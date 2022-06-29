Пиццерии Maestrello — четыре года! В честь этого гостей ждут скидки, новая пицца и свечки в десертах
Петербургскую пиццерию открыли за девять дней до карантина. Как она работает сейчас? Уникальный кейс от команды «Бюро»
Zotman Pizza: Пицца-конструктор за 390 рублей на Солянке
Неограниченное количество начинок по фиксированной чене
Как питаются российские подростки
Противоречащие друг другу тренды на осознанность и ускорение
Шаурма, кофейни и мини-отели: «Додо пицца» создаст собственную империю, где будет не только пицца
Компания хочет стать вторым «Яндексом»
«Додо-пицца» позвала актеров изображать очередь за новой пиццей (ее создала нейросеть)
Компания заявила, что актеры нужны были для фотоотчета
Pizza Hut начала готовить пиццу с растительным мясом. Оно появится и в меню «Теремка» (обновлено)
Попробовать новую пиццу можно в двух ресторанах сети в Москве и Петербурге
Scrocchiarella e Morbidella: Римская и неаполитанская пицца возле «Смоленской»
Флагман пиццерии получит расширенное меню и самое большое помещение
Пиццерия Testa, у которой отобрали бизнес на Лесной улице, откроется в новом месте (обновлено)
Ресторан не работает уже около месяца
Пицца в России оказалась популярнее бургеров
При этом заказы этого блюда в традиционных ресторанах сократились на 15 %
Domino’s снова распродаст пиццу по 99 рублей
В очередной акции участвуют «Маргарита» и «Ветчина и грибы»
Служба спасения ответила на материал о заказе пиццы в «112»
Ведомство сообщило о проведении инструктажей с сотрудниками по работе в нестандартных ситуациях
Beeretta: Домашняя пиццерия рядом с «Менделеевской»
Помимо пиццы, гостям предлагают пасту, панини и десерты
На Даниловском рынке открылась вторая пиццерия Pinsa Maestrello
В меню два десятка итальянских пинс на любой вкус
Петербургская пиццерия «22 сантиметра» открыла первое заведение в Москве
Пиццу 13 видов готовят по традиционным неаполитанским рецептам
В Музее прикладного искусства пройдет гастрономический форум «Завтрак шефа»
Более 70 экспертов расскажут о трендах и новых технологиях создания блюд
Совладелица «Додо пиццы» заявила о подделке ее подписи в деле о наркотиках
Она намерена обратиться в полицию для защиты своего имени
«Додо пицца» запускает функцию быстрого заказа по кнопке
Ее будут тестировать в течение одного-трех месяцев
Основатель «Додо пиццы» рассказал о вызовах в полицию по делу о наркотиках
Бизнесмену угрожают привести его силой в случае неявки
Ресторан Burger & Pizzetta открыл второе заведение
Полноценная точка проекта находится на Большой Никитской улице
Сколько на самом деле стоит пицца Узнали о себестоимости «Маргариты» и о том, где пиццерии закупают ингредиенты
В пиццериях Domino's 30 августа бесплатно раздадут пиццу
Акция приурочена к открытию сотого заведения сети в России
На территории Воронцовского парка открылся ларек «Пицца Toscana»
В нем подают пиццу в конверте
В Никитском переулке открылось «ТелеБистро»
Во время обеда и завтрака – напитки бесплатно.
В 2017 году в России откроется новая сеть пиццерий Cheesatta
Развитием проекта займется холдинг «Г.М.Р. Планета гостеприимства», лишившийся договора мастер-франчайзи сети Sbarro
В «Европейском» открывается ресторан Burger & Pizzetta
Здесь будут подавать пиццетты — вид пиццы с пышным хрустящим краем
Какую пиццу больше всего любят москвичи The Village проверил, какая из пицц популярнее: «Маргарита», «Четыре сыра» или «Пепперони»
Как работает новый стартап по аренде от «Местной еды» The Village узнал, как арендовать фуд-трак на месяц и избежать бумажной волокиты при оформлении документов
Две пиццерии «Аличе пицца» закрываются
Пиццерии сети работали на Новослободской и Мясницкой улицах
Новый Zotman Pizza Pie, две бургерных и мясной ресторан The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
The Village ищет лучшую пиццу МосквыРедакция выбирает правильную «Маргариту» и самый необычный рецепт пиццы в столичных ресторанах
The Village ищет лучшую пиццу Москвы Редакция выбирает правильную «Маргариту» и самый необычный рецепт пиццы в столичных ресторанах
В «МЕГА Химки» открылась пиццерия Zotman Pizza Pie
Пиццерия стала третьей по счёту в Москве
Не только «Маргарита»: Всё, что нужно знать о пицце The Village поговорил с московскими пиццайоло о разновидностях и способах приготовления пиццы
Кто и зачем сейчас открывает кафе в Москве Московские рестораторы оправились от шока и стали открывать больше новых заведений. The Village узнал, как успехи
На Покровке открылась пиццерия Scrocchiarella
В заведении подают классическую римскую пиццу на деревянной лопате