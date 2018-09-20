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Коронавирус вряд ли уничтожит человечество. А вот бактериальная инфекция — вполне можетКак ученые создают новые лекарства? Рассказывает молекулярный биолог Константин Северинов
Велнес
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Как не ослепнуть, отмечая Новый год Какие опасности таят мандарины, шампанское и наращивание ресниц
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Как вернуть лекарство в аптеку? Да, так можно
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Что нового в психотерапии: DBT, нарративные практики и метод движения глазТри подхода для старых проблем
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