ВЫСТАВКА ФАБИО ВИАЛЕ «МРАМОР»

ЦСК «Гараж»

С 2 июля по 1 августа

Образцова, 19а

Вход — свободный.

Официальная страница события

Десять работ 36-летнего скульптора из Турина Фабио Виале представят во дворе «Гаража», при этом некоторые из них будут экспонироваться в специальных морских контейнерах.

Фабио Виале работает только с белоснежным мрамором из Каррары, который использовали самые знаменитые скульпторы мира, от Бернини до Микеланджело. Фабио создаёт из каррарского мрамора удивительные работы, например 400-килограммовую моторную лодку. Для усиления впечатления Виале добавляет к некоторым работам характерный аромат. Так, его сплетённые в знак бесконечности мраморные автомобильные покрышки пахнут резиной.

Одним из лейтмотивов своего искусства Фабио называет тему человеческой памяти. В своих работах он вспоминает об актах вандализма, о том, как толпа крушит памятники искусства во времена социальных потрясений.



Анастасия Шавлохова, куратор выставки: «„Гараж“ открывает свою первую уличную выставку — „Мрамор“ Фабио Виале. Молодой итальянский скульптор покажет в Москве 11 работ — от „Моны Лизы“ до огромной мраморной лодки, в специально созданном для нее внутри „Гаража“ бассейне. Фабио Виале — художник, который воплощает все мечты современного мира искусства. В его творчестве соединился высочайший ремесленный труд с игровым, шутливым, ироничным и очень смелым подходом к искусству. Его героями становятся бесконечно растиражированная пенопластовая Мона Лиза, пара шин, искусно высеченных из черного мрамора, „бумажные самолетики“, огромные строительные балки из каррарского мрамора. Фетишизм современного нам мира Фабио переводит в конкретность образов, отрицающих недосказанность и блуждание в множественности смыслов».





Выставка Фабио Виале «Мрамор»

С 2 июля по 1 августа

ЦСК «Гараж», Образцова, 19а

Вход — свободный

Официальная страница события







ОДНОДНЕВНЫЙ ФЕРМЕРСКИЙ РЫНОК «ЛАВКИ»



«Стрелка»

3 июля, с 12:00 до 19:00

Берсеневская наб., 14, стр. 5.

Вход — свободный.

Официальная страница события



Первый фермерский рынок выходного дня в Москве — с деревенскими продуктами, сочными стейками из продуктов «Лавки» и специальными коктейлями от бара «Стрелка». На ярмарке каждый фермер лично представит свои продукты и ответит на вопросы посетителей.

Сотрудничество бара «Стрелка» с «Лавкой» началось в июне с серии летних воркшопов, на которых участники (дизайнеры, архитекторы и студенты «Стрелки») создали визуальный стиль для однодневной фермерской ярмарки. Подготовленный дизайн-проект включал в себя разработку торговых прилавков, столов, скамеек и создание единого визуального стиля и нужной атмосферы.

В результате совместной работы ярмарка превратилась в полноценный фестиваль. Свою продукцию на рынке лично представят фермеры, на фуд-корте желающие смогут попробовать стейки, бургеры и другие блюда из продуктов «Лавки». Интересно будет взглянуть на временный птичий двор, где будут гулять куры, гуси, утки и цесарки. Киоск «Стрелка» традиционно предложит гостям сладости, кофе и луизианские сэндвичи Po'Boy по умеренным ценам, а бар «Стрелка» представит свои коктейли — «Малину на джине», «Стрелка-лимонад» и Pimm's.



Борис Акимов, один из создателей «Лавки»: «Ассортимент нашего фермерского рынка будет состоять из тех продуктов, которые привезут наши фермеры. Так, все сыры на рынке будут представлены нашим американцем Джеем Клоузом, все полуфабрикаты — колбасы, мясные улитки и прочее — привезут Александр Бродовский со своей первой экофермы в России „Горчичная поляна“, а также наш „Лавка.Цех“ и мастерская Сырникова. Молочные продукты будет представлять Нина Козлова, чья продукция в „Лавке“ стала уже настоящим брендом. Также будет мёд от Павла Николаевича Девятова, стейки из ангусов и галловеев от Гернота Кламмера, белевская пастила от Суслова, калмыцкая баранина от Дорджи Булхукова, овощи от фермера Ивана Новичихина, а также варенье, мармелад, сладости и многое другое. Что касается ценообразования, то на рынке цены будут отличаться от тех, что на сайте Lavkalavka.ru, на 15­–25 % в зависимости от продукта».

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Екатерина Гиршина, директор летней программы «Стрелки»: «Воркшоп, посвященный устройству фермерского рынка, состоял из двух частей. Первая — промышленный дизайн: ребята разрабатывали прилавки, столы, скамейки и другие объекты. Вторая — территория: размещение рынка на площадке, входы, зонирование, общая атмосфера и единый стиль. Нам очень повезло с преподавателями, они помогли четко и точно составить задание, чтобы студенческие работы реально можно будет использовать, а также умело направляли работу студентов, чтобы получить наилучшие результаты. Это дизайнер Сергей Покровский, архитектор Кирилл Асс и дизайнер Анна Ратафьева».

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Однодневный фермерский рынок «Лавки»

С 23 июня по 2 июля

«Стрелка»

Берсеневская наб., 14, стр. 5. Вход — свободный.

Официальная страница события





ПЯТАЯ МОСКОВСКАЯ ВЕЛОНОЧЬ



В ночь со 2 на 3 июля

Для участия требуется пройти бесплатную регистрацию Официальная страница события

Тысячи велосипедистов с FM-гидом (партнёр — радио «Серебряный дождь») проедут от центра города до Речного вокзала с финальным пикником-концертом у ТЦ «Капитолий». Заключительная вечеринка состоится в баре «Стрелка» в воскресенье вечером, 3 июля.

Точный маршрут участникам сообщат 1 июля. Главной темой Пятой московской велоночи станет годовщина первого полёта человека в космос, однако программа мероприятия не ограничится показом мест, связанных с именем Юрия Гагарина. Спорт в России, Екатерина II в Москве, история воздухоплавания, Булгаковские ночи — лишь малая часть тем, представленных на ночной экскурсии.

В воскресенье вечером, после Велоночи, на «Стрелке» состоится официальная вечеринка, на которой можно будет поделиться впечатлениями от поездки, узнать о предстоящих заездах и посмотреть короткометражные фильмы из программы международного Bicycle Film Festival.



Сергей Никитин, автор и организатор Велоночи: «Поскольку нашим партнером выступает ГИБДД, нам удалось перекрыть часть дороги на Ленинградском проспекте для удобства передвижения участников, число которых уже приближается к 5 000 человек. Место и точное время начала веломаршрута будут сообщены всем зарегистрированным пользователям за один день до Велоночи. Такие правила мы ввели потому, что, помимо Ленинградского проспекта, на нашем пути будет много небольших улочек, а остановка на них более пяти тысяч человек — это уже затруднительно. В наших планах три остановки-экскурсии на космическую тематику: про деятельность Королёва, про ранние годы космонавтики в России. И шесть остановок на более привычные для Москультпрога темы — архитектура и история».





Пятая московская велоночь

В ночь со 2 на 3 июля

Начало веломаршрута — Пушкинская площадь

Для участия требуется пройти бесплатную регистрацию

Официальная страница события





ДРУГИЕ СОБЫТИЯ

Выставка Керима Рагимова Fear Fair в галерее «Риджина» Истоки проекта следует искать в предыдущих выставках Рагимова: Pieta («Жалость») и «Человеческий проект, СТРАХ версия». Работы создавались под влиянием философа, мастера боевых искусств Брюса Ли, некоторые их них выполнены карандашами IKEA, которые автор считает символом глобализации, а на акварели № 16 изображены 1 229 человек. Живописные образцы, по мнению художника, отсылают к символу креста, на что указывают и техника исполнения, и композиционное решение экспозиции. С 29 июня по 6 августа, вход — свободный.

Официальная страница события

Фотовыставка «Нью-Йорк, тогда и сейчас» в ММСИ на Тверском бульваре. В экспозиции, проводимой галереей Photographer.ru в здании ММСИ, участвуют 29 фотографов из разных стран, в том числе наш соотечественник, Антон Козлов-Майер (известный, в частности, по серии снимков, посвящённых засыпающим бездельникам в штабе ООН). Передвижная выставка, путешествующая по России уже два года, представляет собой подборку из 250 снимков Нью-Йорка, сделанных на протяжении почти столетия. С 28 июня по 31 июля, вход — 150 рублей.

Страница события на сайте ММСИ

Выставка Вики Бегальской «Стыд» в выставочном зале «Гридчинхолл» Следующая выставка в «Гридчинхолле» вновь изучает вопросы сексуальности и женских прав, в данном случае — в границах морали и стыда, которые необходимы современной успешной женщине. Художница Вика Бегальская представит в галерее проект «Стыд», в котором картины нагих девушек соседствуют с живописными пространствами сказочных лесов. В «Гридчинхолле» покажут ранние работы и позднее творчество художницы, в котором уже можно проследить влияние мастеров постэкспрессионизма: Питера Дойга и Сесили Браун. Всего на экспозиции будет представлено 30 масштабных работ в технике масло на холсте и бумаге. С 3 июля по 11 сентября, вход — свободный.

Официальная страница события

Выставка Bad/Good в галерее «Риджина» Провокационная экспозиция известной творческой группы EliKuka — это визуальная игра понятий, в которой авторы, называющие себя брутальными юмористами, дают зрителям возможность самостоятельно интерпретировать художественные образы. На выставке представлены: картина-убийца, упавшая с потолка и раздробившая кому-то череп; мешок цемента, в который вонзается металлический лист, гигантские портреты овощей и подобные безумные творческие эксперименты. С 28 июня по 22 июля, вход — свободный.

Официальная страница события

Фотовыставка Пола Энга Ruskabilly в галерее «А3» Рокабилли — музыкальный стиль, появившийся в Америке 50-х годов, в котором смешаны классический черный рок-н-ролл и кантри. Проект о становлении московского рокабилли изучает, как историческая подоплека противоборства двух сильнейших держав создавала новое музыкальное направление в России. В рамках экспозиции фотограф анализирует нынешнюю ситуацию, когда барьеры остались в прошлом и между Россией и США всё больше сходства. С 30 июня по 17 июля, вход — свободный.

Официальная страница галереи

Шоу «Автоэкзотика-2011» на территории Тушинского аэродрома Ежегодная выставка автомобилей с насыщенной программой кольцевых гонок, дрэг-рейсинга и дрифта. По случаю юбилея организаторы заготовили для посетителей больше 8 000 экспонатов — от моделей Rolls-Royce 1932 года до новейших автомобильных разработок Lamborghini. С 1 по 10 июля, билеты — от 800 руб.

Страница события на Look At Me

Выставка Леонида Сохранского «Булочник идиот» в галерее Paperworks Gallery Вторая персональная выставка Сохранского в галерее Paperworks является размышлением об истории и современности России в формате инсталляций и скульптур из крашеного гипса. Леонид Сохранский — выпускник легендарной Академии художеств Дюссельдорфа, в творчестве которого соединены европейские тенденции и навыки советской скульптурной школы. С 28 июня по 28 июля, вход — свободный.

Официальная страница выставки

Открытие нового оформления бара «Стрелка» от Себастьяна Виринка в рамках проекта «Бистро 16» После дизайн-проекта Nina Donis часть пространства бара «Стрелка» переходит в руки Себастьяна Виринка, который намерен представить в баре арт-объект в виде скамьи из гофрированных труб. Скамья для Себастьяна — это символ происходящего в городской среде диалога. На открытии гостей ждет локальная вечеринка при поддержке Grey Goose. С 30 июня по 25 июля, открытие 30 июня в 20:00, вход — свободный.

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