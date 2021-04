Шоу «Автоэкзотика-2011» на территории Тушинского аэродрома Ежегодная выставка автомобилей с насыщенной программой кольцевых гонок, дрэг-рейсинга и дрифта. По случаю юбилея организаторы заготовили для посетителей больше 8 000 экспонатов — от моделей Rolls-Royce 1932 года до новейших автомобильных разработок Lamborghini. С 1 по 10 июля, билеты — от 800 руб.

Страница события на Look At Me