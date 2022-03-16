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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Ъ»: Российские кондитеры обратятся к ЕС, чтобы смягчить санкции

«Ъ»: Российские кондитеры обратятся к ЕС, чтобы смягчить санкции

Delivery Club поможет кондитерам из Instagram
16 марта 2022

Delivery Club поможет кондитерам из Instagram

На Покровке закрылась кондитерская «Тут не пекут» из-за жалоб жильцов дома
29 октября 2021

На Покровке закрылась кондитерская «Тут не пекут» из-за жалоб жильцов дома

1 октября 2020

Александр Раппопорт стал партнером бренда Ladurée. Вместе они откроют кондитерские и рестораны в Москве

На Усачевском рынке открылся корнер Fluffy Fluffy с суфле-панкейками

Команда первой привезла японский десерт в Москву

На Усачевском рынке открылся корнер Fluffy Fluffy с суфле-панкейками

Blanket & Ko: Кондитерская с авторской кухней в Ермолаевском переулке

Крохотное помещение с авторскими десертами и роскошной посудой

Blanket & Ko: Кондитерская с авторской кухней в Ермолаевском переулке

В Москве пройдет первый профессиональный форум для кондитеров

В мероприятии примет участие более 60 спикеров

В Москве пройдет первый профессиональный форум для кондитеров

Сколько сладкого съедают россияне за год

В прошлом году они побили новый рекорд

Сколько сладкого съедают россияне за год

Хорошие французские пирожные: Atelier de Tartеlettes
Хорошие французские пирожные: Atelier de Tartеlettes «Мадлен» и тарталетки как в Париже
Хорошие французские пирожные: Atelier de Tartеlettes

Хорошие французские пирожные: Atelier de Tartеlettes
«Мадлен» и тарталетки как в Париже

Кондитер Саша Ламм: «Перфекционизму вообще очень легко научить»
Кондитер Саша Ламм: «Перфекционизму вообще очень легко научить» Кондитер-самоучка — о том, как печь по ночам и открыть свою кондитерскую
Кондитер Саша Ламм: «Перфекционизму вообще очень легко научить»

Кондитер Саша Ламм: «Перфекционизму вообще очень легко научить»
Кондитер-самоучка — о том, как печь по ночам и открыть свою кондитерскую

Эклеры и капкейки: Lamm’s на Новокузнецкой
Эклеры и капкейки: Lamm’s на Новокузнецкой Семейная кондитерская в Замоскворечье
Эклеры и капкейки: Lamm’s на Новокузнецкой

Эклеры и капкейки: Lamm’s на Новокузнецкой
Семейная кондитерская в Замоскворечье

На «Экомаркете» в Конькове открылась семейная кондитерская Short Mondays

Десерты здесь готовят также на заказ

На «Экомаркете» в Конькове открылась семейная кондитерская Short Mondays

Петербургская сеть «Буше» выйдет на московский рынок

Первую кондитерскую сети в Москве откроют в октябре

Петербургская сеть «Буше» выйдет на московский рынок

На Малой Бронной открылась «Лаборатория десертов Ladurée»

В отличие от всех остальных заведений здесь не представлена линейка макарон

На Малой Бронной открылась «Лаборатория десертов Ladurée»

На Никитском бульваре открылся второй Favorite Сake

Это вторая кондитерская проекта Local Band

На Никитском бульваре открылся второй Favorite Сake

На Даниловском рынке открылся корнер Cupcake Story

В корнере представлена новая линейка снеков

На Даниловском рынке открылся корнер Cupcake Story

На Большой Дмитровке откроется кондитерская «Гримм»

В ней будут подавать коктейли со сладостями

На Большой Дмитровке откроется кондитерская «Гримм»

На Патриарших открылась кондитерская Favorite Cake

В меню есть несколько видов тортов, меренг и капкейков

На Патриарших открылась кондитерская Favorite Cake

«В России до сих пор есть мнение, что кондитер — не представитель искусства, а женщина из столовой»
«В России до сих пор есть мнение, что кондитер — не представитель искусства, а женщина из столовой» Мария Троицкая — о том, как в 21 год основать собственный бренд десертов и запустить онлайн-кондитерскую
«В России до сих пор есть мнение, что кондитер — не представитель искусства, а женщина из столовой»

«В России до сих пор есть мнение, что кондитер — не представитель искусства, а женщина из столовой»
Мария Троицкая — о том, как в 21 год основать собственный бренд десертов и запустить онлайн-кондитерскую

В Ladurée снизили цены на кондитерские изделия

Стоимость в среднем снизилась на 20 %

В Ladurée снизили цены на кондитерские изделия

На Большой Якиманке откроется кондитерская «Гранд Эклер»

В меню заведения более 50 кондитерских изделий

На Большой Якиманке откроется кондитерская «Гранд Эклер»

На Новом Арбате открылась кондитерская Cupcake Story

В меню кондитерской около 50 позиций

На Новом Арбате открылась кондитерская Cupcake Story

Как устроена городская кулинария
Как устроена городская кулинария Зачем в заведениях нужны неудобные сиденья и какая там наценка на блюда
Как устроена городская кулинария

Как устроена городская кулинария
Зачем в заведениях нужны неудобные сиденья и какая там наценка на блюда

В «Метрополисе» открылась вторая эклерная L'Eclair de Génie

Здесь можно найти десять видов эклеров

В «Метрополисе» открылась вторая эклерная L'Eclair de Génie

Эклерная L'Eclair de Génie, израильская кофейня Cofix и японская закусочная Nomi
Эклерная L'Eclair de Génie, израильская кофейня Cofix и японская закусочная Nomi The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели
Эклерная L'Eclair de Génie, израильская кофейня Cofix и японская закусочная Nomi

Эклерная L'Eclair de Génie, израильская кофейня Cofix и японская закусочная Nomi
The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели

В «Цветном» откроется кондитерская с эклерами L'Eclair de Génie

Автором проекта стал бывший креативный директор дома Fauchon Кристоф Адам

В «Цветном» откроется кондитерская с эклерами L'Eclair de Génie

В ГУМе откроется вторая в Москве кондитерская Ladurée

Корнер в виде кареты расположится на втором этаже третьей линии

В ГУМе откроется вторая в Москве кондитерская Ladurée

Local People на Большой Грузинской, очередной крафтовый бар и капустное меню
Local People на Большой Грузинской, очередной крафтовый бар и капустное меню The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели
Local People на Большой Грузинской, очередной крафтовый бар и капустное меню

Local People на Большой Грузинской, очередной крафтовый бар и капустное меню
The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели

Владельцы I Like Wine открыли кондитерскую «Жемчуга»

Кондитерская расположена на улице Тимура Фрунзе

Владельцы I Like Wine открыли кондитерскую «Жемчуга»

В Москве закрылась сеть кондитерских Magnolia Bakery

Все пекарни сети перестали работать с 1 июля

В Москве закрылась сеть кондитерских Magnolia Bakery

Кто и зачем сейчас открывает кафе в Москве
Кто и зачем сейчас открывает кафе в Москве Московские рестораторы оправились от шока и стали открывать больше новых заведений. The Village узнал, как успехи
Кто и зачем сейчас открывает кафе в Москве

Кто и зачем сейчас открывает кафе в Москве
Московские рестораторы оправились от шока и стали открывать больше новых заведений. The Village узнал, как успехи

Владельцы Pie Point и «Шоколадного ателье» открыли кондитерскую «Эклерная Клер»

В кондитерской предлагают эклеры со вкусом мадагаскарской ванили, эспрессо с шоколадом и лимонного крема с голубикой

Владельцы Pie Point и «Шоколадного ателье» открыли кондитерскую «Эклерная Клер»

В Москве открылась первая кондитерская Ladurée

Одно пирожное макарони в кафе стоит 225 рублей

В Москве открылась первая кондитерская Ladurée

На месте Hediard открылась кондитерская Katusha

Продукция в новой кондитерской такая же, как и в закрывшемся Hediard

На месте Hediard открылась кондитерская Katusha

Владелец La Scarpetta открыл кондитерскую Don Giulio Pasticceria

Из сладостей в кондитерской предлагают печенье с прослойкой из белого шоколада, ванильно-ягодный мусс и макарони

Владелец La Scarpetta открыл кондитерскую Don Giulio Pasticceria

В Москве откроется французская кондитерская Ladurée

В ней будут продавать пирожные макарони, конфеты, варенье и джемы.

В Москве откроется французская кондитерская Ladurée

Magnolia Bakery открывает в Москве две новые пекарни

Новые пекарни сети появятся в «Меге Тёплый Стан» и «Меге Белая Дача»

Magnolia Bakery открывает в Москве две новые пекарни

В России появится кондитерская онлайн-школа Bakerschool

Обучение начнётся с «Базового кондитерского курса» из 10 уроков

В России появится кондитерская онлайн-школа Bakerschool

В Москве открылась онлайн-кондитерская с «фитнес-тортами»

Коржи для тортов готовят из цельнозерновой и льняной муки с добавлением протеина, а сливочные прослойки — из обезжиренного взбитого йогурта и творога

В Москве открылась онлайн-кондитерская с «фитнес-тортами»

В Москве открылась кондитерская новосибирской сети Kuzina

Для московского кафе сети пригласили американского шеф-повара из Неаполиса Боба Ларсона, который занимается выпечкой с 16 лет

В Москве открылась кондитерская новосибирской сети Kuzina

Клубнично-базиликовый тарт с кокосовым заварным кремом
Клубнично-базиликовый тарт с кокосовым заварным кремом Шеф-кондитер и сооснователь домашней кондитерской Injir Ирина Букреева рассказывает, как приготовить творожно-клубничный тарт с базиликом и бальзамиком на сахарном тесте с миндалём и цедрой лимона
Клубнично-базиликовый тарт с кокосовым заварным кремом

Клубнично-базиликовый тарт с кокосовым заварным кремом
Шеф-кондитер и сооснователь домашней кондитерской Injir Ирина Букреева рассказывает, как приготовить творожно-клубничный тарт с базиликом и бальзамиком на сахарном тесте с миндалём и цедрой лимона

На проспекте Мира открылась кулинария «Брусника»

В ближайшее время владельцы кулинарии хотят открыть ещё восемь заведений с таким же названием

На проспекте Мира открылась кулинария «Брусника»

«Артек» запустит собственное кондитерское производство

Предполагается, что это позволит увеличить внебюджетные доходы лагеря

«Артек» запустит собственное кондитерское производство

В Москве открылась онлайн-кондитерская Markus Pastry

Готовых тортов в кондитерской нет, всё делается только под заказ

В Москве открылась онлайн-кондитерская Markus Pastry

В Москве откроются ещё две кондитерские Upside Down Cake Cо

Одна новая кондитерская заработает во второй половине апреля, а другая — во второй половине мая

В Москве откроются ещё две кондитерские Upside Down Cake Cо

«Шоколадное ателье» запустило «конструктор» сладких подарков с доставкой

В заведении предлагают приобрести подарочную коробку с трюфелями, шоколадом и мармеладом

«Шоколадное ателье» запустило «конструктор» сладких подарков с доставкой

В торговом центре «Капитолий» открылась кондитерская Bakery By Men

В заведении можно купить макаруны, капкейки, торты и фигурное печенье

В торговом центре «Капитолий» открылась кондитерская Bakery By Men

На «Красных воротах» открылась кондитерская лавка Kalabasa

В лавке готовят торты, капкейки, печенье, безе, мини-тарты и маршмеллоу

На «Красных воротах» открылась кондитерская лавка Kalabasa

Как основательница «Пафф Поинт» променяла нефть на профитроли
Как основательница «Пафф Поинт» променяла нефть на профитроли Лейла Канторович оставила головокружительную карьеру в нефтяных корпорациях ради развития сети японских кофеен
Как основательница «Пафф Поинт» променяла нефть на профитроли

Как основательница «Пафф Поинт» променяла нефть на профитроли
Лейла Канторович оставила головокружительную карьеру в нефтяных корпорациях ради развития сети японских кофеен

Как менеджеры делают десерты для ресторанов
Как менеджеры делают десерты для ресторанов Семейная пара без опыта в ресторанном бизнесе открыла кондитерскую Sweet Craft, которая поставляет сладости в известные московские рестораны
Как менеджеры делают десерты для ресторанов

Как менеджеры делают десерты для ресторанов
Семейная пара без опыта в ресторанном бизнесе открыла кондитерскую Sweet Craft, которая поставляет сладости в известные московские рестораны

На «Соколе» открылся шоколадный бутик La Princesse Choco

В меню — конфеты ручной работы, мармелад, эклеры, капкейки, макарон и мороженое

На «Соколе» открылся шоколадный бутик La Princesse Choco

Кондитерская Magnolia Bakery
Кондитерская Magnolia Bakery Первая в Москве кондитерская нью-йоркской сети Magnolia Bakery на Кузнецком Мосту
Кондитерская Magnolia Bakery

Кондитерская Magnolia Bakery
Первая в Москве кондитерская нью-йоркской сети Magnolia Bakery на Кузнецком Мосту

В Москве открывается первая пекарня Magnolia Bakery

Открытие заведения запланировано на 28 августа

В Москве открывается первая пекарня Magnolia Bakery

Напротив московского зоопарка открылась «Кондитерская Олега Ильина»

В заведении можно купить пирожные, мармелад, шоколадные плитки, печенье, варенье, конфеты ручной работы, конфитюр и торты

Напротив московского зоопарка открылась «Кондитерская Олега Ильина»

В онлайн-кондитерскую Mixville вложили $1,3 млн

Полученные средства направят на масштабирование бизнеса

В онлайн-кондитерскую Mixville вложили $1,3 млн

Как две молодые мамы открыли кондитерскую Teacupcake
Как две молодые мамы открыли кондитерскую Teacupcake The Village запускает серию об успешных примерах малого бизнеса в Москве. В первом выпуске — проект Teacupcake, который начинался с онлайн-заказа пирожных, а вырос в полноценную кондитерскую
Как две молодые мамы открыли кондитерскую Teacupcake

Как две молодые мамы открыли кондитерскую Teacupcake
The Village запускает серию об успешных примерах малого бизнеса в Москве. В первом выпуске — проект Teacupcake, который начинался с онлайн-заказа пирожных, а вырос в полноценную кондитерскую

В Шереметьеве открылся Cinnabon

В терминале «Аэроэкспресс» в аэропорту Шереметьево открылась кафе-пекарня Cinnabon.

В Шереметьеве открылся Cinnabon

Новое место: Пекарня-кондитерская Artisan
Новое место: Пекарня-кондитерская Artisan На Большой Никитской открылась пекарня Artisan, где варят хороший кофе и выпекают 12 видов хлеба.
Новое место: Пекарня-кондитерская Artisan

Новое место: Пекарня-кондитерская Artisan
На Большой Никитской открылась пекарня Artisan, где варят хороший кофе и выпекают 12 видов хлеба.

На Покровке открылось третье кафе «Булка»

На Покровке заработало третье кафе «Булка» с настоящей дровяной печью, кондитерским цехом и новым меню.

На Покровке открылось третье кафе «Булка»

На «Пушкинской» открылся бар-ресторан «Счастье» на крыше

Компания Global Point Family открыла третье по счету «Счастье» в Москве, на этот раз — бар-ресторан на крыше дома в Большом Путинковском переулке.

На «Пушкинской» открылся бар-ресторан «Счастье» на крыше

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