В Москве продолжается фестиваль Фотобиеннале-2012, во время которого в столицу в девятый раз привозят классиков и самые громкие имена в современной фотографии. Вслед за выставками Парра, Фридландера и Тихого, открывшимися в Мультимедиа Арт Музее в конце февраля, привозят созвездие не менее важных авторов — отца американской фотографии Уильяма Кляйна и самобытного фэшн-фотографа Сару Мун, экспериментатора Лю Болиня, психологичного документалиста Михаэля Суботски и дерзкого Питера Хьюго. Гид по Фотобиеннале-2012: Часть I

УИЛЬЯМ КЛЯЙН.

«НЬЮ-ЙОРК. 1955»

7 марта — 15 апреля

Уильям Кляйн — еврейский мальчик из ирландского квартала Нью-Йорка — всю свою юность скитался по Европе, учился у Фернана Леже в Париже и работал в миланском архитектурном журнале Domus. В 1954 году он вернулся в главный американский город и окинул его оценивающим взглядом чужака и одновременно местного: именно к этому времени относятся его первые снимки на улицах Нью-Йорка — контрастные и мощные фотографии беспощадных улиц в неклассических ракурсах и движении. Фотодневник молодого Кляйна, который он снимал в городе в свои двадцать семь, — это молодой, незамыленный взгляд на лучший мегаполис мира: он снимает радостных и при этом неблагополучных детей в Бруклине и маленькой Италии, ирландских сорванцов и голубей на площади, рекламу и прилавки так жадно, как это делают только люди, недавно вернувшиеся домой и находящие очарование в том, от чего отвыкли. Уильям Кляйн еще прославится как фэшн-фотограф, но именно снимок мальчугана с пистолетом, направленным в объектив, моментально будет всплывать при упоминании его имени десятилетиями.

УИЛЬЯМ КЛЯЙН «Я просил людей просто попозировать перед камерой для меня. В Милане для меня позировал Феллини, сразу после съемок "Сладкой жизни", в Нью-Йорке — дети, и это почти одно и то же. Я попросил Феллини сфотографироваться, и он согласился — и дети соглашались, начинали кривляться, наставлять друг на друга игрушечные пистолеты. Мне нравились Микки Маусы и реклама, захватывающая эту вульгарную площадь и ботинки моих прохожих. Это было как прозрение — вот он, Нью-Йорк».

НИНА КАПЛАН Журналист

The Telegraph

«Первая книга Кляйна о Нью-Йорке была сенсацией. Ее опубликовали в Париже (ни один американский издатель не рискнул выпустить ее до аж 1995 года). Даже журнал Vogue, заплативший за книгу, не использовал ни одной фотографии. Кляйна осуждали за то, что он изобразил Нью-Йорк настоящими трущобами. Он отвечал, что Нью-Йорк — это и есть трущобы. Но боже, его трущобы были такими стильными».

САРА МУН.

«ЧЕРНАЯ ШАПОЧКА»

7 марта — 1 апреля

Сара Мун воспитывалась в Англии, но в восемнадцать переехала в Париж и попала в самое сердце тогдашней богемы и иногда даже в объективы Аведона, Пенна и Бурдена. Между делом снимая на заряженные ассистентами камеры, она подсматривала за буднями моделей и бэкстейджами, переодеваниями и перевоплощениями и начала заниматься фэшн-фотографией незаметно для себя.

Ее фотографии, которые она делает при дневном свете или в сумерках, с привычным блюром и мягкой палитрой импрессионистов, поразили фоторедакторов французских журналов своей грацией и неконъюнктурностью. Снимая для Vogue и Harper's Bazaar, Сара Мун начала делать фикшн-серии и арт-фильмы о воображаемых героинях — из европейских сказок, снов и фантазий. В Москву приезжает ее короткометражный фильм «Черная Шапочка» и снимки из этой же фотоистории, смешивающей сказку Шарля Перро и эстетику фильмов нуар. Сара Мун, фотограф: «Мода всегда будет продавать мечты — приземленные и возвышенные»







САРА МУН

«Меня сделали фотографом именно фильмы, а не фотографии. Я попала в потрясающий водоворот лучших фильмов новой волны. Годар, Трюффо, Феллини были режиссерами, которые тогда шли в кино, как сейчас идут блокбастеры или семейные комедии. Дни и вечера в синематеке — это опыт, из которого родилась чуть ли не вся новая Европа. Я смотрела немые фильмы, которыми вдохновлялась позже, придумывая свои сказки, я совершенно точно — дитя Nouvelle Vague и фильмов Бергмана».

ДЖИМ КАСПЕР Lens Culture

«Образы, которые создает Сара Мун — мягкие, романтичные, меланхоличные, вне времени, мечтательные и не похожие ни на что в реальности, — собранные острым взглядом со знанием формы и графики».

ЛЮ БОЛИНЬ.

«ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА»

13 марта — 13 мая

Один из самых известных китайских художников, хамелеон и мастер перевоплощений Лю Болинь стал невероятно известен после 2005 года, вписав себя в самые прозаические и простые пейзажи. Блогеры и журналисты обозвали его человеком-невидимкой за постоянные работы в стиле перформанса: приближаясь к стене, забитой граффити, к кусту с мемориальной пушкой или знаменитой английской телефонной будке, Лю Болинь раскрашивает лицо и одежду в основные цвета окружающей среды, чтобы совершенно слиться с объектами на фоне. По одному и тому же сценарию Лю Болинь переезжает из Пекина в Лондон, а оттуда в Венецию и США, обозначив свое присутствие в главных городах мира.









ЛЮ БОЛИНЬ «Люди существуют как индивидуумы, которые копируют и воспроизводят. Они не могут решать, где им родиться, каким воздухом дышать или какая среда будет их воспитывать. Людям очень легко определять себя средой, в которой они находятся, и мои работы о той беспомощности и потерянности, когда мы не можем думать независимо или контролировать наши жизни. Все мои работы про одно — как людям найти настоящих себя»».

ТОМ ЛЭМОНТ Журналист

The Guardian

«Искусство Болиня — политического, зловещего происхождения. В 2005 году, когда он среди дюжины других художников был выселен из художественной коммуны в Пекине, когда правительство решило перераспорядиться землей, Болинь расписал себя в знак протеста».

МИХАЭЛЬ СУБОТСКИ.

«БОФОРТ УЭСТ»

22 марта — 15 апреля

Один из самых молодых и перспективных членов легендарного агентства Magnum Михаэль Суботски, белый мужчина родом из Южной Африки. Уже несколько лет он сухо и при этом беспощадно рассказывает истории о неравенстве, выживании, людях на грани и заложниках обстоятельств — сперва проводя съемки в нечеловеческих условиях тюрьмы или в районах, где хозяйничают уличные банды. Его последняя и самая известная серия, принесшая Михаэлю признание, называется «Бофорт Уэст» в честь небольшого города, стоящего на шоссе на полпути между Йоханнесбургом и Кейптауном, на котором, как на любой дороге, встречаются люди всех сортов, главные местные архетипы и настоящие человеческие трагедии. Холодные и самодовольные чиновники, успокоенные зыбкой стабильностью охотники, чернокожие люди, работающие на помойках, королевы придорожных конкурсов красоты, джанки, церкви и полицейские станции — объектив Суботски пытается охватить неохватное. Страну, поделенную надвое, где христианские законы и правила приличия соседствуют с ценностями племени, приторное благополучие и отвратительную нищету. В конечном счете Бофорт Уэст с нищим населением, стариками, детьми и заключенными — история не об Африке, а о заповедном месте, где застыло время и нет никаких перспектив и где никто не живет по своей воле.











МИХАЭЛЬ СУБОТСКИ

«Моя работа стала для меня очень личной, я начал строить отношения с людьми, которые живут со мной в одном городе, но совершенно в другом мире. Смешивая в своей работе все эти группы, я понял, как соединить линии, которые разделяли всех людей в нашей стране — на территории, которую долго определял тот факт, что люди в ней постоянно были порознь, на дистанции».

ДЖОННИ СТЕНБЕРГ Автор

The Art Book «Провести лучшие годы взрослой жизни в сельской ЮАР для многих значит просто потерять контроль над собственной траекторией. Эти фотографии показывают место, в котором слишком у многих людей нет основных компонентов жизни, пригодных для жизни: у них нет понимания жизни как проекта, ощущения какого-то движения, понятия того, что можно оставить кому-то что-то в наследство или построить что-то, что переживет тебя».



ПИТЕР ХЬЮГО.

«ПОСТОЯННАЯ ОШИБКА»

22 марта — 15 апреля

Другой южноафриканский герой современной фотографии Питер Хьюго снимал фантастические документальные серии о спецэффектах кино в африканской кузнице кадров Нолливуде, африканцев, живущих с макаками и гиенами, памятники геноцида в Руанде. Его последняя история — о гуманитарной катастрофе в Гане, типичной для развивающихся стран. Действие его серии разворачивается в пустыне на свалке отходов с Запада: по идее такие свалки должны обеспечивать местных работой, однако там чаще всего просто жгут пластик или разбирают большие устройства на металлы или детали. Голая земля, портреты смурных африканцев, тощих коров, жженого пластика и груды полиэтилена — такой видит Африку Питер Хьюго в результате постоянной ошибки.







ПИТЕР ХЬЮГО «Если вы действительно хотите узнать о чем-то — о войне, месте, человеке — вам надо читать книгу, верно? Вы не будете делать выводы по фотографии. Это просто момент, мимолетное впечатление. Это просто чертова фотография. Моя родина — Африка, но я белый. Я чувствую себя африканцем, что бы это ни значило, но если вы спросите у кого-нибудь в ЮАР, африканец ли я, они, конечно же, скажут, что нет. Я не вписываюсь в социальный контекст своей страны, и это распалило мое желание стать фотографом».

МИККО ТАККУНЕН Фотограф, публицист

British Journal of Photography

«Это очень сильная панорама места, где люди и скот живут на горах материнских плат, мониторов и жестких дисков — "Постоянная ошибка" рисует мрачную картину условий, которые навязали этим трущобным жителям, и обратную сторону нашего стремительного технического прогресса».





«Мультимедиа Арт Музей»

Остоженка. 16﻿

Цена билетов: от 50 до 250 руб.