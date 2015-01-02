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Ярмарка с доставкой на дом: Какую еду заказывать на Российском ресторанном фестивале
Гид The Village
Ярмарка с доставкой на дом: Какую еду заказывать на Российском ресторанном фестивалеМорепродукты, паста и пицца, дальневосточные специалитеты и рамен
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Ярмарка с доставкой на дом: Какую еду заказывать на Российском ресторанном фестивале
Гид The Village

Ярмарка с доставкой на дом: Какую еду заказывать на Российском ресторанном фестивале Морепродукты, паста и пицца, дальневосточные специалитеты и рамен

Как давать чаевые курьерам во время карантина
Гид The Village
Как давать чаевые курьерам во время карантинаБез личного контакта, наличных денег и необходимости выходить из самоизоляции
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Как давать чаевые курьерам во время карантина
Гид The Village

Как давать чаевые курьерам во время карантина Без личного контакта, наличных денег и необходимости выходить из самоизоляции

30 сервисов доставки продуктов и готовых блюд на дом
Гид The Village
30 сервисов доставки продуктов и готовых блюд на дом Ресторанные блюда, свежие овощи и фрукты, бытовая химия и продукты из привычного списка на неделю
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30 сервисов доставки продуктов и готовых блюд на дом
Гид The Village

30 сервисов доставки продуктов и готовых блюд на дом Ресторанные блюда, свежие овощи и фрукты, бытовая химия и продукты из привычного списка на неделю

The Village тестирует доставки конструкторов еды
Эксперимент

The Village тестирует доставки конструкторов едыФитнес-меню, ужины на двоих, дневной рацион в 1 400 килокалорий и завтраки для терпеливых — выясняем, кому подходят российские аналоги Blue Apron

Эксперимент

The Village тестирует доставки конструкторов еды Фитнес-меню, ужины на двоих, дневной рацион в 1 400 килокалорий и завтраки для терпеливых — выясняем, кому подходят российские аналоги Blue Apron

Доставка еды на дом: 37 ресторанов в Москве
Гид The Village

Доставка еды на дом: 37 ресторанов в МосквеБургеры, лагман, роллы, пицца — The Village о том, какую еду и в каких ресторанах в Москве можно заказать на дом, в том числе ночью

Гид The Village

Доставка еды на дом: 37 ресторанов в Москве Бургеры, лагман, роллы, пицца — The Village о том, какую еду и в каких ресторанах в Москве можно заказать на дом, в том числе ночью

Майские в Петербурге
Гид The Village

Майские в ПетербургеThe Village составил путеводитель по лету в городе: популярные места для бар-хоппинга и тайные бары, гастрономические маршруты и загородные направления, лучшие базы отдыха и гид по маякам

Гид The Village

Майские в Петербурге The Village составил путеводитель по лету в городе: популярные места для бар-хоппинга и тайные бары, гастрономические маршруты и загородные направления, лучшие базы отдыха и гид по маякам

Доставка еды на дом: 13 ресторанов и сервисов в Москве
Гид The Village
Доставка еды на дом: 13 ресторанов и сервисов в МосквеПян-сё, форшмак, лобио и хачапури, кокосы, пицца, плов — The Village о 13 новых доставках еды из кафе и ресторанов, запустившихся в 2014 году
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Доставка еды на дом: 13 ресторанов и сервисов в Москве
Гид The Village

Доставка еды на дом: 13 ресторанов и сервисов в Москве Пян-сё, форшмак, лобио и хачапури, кокосы, пицца, плов — The Village о 13 новых доставках еды из кафе и ресторанов, запустившихся в 2014 году