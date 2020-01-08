Маша Шаталина
На сайте с 24 апреля 2017
Квартира недели
Светлая сталинка на «Соколе», в которой на три комнаты — шесть оконМойка у окна, пальмы и фламинго на стенах и элементы лофта
Квартира недели
Светлая сталинка на «Соколе», в которой на три комнаты — шесть окон Мойка у окна, пальмы и фламинго на стенах и элементы лофта
Квартира недели
Джунгли, фальшкамин и полный фьюжн в квартире на «Петровско-Разумовской»А еще в ней 2,5 комнаты, кухонный фартук из натуральных камней и цветная ванная
Квартира недели
Джунгли, фальшкамин и полный фьюжн в квартире на «Петровско-Разумовской» А еще в ней 2,5 комнаты, кухонный фартук из натуральных камней и цветная ванная
Квартира недели
Двушка с отсылкой к классике на АрбатеС восстановленным окном, лофтовыми стенами и итальянским паркетом
Квартира недели
Двушка с отсылкой к классике на Арбате С восстановленным окном, лофтовыми стенами и итальянским паркетом
Квартира недели
Студия в Новокосине, в которой живет уличная художницаРемонт от «Сделано», мебель из IKEA и картины хозяйки
Квартира недели
Студия в Новокосине, в которой живет уличная художница Ремонт от «Сделано», мебель из IKEA и картины хозяйки
Гид The Village
Как купить матрас: Большая инструкцияКак не ошибиться с выбором и как потом за ним ухаживать
Гид The Village
Как купить матрас: Большая инструкция Как не ошибиться с выбором и как потом за ним ухаживать
Гид The Village
10 хороших книг для подростков «Нереальный атлас», «Сириус», «Жизнь Амаль» и другие
Квартира недели
Белый интерьер с отсылкой к модернизму на Адмирала МакароваСо стеной из стеклоблоков и санузлом необычной формы в цвете года Pantone
Квартира недели
Белый интерьер с отсылкой к модернизму на Адмирала Макарова Со стеной из стеклоблоков и санузлом необычной формы в цвете года Pantone
Гид The Village
Гаджеты, которые помогут экономить воду домаРазбираемся с полезными функциями смесителей
Гид The Village
Гаджеты, которые помогут экономить воду дома Разбираемся с полезными функциями смесителей
Квартира недели
Двухкомнатная квартира на Московском проспекте с видом на самолеты (Петербург)Экологичные материалы и мебель на заказ
Квартира недели
Двухкомнатная квартира на Московском проспекте с видом на самолеты (Петербург) Экологичные материалы и мебель на заказ
Гид The Village
Как выучить английский с помощью гаджетовИ превратить соцсети и игровые чаты в онлайн-самоучитель
Гид The Village
Как выучить английский с помощью гаджетов И превратить соцсети и игровые чаты в онлайн-самоучитель
Детский вопрос
Что будет, если упасть в космос, и почему опыты ставят на крысах?Ученые Политеха отвечают на сложные детские вопросы
Детский вопрос
Что будет, если упасть в космос, и почему опыты ставят на крысах? Ученые Политеха отвечают на сложные детские вопросы
Гид The Village
Мамы — о том, как бороться с родительским выгораниемТанцевать, спать и принимать себя любой
Гид The Village
Мамы — о том, как бороться с родительским выгоранием Танцевать, спать и принимать себя любой
Квартира недели
Самые красивые квартиры недели за 2019-йСтудии, маленькие хрущевки и просторные московские интерьеры
Квартира недели
Самые красивые квартиры недели за 2019-й Студии, маленькие хрущевки и просторные московские интерьеры
Гид The Village
12 важных текстов о детях и родителяхКакие мультфильмы смотреть, во что играть, как воспитывать детей и как их лечить
Гид The Village
12 важных текстов о детях и родителях Какие мультфильмы смотреть, во что играть, как воспитывать детей и как их лечить
Гид The Village
Что покупать у российских дизайнеров Обувь, аксессуары, косметика и украшения
Как надо
Скрэмбл, панкейки и гранола: Как их приготовить правильно Потренируйтесь на каникулах
Хорошая привычка
17 экопривычек, которые изменят жизнь и мир вокруг От самых простых к неочевидным
Гид The Village
В последний момент: Еще 30 вариантов подарков для тех, кто ничего не успелБудет что положить под елку
Гид The Village
В последний момент: Еще 30 вариантов подарков для тех, кто ничего не успел Будет что положить под елку
Квартира недели
Современный интерьер в двушке под сдачу на «Дмитровской»Нейтральная база и акцентная мебель
Квартира недели
Современный интерьер в двушке под сдачу на «Дмитровской» Нейтральная база и акцентная мебель
Гид The Village
Под елку: 20 хороших детских книг в подарок«Привет, Дедулет!», «Маленькая повесть о любви», «Пишет бабушка Зима» и другие
Гид The Village