Платформа «Музейный гид» от «ВКонтакте» с каталогом галерей, видео и подкастами
Как выбрать фитбол, массажный ролл и упоры для отжиманий дома 17 аксессуаров для спорта, подобранных школой #Sekta
Онлайн-путеводитель по российскому театру от Facebook
Гид расскажет о главных постановках, проектах и людях из театральной среды
Абу-Даби: Культурный гид по городу-хаммамуЧто смотреть в крупнейшем из эмиратов, кроме пляжей
Абу-Даби: Культурный гид по городу-хаммаму Что смотреть в крупнейшем из эмиратов, кроме пляжей
Нетуристический Кронштадт: От «Шанхая» до «Цитадели»Куда пойти в городе морской славы, если вы уже видели собор и форты
Нетуристический Кронштадт: От «Шанхая» до «Цитадели» Куда пойти в городе морской славы, если вы уже видели собор и форты
Большой гид по Еревану — самому модному городу лета Настроение: Кардашьян
В Москве запустили туристический портал с умной картой
В базе собрано более 300 достопримечательностей
Telegram-канал «Психо Daily» выпустил гид по лучшим ресторанам и барам Москвы
Часть тиража будет распространена на секретном ужине
Московский метрополитен подготовит экскурсоводов для туров по подземке
Чтобы стать гидом, нужно подтвердить знания истории метро
Тонкая работа: Без чего нельзя представить фильмы Пола Томаса Андерсона Ликбез по творчеству важного американского режиссера к выходу «Призрачной нити»
Что нужно знать перед четвертым сезоном «Черного зеркала»Лучшие серии, сюжеты новых эпизодов и сбывшиеся предсказания антиутопии
Что нужно знать перед четвертым сезоном «Черного зеркала» Лучшие серии, сюжеты новых эпизодов и сбывшиеся предсказания антиутопии
«В магазине Gucci тает розовое вино»: Гид по русскоязычным хитам 2017 года 20 самых прилипчивых песен уходящего года — и где мы их могли услышать
«Одноклассники» запустили онлайн-гид по выставке Мураками в «Гараже»
В приложении можно пройти тест на знание творчества японского художника
Алкоголь, красный цвет и бычьи туши: Что нужно знать о творчестве Хаима Сутина Гид по большой выставке экспрессивного художника в Пушкинском музее
На что живут гиды Девушка, которая проводит экскурсии по Москве на русском и английском, рассказала о странностях туристов и своем бюджете
РПЦ создаст видеогиды по монастырям для слабослышащих
Съемки одного из монастырей уже начались
Курс подготовки экскурсоводов «Школа гида» открывает летний набор
Курс рассчитан на два месяца
Чем заняться на «Ночи искусств» в Москве
В акции примут участие более 270 музеев, библиотек, выставочных залов и концертных площадок
Чем заняться на День города в Москве
По словам мэра столицы, в День города пройдёт свыше тысячи праздничных мероприятий
Чем заняться на фестивале активистского искусства «МедиаУдар. Москва – 5»
Фестиваль пройдёт с 7 по 21 сентября в Центре творческих индустрий «Фабрика»
Чем заняться на биеннале уличного искусства «Артмоссфера»
В программе — выставки, маркет, аукцион и образовательные мероприятия
Чем заняться на фестивале Skolkovo Jazz
Фестиваль науки и музыки пройдёт в инновационном центре 27 августа
Чем заняться на фестивале Faces & Laces
В ближайшие выходные в парке Горького пройдёт юбилейная выставка городской культуры
От Кинга до «Челюстей»: Из чего состоят «Очень странные дела» Раскладываем по полочкам новый телехит Netflix
Онлайн-школа Vector запустила курс «Экскурсии как бизнес»
В программе — тесты, интерактивные упражнения, практические задания и полезные ссылки
Известные болельщики советуют, где в Москве смотреть матчи ЧЕ-2016 Василий Уткин, Мария Командная, Николай Пророков и другие болельщики — о местах, где они любят смотреть футбол
Вышел гид по 100 лучшим ресторанам Москвы Spoon 2016
В гиде есть номинации «лучшие рестораны с новой русской кухней», «лучшие гастропабы», «лучшие китайские рестораны» и другие
Как провести майские праздники в Петербурге: Рестораны, бары, выставки, магазины Мы составили простой гид для тех, кто едет в Петербург на выходные
«Стрелка» запускает школу гидов
В программе — лекции по истории Москвы с акцентом на архитектуру и инженерное искусство, а также тренинги по публичной речи
18 новых крафтовых пабов МосквыThe Village — о барах с крафтовым пивом, открывшихся за последние восемь месяцев в Москве
18 новых крафтовых пабов Москвы The Village — о барах с крафтовым пивом, открывшихся за последние восемь месяцев в Москве
Пять Америк: Предельно субъективный гид по главным городам США Что интересного в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Портленде, Новом Орлеане и Провиденсе
В Москве появился новый англоязычный путеводитель Sputnik: Moscow
Планируется, что Sputnik: Moscow будет выходить раз в год
4 варианта сервировки пасхального обеда Трава и мох, морковки для детей из салфеток, фарфоровые кролики или золотые яйца под стеклом — дизайнер делится рекомендациями по оформлению семейного праздника в разных стилях
Всё о 9 сортах вина: вкус, аромат, происхождение и особенности Винный критик Антон Обрезчиков — о том, по каким критериям выбирать вино
Газета Guardian опубликовала неформальный гид по Петербургу
Газета Guardian опубликовала неформальный гид по Петербургу
Прогулочные маршруты в 13 городах Небанальные прогулки по Тбилиси и Хельсинки, Рим и Париж глазами местных, удивительные районы Копенгагена и Токио — The Village собрал 13 маршрутов по городам мира
Что такое органическое, биодинамическое и природное вино Винный критик Антон Обрезчиков о биодинамическом, органическом и природном вине
Планы на майские: 3 прогулочных маршрута по Киеву Достопримечательности, панорамные площадки, заведения и интересные места — киевская редакция The Village составила три туристических маршрута по городу
Как пробудить в жителях интерес к их городу Команда урбанистов, дизайнеров и копирайтеров из Нижнего Новгорода создала путеводитель «Горький, пробуй на вкус», чтобы показать жителям другую сторону города
Вегетарианская Москва: 10 кафе, ресторанов и сервисов доставки Веганская еда на автомойке, «внезапные обеды», сыроедческое кафе, еда при йога-студиях, блюда индийской, корейской и израильской кухни — The Village о московских вегетарианских кафе и ресторанах.
Банный лист: 12 общественных бань Москвы The Village узнал из первых рук, кто сегодня ходит в бани, что там предлагают и сколько стоит правильный пар.
The Calvert Journal выпустит мобильные гиды по Москве и Петербургу
Англоязычный онлайн-журнал о России The Calvert Journal выпустит мобильные гиды по Москве и Петербургу.