Здесь будут подавать пиццетты — вид пиццы с пышным хрустящим краем

В «Европейском» открывается ресторан Burger & Pizzetta

Какую пиццу больше всего любят москвичи
Какую пиццу больше всего любят москвичи The Village проверил, какая из пицц популярнее: «Маргарита», «Четыре сыра» или «Пепперони»
Какую пиццу больше всего любят москвичи

Какую пиццу больше всего любят москвичи
The Village проверил, какая из пицц популярнее: «Маргарита», «Четыре сыра» или «Пепперони»

Как работает новый стартап по аренде от «Местной еды»
Как работает новый стартап по аренде от «Местной еды» The Village узнал, как арендовать фуд-трак на месяц и избежать бумажной волокиты при оформлении документов
Как работает новый стартап по аренде от «Местной еды»

Как работает новый стартап по аренде от «Местной еды»
The Village узнал, как арендовать фуд-трак на месяц и избежать бумажной волокиты при оформлении документов

Две пиццерии «Аличе пицца» закрываются

Пиццерии сети работали на Новослободской и Мясницкой улицах

Две пиццерии «Аличе пицца» закрываются

Новый Zotman Pizza Pie, две бургерных и мясной ресторан
Новый Zotman Pizza Pie, две бургерных и мясной ресторан The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Новый Zotman Pizza Pie, две бургерных и мясной ресторан

Новый Zotman Pizza Pie, две бургерных и мясной ресторан
The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели

The Village ищет лучшую пиццу Москвы

The Village ищет лучшую пиццу МосквыРедакция выбирает правильную «Маргариту» и самый необычный рецепт пиццы в столичных ресторанах

The Village ищет лучшую пиццу Москвы

The Village ищет лучшую пиццу Москвы
Редакция выбирает правильную «Маргариту» и самый необычный рецепт пиццы в столичных ресторанах

В «МЕГА Химки» открылась пиццерия Zotman Pizza Pie

Пиццерия стала третьей по счёту в Москве

В «МЕГА Химки» открылась пиццерия Zotman Pizza Pie

Не только «Маргарита»: Всё, что нужно знать о пицце
Не только «Маргарита»: Всё, что нужно знать о пицце The Village поговорил с московскими пиццайоло о разновидностях и способах приготовления пиццы
Не только «Маргарита»: Всё, что нужно знать о пицце

Не только «Маргарита»: Всё, что нужно знать о пицце
The Village поговорил с московскими пиццайоло о разновидностях и способах приготовления пиццы

Кто и зачем сейчас открывает кафе в Москве
Кто и зачем сейчас открывает кафе в Москве Московские рестораторы оправились от шока и стали открывать больше новых заведений. The Village узнал, как успехи
Кто и зачем сейчас открывает кафе в Москве

Кто и зачем сейчас открывает кафе в Москве
Московские рестораторы оправились от шока и стали открывать больше новых заведений. The Village узнал, как успехи

На Покровке открылась пиццерия Scrocchiarella

В заведении подают классическую римскую пиццу на деревянной лопате

На Покровке открылась пиццерия Scrocchiarella

Тестоблюстители: Кто и как делает неаполитанскую пиццу в Петербурге

Тестоблюстители: Кто и как делает неаполитанскую пиццу в ПетербургеThe Village поговорил с поварами трёх популярных петербургских пиццерий о Неаполе, пицце и секретах её приготовления

Тестоблюстители: Кто и как делает неаполитанскую пиццу в Петербурге

Тестоблюстители: Кто и как делает неаполитанскую пиццу в Петербурге
The Village поговорил с поварами трёх популярных петербургских пиццерий о Неаполе, пицце и секретах её приготовления

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