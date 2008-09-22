Потребление сладкого в России достигло рекордной отметки
В год на кондитерские изделия уходит 7 тысяч рублей
Потребление сладкого в России достигло рекордной отметки В год на кондитерские изделия уходит 7 тысяч рублей
Сколько денег россияне тратят на сладости И сколько килограммов сладкого съедают ежегодно
«В России до сих пор есть мнение, что кондитер — не представитель искусства, а женщина из столовой» Мария Троицкая — о том, как в 21 год основать собственный бренд десертов и запустить онлайн-кондитерскую
«В России до сих пор есть мнение, что кондитер — не представитель искусства, а женщина из столовой» Мария Троицкая — о том, как в 21 год основать собственный бренд десертов и запустить онлайн-кондитерскую
Cake & Breakfast на Кирочной Милое кафе-кондитерская с собственным двором, открытое двумя подругами — бывшими финансовыми аналитиками, — где подают завтраки с утра до вечера
Cake & Breakfast на Кирочной Милое кафе-кондитерская с собственным двором, открытое двумя подругами — бывшими финансовыми аналитиками, — где подают завтраки с утра до вечера
В Петербурге запустили доставку сладостей для мужчин Brave Goodies
В Петербурге запустили доставку сладостей для мужчин Brave Goodies
В Петербурге запустили доставку сладостей для мужчин Brave Goodies В Петербурге запустили доставку сладостей для мужчин Brave Goodies
Как менеджеры делают десерты для ресторанов Семейная пара без опыта в ресторанном бизнесе открыла кондитерскую Sweet Craft, которая поставляет сладости в известные московские рестораны
Как менеджеры делают десерты для ресторанов Семейная пара без опыта в ресторанном бизнесе открыла кондитерскую Sweet Craft, которая поставляет сладости в известные московские рестораны
Московские пекарни «Наш хлеб» появились в Петербурге
В Петербурге появились первые кафе-пекарни московской сети «Наш хлеб» – обе расположены при супермаркетах «Перекрёсток».
Московские пекарни «Наш хлеб» появились в Петербурге В Петербурге появились первые кафе-пекарни московской сети «Наш хлеб» – обе расположены при супермаркетах «Перекрёсток».
Сезонное меню: 13 новогодних и рождественских десертов в ресторанах Петербурга Имбирные человечки, морковно-апельсиновый пирог, рождественский сметанник и еще 10 праздничных сладостей — The Village узнал, какие десерты готовят под Новый год и Рождество в заведениях Петербурга.
Сезонное меню: 13 новогодних и рождественских десертов в ресторанах Петербурга Имбирные человечки, морковно-апельсиновый пирог, рождественский сметанник и еще 10 праздничных сладостей — The Village узнал, какие десерты готовят под Новый год и Рождество в заведениях Петербурга.
Новое место: Sweet Home Cafe Гастрономическое кафе и кондитерская Sweet Home Cafe на Мясницкой
Новое место: Sweet Home Cafe Гастрономическое кафе и кондитерская Sweet Home Cafe на Мясницкой
Трайфл (trifle) Английский десерт, состоящий из слоев: кусочки кекса, фрукты, пудинг, взбитые сливки, желе. Состав его можно до бесконечности варьировать, подбирая ингредиенты по своему вкусу
Трайфл (trifle) Английский десерт, состоящий из слоев: кусочки кекса, фрукты, пудинг, взбитые сливки, желе. Состав его можно до бесконечности варьировать, подбирая ингредиенты по своему вкусу
Панакотта: basic pretty desert Лучшую панакотту в городе нам. никто не предложит! Нет, серьезно: итальянский десерт почти исчез из релизов и кулинарных рецензий. Такое ощущение, что есть его теперь предполагается в дни зимних каникул на исторической родине завистливого Ромула и предприимчивого Рема.
Панакотта: basic pretty desert Лучшую панакотту в городе нам. никто не предложит! Нет, серьезно: итальянский десерт почти исчез из релизов и кулинарных рецензий. Такое ощущение, что есть его теперь предполагается в дни зимних каникул на исторической родине завистливого Ромула и предприимчивого Рема.
Мои черничные ночи А за окошком опять дождик. Вот и осень незаметно подкрадывается, пока никто не видит и не ждет. Но я например не унываю) Ведь осень - это сезон грибов и конечно же ягод! А как же приятно иногда дома, кутаясь в теплый плед, сидеть с чашкой чая и кусочком черничного пирога!!! Я люблю осень)
Мои черничные ночи А за окошком опять дождик. Вот и осень незаметно подкрадывается, пока никто не видит и не ждет. Но я например не унываю) Ведь осень - это сезон грибов и конечно же ягод! А как же приятно иногда дома, кутаясь в теплый плед, сидеть с чашкой чая и кусочком черничного пирога!!! Я люблю осень)
Шоколадный мусс с клубникой Десерт для истинных шоколадоголиков. Клубнику можно заменить любыми другими ягодами. Готовится довольно просто, поэтому даже новичок сможет произвести на гостей впечатление опытного кулинара.
Шоколадный мусс с клубникой Десерт для истинных шоколадоголиков. Клубнику можно заменить любыми другими ягодами. Готовится довольно просто, поэтому даже новичок сможет произвести на гостей впечатление опытного кулинара.
Для любителей кофе и десертов в Санкт-Петербурге Надо сказать, Гарсон, Альбина, Coffeeshop уже порядком поднадоели. Этим летом у нас наконец-то откроется филиал Волконского Кайзера (как сказали в Москве), а судя по вакансиям на хэдхантер, относительно центральное место будет в Петроградском районе. Тем, кто бывал в Москве или Киеве не надо говорить, как там все вкусно.
Для любителей кофе и десертов в Санкт-Петербурге Надо сказать, Гарсон, Альбина, Coffeeshop уже порядком поднадоели. Этим летом у нас наконец-то откроется филиал Волконского Кайзера (как сказали в Москве), а судя по вакансиям на хэдхантер, относительно центральное место будет в Петроградском районе. Тем, кто бывал в Москве или Киеве не надо говорить, как там все вкусно.
Шоколадное тирамису с грушами Рецепт из последнего выпуска передачи "Едим дома!", в котором Юля готовила замечательный итальянский обед для старого друга семьи.
Шоколадное тирамису с грушами Рецепт из последнего выпуска передачи "Едим дома!", в котором Юля готовила замечательный итальянский обед для старого друга семьи.
Истая dolce vita Верный способ попробовать сладкую жизнь на вкус - самые дорогие десерты в мире!
Истая dolce vita Верный способ попробовать сладкую жизнь на вкус - самые дорогие десерты в мире!
Осень в яблоках Последние жаркие дни быстро остыли под внезапными холодными дождями… Закутались в плащи, пальто, резиновые сапоги и зонты становяться не отъемлимыми спутниками. Летние ароматы сменились на свежие осенние — запах арбузов,антоновских яблок, меда… Летние десерты по-тихонечку уступают осенним. И как же тут не написать пару теплых слов о таком десерте как Печеные яблоки.
Осень в яблоках Последние жаркие дни быстро остыли под внезапными холодными дождями… Закутались в плащи, пальто, резиновые сапоги и зонты становяться не отъемлимыми спутниками. Летние ароматы сменились на свежие осенние — запах арбузов,антоновских яблок, меда… Летние десерты по-тихонечку уступают осенним. И как же тут не написать пару теплых слов о таком десерте как Печеные яблоки.
Panna cotta Panna cotta нежный, итальянский десерт, название которого переводится как «вареный крем».