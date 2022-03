Британская газета Guardian опубликовала неформальный гид по Петербургу. Он называется «The insider's cultural guide to St Petersburg: 'Best joke? Our government'» («Взгляд изнутри на культуру в Петербурге: „Лучшая шутка? Наше правительство“»).

В гиде, в частности, упомянуты местные бары Redrum, «Хроники» и Brimborium, Пётр Павленский («лучший местный художник»), Музей уличного искусства, композиции группы Pinkshinyultrablast (как идеальный плей-лист для города), «Тайга» («лучшее пространство»), фотограф Егор Рогалёв (лучший Instagram).

Автор гида — редактор The Calvert Journal Анастасия Фёдорова, сотрудничающая также с такими изданиями, как Dazed and Confused, 032c и SHOWstudio.