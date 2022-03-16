Александр Раппопорт стал партнером бренда Ladurée. Вместе они откроют кондитерские и рестораны в Москве
На Усачевском рынке открылся корнер Fluffy Fluffy с суфле-панкейками
Команда первой привезла японский десерт в Москву
Blanket & Ko: Кондитерская с авторской кухней в Ермолаевском переулке
Крохотное помещение с авторскими десертами и роскошной посудой
В Москве пройдет первый профессиональный форум для кондитеров
В мероприятии примет участие более 60 спикеров
Кондитер Саша Ламм: «Перфекционизму вообще очень легко научить» Кондитер-самоучка — о том, как печь по ночам и открыть свою кондитерскую
На «Экомаркете» в Конькове открылась семейная кондитерская Short Mondays
Десерты здесь готовят также на заказ
Петербургская сеть «Буше» выйдет на московский рынок
Первую кондитерскую сети в Москве откроют в октябре
На Малой Бронной открылась «Лаборатория десертов Ladurée»
В отличие от всех остальных заведений здесь не представлена линейка макарон
На Никитском бульваре открылся второй Favorite Сake
Это вторая кондитерская проекта Local Band
На Даниловском рынке открылся корнер Cupcake Story
В корнере представлена новая линейка снеков
На Большой Дмитровке откроется кондитерская «Гримм»
В ней будут подавать коктейли со сладостями
На Патриарших открылась кондитерская Favorite Cake
В меню есть несколько видов тортов, меренг и капкейков
«В России до сих пор есть мнение, что кондитер — не представитель искусства, а женщина из столовой» Мария Троицкая — о том, как в 21 год основать собственный бренд десертов и запустить онлайн-кондитерскую
В Ladurée снизили цены на кондитерские изделия
Стоимость в среднем снизилась на 20 %
На Большой Якиманке откроется кондитерская «Гранд Эклер»
В меню заведения более 50 кондитерских изделий
Как устроена городская кулинария Зачем в заведениях нужны неудобные сиденья и какая там наценка на блюда
В «Метрополисе» открылась вторая эклерная L'Eclair de Génie
Здесь можно найти десять видов эклеров
Эклерная L'Eclair de Génie, израильская кофейня Cofix и японская закусочная Nomi The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели
В «Цветном» откроется кондитерская с эклерами L'Eclair de Génie
Автором проекта стал бывший креативный директор дома Fauchon Кристоф Адам
В ГУМе откроется вторая в Москве кондитерская Ladurée
Корнер в виде кареты расположится на втором этаже третьей линии
Local People на Большой Грузинской, очередной крафтовый бар и капустное меню The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели
Владельцы I Like Wine открыли кондитерскую «Жемчуга»
Кондитерская расположена на улице Тимура Фрунзе
В Москве закрылась сеть кондитерских Magnolia Bakery
Все пекарни сети перестали работать с 1 июля
Кто и зачем сейчас открывает кафе в Москве Московские рестораторы оправились от шока и стали открывать больше новых заведений. The Village узнал, как успехи
Владельцы Pie Point и «Шоколадного ателье» открыли кондитерскую «Эклерная Клер»
В кондитерской предлагают эклеры со вкусом мадагаскарской ванили, эспрессо с шоколадом и лимонного крема с голубикой
В Москве открылась первая кондитерская Ladurée
Одно пирожное макарони в кафе стоит 225 рублей
На месте Hediard открылась кондитерская Katusha
Продукция в новой кондитерской такая же, как и в закрывшемся Hediard
Владелец La Scarpetta открыл кондитерскую Don Giulio Pasticceria
Из сладостей в кондитерской предлагают печенье с прослойкой из белого шоколада, ванильно-ягодный мусс и макарони
В Москве откроется французская кондитерская Ladurée
В ней будут продавать пирожные макарони, конфеты, варенье и джемы.
Magnolia Bakery открывает в Москве две новые пекарни
Новые пекарни сети появятся в «Меге Тёплый Стан» и «Меге Белая Дача»
В России появится кондитерская онлайн-школа Bakerschool
Обучение начнётся с «Базового кондитерского курса» из 10 уроков
В Москве открылась онлайн-кондитерская с «фитнес-тортами»
Коржи для тортов готовят из цельнозерновой и льняной муки с добавлением протеина, а сливочные прослойки — из обезжиренного взбитого йогурта и творога
В Москве открылась кондитерская новосибирской сети Kuzina
Для московского кафе сети пригласили американского шеф-повара из Неаполиса Боба Ларсона, который занимается выпечкой с 16 лет
Клубнично-базиликовый тарт с кокосовым заварным кремом Шеф-кондитер и сооснователь домашней кондитерской Injir Ирина Букреева рассказывает, как приготовить творожно-клубничный тарт с базиликом и бальзамиком на сахарном тесте с миндалём и цедрой лимона
На проспекте Мира открылась кулинария «Брусника»
В ближайшее время владельцы кулинарии хотят открыть ещё восемь заведений с таким же названием
«Артек» запустит собственное кондитерское производство
Предполагается, что это позволит увеличить внебюджетные доходы лагеря
В Москве открылась онлайн-кондитерская Markus Pastry
Готовых тортов в кондитерской нет, всё делается только под заказ
В Москве откроются ещё две кондитерские Upside Down Cake Cо
Одна новая кондитерская заработает во второй половине апреля, а другая — во второй половине мая
«Шоколадное ателье» запустило «конструктор» сладких подарков с доставкой
В заведении предлагают приобрести подарочную коробку с трюфелями, шоколадом и мармеладом
В торговом центре «Капитолий» открылась кондитерская Bakery By Men
В заведении можно купить макаруны, капкейки, торты и фигурное печенье
На «Красных воротах» открылась кондитерская лавка Kalabasa
В лавке готовят торты, капкейки, печенье, безе, мини-тарты и маршмеллоу
Как основательница «Пафф Поинт» променяла нефть на профитроли Лейла Канторович оставила головокружительную карьеру в нефтяных корпорациях ради развития сети японских кофеен
Как менеджеры делают десерты для ресторанов Семейная пара без опыта в ресторанном бизнесе открыла кондитерскую Sweet Craft, которая поставляет сладости в известные московские рестораны
На «Соколе» открылся шоколадный бутик La Princesse Choco
В меню — конфеты ручной работы, мармелад, эклеры, капкейки, макарон и мороженое
Кондитерская Magnolia Bakery Первая в Москве кондитерская нью-йоркской сети Magnolia Bakery на Кузнецком Мосту
В Москве открывается первая пекарня Magnolia Bakery
Открытие заведения запланировано на 28 августа
Напротив московского зоопарка открылась «Кондитерская Олега Ильина»
В заведении можно купить пирожные, мармелад, шоколадные плитки, печенье, варенье, конфеты ручной работы, конфитюр и торты
В онлайн-кондитерскую Mixville вложили $1,3 млн
Полученные средства направят на масштабирование бизнеса
Как две молодые мамы открыли кондитерскую Teacupcake The Village запускает серию об успешных примерах малого бизнеса в Москве. В первом выпуске — проект Teacupcake, который начинался с онлайн-заказа пирожных, а вырос в полноценную кондитерскую
В Шереметьеве открылся Cinnabon
В терминале «Аэроэкспресс» в аэропорту Шереметьево открылась кафе-пекарня Cinnabon.
Новое место: Пекарня-кондитерская Artisan На Большой Никитской открылась пекарня Artisan, где варят хороший кофе и выпекают 12 видов хлеба.
На Покровке открылось третье кафе «Булка»
На Покровке заработало третье кафе «Булка» с настоящей дровяной печью, кондитерским цехом и новым меню.
На «Пушкинской» открылся бар-ресторан «Счастье» на крыше
Компания Global Point Family открыла третье по счету «Счастье» в Москве, на этот раз — бар-ресторан на крыше дома в Большом Путинковском переулке.