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Суп, сэндвич, коктейль: Новые возможности мороженого
ПРОМО
Суп, сэндвич, коктейль: Новые возможности мороженого И как их расширить при помощи мороженицы
Суп, сэндвич, коктейль: Новые возможности мороженого
ПРОМО

Суп, сэндвич, коктейль: Новые возможности мороженого
И как их расширить при помощи мороженицы

Потребление сладкого в России достигло рекордной отметки

В год на кондитерские изделия уходит 7 тысяч рублей

Потребление сладкого в России достигло рекордной отметки
В год на кондитерские изделия уходит 7 тысяч рублей

Сколько денег россияне тратят на сладости

И сколько килограммов сладкого съедают ежегодно

Сколько денег россияне тратят на сладости
И сколько килограммов сладкого съедают ежегодно

«В России до сих пор есть мнение, что кондитер — не представитель искусства, а женщина из столовой»
«В России до сих пор есть мнение, что кондитер — не представитель искусства, а женщина из столовой» Мария Троицкая — о том, как в 21 год основать собственный бренд десертов и запустить онлайн-кондитерскую
«В России до сих пор есть мнение, что кондитер — не представитель искусства, а женщина из столовой»

«В России до сих пор есть мнение, что кондитер — не представитель искусства, а женщина из столовой»
Мария Троицкая — о том, как в 21 год основать собственный бренд десертов и запустить онлайн-кондитерскую

Cake & Breakfast на Кирочной
Cake & Breakfast на Кирочной Милое кафе-кондитерская с собственным двором, открытое двумя подругами — бывшими финансовыми аналитиками, — где подают завтраки с утра до вечера
Cake & Breakfast на Кирочной

Cake & Breakfast на Кирочной
Милое кафе-кондитерская с собственным двором, открытое двумя подругами — бывшими финансовыми аналитиками, — где подают завтраки с утра до вечера

В Петербурге запустили доставку сладостей для мужчин Brave Goodies

В Петербурге запустили доставку сладостей для мужчин Brave Goodies

В Петербурге запустили доставку сладостей для мужчин Brave Goodies
В Петербурге запустили доставку сладостей для мужчин Brave Goodies

Как менеджеры делают десерты для ресторанов
Как менеджеры делают десерты для ресторанов Семейная пара без опыта в ресторанном бизнесе открыла кондитерскую Sweet Craft, которая поставляет сладости в известные московские рестораны
Как менеджеры делают десерты для ресторанов

Как менеджеры делают десерты для ресторанов
Семейная пара без опыта в ресторанном бизнесе открыла кондитерскую Sweet Craft, которая поставляет сладости в известные московские рестораны

Московские пекарни «Наш хлеб» появились в Петербурге

В Петербурге появились первые кафе-пекарни московской сети «Наш хлеб» – обе расположены при супермаркетах «Перекрёсток».

Московские пекарни «Наш хлеб» появились в Петербурге
В Петербурге появились первые кафе-пекарни московской сети «Наш хлеб» – обе расположены при супермаркетах «Перекрёсток».

Сезонное меню: 13 новогодних и рождественских десертов в ресторанах Петербурга
Сезонное меню: 13 новогодних и рождественских десертов в ресторанах Петербурга Имбирные человечки, морковно-апельсиновый пирог, рождественский сметанник и еще 10 праздничных сладостей — The Village узнал, какие десерты готовят под Новый год и Рождество в заведениях Петербурга.
Сезонное меню: 13 новогодних и рождественских десертов в ресторанах Петербурга

Сезонное меню: 13 новогодних и рождественских десертов в ресторанах Петербурга
Имбирные человечки, морковно-апельсиновый пирог, рождественский сметанник и еще 10 праздничных сладостей — The Village узнал, какие десерты готовят под Новый год и Рождество в заведениях Петербурга.

Жареные бананы С клубникой и ванильным мороженым вкуснее!

Жареные бананы
С клубникой и ванильным мороженым вкуснее!

Новое место: Sweet Home Cafe Гастрономическое кафе и кондитерская Sweet Home Cafe на Мясницкой

Новое место: Sweet Home Cafe
Гастрономическое кафе и кондитерская Sweet Home Cafe на Мясницкой

Трайфл (trifle) Английский десерт, состоящий из слоев: кусочки кекса, фрукты, пудинг, взбитые сливки, желе. Состав его можно до бесконечности варьировать, подбирая ингредиенты по своему вкусу

Трайфл (trifle)
Английский десерт, состоящий из слоев: кусочки кекса, фрукты, пудинг, взбитые сливки, желе. Состав его можно до бесконечности варьировать, подбирая ингредиенты по своему вкусу

Панакотта: basic pretty desert Лучшую панакотту в городе нам. никто не предложит! Нет, серьезно: итальянский десерт почти исчез из релизов и кулинарных рецензий. Такое ощущение, что есть его теперь предполагается в дни зимних каникул на исторической родине завистливого Ромула и предприимчивого Рема.

Панакотта: basic pretty desert
Лучшую панакотту в городе нам. никто не предложит! Нет, серьезно: итальянский десерт почти исчез из релизов и кулинарных рецензий. Такое ощущение, что есть его теперь предполагается в дни зимних каникул на исторической родине завистливого Ромула и предприимчивого Рема.

Мои черничные ночи А за окошком опять дождик. Вот и осень незаметно подкрадывается, пока никто не видит и не ждет. Но я например не унываю) Ведь осень - это сезон грибов и конечно же ягод! А как же приятно иногда дома, кутаясь в теплый плед, сидеть с чашкой чая и кусочком черничного пирога!!! Я люблю осень) 

Мои черничные ночи
А за окошком опять дождик. Вот и осень незаметно подкрадывается, пока никто не видит и не ждет. Но я например не унываю) Ведь осень - это сезон грибов и конечно же ягод! А как же приятно иногда дома, кутаясь в теплый плед, сидеть с чашкой чая и кусочком черничного пирога!!! Я люблю осень) 

Шоколадный мусс с клубникой Десерт для истинных шоколадоголиков. Клубнику можно заменить любыми другими ягодами. Готовится довольно просто, поэтому даже новичок сможет произвести на гостей впечатление опытного кулинара.

Шоколадный мусс с клубникой
Десерт для истинных шоколадоголиков. Клубнику можно заменить любыми другими ягодами. Готовится довольно просто, поэтому даже новичок сможет произвести на гостей впечатление опытного кулинара.

Для любителей кофе и десертов в Санкт-Петербурге Надо сказать, Гарсон, Альбина, Coffeeshop уже порядком поднадоели. Этим летом у нас наконец-то откроется филиал Волконского Кайзера (как сказали в Москве), а судя по вакансиям на хэдхантер, относительно центральное место будет в Петроградском районе. Тем, кто бывал в Москве или Киеве не надо говорить, как там все вкусно.

Для любителей кофе и десертов в Санкт-Петербурге
Надо сказать, Гарсон, Альбина, Coffeeshop уже порядком поднадоели. Этим летом у нас наконец-то откроется филиал Волконского Кайзера (как сказали в Москве), а судя по вакансиям на хэдхантер, относительно центральное место будет в Петроградском районе. Тем, кто бывал в Москве или Киеве не надо говорить, как там все вкусно.

Шоколадное тирамису с грушами Рецепт из последнего выпуска передачи "Едим дома!", в котором Юля готовила замечательный итальянский обед для старого друга семьи. 

Шоколадное тирамису с грушами
Рецепт из последнего выпуска передачи "Едим дома!", в котором Юля готовила замечательный итальянский обед для старого друга семьи. 

Истая dolce vita Верный способ попробовать сладкую жизнь на вкус - самые дорогие десерты в мире! 

Истая dolce vita
Верный способ попробовать сладкую жизнь на вкус - самые дорогие десерты в мире! 

Осень в яблоках Последние жаркие дни быстро остыли под внезапными холодными дождями… Закутались в плащи, пальто, резиновые сапоги и зонты становяться не отъемлимыми спутниками. Летние ароматы сменились на свежие осенние — запах арбузов,антоновских яблок, меда… Летние десерты по-тихонечку уступают осенним. И как же тут не написать пару теплых слов о таком десерте как Печеные яблоки.

Осень в яблоках
Последние жаркие дни быстро остыли под внезапными холодными дождями… Закутались в плащи, пальто, резиновые сапоги и зонты становяться не отъемлимыми спутниками. Летние ароматы сменились на свежие осенние — запах арбузов,антоновских яблок, меда… Летние десерты по-тихонечку уступают осенним. И как же тут не написать пару теплых слов о таком десерте как Печеные яблоки.

Panna cotta Panna cotta нежный, итальянский десерт, название которого переводится как «вареный крем».

Panna cotta
Panna cotta нежный, итальянский десерт, название которого переводится как «вареный крем».