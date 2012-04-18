В ближайшее время на Пушкинской набережной оборудуют павильон, в котором можно будет записаться на тренировки, получить карточку участника клуба, проконсультироваться с профессиональными тренерами, а также оставить вещи в раздевалке и принять душ. Станция на набережной будет работать весь тёплый сезон до осеннего забега Nike Run Moscow 2012.

Клуб возглавит Александра Боярская-Уэйтт — журналист и автор блога о беге, который теперь опубликуют на сайте парка Горького. Там же будет хроника клубной жизни с рассказами и отчётами участников, а благодаря специальному приложению каждый сможет следить за своим развитием и сравнивать достижения с результатами других.

