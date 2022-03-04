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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Ресторанный гид Michelin приостанавливает проекты в России
4 марта 2022

Ресторанный гид Michelin приостанавливает проекты в России

«Дачное место»: Зачем ехать в Можайский район

«Дачное место»: Зачем ехать в Можайский район

«Дачное место»: Зачем ехать в Можайский район

«Дачное место»: Зачем ехать в Можайский район

24 июня 2021

Mastercard составила детальные автомаршруты по России — на выходные или короткий отпуск

Сервис дня
26 января 2021

Платформа «Музейный гид» от «ВКонтакте» с каталогом галерей, видео и подкастами

От неоготики до модерна: Путешествие по островам Петроградской стороны
Промо
От неоготики до модерна: Путешествие по островам Петроградской стороны Где гулять, загорать, смотреть футбол и найти дом для жизни
От неоготики до модерна: Путешествие по островам Петроградской стороны
Промо

От неоготики до модерна: Путешествие по островам Петроградской стороны
Где гулять, загорать, смотреть футбол и найти дом для жизни

Как выбрать фитбол, массажный ролл и упоры для отжиманий дома
Как выбрать фитбол, массажный ролл и упоры для отжиманий дома 17 аксессуаров для спорта, подобранных школой #Sekta
Как выбрать фитбол, массажный ролл и упоры для отжиманий дома

Как выбрать фитбол, массажный ролл и упоры для отжиманий дома
17 аксессуаров для спорта, подобранных школой #Sekta

Мини-энциклопедия 2010-х

Мини-энциклопедия 2010-х Гид, который опишет декаду тем, кто в ней не жил

Мини-энциклопедия 2010-х

Мини-энциклопедия 2010-х
Гид, который опишет декаду тем, кто в ней не жил

Гид по Катару
СПЕЦПРОЕКТ
Гид по Катару Чем заняться в стране, где есть небоскрёбы, пляжи, мангровые леса и еда со всего Ближнего Востока
Гид по Катару
СПЕЦПРОЕКТ

Гид по Катару
Чем заняться в стране, где есть небоскрёбы, пляжи, мангровые леса и еда со всего Ближнего Востока

Музыкальный путеводитель: Куда направит вас любимая музыка?
СПЕЦПРОЕКТ
Музыкальный путеводитель: Куда направит вас любимая музыка? Составьте личный план путешествий на 2020 год
Музыкальный путеводитель: Куда направит вас любимая музыка?
СПЕЦПРОЕКТ

Музыкальный путеводитель: Куда направит вас любимая музыка?
Составьте личный план путешествий на 2020 год

Онлайн-путеводитель по российскому театру от Facebook

Гид расскажет о главных постановках, проектах и людях из театральной среды

Онлайн-путеводитель по российскому театру от Facebook

Абу-Даби: Культурный гид по городу-хаммаму

Абу-Даби: Культурный гид по городу-хаммамуЧто смотреть в крупнейшем из эмиратов, кроме пляжей

Абу-Даби: Культурный гид по городу-хаммаму

Абу-Даби: Культурный гид по городу-хаммаму
Что смотреть в крупнейшем из эмиратов, кроме пляжей

Между Центральными рынками запустили тематические маршруты

Можно выбрать между тремя гидами

Между Центральными рынками запустили тематические маршруты

Нетуристический Кронштадт: От «Шанхая» до «Цитадели»

Нетуристический Кронштадт: От «Шанхая» до «Цитадели»Куда пойти в городе морской славы, если вы уже видели собор и форты

Нетуристический Кронштадт: От «Шанхая» до «Цитадели»

Нетуристический Кронштадт: От «Шанхая» до «Цитадели»
Куда пойти в городе морской славы, если вы уже видели собор и форты

Большой гид по Еревану — самому модному городу лета

Большой гид по Еревану — самому модному городу летаНастроение: Кардашьян

Большой гид по Еревану — самому модному городу лета

Большой гид по Еревану — самому модному городу лета
Настроение: Кардашьян

Онлайн-каталог экскурсий по московскому метро

На сайте можно записаться на один из туров

Онлайн-каталог экскурсий по московскому метро

Путеводитель по Петербургу Sapsan

Позднее в приложении появится и московская версия

Путеводитель по Петербургу Sapsan

Где покупать пироги?
Где покупать пироги? Песочные, сдобные и на тонком тесте фило
Где покупать пироги?

Где покупать пироги?
Песочные, сдобные и на тонком тесте фило

Аудиогид для прогулок по Москве

Гид можно найти в приложении izi.Travel

Аудиогид для прогулок по Москве

Куда пойти: Гид по Гагаринскому району
Куда пойти: Гид по Гагаринскому району Старейший универмаг, дом Горбачева и театр-«крематорий»
Куда пойти: Гид по Гагаринскому району

Куда пойти: Гид по Гагаринскому району
Старейший универмаг, дом Горбачева и театр-«крематорий»

Чайная пара: Красивая посуда для чаепитий
Чайная пара: Красивая посуда для чаепитий Чайники и чашки от простых до роскошных
Чайная пара: Красивая посуда для чаепитий

Чайная пара: Красивая посуда для чаепитий
Чайники и чашки от простых до роскошных

В Москве запустили туристический портал с умной картой

В базе собрано более 300 достопримечательностей

В Москве запустили туристический портал с умной картой

Telegram-канал «Психо Daily» выпустил гид по лучшим ресторанам и барам Москвы

Часть тиража будет распространена на секретном ужине

Telegram-канал «Психо Daily» выпустил гид по лучшим ресторанам и барам Москвы

Московский метрополитен подготовит экскурсоводов для туров по подземке

Чтобы стать гидом, нужно подтвердить знания истории метро

Московский метрополитен подготовит экскурсоводов для туров по подземке

Тонкая работа: Без чего нельзя представить фильмы Пола Томаса Андерсона
Тонкая работа: Без чего нельзя представить фильмы Пола Томаса Андерсона Ликбез по творчеству важного американского режиссера к выходу «Призрачной нити»
Тонкая работа: Без чего нельзя представить фильмы Пола Томаса Андерсона

Тонкая работа: Без чего нельзя представить фильмы Пола Томаса Андерсона
Ликбез по творчеству важного американского режиссера к выходу «Призрачной нити»

Что нужно знать перед четвертым сезоном «Черного зеркала»

Что нужно знать перед четвертым сезоном «Черного зеркала»Лучшие серии, сюжеты новых эпизодов и сбывшиеся предсказания антиутопии

Что нужно знать перед четвертым сезоном «Черного зеркала»

Что нужно знать перед четвертым сезоном «Черного зеркала»
Лучшие серии, сюжеты новых эпизодов и сбывшиеся предсказания антиутопии

«В магазине Gucci тает розовое вино»: Гид по русскоязычным хитам 2017 года
«В магазине Gucci тает розовое вино»: Гид по русскоязычным хитам 2017 года 20 самых прилипчивых песен уходящего года — и где мы их могли услышать
«В магазине Gucci тает розовое вино»: Гид по русскоязычным хитам 2017 года

«В магазине Gucci тает розовое вино»: Гид по русскоязычным хитам 2017 года
20 самых прилипчивых песен уходящего года — и где мы их могли услышать

«Одноклассники» запустили онлайн-гид по выставке Мураками в «Гараже»

В приложении можно пройти тест на знание творчества японского художника

«Одноклассники» запустили онлайн-гид по выставке Мураками в «Гараже»

Алкоголь, красный цвет и бычьи туши: Что нужно знать о творчестве Хаима Сутина
Алкоголь, красный цвет и бычьи туши: Что нужно знать о творчестве Хаима Сутина Гид по большой выставке экспрессивного художника в Пушкинском музее
Алкоголь, красный цвет и бычьи туши: Что нужно знать о творчестве Хаима Сутина

Алкоголь, красный цвет и бычьи туши: Что нужно знать о творчестве Хаима Сутина
Гид по большой выставке экспрессивного художника в Пушкинском музее

На что живут гиды
На что живут гиды Девушка, которая проводит экскурсии по Москве на русском и английском, рассказала о странностях туристов и своем бюджете
На что живут гиды

На что живут гиды
Девушка, которая проводит экскурсии по Москве на русском и английском, рассказала о странностях туристов и своем бюджете

Путеводители «Афиши» запустили приложение для Android

Скачать приложение можно бесплатно

Путеводители «Афиши» запустили приложение для Android

РПЦ создаст видеогиды по монастырям для слабослышащих

Съемки одного из монастырей уже начались

РПЦ создаст видеогиды по монастырям для слабослышащих

Курс подготовки экскурсоводов «Школа гида» открывает летний набор

Курс рассчитан на два месяца

Курс подготовки экскурсоводов «Школа гида» открывает летний набор

Чем заняться на Новый год в парках

Московские парки поделились праздничной программой

Чем заняться на Новый год в парках

В Москве организуют курс подготовки экскурсоводов

Курс рассчитан на полтора месяца

В Москве организуют курс подготовки экскурсоводов

Чем заняться на «Ночи искусств» в Москве

В акции примут участие более 270 музеев, библиотек, выставочных залов и концертных площадок

Чем заняться на «Ночи искусств» в Москве

Чем заняться на День города в Москве

По словам мэра столицы, в День города пройдёт свыше тысячи праздничных мероприятий

Чем заняться на День города в Москве

Чем заняться на фестивале активистского искусства «МедиаУдар. Москва – 5»

Фестиваль пройдёт с 7 по 21 сентября в Центре творческих индустрий «Фабрика»

Чем заняться на фестивале активистского искусства «МедиаУдар. Москва – 5»

Чем заняться на биеннале уличного искусства «Артмоссфера»

В программе — выставки, маркет, аукцион и образовательные мероприятия

Чем заняться на биеннале уличного искусства «Артмоссфера»

Чем заняться на фестивале Skolkovo Jazz

Фестиваль науки и музыки пройдёт в инновационном центре 27 августа

Чем заняться на фестивале Skolkovo Jazz

Чем заняться на фестивале Faces & Laces

В ближайшие выходные в парке Горького пройдёт юбилейная выставка городской культуры

Чем заняться на фестивале Faces & Laces

От Кинга до «Челюстей»: Из чего состоят «Очень странные дела»
От Кинга до «Челюстей»: Из чего состоят «Очень странные дела» Раскладываем по полочкам новый телехит Netflix
От Кинга до «Челюстей»: Из чего состоят «Очень странные дела»

От Кинга до «Челюстей»: Из чего состоят «Очень странные дела»
Раскладываем по полочкам новый телехит Netflix

Онлайн-школа Vector запустила курс «Экскурсии как бизнес»

В программе — тесты, интерактивные упражнения, практические задания и полезные ссылки

Онлайн-школа Vector запустила курс «Экскурсии как бизнес»

Известные болельщики советуют, где в Москве смотреть матчи ЧЕ-2016
Известные болельщики советуют, где в Москве смотреть матчи ЧЕ-2016 Василий Уткин, Мария Командная, Николай Пророков и другие болельщики — о местах, где они любят смотреть футбол
Известные болельщики советуют, где в Москве смотреть матчи ЧЕ-2016

Известные болельщики советуют, где в Москве смотреть матчи ЧЕ-2016
Василий Уткин, Мария Командная, Николай Пророков и другие болельщики — о местах, где они любят смотреть футбол

Вышел гид по 100 лучшим ресторанам Москвы Spoon 2016

В гиде есть номинации «лучшие рестораны с новой русской кухней», «лучшие гастропабы», «лучшие китайские рестораны» и другие

Вышел гид по 100 лучшим ресторанам Москвы Spoon 2016

Как провести майские праздники в Петербурге: Рестораны, бары, выставки, магазины
Как провести майские праздники в Петербурге: Рестораны, бары, выставки, магазины Мы составили простой гид для тех, кто едет в Петербург на выходные
Как провести майские праздники в Петербурге: Рестораны, бары, выставки, магазины

Как провести майские праздники в Петербурге: Рестораны, бары, выставки, магазины
Мы составили простой гид для тех, кто едет в Петербург на выходные

«Стрелка» запускает школу гидов

В программе — лекции по истории Москвы с акцентом на архитектуру и инженерное искусство, а также тренинги по публичной речи

«Стрелка» запускает школу гидов

Где есть и пить в Стокгольме Редактор раздела «Еда» The Village — о том, где есть лучшие тефтели, куда идти за книгами и минималистичной посудой, где лучше завтракать, где обедать, а где — ужинать

Где есть и пить в Стокгольме

18 новых крафтовых пабов Москвы

18 новых крафтовых пабов МосквыThe Village — о барах с крафтовым пивом, открывшихся за последние восемь месяцев в Москве

18 новых крафтовых пабов Москвы

18 новых крафтовых пабов Москвы
The Village — о барах с крафтовым пивом, открывшихся за последние восемь месяцев в Москве

Пять Америк: Предельно субъективный гид по главным городам США
Пять Америк: Предельно субъективный гид по главным городам США Что интересного в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Портленде, Новом Орлеане и Провиденсе
Пять Америк: Предельно субъективный гид по главным городам США

Пять Америк: Предельно субъективный гид по главным городам США
Что интересного в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Портленде, Новом Орлеане и Провиденсе

В Москве появился новый англоязычный путеводитель Sputnik: Moscow

Планируется, что Sputnik: Moscow будет выходить раз в год

В Москве появился новый англоязычный путеводитель Sputnik: Moscow

4 варианта сервировки пасхального обеда
4 варианта сервировки пасхального обеда Трава и мох, морковки для детей из салфеток, фарфоровые кролики или золотые яйца под стеклом — дизайнер делится рекомендациями по оформлению семейного праздника в разных стилях
4 варианта сервировки пасхального обеда

4 варианта сервировки пасхального обеда
Трава и мох, морковки для детей из салфеток, фарфоровые кролики или золотые яйца под стеклом — дизайнер делится рекомендациями по оформлению семейного праздника в разных стилях

Всё о 9 сортах вина: вкус, аромат, происхождение и особенности
Всё о 9 сортах вина: вкус, аромат, происхождение и особенности Винный критик Антон Обрезчиков — о том, по каким критериям выбирать вино
Всё о 9 сортах вина: вкус, аромат, происхождение и особенности

Всё о 9 сортах вина: вкус, аромат, происхождение и особенности
Винный критик Антон Обрезчиков — о том, по каким критериям выбирать вино

Газета Guardian опубликовала неформальный гид по Петербургу

Газета Guardian опубликовала неформальный гид по Петербургу

Газета Guardian опубликовала неформальный гид по Петербургу

Прогулочные маршруты в 13 городах
Прогулочные маршруты в 13 городах Небанальные прогулки по Тбилиси и Хельсинки, Рим и Париж глазами местных, удивительные районы Копенгагена и Токио — The Village собрал 13 маршрутов по городам мира
Прогулочные маршруты в 13 городах

Прогулочные маршруты в 13 городах
Небанальные прогулки по Тбилиси и Хельсинки, Рим и Париж глазами местных, удивительные районы Копенгагена и Токио — The Village собрал 13 маршрутов по городам мира

Что такое органическое, биодинамическое и природное вино
Что такое органическое, биодинамическое и природное вино Винный критик Антон Обрезчиков о биодинамическом, органическом и природном вине
Что такое органическое, биодинамическое и природное вино

Что такое органическое, биодинамическое и природное вино
Винный критик Антон Обрезчиков о биодинамическом, органическом и природном вине

Планы на майские: 3 прогулочных маршрута по Киеву
Планы на майские: 3 прогулочных маршрута по Киеву Достопримечательности, панорамные площадки, заведения и интересные места — киевская редакция The Village составила три туристических маршрута по городу
Планы на майские: 3 прогулочных маршрута по Киеву

Планы на майские: 3 прогулочных маршрута по Киеву
Достопримечательности, панорамные площадки, заведения и интересные места — киевская редакция The Village составила три туристических маршрута по городу

Как пробудить в жителях интерес к их городу
Как пробудить в жителях интерес к их городу Команда урбанистов, дизайнеров и копирайтеров из Нижнего Новгорода создала путеводитель «Горький, пробуй на вкус», чтобы показать жителям другую сторону города
Как пробудить в жителях интерес к их городу

Как пробудить в жителях интерес к их городу
Команда урбанистов, дизайнеров и копирайтеров из Нижнего Новгорода создала путеводитель «Горький, пробуй на вкус», чтобы показать жителям другую сторону города

Вегетарианская Москва: 10 кафе, ресторанов и сервисов доставки
Вегетарианская Москва: 10 кафе, ресторанов и сервисов доставки Веганская еда на автомойке, «внезапные обеды», сыроедческое кафе, еда при йога-студиях, блюда индийской, корейской и израильской кухни — The Village о московских вегетарианских кафе и ресторанах.
Вегетарианская Москва: 10 кафе, ресторанов и сервисов доставки

Вегетарианская Москва: 10 кафе, ресторанов и сервисов доставки
Веганская еда на автомойке, «внезапные обеды», сыроедческое кафе, еда при йога-студиях, блюда индийской, корейской и израильской кухни — The Village о московских вегетарианских кафе и ресторанах.

Банный лист: 12 общественных бань Москвы
Банный лист: 12 общественных бань Москвы The Village узнал из первых рук, кто сегодня ходит в бани, что там предлагают и сколько стоит правильный пар.
Банный лист: 12 общественных бань Москвы

Банный лист: 12 общественных бань Москвы
The Village узнал из первых рук, кто сегодня ходит в бани, что там предлагают и сколько стоит правильный пар.

The Calvert Journal выпустит мобильные гиды по Москве и Петербургу

Англоязычный онлайн-журнал о России The Calvert Journal выпустит мобильные гиды по Москве и Петербургу.

The Calvert Journal выпустит мобильные гиды по Москве и Петербургу

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