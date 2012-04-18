В парке Горького откроется беговой клуб В мае в парке Горького заработает бесплатный беговой клуб с продуманными маршрутами и павильоном, в котором можно будет оставить вещи и принять душ.
1 мая в парке Горького заработает бесплатный беговой клуб, созданный при поддержке компании Nike. Программа тренировок включает утренние и вечерние забеги. Специально для этого в парке уже проложили несколько маршрутов, рассчитанных на разные уровни подготовки, а вдоль дорожек установили питьевые фонтанчики. Система тренировок продумана таким образом, чтобы участники клуба постепенно переходили на новые уровни сложности и в результате удачных забегов получали бонусы.
В ближайшее время на Пушкинской набережной оборудуют павильон, в котором можно будет записаться на тренировки, получить карточку участника клуба, проконсультироваться с профессиональными тренерами, а также оставить вещи в раздевалке и принять душ. Станция на набережной будет работать весь тёплый сезон до осеннего забега Nike Run Moscow 2012.
Клуб возглавит Александра Боярская-Уэйтт — журналист и автор блога о беге, который теперь опубликуют на сайте парка Горького. Там же будет хроника клубной жизни с рассказами и отчётами участников, а благодаря специальному приложению каждый сможет следить за своим развитием и сравнивать достижения с результатами других.
Бег с ними: В Москве прошёл марафон Run Moscow
Александра Боярская-Уэйтт: «В клубе мы создадим расписание для новичков, бегунов среднего уровня и продвинутых. Тренировки будут проходить по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям — утром и вечером. Мы попробуем начать с двух занятий в день и посмотрим, какой график людям больше подходит, в какое время им удобнее заниматься. Месяц поработаем в таком тестовом режиме.
Занятия будут проходить раздельно: один тренер ведёт группу участников с одинаковым уровнем подготовки. Это важно, так как тренер бежит вместе с учениками, задаёт темп, чтобы никто, с одной стороны, не перенапрягался, а с другой — не ленился. Структура беговой тренировки простая: участники условно пробегают километр, растягивают мышцы, бегут оставшуюся часть дистанции, опять тянутся, пьют и расходятся довольные.
Цель тренировок для каждого своя: для кого-то это забег Run Moscow в октябре на 5 или 10 километров, для кого-то — полумарафон, кто-то просто поймёт, как встать с дивана и без остановок пробежать заданную дистанцию. Сдачи нормативов не будет, но мы будем поощрять подарками посещения и участие в забегах».
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было бы здорово!
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