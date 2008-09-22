Как приготовить батат, котлеты, борщ и самый вкусный завтрак: 45 лучших рецептов 2021 года
«Вкусвилл» открыл собственную кофейню с выпечкой
Первый «ВкусКофе» появился в магазине на Большой Грузинской
На ВДНХ пройдет фестиваль мороженого с дегустациями и мастер-классами
Мероприятие продлится с 11 по 16 июня
«Гретель»: Кафе-гостиная на Большой Дмитровке
Завтраки тут подают с 07:30 по будним и выходным дням
На «Красном октябре» пройдет фестиваль десертов Sugar Cake Moscow
Гостей ждут дегустации и лекции о кондитерском деле
Потребление сладкого в России достигло рекордной отметки
В год на кондитерские изделия уходит 7 тысяч рублей
В парке «Остров мечты» появятся тематические кафе с блюдами сказочных персонажей
Всего на территории парка откроется 10 заведений
На «Экомаркете» в Конькове открылась семейная кондитерская Short Mondays
Десерты здесь готовят также на заказ
В рамках летнего фестиваля Москве откроют шесть кулинарных школ
Мероприятие пройдет с 20 июля по 6 августа
На улице Яхромской откроется пекарня участников проекта «Рожица»
К проекту присоединилась кондитерская «Сырный пирог»
«В России до сих пор есть мнение, что кондитер — не представитель искусства, а женщина из столовой» Мария Троицкая — о том, как в 21 год основать собственный бренд десертов и запустить онлайн-кондитерскую
На Комсомольском проспекте открылось кафе «Соседи. Простые радости»
Заведение открыли владельцы сети «Винных базаров»
Где есть эклеры в Москве 14 заведений с классическим (и не очень) французским десертом
Upside Down Cake на Большой Грузинской временно закрылся
Индивидуальные заказы будут приниматься в Corner Burger
В «Цветном» откроется кондитерская с эклерами L'Eclair de Génie
Автором проекта стал бывший креативный директор дома Fauchon Кристоф Адам
Лапшичная Ramen House на Страстном, вечеринка Stay Hungry и второй Americano Black Coffee & Food The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели
В ГУМе откроется вторая в Москве кондитерская Ladurée
Корнер в виде кареты расположится на втором этаже третьей линии
Владельцы I Like Wine открыли кондитерскую «Жемчуга»
Кондитерская расположена на улице Тимура Фрунзе
В Москве закрылась сеть кондитерских Magnolia Bakery
Все пекарни сети перестали работать с 1 июля
Кафе «Дринкит» на
2-й Звенигородской улице Необычные сырники, «дримкрим» и «секретное» печенье недалеко от улицы 1905 года
Вкус соснового леса и чёрный чеснок: Самые необычные десерты Петербурга The Village выбрал неожиданные десерты в семи петербургских ресторанах
Вкус соснового леса и чёрный чеснок: Самые необычные десерты Петербурга
The Village выбрал неожиданные десерты в семи петербургских ресторанах
В I Like Wine и Beer&Brut сменились шеф-кондитер и меню десертов
Новым кондитером заведений стала Марина Соловьёва, которая окончила школу для шоколатье Valrhona во Франции
Magnolia Bakery открывает в Москве две новые пекарни
Новые пекарни сети появятся в «Меге Тёплый Стан» и «Меге Белая Дача»
Magnolia Bakery запустила онлайн-магазин в России
Для заказа через интернет доступен весь ассортимент пекарни на Кузнецком Мосту
На Покровке открылся ресторан ExtraVirgin
В меню ресторана — блюда средиземноморской кухни
Как менеджеры делают десерты для ресторанов Семейная пара без опыта в ресторанном бизнесе открыла кондитерскую Sweet Craft, которая поставляет сладости в известные московские рестораны
Гид the Village: Новогодние подарки Тарелки, десерты, шарфы и другие вещи, которые можно подарить друзьям и близким на Новый год
Подарки: Зимние десерты Варенье из ревеня и земляники, пряник с абрикосом, мятное и чайное пирожное макарон, английский рождественский кекс и другие десерты, которые можно купить в подарок на Новый год.
«Волконский» начал продавать мороженое навынос
В пекарне на Большой Садовой заработала лавка с мороженым.
В «Атриуме» открылось бутик-кафе Mövenpick
Швейцарский бренд мороженого Mövenpick открыл первое в Москве кафе, где можно попробовать салаты, супы и горячие закуски из почти тридцати видов мороженого.
На «Пушкинской» открылся бар-ресторан «Счастье» на крыше
Компания Global Point Family открыла третье по счету «Счастье» в Москве, на этот раз — бар-ресторан на крыше дома в Большом Путинковском переулке.