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Чем заняться в Москве после локдауна?
Чем заняться в Москве после локдауна? Встреча метала и техно в «Мутаборе», Moscow FemFest и еще 30 событий
Чем заняться в Москве после локдауна?

Чем заняться в Москве после локдауна?
Встреча метала и техно в «Мутаборе», Moscow FemFest и еще 30 событий

«Открой Моспром. Механизмы большого города»: Что нужно знать о новой выставке на «Винзаводе»
Промо
«Открой Моспром. Механизмы большого города»: Что нужно знать о новой выставке на «Винзаводе»
«Открой Моспром. Механизмы большого города»: Что нужно знать о новой выставке на «Винзаводе»
Промо

«Открой Моспром. Механизмы большого города»: Что нужно знать о новой выставке на «Винзаводе»

Планы на осень-2021: Выставки, сериалы, книги, игры и кино
Планы на осень-2021: Выставки, сериалы, книги, игры и кино Альмодовар, Юрий Пименов, Дэймон Албарн и «Великая»
Планы на осень-2021: Выставки, сериалы, книги, игры и кино

Планы на осень-2021: Выставки, сериалы, книги, игры и кино
Альмодовар, Юрий Пименов, Дэймон Албарн и «Великая»

Что делать, куда идти? Рассказываем про самые интересные события недели в Москве
Что делать, куда идти? Рассказываем про самые интересные события недели в Москве «Супер секси секонд», рейв-медитация и еще 30 ивентов
Что делать, куда идти? Рассказываем про самые интересные события недели в Москве

Что делать, куда идти? Рассказываем про самые интересные события недели в Москве
«Супер секси секонд», рейв-медитация и еще 30 ивентов

Современные художницы — о выставке «Музы Монпарнаса» в Пушкинском
Современные художницы — о выставке «Музы Монпарнаса» в Пушкинском «Псевдопрофеминистский посыл — прикрытие, чтобы снова указать женщинам, где наше место»
Современные художницы — о выставке «Музы Монпарнаса» в Пушкинском

Современные художницы — о выставке «Музы Монпарнаса» в Пушкинском
«Псевдопрофеминистский посыл — прикрытие, чтобы снова указать женщинам, где наше место»

В «Галерее 30/7» идет выставка, посвященная уральскому року
В «Галерее 30/7» идет выставка, посвященная уральскому року
В «Галерее 30/7» идет выставка, посвященная уральскому року

В «Галерее 30/7» идет выставка, посвященная уральскому року

Как провести последнюю неделю июля в Москве
Как провести последнюю неделю июля в Москве 30 главных событий: концерты, спектакли и кинопоказы
Как провести последнюю неделю июля в Москве

Как провести последнюю неделю июля в Москве
30 главных событий: концерты, спектакли и кинопоказы

Да будет свет: Зачем идти на выставку об электрификации Москвы
Промо
Да будет свет: Зачем идти на выставку об электрификации Москвы Увидеть столицу XIX века, первый трамвай и иллюминацию Кремля
Да будет свет: Зачем идти на выставку об электрификации Москвы
Промо

Да будет свет: Зачем идти на выставку об электрификации Москвы
Увидеть столицу XIX века, первый трамвай и иллюминацию Кремля

Наши ревущие 20-е: Чем заняться на фестивале «Дни авангарда», посвященном НЭПу
Наши ревущие 20-е: Чем заняться на фестивале «Дни авангарда», посвященном НЭПу Рассказываем о самых интересных лекциях, экскурсиях и кинопоказах фестиваля
Наши ревущие 20-е: Чем заняться на фестивале «Дни авангарда», посвященном НЭПу

Наши ревущие 20-е: Чем заняться на фестивале «Дни авангарда», посвященном НЭПу
Рассказываем о самых интересных лекциях, экскурсиях и кинопоказах фестиваля

Самые интересные события этой недели
Самые интересные события этой недели Премьеры в кино, музейный бранч и лучшие вечеринки
Самые интересные события этой недели

Самые интересные события этой недели
Премьеры в кино, музейный бранч и лучшие вечеринки

Алло, «Гараж»: Дорн, Варнава, «Хадн дадн» и «Громыка» отвечают на вопросы The Village о современном искусстве
Спецпроект
Алло, «Гараж»: Дорн, Варнава, «Хадн дадн» и «Громыка» отвечают на вопросы The Village о современном искусстве
Алло, «Гараж»: Дорн, Варнава, «Хадн дадн» и «Громыка» отвечают на вопросы The Village о современном искусстве
Спецпроект

Алло, «Гараж»: Дорн, Варнава, «Хадн дадн» и «Громыка» отвечают на вопросы The Village о современном искусстве

Что нужно знать о творчестве Ли Бул — звезды современного искусства Южной Кореи
Что нужно знать о творчестве Ли Бул — звезды современного искусства Южной Кореи Ее выставка открылась в петербургском «Манеже»
Что нужно знать о творчестве Ли Бул — звезды современного искусства Южной Кореи

Что нужно знать о творчестве Ли Бул — звезды современного искусства Южной Кореи
Ее выставка открылась в петербургском «Манеже»

«Арх-Москва» подводит итоги
«Арх-Москва» подводит итоги Государство — главный заказчик, «Сити» — основная постройка постсоветской Москвы, дальше — в космос
«Арх-Москва» подводит итоги

«Арх-Москва» подводит итоги
Государство — главный заказчик, «Сити» — основная постройка постсоветской Москвы, дальше — в космос

Ярмарка современного искусства Cosmoscow объявила полную программу

Из-за пандемии часть работ покажут в онлайн-формате

Ярмарка современного искусства Cosmoscow объявила полную программу
Из-за пандемии часть работ покажут в онлайн-формате

Проект «Каскад»: Как подростки становятся современными художниками
Проект «Каскад»: Как подростки становятся современными художниками
Проект «Каскад»: Как подростки становятся современными художниками

Проект «Каскад»: Как подростки становятся современными художниками

Музей «Гараж» объявил Open Call на участие в выставке о пандемии

Отправить свой проект можно до 1 сентября

Музей «Гараж» объявил Open Call на участие в выставке о пандемии
Отправить свой проект можно до 1 сентября

«Ненавсегда»: В Новой Третьяковке открылась выставка об искусстве эпохи застоя

Экспозиция стала второй частью трилогии, посвященной послевоенному советскому искусству

«Ненавсегда»: В Новой Третьяковке открылась выставка об искусстве эпохи застоя
Экспозиция стала второй частью трилогии, посвященной послевоенному советскому искусству

В «Манеже» открылась выставка в память о праведниках Холокоста

Экспозиция также доступна онлайн

В «Манеже» открылась выставка в память о праведниках Холокоста
Экспозиция также доступна онлайн

В галерею Art4 пришли силовики

Чем вызвано появление полиции, пока не ясно

В галерею Art4 пришли силовики
Чем вызвано появление полиции, пока не ясно

В Музее Москвы покажут фотографии безлюдного города, сделанные Сергеем Пономаревым

То, что уже кануло в историю

В Музее Москвы покажут фотографии безлюдного города, сделанные Сергеем Пономаревым
То, что уже кануло в историю

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