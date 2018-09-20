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Коронавирус и ко: Наши тексты о том, как не болеть
Велнес
Коронавирус и ко: Наши тексты о том, как не болетьА также какую маску выбрать и как поднять иммунитет
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Коронавирус и ко: Наши тексты о том, как не болеть
Велнес

Коронавирус и ко: Наши тексты о том, как не болеть А также какую маску выбрать и как поднять иммунитет

Как Минздрав предлагает лечить коронавирус и почему так может быть опасно?
Велнес
Как Минздрав предлагает лечить коронавирус и почему так может быть опасно?Люди с аутоиммунными заболеваниями лишаются своего лекарства. Его скупают для лечения нового ОРВИ
0
Как Минздрав предлагает лечить коронавирус и почему так может быть опасно?
Велнес

Как Минздрав предлагает лечить коронавирус и почему так может быть опасно? Люди с аутоиммунными заболеваниями лишаются своего лекарства. Его скупают для лечения нового ОРВИ

Как понять, что у меня слабый иммунитет?
Велнес
Как понять, что у меня слабый иммунитет?О нет, что же делать, вдруг я в группе риска
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Как понять, что у меня слабый иммунитет?
Велнес

Как понять, что у меня слабый иммунитет? О нет, что же делать, вдруг я в группе риска

Как не посадить зрение за время карантина
Велнес
Как не посадить зрение за время карантинаКогда вся нагрузка с тела упала на глаза
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Как не посадить зрение за время карантина
Велнес

Как не посадить зрение за время карантина Когда вся нагрузка с тела упала на глаза

Как начать больше двигаться
Книга недели
Как начать больше двигатьсяЧтобы укрепить иммунитет и поднять настроение
0
Как начать больше двигаться
Книга недели

Как начать больше двигаться Чтобы укрепить иммунитет и поднять настроение

Как лечить коронавирусную инфекцию
Велнес
Как лечить коронавирусную инфекциюИ частично снять нагрузку с врачей
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Как лечить коронавирусную инфекцию
Велнес

Как лечить коронавирусную инфекцию И частично снять нагрузку с врачей

Коронавирус вряд ли уничтожит человечество. А вот бактериальная инфекция — вполне может
Велнес
Коронавирус вряд ли уничтожит человечество. А вот бактериальная инфекция — вполне можетКак ученые создают новые лекарства? Рассказывает молекулярный биолог Константин Северинов
1
Коронавирус вряд ли уничтожит человечество. А вот бактериальная инфекция — вполне может
Велнес

Коронавирус вряд ли уничтожит человечество. А вот бактериальная инфекция — вполне может Как ученые создают новые лекарства? Рассказывает молекулярный биолог Константин Северинов

Как не ослепнуть, отмечая Новый год
Велнес
Как не ослепнуть, отмечая Новый год Какие опасности таят мандарины, шампанское и наращивание ресниц
1
Как не ослепнуть, отмечая Новый год
Велнес

Как не ослепнуть, отмечая Новый год Какие опасности таят мандарины, шампанское и наращивание ресниц

«Мне пересадили сердце»
Личный опыт

«Мне пересадили сердце»Как сделать пересадку органа по ОМС и как потом пройти физическую и социальную реабилитацию

Личный опыт

«Мне пересадили сердце» Как сделать пересадку органа по ОМС и как потом пройти физическую и социальную реабилитацию

Антибиотики: Как их пить правильно, когда это бесполезно, а когда опасно
Велнес
Антибиотики: Как их пить правильно, когда это бесполезно, а когда опасно Разобрались вместе с врачами в главных мифах вокруг антибиотиков
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Антибиотики: Как их пить правильно, когда это бесполезно, а когда опасно
Велнес

Антибиотики: Как их пить правильно, когда это бесполезно, а когда опасно Разобрались вместе с врачами в главных мифах вокруг антибиотиков

Как вернуть лекарство в аптеку?
Есть вопрос
Как вернуть лекарство в аптеку?Да, так можно
1
Как вернуть лекарство в аптеку?
Есть вопрос

Как вернуть лекарство в аптеку? Да, так можно

Что нового в психотерапии: DBT, нарративные практики и метод движения глаз
Велнес
Что нового в психотерапии: DBT, нарративные практики и метод движения глазТри подхода для старых проблем
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Что нового в психотерапии: DBT, нарративные практики и метод движения глаз
Велнес

Что нового в психотерапии: DBT, нарративные практики и метод движения глаз Три подхода для старых проблем

«Трудности перевода»: Что такое well-being отель
Редакция тестирует
«Трудности перевода»: Что такое well-being отель Когда западная концепция встречается с российской ментальностью
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«Трудности перевода»: Что такое well-being отель
Редакция тестирует

«Трудности перевода»: Что такое well-being отель Когда западная концепция встречается с российской ментальностью

Как государство лечит ожирение
Что нового

Как государство лечит ожирениеЭндокринолог Екатерина Ершова — о том, как бороться с сахарным диабетом и операциях на желудке

Что нового

Как государство лечит ожирение Эндокринолог Екатерина Ершова — о том, как бороться с сахарным диабетом и операциях на желудке

Свиной грипп, грипп и ОРВИ — в чем разница?
Велнес
Свиной грипп, грипп и ОРВИ — в чем разница?Врач объясняет по пунктам: чем грипп отличается от других ОРВИ и что делать в обоих случаях
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Свиной грипп, грипп и ОРВИ — в чем разница?
Велнес

Свиной грипп, грипп и ОРВИ — в чем разница? Врач объясняет по пунктам: чем грипп отличается от других ОРВИ и что делать в обоих случаях

Сон для слабаков: Почему надо бороться с сонным мачизмом
Велнес
Сон для слабаков: Почему надо бороться с сонным мачизмомА со своими циркадными ритмами — подружиться
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Сон для слабаков: Почему надо бороться с сонным мачизмом
Велнес

Сон для слабаков: Почему надо бороться с сонным мачизмом А со своими циркадными ритмами — подружиться

Без глютена и дрожжей: Какой хлеб вам нужен
Велнес
Без глютена и дрожжей: Какой хлеб вам нуженПочему хлеб из муки низкого помола лучше и что не так с бездрожжевой выпечкой
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Без глютена и дрожжей: Какой хлеб вам нужен
Велнес

Без глютена и дрожжей: Какой хлеб вам нужен Почему хлеб из муки низкого помола лучше и что не так с бездрожжевой выпечкой

«На игле»: Гид по прививкам для взрослых
Велнес
«На игле»: Гид по прививкам для взрослыхКакие прививки надо успеть сделать до 26 и зачем прививаться повторно
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«На игле»: Гид по прививкам для взрослых
Велнес

«На игле»: Гид по прививкам для взрослых Какие прививки надо успеть сделать до 26 и зачем прививаться повторно

Оргазм сосков и сквирт: Что нужно знать о женском удовольствии
Велнес
Оргазм сосков и сквирт: Что нужно знать о женском удовольствииА также что такое миотонический оргазм и «дезадаптивная мастурбация»
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Оргазм сосков и сквирт: Что нужно знать о женском удовольствии
Велнес

Оргазм сосков и сквирт: Что нужно знать о женском удовольствии А также что такое миотонический оргазм и «дезадаптивная мастурбация»

Бег в плавательных шапочках, алкоголь и марафон за лайками
Велнес
Бег в плавательных шапочках, алкоголь и марафон за лайкамиКак и в чем бегают москвичи в 2018 году
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Бег в плавательных шапочках, алкоголь и марафон за лайками
Велнес

Бег в плавательных шапочках, алкоголь и марафон за лайками Как и в чем бегают москвичи в 2018 году

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