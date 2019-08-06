Кирилл Руков
На сайте с 4 апреля 2017
Эксперимент
«И вы носите это на лице»: Как я делал маски на подпольном заводе в эпидемию«Лазурными жабрами вверх»
Эксперимент
«И вы носите это на лице»: Как я делал маски на подпольном заводе в эпидемию «Лазурными жабрами вверх»
Истории
Тайные корона-вечеринки: Как русские тусят во время пандемии «Буду вспоминать карантин, зная, что иногда я был счастлив»
Истории
Тайные корона-вечеринки: Как русские тусят во время пандемии «Буду вспоминать карантин, зная, что иногда я был счастлив»
Ситуация
Вижу новости, что вакцина от коронавируса уже создана. Значит, скоро все закончится?Увы, но нет. Ждать еще долго
Ситуация
Вижу новости, что вакцина от коронавируса уже создана. Значит, скоро все закончится? Увы, но нет. Ждать еще долго
Истории
Выживут только спекулянты: Как русский трейдер заработал миллионы на обвале американской биржиПочему финансистам снятся свечи и зачем они заходят в стакан
Истории
Выживут только спекулянты: Как русский трейдер заработал миллионы на обвале американской биржи Почему финансистам снятся свечи и зачем они заходят в стакан
Инструкция
Где сдать плазму, если переболел коронавирусомАдреса центров переливания крови, телефоны и требования
Инструкция
Где сдать плазму, если переболел коронавирусом Адреса центров переливания крови, телефоны и требования
Истории
Выживут только спекулянты: Как заработать на черном рынке медицинских масокИ почему они стоят дороже красной икры
Истории
Выживут только спекулянты: Как заработать на черном рынке медицинских масок И почему они стоят дороже красной икры
Инструкция
Что делать, если вы жертва домашнего насилия во время карантина А может, вы узнали о насилии у соседей или знакомых
Инструкция
Что делать, если вы жертва домашнего насилия во время карантина А может, вы узнали о насилии у соседей или знакомых
Велнес
Как понять, что у меня слабый иммунитет? О нет, что же делать, вдруг я в группе риска
Истории
Терехово — последняя деревня Москвы. Руководство по убийству Кто прятал заложников на острове, а кто — детство в формальдегиде
Истории
Терехово — последняя деревня Москвы. Руководство по убийству Кто прятал заложников на острове, а кто — детство в формальдегиде
Домашнее порно
Eva Elfie: Уехать из Омска в 19 лет и стать порнозвездой Антресоли в хрущевке и свадьба в Вегасе
Домашнее порно
Eva Elfie: Уехать из Омска в 19 лет и стать порнозвездой Антресоли в хрущевке и свадьба в Вегасе
Велнес
Коронавирус вряд ли уничтожит человечество. А вот бактериальная инфекция — вполне можетКак ученые создают новые лекарства? Рассказывает молекулярный биолог Константин Северинов
Велнес
Коронавирус вряд ли уничтожит человечество. А вот бактериальная инфекция — вполне может Как ученые создают новые лекарства? Рассказывает молекулярный биолог Константин Северинов
Есть вопрос
Почему «Почта России» такая медленная?Посылка прибыла в сортировочный центр из сортировочного центра
Есть вопрос
Почему «Почта России» такая медленная? Посылка прибыла в сортировочный центр из сортировочного центра
Есть вопрос
Ребенок покупает презервативы, а кассир просит у него паспорт. Это нормально?«Идите в ларьке купите, я не стану продавать»
Есть вопрос
Ребенок покупает презервативы, а кассир просит у него паспорт. Это нормально? «Идите в ларьке купите, я не стану продавать»
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Комикс «Кибердянск» — про технологии на страже русского абсурдаВроде антиутопия, а вроде уже все так и есть
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Комикс «Кибердянск» — про технологии на страже русского абсурда Вроде антиутопия, а вроде уже все так и есть
Есть вопрос
Полицейские попались на том, что подбрасывали наркотики. Пересмотрит ли суд дела, которые они вели?Опытный юрист убьет в вас последний оптимизм
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Полицейские попались на том, что подбрасывали наркотики. Пересмотрит ли суд дела, которые они вели? Опытный юрист убьет в вас последний оптимизм
Истории
Кто создал сайт FindClone, который ищет людей по лицу и деанонит силовиковУ каждой технологической революции есть свои герои
Истории
Кто создал сайт FindClone, который ищет людей по лицу и деанонит силовиков У каждой технологической революции есть свои герои
Личный опыт
Знакомьтесь: это Александр Ким. Он борется с полицейскими-расистами Как законно не показывать паспорт полицейскому в метро?
Личный опыт