Подписка
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

5 инстаграм-дневников о ремонте петербургских квартир
5 инстаграм-дневников о ремонте петербургских квартир Старый фонд, советские дома и новостройка
5 инстаграм-дневников о ремонте петербургских квартир

5 инстаграм-дневников о ремонте петербургских квартир
Старый фонд, советские дома и новостройка

«Овощная хтонь» и другие вкусы в смешном инстаграме о еде — «Портал вкуса»
«Овощная хтонь» и другие вкусы в смешном инстаграме о еде — «Портал вкуса» Блог о неочевидных продуктах и сопутствующих удовольствиях
«Овощная хтонь» и другие вкусы в смешном инстаграме о еде — «Портал вкуса»

«Овощная хтонь» и другие вкусы в смешном инстаграме о еде — «Портал вкуса»
Блог о неочевидных продуктах и сопутствующих удовольствиях

Самые популярные блогеры России

В список вошли люди не старше 40 лет

Самые популярные блогеры России

«ВКонтакте» начнет принимать жалобы на воровство контента

Для этого компания запустит сервис «Немезида»

«ВКонтакте» начнет принимать жалобы на воровство контента

«Я зарабатываю на блоге в „Яндексе“»
«Я зарабатываю на блоге в „Яндексе“» Сколько получают популярные блогеры и как привлекают внимание к своим постам
«Я зарабатываю на блоге в „Яндексе“»

«Я зарабатываю на блоге в „Яндексе“»
Сколько получают популярные блогеры и как привлекают внимание к своим постам

Родители, воспитывающие звезд

Родители, воспитывающие звездИ зарабатывающие на этом

Родители, воспитывающие звезд

Родители, воспитывающие звезд
И зарабатывающие на этом

Авария с беспилотником Uber, игра Дудя про усы Грудинина и выпуск «Парфенона» про Петербург
Авария с беспилотником Uber, игра Дудя про усы Грудинина и выпуск «Парфенона» про Петербург Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Авария с беспилотником Uber, игра Дудя про усы Грудинина и выпуск «Парфенона» про Петербург

Авария с беспилотником Uber, игра Дудя про усы Грудинина и выпуск «Парфенона» про Петербург
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Откровения Маска, криптовирусы для геймеров и реклама на Луне

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Откровения Маска, криптовирусы для геймеров и реклама на Луне

Роскомнадзор прекратил вести реестр блогеров

Соответствующий список появился в 2014 году

Роскомнадзор прекратил вести реестр блогеров

Инста-фотограф Алина Валитова: «Мне стало просто лень носить с собой камеру»
Инста-фотограф Алина Валитова: «Мне стало просто лень носить с собой камеру» «Королева „Бумеранга“» — о победе идеи над формой и том, как оживлять фэшн-съемку мобильным приложением
Инста-фотограф Алина Валитова: «Мне стало просто лень носить с собой камеру»

Инста-фотограф Алина Валитова: «Мне стало просто лень носить с собой камеру»
«Королева „Бумеранга“» — о победе идеи над формой и том, как оживлять фэшн-съемку мобильным приложением

Почему новые штрафы для соцсетей угрожают свободе слова
Почему новые штрафы для соцсетей угрожают свободе слова Объясняем, как предложенные «Единой Россией» поправки отразятся на интернет-компаниях и пользователях
Почему новые штрафы для соцсетей угрожают свободе слова

Почему новые штрафы для соцсетей угрожают свободе слова
Объясняем, как предложенные «Единой Россией» поправки отразятся на интернет-компаниях и пользователях

В Госдуме предложили отказаться от реестра блогеров

По мнению парламентариев, данная мера потеряла свое значение

В Госдуме предложили отказаться от реестра блогеров

Создать в Госдуме совет блогеров

Депутат Виталий Власов считает, что создание совета поможет властям эффективнее общаться с интернет-аудиторией

Создать в Госдуме совет блогеров

Не учите меня жить: Русскоязычный YouTube о правильной еде
Не учите меня жить: Русскоязычный YouTube о правильной еде The Village собрал семь каналов про кулинарию с рецептами, лайфхаками и обзорами от профессионалов и любителей
Не учите меня жить: Русскоязычный YouTube о правильной еде

Не учите меня жить: Русскоязычный YouTube о правильной еде
The Village собрал семь каналов про кулинарию с рецептами, лайфхаками и обзорами от профессионалов и любителей

Компания uCoz запустила коллективное онлайн-медиа

По планам авторов проекта, за одну статью на uPages можно будет получать около 5 тысяч рублей

Компания uCoz запустила коллективное онлайн-медиа

Полезные YouTube-каналы для тех, кто хочет чаще готовить дома
Полезные YouTube-каналы для тех, кто хочет чаще готовить дома Видеоуроки с рецептами, лайфхаками, кулинарными соревнованиями и историями рестораторов
Полезные YouTube-каналы для тех, кто хочет чаще готовить дома

Полезные YouTube-каналы для тех, кто хочет чаще готовить дома
Видеоуроки с рецептами, лайфхаками, кулинарными соревнованиями и историями рестораторов

Илья Варламов запустил рейтинг блогов и социальных сетей

Сервис получил название Pushkin.one

Илья Варламов запустил рейтинг блогов и социальных сетей

Центробанк подал в суд на блогеров из-за постов о своих сотрудниках

Регулятор стал заботиться о своей репутации в социальных медиа

Центробанк подал в суд на блогеров из-за постов о своих сотрудниках

LiveJournal сменил концепцию и дизайн

Холдинг Rambler & Co перезапустил проект

LiveJournal сменил концепцию и дизайн

Новая атака на SWIFT, инвестиции Apple и лингвист Google

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новая атака на SWIFT, инвестиции Apple и лингвист Google

Самые популярные в России соцсети

В 2016 году из списка выбыли LiveInternet, LinkedIn, MySpace и «Мамба»

Самые популярные в России соцсети

Суд обязал «Комсомольскую правду» рекламировать сайт Варламова

За год медиахолдинг должен обеспечить два миллиона переходов на сайт блогера

Суд обязал «Комсомольскую правду» рекламировать сайт Варламова

Развитие Pornhub, охрана Кука и боящийся детей робот

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Развитие Pornhub, охрана Кука и боящийся детей робот

Каким источникам новостей доверяют россияне

На первом месте с большим отрывом находится телевидение

Каким источникам новостей доверяют россияне

Доставка еды от Uber, конференц-звонки от Line и GIF-поисковик

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Доставка еды от Uber, конференц-звонки от Line и GIF-поисковик

Как большие данные изменят ваш офис, парк, дом и оставят вас без автомобиля Фёдор Новиков, живущий между Сан-Франциско и Нью-Йорком, — о том, как в ближайшие десять лет изменится городская среда

Как большие данные изменят ваш офис, парк, дом и оставят вас без автомобиля

Уточнить законодательное определение блогера

В Совете Федерации считают необходимым дополнить российские законы целым рядом интернет-терминов

Уточнить законодательное определение блогера

5 блогов, которые учат делать мебель и декор
5 блогов, которые учат делать мебель и декор Доступность масс-маркета обрекла нас на то, что и дома, и в гостях мы сидим на одних и тех же диванах. Выход — делать вещи самостоятельно или кастомизировать купленные
5 блогов, которые учат делать мебель и декор

5 блогов, которые учат делать мебель и декор
Доступность масс-маркета обрекла нас на то, что и дома, и в гостях мы сидим на одних и тех же диванах. Выход — делать вещи самостоятельно или кастомизировать купленные

Музыкальный сервис для Jay-Z, разлад в Secret и IPO Shake Shack

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Музыкальный сервис для Jay-Z, разлад в Secret и IPO Shake Shack

Герои нашего времени Специальный корреспондент The Village Саша Шевелева достала сачок и последний раз в этом году ловит дух времени

Герои нашего времени

Младший брат Корреспондент The Village Татьяна Фрейденссон — о том, почему китайцам больше нравятся американцы, чем русские, и почему поездка в КНР — не такая уж дешёвая альтернатива Европе

Младший брат

Как ребёнок изменил мой бизнес Основательница мобильного салона красоты The MoSt Наталья Альшанова — о том, как четырёхмесячный сын влияет на всё в её компании — от маркетинга до выбора расходных материалов

Как ребёнок изменил мой бизнес

Между пенисом и наковальней Анонимный секс-блогер — о том, каково это — обсуждать секс вслух со своим партнёром в стране, где это делать не принято и неудобно

Между пенисом и наковальней

Авторы необычных пабликов о Петербурге «Спальные районы страны Oz», «Книга о депрессии», «Понаехала» — The Village сфотографировал семерых петербуржцев, которые ведут блоги и паблики, связанные с жизнью в городе

Авторы необычных пабликов о Петербурге

Почём семейное счастье? Мария Арзамасова — об аферистах с сайтов знакомств

Почём семейное счастье?

Всегда где-то рядом Софья Качинская — о бездомных как активных горожанах

Всегда где-то рядом

МВД закупит системы мониторинга соцсетей и госзакупок

Совокупная стоимость всех аналитических инструментов не должна превышать 24 миллионов рублей

МВД закупит системы мониторинга соцсетей и госзакупок

Остановите самолёт, я слезу! Аня Балагурова — о вечной борьбе с аэрофобией

Остановите самолёт, я слезу!

«У вас мозг рака» О буднях ипохондрика в большом городе

«У вас мозг рака»

Девушка с татуировкой бекона Кристина Фарберова о месяце без мяса, рыбы и птицы

Девушка с татуировкой бекона

Дневник каучсёрфера Сергей Родионов о том, как посмотреть на Москву глазами иностранца

Дневник каучсёрфера

Теория овуляции Лена Аверьянова об овуляшечном сегменте Рунета

Теория овуляции

Козульски, вы не на Привозе! Софья Качинская о переезде в Америку

Козульски, вы не на Привозе!

Бой без правил Корреспондент The Village в Копенгагене о дикой русской ментальности

Бой без правил

Выстрелы с той стороны Корреспондент The Village о пустых улицах, блокпостах и огневых точках Донецка

Выстрелы с той стороны

Таких не берут в иммигранты Корреспондент The Village в Дании о правилах поведения в чужой стране

Таких не берут в иммигранты

Танки на проспекте Мира Корреспондент The Village в Донецке о приметах военного времени

Танки на проспекте Мира

Селфи во время войны. P. S. Шеф-редактор The Village Милослав Чемоданов о границах траура

Селфи во время войны. P. S.

Селфи во время войны Киевский корресподент The Village Елена Мукосей о трауре в социальных сетях

Селфи во время войны

Тревога в воздухе Алина Фаркаш о жизни между домом и бомбоубежищем в Израиле

Тревога в воздухе

Мрак у ворот Рауль Тешейро о том, как Бразилия встретила поражение своей сборной

Мрак у ворот

Письмо из деревни № 3 Саша Шевелева о соседе с кнутом и сборе урожая черёмухи

Письмо из деревни № 3

Мадлен и кошачьи язычки Илья Бухтуев о своём обучении в школе Ragout

Мадлен и кошачьи язычки

Балалайка для Путина Лера Швец о национальных стереотипах

Балалайка для Путина

Не надо стесняться Лера Швец о том, как выйти замуж за иностранца

Не надо стесняться

Песня про тайцев Янис Дзенис о военном положении в Таиланде

Песня про тайцев

Датская неожиданность Лера Швец о санузлах Копенгагена

Датская неожиданность

«Ты похудел! Как Путин?» Денис Чужой о поездке домой на майские

«Ты похудел! Как Путин?»

Парк курского периода Денис Чужой о московской альтернативе

Парк курского периода

Роскомнадзор будет сам высчитывать популярность блогеров

Закрытие рейтингов в ЖЖ и «Яндексе» в ведомстве считают «эмоциональным решением»

Роскомнадзор будет сам высчитывать популярность блогеров

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ