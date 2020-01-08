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Комментарии51Темы1Посты592
Коротко0
МШ

Маша Шаталина

На сайте с 24 апреля 2017

Комментарии51Темы1Посты592
Коротко0
Светлая сталинка на «Соколе», в которой на три комнаты — шесть окон
Квартира недели
Светлая сталинка на «Соколе», в которой на три комнаты — шесть оконМойка у окна, пальмы и фламинго на стенах и элементы лофта
14
Светлая сталинка на «Соколе», в которой на три комнаты — шесть окон
Квартира недели

Светлая сталинка на «Соколе», в которой на три комнаты — шесть окон Мойка у окна, пальмы и фламинго на стенах и элементы лофта

Джунгли, фальшкамин и полный фьюжн в квартире на «Петровско-Разумовской»
Квартира недели
Джунгли, фальшкамин и полный фьюжн в квартире на «Петровско-Разумовской»А еще в ней 2,5 комнаты, кухонный фартук из натуральных камней и цветная ванная
24
Джунгли, фальшкамин и полный фьюжн в квартире на «Петровско-Разумовской»
Квартира недели

Джунгли, фальшкамин и полный фьюжн в квартире на «Петровско-Разумовской» А еще в ней 2,5 комнаты, кухонный фартук из натуральных камней и цветная ванная

Двушка с отсылкой к классике на Арбате
Квартира недели
Двушка с отсылкой к классике на АрбатеС восстановленным окном, лофтовыми стенами и итальянским паркетом
24
Двушка с отсылкой к классике на Арбате
Квартира недели

Двушка с отсылкой к классике на Арбате С восстановленным окном, лофтовыми стенами и итальянским паркетом

Студия в Новокосине, в которой живет уличная художница
Квартира недели
Студия в Новокосине, в которой живет уличная художницаРемонт от «Сделано», мебель из IKEA и картины хозяйки
43
Студия в Новокосине, в которой живет уличная художница
Квартира недели

Студия в Новокосине, в которой живет уличная художница Ремонт от «Сделано», мебель из IKEA и картины хозяйки

Как купить матрас: Большая инструкция
Гид The Village
Как купить матрас: Большая инструкцияКак не ошибиться с выбором и как потом за ним ухаживать
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Как купить матрас: Большая инструкция
Гид The Village

Как купить матрас: Большая инструкция Как не ошибиться с выбором и как потом за ним ухаживать

10 хороших книг для подростков
Гид The Village
10 хороших книг для подростков«Нереальный атлас», «Сириус», «Жизнь Амаль» и другие
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10 хороших книг для подростков
Гид The Village

10 хороших книг для подростков «Нереальный атлас», «Сириус», «Жизнь Амаль» и другие

Белый интерьер с отсылкой к модернизму на Адмирала Макарова
Квартира недели
Белый интерьер с отсылкой к модернизму на Адмирала МакароваСо стеной из стеклоблоков и санузлом необычной формы в цвете года Pantone
40
Белый интерьер с отсылкой к модернизму на Адмирала Макарова
Квартира недели

Белый интерьер с отсылкой к модернизму на Адмирала Макарова Со стеной из стеклоблоков и санузлом необычной формы в цвете года Pantone

Гаджеты, которые помогут экономить воду дома
Гид The Village
Гаджеты, которые помогут экономить воду домаРазбираемся с полезными функциями смесителей
5
Гаджеты, которые помогут экономить воду дома
Гид The Village

Гаджеты, которые помогут экономить воду дома Разбираемся с полезными функциями смесителей

Двухкомнатная квартира на Московском проспекте с видом на самолеты (Петербург)
Квартира недели
Двухкомнатная квартира на Московском проспекте с видом на самолеты (Петербург)Экологичные материалы и мебель на заказ
27
Двухкомнатная квартира на Московском проспекте с видом на самолеты (Петербург)
Квартира недели

Двухкомнатная квартира на Московском проспекте с видом на самолеты (Петербург) Экологичные материалы и мебель на заказ

Как выучить английский с помощью гаджетов
Гид The Village
Как выучить английский с помощью гаджетовИ превратить соцсети и игровые чаты в онлайн-самоучитель
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Как выучить английский с помощью гаджетов
Гид The Village

Как выучить английский с помощью гаджетов И превратить соцсети и игровые чаты в онлайн-самоучитель

Что будет, если упасть в космос, и почему опыты ставят на крысах?
Детский вопрос
Что будет, если упасть в космос, и почему опыты ставят на крысах?Ученые Политеха отвечают на сложные детские вопросы
2
Что будет, если упасть в космос, и почему опыты ставят на крысах?
Детский вопрос

Что будет, если упасть в космос, и почему опыты ставят на крысах? Ученые Политеха отвечают на сложные детские вопросы

Мамы — о том, как бороться с родительским выгоранием
Гид The Village
Мамы — о том, как бороться с родительским выгораниемТанцевать, спать и принимать себя любой
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Мамы — о том, как бороться с родительским выгоранием
Гид The Village

Мамы — о том, как бороться с родительским выгоранием Танцевать, спать и принимать себя любой

Самые красивые квартиры недели за 2019-й
Квартира недели
Самые красивые квартиры недели за 2019-йСтудии, маленькие хрущевки и просторные московские интерьеры
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Самые красивые квартиры недели за 2019-й
Квартира недели

Самые красивые квартиры недели за 2019-й Студии, маленькие хрущевки и просторные московские интерьеры

12 важных текстов о детях и родителях
Гид The Village
12 важных текстов о детях и родителяхКакие мультфильмы смотреть, во что играть, как воспитывать детей и как их лечить
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12 важных текстов о детях и родителях
Гид The Village

12 важных текстов о детях и родителях Какие мультфильмы смотреть, во что играть, как воспитывать детей и как их лечить

Что покупать у российских дизайнеров
Гид The Village
Что покупать у российских дизайнеровОбувь, аксессуары, косметика и украшения
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Что покупать у российских дизайнеров
Гид The Village

Что покупать у российских дизайнеров Обувь, аксессуары, косметика и украшения

Скрэмбл, панкейки и гранола: Как их приготовить правильно
Как надо
Скрэмбл, панкейки и гранола: Как их приготовить правильноПотренируйтесь на каникулах
2
Скрэмбл, панкейки и гранола: Как их приготовить правильно
Как надо

Скрэмбл, панкейки и гранола: Как их приготовить правильно Потренируйтесь на каникулах

17 экопривычек, которые изменят жизнь и мир вокруг
Хорошая привычка
17 экопривычек, которые изменят жизнь и мир вокругОт самых простых к неочевидным
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17 экопривычек, которые изменят жизнь и мир вокруг
Хорошая привычка

17 экопривычек, которые изменят жизнь и мир вокруг От самых простых к неочевидным

В последний момент: Еще 30 вариантов подарков для тех, кто ничего не успел
Гид The Village
В последний момент: Еще 30 вариантов подарков для тех, кто ничего не успелБудет что положить под елку
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В последний момент: Еще 30 вариантов подарков для тех, кто ничего не успел
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В последний момент: Еще 30 вариантов подарков для тех, кто ничего не успел Будет что положить под елку

Современный интерьер в двушке под сдачу на «Дмитровской»
Квартира недели
Современный интерьер в двушке под сдачу на «Дмитровской»Нейтральная база и акцентная мебель
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Современный интерьер в двушке под сдачу на «Дмитровской»
Квартира недели

Современный интерьер в двушке под сдачу на «Дмитровской» Нейтральная база и акцентная мебель

Под елку: 20 хороших детских книг в подарок
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Под елку: 20 хороших детских книг в подарок«Привет, Дедулет!», «Маленькая повесть о любви», «Пишет бабушка Зима» и другие
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Под елку: 20 хороших детских книг в подарок
Гид The Village

Под елку: 20 хороших детских книг в подарок «Привет, Дедулет!», «Маленькая повесть о любви», «Пишет бабушка Зима» и другие

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