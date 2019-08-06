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Комментарии34Темы1Посты114
Коротко0
КР

Кирилл Руков

На сайте с 4 апреля 2017

Комментарии34Темы1Посты114
Коротко0
«И вы носите это на лице»: Как я делал маски на подпольном заводе в эпидемию
Эксперимент
«И вы носите это на лице»: Как я делал маски на подпольном заводе в эпидемию«Лазурными жабрами вверх»
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«И вы носите это на лице»: Как я делал маски на подпольном заводе в эпидемию
Эксперимент

«И вы носите это на лице»: Как я делал маски на подпольном заводе в эпидемию «Лазурными жабрами вверх»

Тайные корона-вечеринки: Как русские тусят во время пандемии
Истории
Тайные корона-вечеринки: Как русские тусят во время пандемии «Буду вспоминать карантин, зная, что иногда я был счастлив»
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Тайные корона-вечеринки: Как русские тусят во время пандемии
Истории

Тайные корона-вечеринки: Как русские тусят во время пандемии «Буду вспоминать карантин, зная, что иногда я был счастлив»

Вижу новости, что вакцина от коронавируса уже создана. Значит, скоро все закончится?
Ситуация
Вижу новости, что вакцина от коронавируса уже создана. Значит, скоро все закончится?Увы, но нет. Ждать еще долго
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Вижу новости, что вакцина от коронавируса уже создана. Значит, скоро все закончится?
Ситуация

Вижу новости, что вакцина от коронавируса уже создана. Значит, скоро все закончится? Увы, но нет. Ждать еще долго

Выживут только спекулянты: Как русский трейдер заработал миллионы на обвале американской биржи
Истории
Выживут только спекулянты: Как русский трейдер заработал миллионы на обвале американской биржиПочему финансистам снятся свечи и зачем они заходят в стакан
8
Выживут только спекулянты: Как русский трейдер заработал миллионы на обвале американской биржи
Истории

Выживут только спекулянты: Как русский трейдер заработал миллионы на обвале американской биржи Почему финансистам снятся свечи и зачем они заходят в стакан

Где сдать плазму, если переболел коронавирусом
Инструкция
Где сдать плазму, если переболел коронавирусомАдреса центров переливания крови, телефоны и требования
3
Где сдать плазму, если переболел коронавирусом
Инструкция

Где сдать плазму, если переболел коронавирусом Адреса центров переливания крови, телефоны и требования

Выживут только спекулянты: Как заработать на черном рынке медицинских масок
Истории
Выживут только спекулянты: Как заработать на черном рынке медицинских масокИ почему они стоят дороже красной икры
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Выживут только спекулянты: Как заработать на черном рынке медицинских масок
Истории

Выживут только спекулянты: Как заработать на черном рынке медицинских масок И почему они стоят дороже красной икры

Что делать, если вы жертва домашнего насилия во время карантина
Инструкция
Что делать, если вы жертва домашнего насилия во время карантина А может, вы узнали о насилии у соседей или знакомых
0
Что делать, если вы жертва домашнего насилия во время карантина
Инструкция

Что делать, если вы жертва домашнего насилия во время карантина А может, вы узнали о насилии у соседей или знакомых

Как понять, что у меня слабый иммунитет?
Велнес
Как понять, что у меня слабый иммунитет?О нет, что же делать, вдруг я в группе риска
6
Как понять, что у меня слабый иммунитет?
Велнес

Как понять, что у меня слабый иммунитет? О нет, что же делать, вдруг я в группе риска

Терехово — последняя деревня Москвы. Руководство по убийству
Истории

Терехово — последняя деревня Москвы. Руководство по убийству Кто прятал заложников на острове, а кто — детство в формальдегиде

Истории

Терехово — последняя деревня Москвы. Руководство по убийству Кто прятал заложников на острове, а кто — детство в формальдегиде

Eva Elfie: Уехать из Омска в 19 лет и стать порнозвездой
Домашнее порно

Eva Elfie: Уехать из Омска в 19 лет и стать порнозвездой Антресоли в хрущевке и свадьба в Вегасе

Домашнее порно

Eva Elfie: Уехать из Омска в 19 лет и стать порнозвездой Антресоли в хрущевке и свадьба в Вегасе

Коронавирус вряд ли уничтожит человечество. А вот бактериальная инфекция — вполне может
Велнес
Коронавирус вряд ли уничтожит человечество. А вот бактериальная инфекция — вполне можетКак ученые создают новые лекарства? Рассказывает молекулярный биолог Константин Северинов
1
Коронавирус вряд ли уничтожит человечество. А вот бактериальная инфекция — вполне может
Велнес

Коронавирус вряд ли уничтожит человечество. А вот бактериальная инфекция — вполне может Как ученые создают новые лекарства? Рассказывает молекулярный биолог Константин Северинов

Почему «Почта России» такая медленная?
Есть вопрос
Почему «Почта России» такая медленная?Посылка прибыла в сортировочный центр из сортировочного центра
42
Почему «Почта России» такая медленная?
Есть вопрос

Почему «Почта России» такая медленная? Посылка прибыла в сортировочный центр из сортировочного центра

10 вещей, которые нас все еще бесят
Бесит
10 вещей, которые нас все еще бесят Войсы, очереди и сексизм при поиске жилья
0
10 вещей, которые нас все еще бесят
Бесит

10 вещей, которые нас все еще бесят Войсы, очереди и сексизм при поиске жилья

Ребенок покупает презервативы, а кассир просит у него паспорт. Это нормально?
Есть вопрос
Ребенок покупает презервативы, а кассир просит у него паспорт. Это нормально?«Идите в ларьке купите, я не стану продавать»
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Ребенок покупает презервативы, а кассир просит у него паспорт. Это нормально?
Есть вопрос

Ребенок покупает презервативы, а кассир просит у него паспорт. Это нормально? «Идите в ларьке купите, я не стану продавать»

Парни с анорексией
Люди в городе

Парни с анорексиейА еще с булимией и орторексией

Люди в городе

Парни с анорексией А еще с булимией и орторексией

Комикс «Кибердянск» — про технологии на страже русского абсурда
В закладки
Комикс «Кибердянск» — про технологии на страже русского абсурдаВроде антиутопия, а вроде уже все так и есть
4
Комикс «Кибердянск» — про технологии на страже русского абсурда
В закладки

Комикс «Кибердянск» — про технологии на страже русского абсурда Вроде антиутопия, а вроде уже все так и есть

Полицейские попались на том, что подбрасывали наркотики. Пересмотрит ли суд дела, которые они вели?
Есть вопрос
Полицейские попались на том, что подбрасывали наркотики. Пересмотрит ли суд дела, которые они вели?Опытный юрист убьет в вас последний оптимизм
6
Полицейские попались на том, что подбрасывали наркотики. Пересмотрит ли суд дела, которые они вели?
Есть вопрос

Полицейские попались на том, что подбрасывали наркотики. Пересмотрит ли суд дела, которые они вели? Опытный юрист убьет в вас последний оптимизм

Кто создал сайт FindClone, который ищет людей по лицу и деанонит силовиков
Истории
Кто создал сайт FindClone, который ищет людей по лицу и деанонит силовиковУ каждой технологической революции есть свои герои
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Кто создал сайт FindClone, который ищет людей по лицу и деанонит силовиков
Истории

Кто создал сайт FindClone, который ищет людей по лицу и деанонит силовиков У каждой технологической революции есть свои герои

Знакомьтесь: это Александр Ким. Он борется с полицейскими-расистами
Личный опыт
Знакомьтесь: это Александр Ким. Он борется с полицейскими-расистами Как законно не показывать паспорт полицейскому в метро?
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Знакомьтесь: это Александр Ким. Он борется с полицейскими-расистами
Личный опыт

Знакомьтесь: это Александр Ким. Он борется с полицейскими-расистами Как законно не показывать паспорт полицейскому в метро?

«Нам подбросили наркотики». Шесть реальных историй
Истории

«Нам подбросили наркотики». Шесть реальных историйДома, в такси, на улице и везде: наркополицейские против обычных людей

Истории

«Нам подбросили наркотики». Шесть реальных историй Дома, в такси, на улице и везде: наркополицейские против обычных людей

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