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Выйти из комнаты: Как начать работать на свежем воздухеИ что вам для этого потребуется
Выйти из комнаты: Как начать работать на свежем воздухе
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ПРОМО

Выйти из комнаты: Как начать работать на свежем воздухе И что вам для этого потребуется

Новости

Миллениалам и зумерам тяжело работать удаленно

Видеозвонки им тоже не нравятся

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Новости

Миллениалам и зумерам тяжело работать удаленно Видеозвонки им тоже не нравятся

Новости

Сотрудники компаний считают удаленку эффективным форматом работы. У руководителей другое мнение

Только пятая часть работодателей Москвы согласны оставить дистанционку

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Новости

Сотрудники компаний считают удаленку эффективным форматом работы. У руководителей другое мнение Только пятая часть работодателей Москвы согласны оставить дистанционку

«Я уехал в другой город, чтобы лучше работать из дома»
Работа
«Я уехал в другой город, чтобы лучше работать из дома»Люди, которые самоизолировались в Петербурге, на Волге и Балтийском море, — о том, как наладили рабочий процесс
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«Я уехал в другой город, чтобы лучше работать из дома»
Работа

«Я уехал в другой город, чтобы лучше работать из дома» Люди, которые самоизолировались в Петербурге, на Волге и Балтийском море, — о том, как наладили рабочий процесс

«У меня стало больше работы на удаленке»
Работа
«У меня стало больше работы на удаленке»Люди, у которых прибавилось обязанностей, — о паникующих коллегах, ночах за презентациями и прогулках с ноутбуком
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«У меня стало больше работы на удаленке»
Работа

«У меня стало больше работы на удаленке» Люди, у которых прибавилось обязанностей, — о паникующих коллегах, ночах за презентациями и прогулках с ноутбуком

Новости

В Госдуму внесли законопроект о дистанционной работе

Это позволит определить условия временной или частичной занятости на удаленке

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Новости

В Госдуму внесли законопроект о дистанционной работе Это позволит определить условия временной или частичной занятости на удаленке

«Мы снова вышли в офис, хотя могли бы работать из дома»
Работа
«Мы снова вышли в офис, хотя могли бы работать из дома»О чем думают руководители компаний, которые сейчас отказываются от удаленки
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«Мы снова вышли в офис, хотя могли бы работать из дома»
Работа

«Мы снова вышли в офис, хотя могли бы работать из дома» О чем думают руководители компаний, которые сейчас отказываются от удаленки

Новости

Какую одежду для самоизоляции выбирают россияне

Треники и рубашка для Zoom

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Новости

Какую одежду для самоизоляции выбирают россияне Треники и рубашка для Zoom

Новости

Какие профессии будут востребованы после эпидемии

Все, что поможет наладить дистанционную работу

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Новости

Какие профессии будут востребованы после эпидемии Все, что поможет наладить дистанционную работу

Новости

«Работаешь, потому что не можешь остановиться»: Что раздражает россиян в удаленке

Дети, холодильник и отсутствие рабочего места

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Новости

«Работаешь, потому что не можешь остановиться»: Что раздражает россиян в удаленке Дети, холодильник и отсутствие рабочего места

Где сейчас искать подработку
Рабочий вопрос
Где сейчас искать подработку10 сервисов для поиска удаленной работы
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Где сейчас искать подработку
Рабочий вопрос

Где сейчас искать подработку 10 сервисов для поиска удаленной работы

Новости

Сколько стоит обустроить хоум-офис

И что нужно для бесперебойной работы на удаленке

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Новости

Сколько стоит обустроить хоум-офис И что нужно для бесперебойной работы на удаленке

Сотрудники The Village оценивают домашние рабочие места друг друга
Дом
Сотрудники The Village оценивают домашние рабочие места друг другаСлишком большие хозяйские столы, много IKEA, растения и алкоголь
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Сотрудники The Village оценивают домашние рабочие места друг друга
Дом

Сотрудники The Village оценивают домашние рабочие места друг друга Слишком большие хозяйские столы, много IKEA, растения и алкоголь

Как не посадить зрение за время карантина
Велнес
Как не посадить зрение за время карантинаКогда вся нагрузка с тела упала на глаза
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Как не посадить зрение за время карантина
Велнес

Как не посадить зрение за время карантина Когда вся нагрузка с тела упала на глаза

Как себя вести во время видеозвонков: 9 правил общения с коллегами
Проще простого
Как себя вести во время видеозвонков: 9 правил общения с коллегамиСовещания, собеседования и планерки уходят в онлайн
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Как себя вести во время видеозвонков: 9 правил общения с коллегами
Проще простого

Как себя вести во время видеозвонков: 9 правил общения с коллегами Совещания, собеседования и планерки уходят в онлайн

Как наладить работу из дома и не сойти с ума
Лайфхак
Как наладить работу из дома и не сойти с умаРассказывают люди с большим опытом удаленной работы
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Как наладить работу из дома и не сойти с ума
Лайфхак

Как наладить работу из дома и не сойти с ума Рассказывают люди с большим опытом удаленной работы

«Я не смог работать дома»
Работа
«Я не смог работать дома»Люди, которые предпочитают ходить в офис, — о буднях на диване, отвлекающих факторах и самоконтроле
15
«Я не смог работать дома»
Работа

«Я не смог работать дома» Люди, которые предпочитают ходить в офис, — о буднях на диване, отвлекающих факторах и самоконтроле

Новости

Как возможность работать удаленно увеличивает продуктивность и заработок сотрудников

Международные исследования развеивают сложившиеся мифы о работе фрилансеров

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Новости

Как возможность работать удаленно увеличивает продуктивность и заработок сотрудников Международные исследования развеивают сложившиеся мифы о работе фрилансеров

Почему работать на Бали оказалось не круто
Что пошло не так
Почему работать на Бали оказалось не крутоГлавные проблемы российской IT-компании на острове
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Почему работать на Бали оказалось не круто
Что пошло не так

Почему работать на Бали оказалось не круто Главные проблемы российской IT-компании на острове

Новости

Как работодатели оценивают удаленную работу для привлечения лучших специалистов

Представители бизнеса уверены, что работа вне офиса дает преимущество перед конкурентами

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Новости

Как работодатели оценивают удаленную работу для привлечения лучших специалистов Представители бизнеса уверены, что работа вне офиса дает преимущество перед конкурентами

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