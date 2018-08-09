вернуться на старую версию сайта
17 сентября, четверг
Москва
Россия
Войти
Россия
Комментарии0
Темы0
Посты60
Коротко0
ОП

Ольга Проскурнина

На сайте с 10 января 2018

Комментарии0
Темы0
Посты60
Коротко0
Кто такая Анна Довгалюк: История акции «Раздвинул ноги? Получи!»
Реакция
Кто такая Анна Довгалюк: История акции «Раздвинул ноги? Получи!»Интервью продюсера активистки и исполнительницы главной роли перформанса
70
Кто такая Анна Довгалюк: История акции «Раздвинул ноги? Получи!»
Реакция

Кто такая Анна Довгалюк: История акции «Раздвинул ноги? Получи!» Интервью продюсера активистки и исполнительницы главной роли перформанса

Надо ли запрещать смартфоны в школах?
Реакция
Надо ли запрещать смартфоны в школах?Нейропсихолог, семейный психотерапевт и учителя — о пользе и вреде гаджетов для детей
2
Надо ли запрещать смартфоны в школах?
Реакция

Надо ли запрещать смартфоны в школах? Нейропсихолог, семейный психотерапевт и учителя — о пользе и вреде гаджетов для детей

Почему Израиль и другие страны отказывают россиянам во въезде
Ситуация
Почему Израиль и другие страны отказывают россиянам во въезде И как экономические беженцы убивают эмиграцию
0
Почему Израиль и другие страны отказывают россиянам во въезде
Ситуация

Почему Израиль и другие страны отказывают россиянам во въезде И как экономические беженцы убивают эмиграцию

Как правильно платить за проезд после уничтожения турникетов?
Есть вопрос
Как правильно платить за проезд после уничтожения турникетов?Как проверяют оплату через Apple Pay и надо ли валидировать безлимитную карту
13
Как правильно платить за проезд после уничтожения турникетов?
Есть вопрос

Как правильно платить за проезд после уничтожения турникетов? Как проверяют оплату через Apple Pay и надо ли валидировать безлимитную карту

Как устроен новый музей антиквариата
Новое место

Как устроен новый музей антиквариатаВ Москве открывается «Собрание» миллиардера Якобашвили

Новое место

Как устроен новый музей антиквариата В Москве открывается «Собрание» миллиардера Якобашвили

Золотов против Навального: «Подготовиться можно за два месяца»
Мнения
Золотов против Навального: «Подготовиться можно за два месяца»Тренеры ММА, телохранитель и рестлер — о том, как сражаться с главой Росгвардии
11
Золотов против Навального: «Подготовиться можно за два месяца»
Мнения

Золотов против Навального: «Подготовиться можно за два месяца» Тренеры ММА, телохранитель и рестлер — о том, как сражаться с главой Росгвардии

«Закон Мединского»: Новые правила кинопроката от Минкультуры
Мнения
«Закон Мединского»: Новые правила кинопроката от МинкультурыК чему приведут ограничения на показ одного и того же кассового иностранного фильма в течение дня
1
«Закон Мединского»: Новые правила кинопроката от Минкультуры
Мнения

«Закон Мединского»: Новые правила кинопроката от Минкультуры К чему приведут ограничения на показ одного и того же кассового иностранного фильма в течение дня

Что не так с предвыборной агитацией в Москве
Ситуация
Что не так с предвыборной агитацией в МосквеВзгляд на выборы мэра Москвы через собянинский капхолдер
2
Что не так с предвыборной агитацией в Москве
Ситуация

Что не так с предвыборной агитацией в Москве Взгляд на выборы мэра Москвы через собянинский капхолдер

Будет ли глобальный интернет тормозить из-за новых ключей ICANN?
Есть вопрос
Будет ли глобальный интернет тормозить из-за новых ключей ICANN?И как это отразится на работе российских поисковиков и интернет-магазинов
0
Будет ли глобальный интернет тормозить из-за новых ключей ICANN?
Есть вопрос

Будет ли глобальный интернет тормозить из-за новых ключей ICANN? И как это отразится на работе российских поисковиков и интернет-магазинов

«Остановить эпидемию будет уже невозможно»: Эксперт — о поправках к закону о ВИЧ
Мнение
«Остановить эпидемию будет уже невозможно»: Эксперт — о поправках к закону о ВИЧТрадиционные ценности против здравого смысла
4
«Остановить эпидемию будет уже невозможно»: Эксперт — о поправках к закону о ВИЧ
Мнение

«Остановить эпидемию будет уже невозможно»: Эксперт — о поправках к закону о ВИЧ Традиционные ценности против здравого смысла

«Бомжи начнут стираться у нас»: Кэри Гуггенбергер против «Ночлежки»
Мнения
«Бомжи начнут стираться у нас»: Кэри Гуггенбергер против «Ночлежки»Как создатели благотворительной прачечной у «Динамо» воюют с активистами Савеловского района
75
«Бомжи начнут стираться у нас»: Кэри Гуггенбергер против «Ночлежки»
Мнения

«Бомжи начнут стираться у нас»: Кэри Гуггенбергер против «Ночлежки» Как создатели благотворительной прачечной у «Динамо» воюют с активистами Савеловского района

Эмоциональная карта Москвы
В закладки
Эмоциональная карта Москвы Спецпроект «Яндекс.Карт», в котором пользователи могут отмечать с помощью эмодзи самые любимые и ненавистные места города
1
Эмоциональная карта Москвы
В закладки

Эмоциональная карта Москвы Спецпроект «Яндекс.Карт», в котором пользователи могут отмечать с помощью эмодзи самые любимые и ненавистные места города

Безопасно ли пользоваться обновленным Telegram для личной переписки?
Есть вопрос
Безопасно ли пользоваться обновленным Telegram для личной переписки?Мессенджер будет передавать спецслужбам личную информацию тех, кого признали террористом по суду. Чем это грозит всем остальным?
6
Безопасно ли пользоваться обновленным Telegram для личной переписки?
Есть вопрос

Безопасно ли пользоваться обновленным Telegram для личной переписки? Мессенджер будет передавать спецслужбам личную информацию тех, кого признали террористом по суду. Чем это грозит всем остальным?

Почему из аптек пропадают бесплатные лекарства от редких болезней?
Ситуация
Почему из аптек пропадают бесплатные лекарства от редких болезней?И как нужно действовать, чтобы их получить и не переплачивать
0
Почему из аптек пропадают бесплатные лекарства от редких болезней?
Ситуация

Почему из аптек пропадают бесплатные лекарства от редких болезней? И как нужно действовать, чтобы их получить и не переплачивать

Что не так с выставкой Бэнкси в ЦДХ
Реакция
Что не так с выставкой Бэнкси в ЦДХРазбираемся, почему можно провести масштабную выставку работ мировой звезды стрит-арта без его согласия
20
Что не так с выставкой Бэнкси в ЦДХ
Реакция

Что не так с выставкой Бэнкси в ЦДХ Разбираемся, почему можно провести масштабную выставку работ мировой звезды стрит-арта без его согласия

Стоит ли опасаться раскрытия номера телефона через Telegram?
Есть вопрос
Стоит ли опасаться раскрытия номера телефона через Telegram?И чем известна компания, которая продвигает программу по деанонимизации пользователей мессенджера
1
Стоит ли опасаться раскрытия номера телефона через Telegram?
Есть вопрос

Стоит ли опасаться раскрытия номера телефона через Telegram? И чем известна компания, которая продвигает программу по деанонимизации пользователей мессенджера

Дикое мясо: Гид по продуктам с Крайнего Севера
Гид The Village
Дикое мясо: Гид по продуктам с Крайнего Севера Юкола со специями, корюшка с удочки и другие специалитеты из Норильска в коробках из-под телевизоров
3
Дикое мясо: Гид по продуктам с Крайнего Севера
Гид The Village

Дикое мясо: Гид по продуктам с Крайнего Севера Юкола со специями, корюшка с удочки и другие специалитеты из Норильска в коробках из-под телевизоров

Почему в Яузе массово гибнут утки?
Ситуация
Почему в Яузе массово гибнут утки?Что говорят местные жители, власти и экологи
5
Почему в Яузе массово гибнут утки?
Ситуация

Почему в Яузе массово гибнут утки? Что говорят местные жители, власти и экологи

Женщина, из-за которой закрыли торгпредство Франции
Личный опыт
Женщина, из-за которой закрыли торгпредство ФранцииПочему иск уволенной сотрудницы государственного агентства Business France привел к его ликвидации в России
10
Женщина, из-за которой закрыли торгпредство Франции
Личный опыт

Женщина, из-за которой закрыли торгпредство Франции Почему иск уволенной сотрудницы государственного агентства Business France привел к его ликвидации в России

«Нужны ли танки на фестивале?»
Реакция
«Нужны ли танки на фестивале?»Музыканты и организаторы — об участии Минобороны в «Нашествии»
15
«Нужны ли танки на фестивале?»
Реакция

«Нужны ли танки на фестивале?» Музыканты и организаторы — об участии Минобороны в «Нашествии»

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ