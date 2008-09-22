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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Как приготовить батат, котлеты, борщ и самый вкусный завтрак: 45 лучших рецептов 2021 года
Как приготовить батат, котлеты, борщ и самый вкусный завтрак: 45 лучших рецептов 2021 года
Как приготовить батат, котлеты, борщ и самый вкусный завтрак: 45 лучших рецептов 2021 года

Как приготовить батат, котлеты, борщ и самый вкусный завтрак: 45 лучших рецептов 2021 года

Суп, сэндвич, коктейль: Новые возможности мороженого
ПРОМО
Суп, сэндвич, коктейль: Новые возможности мороженого И как их расширить при помощи мороженицы
Суп, сэндвич, коктейль: Новые возможности мороженого
ПРОМО

Суп, сэндвич, коктейль: Новые возможности мороженого
И как их расширить при помощи мороженицы

«Вкусвилл» открыл собственную кофейню с выпечкой

Первый «ВкусКофе» появился в магазине на Большой Грузинской

«Вкусвилл» открыл собственную кофейню с выпечкой

На ВДНХ пройдет фестиваль мороженого с дегустациями и мастер-классами

Мероприятие продлится с 11 по 16 июня

На ВДНХ пройдет фестиваль мороженого с дегустациями и мастер-классами

«Гретель»: Кафе-гостиная на Большой Дмитровке

Завтраки тут подают с 07:30 по будним и выходным дням

«Гретель»: Кафе-гостиная на Большой Дмитровке

На «Красном октябре» пройдет фестиваль десертов Sugar Cake Moscow

Гостей ждут дегустации и лекции о кондитерском деле

На «Красном октябре» пройдет фестиваль десертов Sugar Cake Moscow

Потребление сладкого в России достигло рекордной отметки

В год на кондитерские изделия уходит 7 тысяч рублей

Потребление сладкого в России достигло рекордной отметки

Ресторан Ladurée обновил меню десертов

Из прежних сладостей остались только два пирожных

Ресторан Ladurée обновил меню десертов

Любимые сладости москвичей

UberEATS подсчитал, какие виды сладкого чаще заказывают в столице

Любимые сладости москвичей

В парке «Остров мечты» появятся тематические кафе с блюдами сказочных персонажей

Всего на территории парка откроется 10 заведений

В парке «Остров мечты» появятся тематические кафе с блюдами сказочных персонажей

Сколько денег россияне тратят на сладости

И сколько килограммов сладкого съедают ежегодно

Сколько денег россияне тратят на сладости

На «Экомаркете» в Конькове открылась семейная кондитерская Short Mondays

Десерты здесь готовят также на заказ

На «Экомаркете» в Конькове открылась семейная кондитерская Short Mondays

В рамках летнего фестиваля Москве откроют шесть кулинарных школ

Мероприятие пройдет с 20 июля по 6 августа

В рамках летнего фестиваля Москве откроют шесть кулинарных школ

Remy Kitchen Bakery на Малой Бронной
Remy Kitchen Bakery на Малой Бронной Новый ресторан от Глена Баллиса и Александра Оганезова
Remy Kitchen Bakery на Малой Бронной

Remy Kitchen Bakery на Малой Бронной
Новый ресторан от Глена Баллиса и Александра Оганезова

На улице Яхромской откроется пекарня участников проекта «Рожица»

К проекту присоединилась кондитерская «Сырный пирог»

На улице Яхромской откроется пекарня участников проекта «Рожица»

«В России до сих пор есть мнение, что кондитер — не представитель искусства, а женщина из столовой»
«В России до сих пор есть мнение, что кондитер — не представитель искусства, а женщина из столовой» Мария Троицкая — о том, как в 21 год основать собственный бренд десертов и запустить онлайн-кондитерскую
«В России до сих пор есть мнение, что кондитер — не представитель искусства, а женщина из столовой»

«В России до сих пор есть мнение, что кондитер — не представитель искусства, а женщина из столовой»
Мария Троицкая — о том, как в 21 год основать собственный бренд десертов и запустить онлайн-кондитерскую

На Комсомольском проспекте открылось кафе «Соседи. Простые радости»

Заведение открыли владельцы сети «Винных базаров»

На Комсомольском проспекте открылось кафе «Соседи. Простые радости»

Где есть эклеры в Москве
Где есть эклеры в Москве 14 заведений с классическим (и не очень) французским десертом
Где есть эклеры в Москве

Где есть эклеры в Москве
14 заведений с классическим (и не очень) французским десертом

Upside Down Cake на Большой Грузинской временно закрылся

Индивидуальные заказы будут приниматься в Corner Burger

Upside Down Cake на Большой Грузинской временно закрылся

От пудинга до имбирных пряников
От пудинга до имбирных пряников Рецепты традиционных новогодних сладостей
От пудинга до имбирных пряников

От пудинга до имбирных пряников
Рецепты традиционных новогодних сладостей

В «Цветном» откроется кондитерская с эклерами L'Eclair de Génie

Автором проекта стал бывший креативный директор дома Fauchon Кристоф Адам

В «Цветном» откроется кондитерская с эклерами L'Eclair de Génie

Лапшичная Ramen House на Страстном, вечеринка Stay Hungry и второй Americano Black Coffee & Food
Лапшичная Ramen House на Страстном, вечеринка Stay Hungry и второй Americano Black Coffee & Food The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели
Лапшичная Ramen House на Страстном, вечеринка Stay Hungry и второй Americano Black Coffee & Food

Лапшичная Ramen House на Страстном, вечеринка Stay Hungry и второй Americano Black Coffee & Food
The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели

В ГУМе откроется вторая в Москве кондитерская Ladurée

Корнер в виде кареты расположится на втором этаже третьей линии

В ГУМе откроется вторая в Москве кондитерская Ladurée

Владельцы I Like Wine открыли кондитерскую «Жемчуга»

Кондитерская расположена на улице Тимура Фрунзе

Владельцы I Like Wine открыли кондитерскую «Жемчуга»

В Москве закрылась сеть кондитерских Magnolia Bakery

Все пекарни сети перестали работать с 1 июля

В Москве закрылась сеть кондитерских Magnolia Bakery

Кафе «Дринкит» на  2-й Звенигородской улице
Кафе «Дринкит» на  2-й Звенигородской улице Необычные сырники, «дримкрим» и «секретное» печенье недалеко от улицы 1905 года
Кафе «Дринкит» на  2-й Звенигородской улице

Кафе «Дринкит» на  2-й Звенигородской улице
Необычные сырники, «дримкрим» и «секретное» печенье недалеко от улицы 1905 года

Вкус соснового леса и чёрный чеснок: Самые необычные десерты Петербурга

Вкус соснового леса и чёрный чеснок: Самые необычные десерты Петербурга The Village выбрал неожиданные десерты в семи петербургских ресторанах

Вкус соснового леса и чёрный чеснок: Самые необычные десерты Петербурга

Вкус соснового леса и чёрный чеснок: Самые необычные десерты Петербурга
The Village выбрал неожиданные десерты в семи петербургских ресторанах

В I Like Wine и Beer&Brut сменились шеф-кондитер и меню десертов

Новым кондитером заведений стала Марина Соловьёва, которая окончила школу для шоколатье Valrhona во Франции

В I Like Wine и Beer&Brut сменились шеф-кондитер и меню десертов

Magnolia Bakery открывает в Москве две новые пекарни

Новые пекарни сети появятся в «Меге Тёплый Стан» и «Меге Белая Дача»

Magnolia Bakery открывает в Москве две новые пекарни

Magnolia Bakery запустила онлайн-магазин в России

Для заказа через интернет доступен весь ассортимент пекарни на Кузнецком Мосту

Magnolia Bakery запустила онлайн-магазин в России

На Покровке открылся ресторан ExtraVirgin

В меню ресторана — блюда средиземноморской кухни

На Покровке открылся ресторан ExtraVirgin

Как менеджеры делают десерты для ресторанов
Как менеджеры делают десерты для ресторанов Семейная пара без опыта в ресторанном бизнесе открыла кондитерскую Sweet Craft, которая поставляет сладости в известные московские рестораны
Как менеджеры делают десерты для ресторанов

Как менеджеры делают десерты для ресторанов
Семейная пара без опыта в ресторанном бизнесе открыла кондитерскую Sweet Craft, которая поставляет сладости в известные московские рестораны

Гид the Village: Новогодние подарки
Гид the Village: Новогодние подарки Тарелки, десерты, шарфы и другие вещи, которые можно подарить друзьям и близким на Новый год
Гид the Village: Новогодние подарки

Гид the Village: Новогодние подарки
Тарелки, десерты, шарфы и другие вещи, которые можно подарить друзьям и близким на Новый год

Подарки: Зимние десерты
Подарки: Зимние десерты Варенье из ревеня и земляники, пряник с абрикосом, мятное и чайное пирожное макарон, английский рождественский кекс и другие десерты, которые можно купить в подарок на Новый год.
Подарки: Зимние десерты

Подарки: Зимние десерты
Варенье из ревеня и земляники, пряник с абрикосом, мятное и чайное пирожное макарон, английский рождественский кекс и другие десерты, которые можно купить в подарок на Новый год.

«Волконский» начал продавать мороженое навынос

В пекарне на Большой Садовой заработала лавка с мороженым.

«Волконский» начал продавать мороженое навынос

В «Атриуме» открылось бутик-кафе Mövenpick

Швейцарский бренд мороженого Mövenpick открыл первое в Москве кафе, где можно попробовать салаты, супы и горячие закуски из почти тридцати видов мороженого.

В «Атриуме» открылось бутик-кафе Mövenpick

На «Пушкинской» открылся бар-ресторан «Счастье» на крыше

Компания Global Point Family открыла третье по счету «Счастье» в Москве, на этот раз — бар-ресторан на крыше дома в Большом Путинковском переулке.

На «Пушкинской» открылся бар-ресторан «Счастье» на крыше

Новое место: Кондитерская I Love Cake
Новое место: Кондитерская I Love Cake Владельцы сети Friends Forever открыли новое место на Патриарших — лабораторию американских десертов I Love Cake.
Новое место: Кондитерская I Love Cake

Новое место: Кондитерская I Love Cake
Владельцы сети Friends Forever открыли новое место на Патриарших — лабораторию американских десертов I Love Cake.

Жареные бананы С клубникой и ванильным мороженым вкуснее!

Жареные бананы

Новое место: Sweet Home Cafe Гастрономическое кафе и кондитерская Sweet Home Cafe на Мясницкой

Новое место: Sweet Home Cafe

Трайфл (trifle) Английский десерт, состоящий из слоев: кусочки кекса, фрукты, пудинг, взбитые сливки, желе. Состав его можно до бесконечности варьировать, подбирая ингредиенты по своему вкусу

Трайфл (trifle)

Панакотта: basic pretty desert Лучшую панакотту в городе нам. никто не предложит! Нет, серьезно: итальянский десерт почти исчез из релизов и кулинарных рецензий. Такое ощущение, что есть его теперь предполагается в дни зимних каникул на исторической родине завистливого Ромула и предприимчивого Рема.

Панакотта: basic pretty desert

Мои черничные ночи А за окошком опять дождик. Вот и осень незаметно подкрадывается, пока никто не видит и не ждет. Но я например не унываю) Ведь осень - это сезон грибов и конечно же ягод! А как же приятно иногда дома, кутаясь в теплый плед, сидеть с чашкой чая и кусочком черничного пирога!!! Я люблю осень) 

Мои черничные ночи

Шоколадный мусс с клубникой Десерт для истинных шоколадоголиков. Клубнику можно заменить любыми другими ягодами. Готовится довольно просто, поэтому даже новичок сможет произвести на гостей впечатление опытного кулинара.

Шоколадный мусс с клубникой

Для любителей кофе и десертов в Санкт-Петербурге Надо сказать, Гарсон, Альбина, Coffeeshop уже порядком поднадоели. Этим летом у нас наконец-то откроется филиал Волконского Кайзера (как сказали в Москве), а судя по вакансиям на хэдхантер, относительно центральное место будет в Петроградском районе. Тем, кто бывал в Москве или Киеве не надо говорить, как там все вкусно.

Для любителей кофе и десертов в Санкт-Петербурге

Шоколадное тирамису с грушами Рецепт из последнего выпуска передачи "Едим дома!", в котором Юля готовила замечательный итальянский обед для старого друга семьи. 

Шоколадное тирамису с грушами

Истая dolce vita Верный способ попробовать сладкую жизнь на вкус - самые дорогие десерты в мире! 

Истая dolce vita

Осень в яблоках Последние жаркие дни быстро остыли под внезапными холодными дождями… Закутались в плащи, пальто, резиновые сапоги и зонты становяться не отъемлимыми спутниками. Летние ароматы сменились на свежие осенние — запах арбузов,антоновских яблок, меда… Летние десерты по-тихонечку уступают осенним. И как же тут не написать пару теплых слов о таком десерте как Печеные яблоки.

Осень в яблоках

Panna cotta Panna cotta нежный, итальянский десерт, название которого переводится как «вареный крем».

Panna cotta