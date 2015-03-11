Газета Guardian опубликовала неформальный гид по Петербургу Газета Guardian опубликовала неформальный гид по Петербургу
Британская газета Guardian опубликовала неформальный гид по Петербургу. Он называется «The insider's cultural guide to St Petersburg: 'Best joke? Our government'» («Взгляд изнутри на культуру в Петербурге: „Лучшая шутка? Наше правительство“»).
В гиде, в частности, упомянуты местные бары Redrum, «Хроники» и Brimborium, Пётр Павленский («лучший местный художник»), Музей уличного искусства, композиции группы Pinkshinyultrablast (как идеальный плей-лист для города), «Тайга» («лучшее пространство»), фотограф Егор Рогалёв (лучший Instagram).
Автор гида — редактор The Calvert Journal Анастасия Фёдорова, сотрудничающая также с такими изданиями, как Dazed and Confused, 032c и SHOWstudio.