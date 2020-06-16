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Чем заняться в Москве после локдауна? Встреча метала и техно в «Мутаборе», Moscow FemFest и еще 30 событий
Планы на осень-2021: Выставки, сериалы, книги, игры и кино Альмодовар, Юрий Пименов, Дэймон Албарн и «Великая»
Планы на осень-2021: Выставки, сериалы, книги, игры и кино Альмодовар, Юрий Пименов, Дэймон Албарн и «Великая»
Что делать, куда идти? Рассказываем про самые интересные события недели в Москве «Супер секси секонд», рейв-медитация и еще 30 ивентов
Что делать, куда идти? Рассказываем про самые интересные события недели в Москве «Супер секси секонд», рейв-медитация и еще 30 ивентов
Современные художницы — о выставке «Музы Монпарнаса» в Пушкинском «Псевдопрофеминистский посыл — прикрытие, чтобы снова указать женщинам, где наше место»
Современные художницы — о выставке «Музы Монпарнаса» в Пушкинском «Псевдопрофеминистский посыл — прикрытие, чтобы снова указать женщинам, где наше место»
Как провести последнюю неделю июля в Москве 30 главных событий: концерты, спектакли и кинопоказы
Как провести последнюю неделю июля в Москве 30 главных событий: концерты, спектакли и кинопоказы
Наши ревущие 20-е: Чем заняться на фестивале «Дни авангарда», посвященном НЭПу Рассказываем о самых интересных лекциях, экскурсиях и кинопоказах фестиваля
Наши ревущие 20-е: Чем заняться на фестивале «Дни авангарда», посвященном НЭПу Рассказываем о самых интересных лекциях, экскурсиях и кинопоказах фестиваля
Самые интересные события этой недели Премьеры в кино, музейный бранч и лучшие вечеринки
Самые интересные события этой недели Премьеры в кино, музейный бранч и лучшие вечеринки
Что нужно знать о творчестве Ли Бул — звезды современного искусства Южной Кореи Ее выставка открылась в петербургском «Манеже»
Что нужно знать о творчестве Ли Бул — звезды современного искусства Южной Кореи
Ее выставка открылась в петербургском «Манеже»
«Арх-Москва» подводит итоги Государство — главный заказчик, «Сити» — основная постройка постсоветской Москвы, дальше — в космос
«Арх-Москва» подводит итоги Государство — главный заказчик, «Сити» — основная постройка постсоветской Москвы, дальше — в космос
Ярмарка современного искусства Cosmoscow объявила полную программу
Из-за пандемии часть работ покажут в онлайн-формате
Ярмарка современного искусства Cosmoscow объявила полную программу Из-за пандемии часть работ покажут в онлайн-формате
Музей «Гараж» объявил Open Call на участие в выставке о пандемии
Отправить свой проект можно до 1 сентября
Музей «Гараж» объявил Open Call на участие в выставке о пандемии Отправить свой проект можно до 1 сентября
«Ненавсегда»: В Новой Третьяковке открылась выставка об искусстве эпохи застоя
Экспозиция стала второй частью трилогии, посвященной послевоенному советскому искусству
«Ненавсегда»: В Новой Третьяковке открылась выставка об искусстве эпохи застоя Экспозиция стала второй частью трилогии, посвященной послевоенному советскому искусству
В «Манеже» открылась выставка в память о праведниках Холокоста
Экспозиция также доступна онлайн