Подписка
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

На Кузнецком Мосту откроется ЗОЖ-кофейня «Даблби Грин»

Точка будет придерживаться принципов экологичности

На Кузнецком Мосту откроется ЗОЖ-кофейня «Даблби Грин»

Селективная косметика со скидкой 15 %, гаражная распродажа в Kixbox и сейл в «КМ20»
Селективная косметика со скидкой 15 %, гаражная распродажа в Kixbox и сейл в «КМ20» Акции в Cosmotheca и Clarins, платье Jacquemus за полцены и семплы новых коллекций
Селективная косметика со скидкой 15 %, гаражная распродажа в Kixbox и сейл в «КМ20»

Селективная косметика со скидкой 15 %, гаражная распродажа в Kixbox и сейл в «КМ20»
Акции в Cosmotheca и Clarins, платье Jacquemus за полцены и семплы новых коллекций

В спортивках и галстуке: Причины популярности Гоши Рубчинского
В спортивках и галстуке: Причины популярности Гоши Рубчинского Чем отличается восприятие дизайнера российским и западным сообществами
В спортивках и галстуке: Причины популярности Гоши Рубчинского

В спортивках и галстуке: Причины популярности Гоши Рубчинского
Чем отличается восприятие дизайнера российским и западным сообществами

Основательница «КМ 20» собирается открыть новый магазин в Москве

Он займет три этажа в здании в Столешниковом переулке

Основательница «КМ 20» собирается открыть новый магазин в Москве

Что носить зимой?
Что носить зимой? Пуховики, пальто, шарфы и всё, что пригодится в ближайшие месяцы
Что носить зимой?

Что носить зимой?
Пуховики, пальто, шарфы и всё, что пригодится в ближайшие месяцы

Распродажа на Farfetch, скидки в Mango и самые ожидаемые кроссовки лета
Распродажа на Farfetch, скидки в Mango и самые ожидаемые кроссовки лета Коллаборация H&M и Kenzo, открытие Drop в Санкт-Петербурге и минус 30 % в SVMoscow
Распродажа на Farfetch, скидки в Mango и самые ожидаемые кроссовки лета

Распродажа на Farfetch, скидки в Mango и самые ожидаемые кроссовки лета
Коллаборация H&M и Kenzo, открытие Drop в Санкт-Петербурге и минус 30 % в SVMoscow

Скидки в I Am Studio и ITK Kit, значки с символами Петербурга
Скидки в I Am Studio и ITK Kit, значки с символами Петербурга Еженедельные распродажи онлайн, минус 70 % в «Кузнецком Мосту 20» и 20 % — на летние платья в I Am Studio
Скидки в I Am Studio и ITK Kit, значки с символами Петербурга

Скидки в I Am Studio и ITK Kit, значки с символами Петербурга
Еженедельные распродажи онлайн, минус 70 % в «Кузнецком Мосту 20» и 20 % — на летние платья в I Am Studio

Распродажа кроссовок в «КМ 20», платья для особого случая на Asos, открытие магазина украшений «48»
Распродажа кроссовок в «КМ 20», платья для особого случая на Asos, открытие магазина украшений «48» Скидки в Urban Outfitters, мужские вещи в Strogo Vintage и регулярная ярмарка Nutcracker Fashion Market
Распродажа кроссовок в «КМ 20», платья для особого случая на Asos, открытие магазина украшений «48»

Распродажа кроссовок в «КМ 20», платья для особого случая на Asos, открытие магазина украшений «48»
Скидки в Urban Outfitters, мужские вещи в Strogo Vintage и регулярная ярмарка Nutcracker Fashion Market

Всё напоказ: Главные московские витрины в комментариях их оформителей

Всё напоказ: Главные московские витрины в комментариях их оформителейКоманды магазинов, которые демонстрируют самые красивые витрины в городе, рассказали The Village о своей работе

Всё напоказ: Главные московские витрины в комментариях их оформителей

Всё напоказ: Главные московские витрины в комментариях их оформителей
Команды магазинов, которые демонстрируют самые красивые витрины в городе, рассказали The Village о своей работе

Акция на Shopbop, мелочи для дома в Monki и распродажа в Podium Market
Акция на Shopbop, мелочи для дома в Monki и распродажа в Podium Market Коллаборация Reebok Classic с российским дизайнером и Uniqlo с Lemaire, новая марка в «Кузнецком Мосту 20»
Акция на Shopbop, мелочи для дома в Monki и распродажа в Podium Market

Акция на Shopbop, мелочи для дома в Monki и распродажа в Podium Market
Коллаборация Reebok Classic с российским дизайнером и Uniqlo с Lemaire, новая марка в «Кузнецком Мосту 20»

Что будет с магазинами в 2016 году?
Что будет с магазинами в 2016 году? Brandshop, Fancy Crew, Leform, «Цветной» и другие представители московского ретейла, которые начали год с серьёзных перемен
Что будет с магазинами в 2016 году?

Что будет с магазинами в 2016 году?
Brandshop, Fancy Crew, Leform, «Цветной» и другие представители московского ретейла, которые начали год с серьёзных перемен

Три вегетарианские пиццы
Три вегетарианские пиццы Шеф-повар кафе КМ20 Иван Дубков рассказывает, как приготовить пиццу на «чёрном» тесте с овощами, на классическом со шпинатом и на «розовом» с грибами
Три вегетарианские пиццы

Три вегетарианские пиццы
Шеф-повар кафе КМ20 Иван Дубков рассказывает, как приготовить пиццу на «чёрном» тесте с овощами, на классическом со шпинатом и на «розовом» с грибами

Свитеры с высоким воротом
Свитеры с высоким воротом The Village выбрал несколько водолазок из шерсти и кашемира, которые согреют не хуже горячего макиато
Свитеры с высоким воротом

Свитеры с высоким воротом
The Village выбрал несколько водолазок из шерсти и кашемира, которые согреют не хуже горячего макиато

Le Picnic в «Сокольниках», распродажа выходного дня в Yauza Store и новые скидки на Asos
Le Picnic в «Сокольниках», распродажа выходного дня в Yauza Store и новые скидки на Asos Коллаборация Aldo и Misha Nonoo, совместная работа Reebok с Maison Kitsuné и минус 50 % в Kixbox
Le Picnic в «Сокольниках», распродажа выходного дня в Yauza Store и новые скидки на Asos

Le Picnic в «Сокольниках», распродажа выходного дня в Yauza Store и новые скидки на Asos
Коллаборация Aldo и Misha Nonoo, совместная работа Reebok с Maison Kitsuné и минус 50 % в Kixbox

10 красивых раздельных купальников
10 красивых раздельных купальников Редактор рубрики «Стиль» выбрала несколько вариантов для пляжа и бассейна
10 красивых раздельных купальников

10 красивых раздельных купальников
Редактор рубрики «Стиль» выбрала несколько вариантов для пляжа и бассейна

10 новых марок и коллабораций лета
10 новых марок и коллабораций лета Слипоны цвета лаков для ногтей, симпатичные очки дешевле 5 тысяч рублей и выдающаяся коллаборация adidas Originals с Mary Katrantzou — The Village выяснил, что нового нас ждёт этим летом
10 новых марок и коллабораций лета

10 новых марок и коллабораций лета
Слипоны цвета лаков для ногтей, симпатичные очки дешевле 5 тысяч рублей и выдающаяся коллаборация adidas Originals с Mary Katrantzou — The Village выяснил, что нового нас ждёт этим летом

10 платьев для выпускного
10 платьев для выпускного Полосатые мини Cyrille Gassiline и Jacquemus, миди Asos — редактор рубрики «Стиль» выбрала несколько вариантов для разных типов фигур и разного бюджета
10 платьев для выпускного

10 платьев для выпускного
Полосатые мини Cyrille Gassiline и Jacquemus, миди Asos — редактор рубрики «Стиль» выбрала несколько вариантов для разных типов фигур и разного бюджета

Магазин одежды «Кузнецкий Мост 20» запустил онлайн-магазин

Онлайн-магазин осуществляет экспресс-доставку заказов по России и странам СНГ

Магазин одежды «Кузнецкий Мост 20» запустил онлайн-магазин

Новые марки и коллаборации в московских магазинах (часть 2)
Новые марки и коллаборации в московских магазинах (часть 2) Спортивная одежда для детей Zara, новая коллаборация Кейт Мосс и Longchamp, дебют молодого британского дизайнера — The Village выяснил, что нового нас ждёт в весеннем сезоне
Новые марки и коллаборации в московских магазинах (часть 2)

Новые марки и коллаборации в московских магазинах (часть 2)
Спортивная одежда для детей Zara, новая коллаборация Кейт Мосс и Longchamp, дебют молодого британского дизайнера — The Village выяснил, что нового нас ждёт в весеннем сезоне

Где купить платье для новогодней вечеринки: 9 вариантов от одной до 17 тысяч рублей
Где купить платье для новогодней вечеринки: 9 вариантов от одной до 17 тысяч рублей Платье макси Monki, миди Walk of Shame, мини в пайетках Topshop — мы выбрали девять вариантов, которые можно найти в магазинах прямо сейчас
Где купить платье для новогодней вечеринки: 9 вариантов от одной до 17 тысяч рублей

Где купить платье для новогодней вечеринки: 9 вариантов от одной до 17 тысяч рублей
Платье макси Monki, миди Walk of Shame, мини в пайетках Topshop — мы выбрали девять вариантов, которые можно найти в магазинах прямо сейчас

Гид по подаркам: Украшения
Гид по подаркам: Украшения Винтажные клипсы Chanel, кольца на нижнюю фалангу, массивный браслет Maison Martin Margiela и другие украшения, которые можно купить в подарок на Новый год
Гид по подаркам: Украшения

Гид по подаркам: Украшения
Винтажные клипсы Chanel, кольца на нижнюю фалангу, массивный браслет Maison Martin Margiela и другие украшения, которые можно купить в подарок на Новый год

Самое дорогое и дешёвое платья в «Кузнецком мосту 20»
Самое дорогое и дешёвое платья в «Кузнецком мосту 20» The Village выяснил, чем интересны самое дорогое и самое дешёвое платья в магазине «Кузнецкий мост 20»
Самое дорогое и дешёвое платья в «Кузнецком мосту 20»

Самое дорогое и дешёвое платья в «Кузнецком мосту 20»
The Village выяснил, чем интересны самое дорогое и самое дешёвое платья в магазине «Кузнецкий мост 20»

10 женских шарфов
10 женских шарфов Клетчатый Zara, полосатый Maison Kitsune, однотонный Acne — мы выбрали 10 женских шарфов, в которых будет веселее в осенней Москве
10 женских шарфов

10 женских шарфов
Клетчатый Zara, полосатый Maison Kitsune, однотонный Acne — мы выбрали 10 женских шарфов, в которых будет веселее в осенней Москве

Распродажа в Oysho, Trends Brands, Zara Home и ещё пяти магазинах
Распродажа в Oysho, Trends Brands, Zara Home и ещё пяти магазинах Специальная акция в Oysho, межсезонная распродажа в I Am и «Кузнецком мосту 20» и другие скидки в московских и онлайн-магазинах
Распродажа в Oysho, Trends Brands, Zara Home и ещё пяти магазинах

Распродажа в Oysho, Trends Brands, Zara Home и ещё пяти магазинах
Специальная акция в Oysho, межсезонная распродажа в I Am и «Кузнецком мосту 20» и другие скидки в московских и онлайн-магазинах

Новые марки в магазинах Москвы (Часть 1)
Новые марки в магазинах Москвы (Часть 1) Лаконичные кеды Eytys, украшения в виде животных Feverish, коллаборация с молодыми художниками от основателей Ucon — The Village узнал, какие новые марки появятся в Москве этой осенью
Новые марки в магазинах Москвы (Часть 1)

Новые марки в магазинах Москвы (Часть 1)
Лаконичные кеды Eytys, украшения в виде животных Feverish, коллаборация с молодыми художниками от основателей Ucon — The Village узнал, какие новые марки появятся в Москве этой осенью

Свитшот Acne, джинсы Evisu, туфли Christian Louboutin
Свитшот Acne, джинсы Evisu, туфли Christian Louboutin Кроссовки New Balance, шляпа Piers Atkinson, шорты Oysho и другие вещи в магазинах Москвы
Свитшот Acne, джинсы Evisu, туфли Christian Louboutin

Свитшот Acne, джинсы Evisu, туфли Christian Louboutin
Кроссовки New Balance, шляпа Piers Atkinson, шорты Oysho и другие вещи в магазинах Москвы

Ревизия: 8 самокатов
Ревизия: 8 самокатов The Village выбрал восемь самокатов, которые подойдут для передвижения по городу
Ревизия: 8 самокатов

Ревизия: 8 самокатов
The Village выбрал восемь самокатов, которые подойдут для передвижения по городу

Брошь Chanel, кроссовки New Balance, юбка Jacquemus
Брошь Chanel, кроссовки New Balance, юбка Jacquemus Сумка Chanel, кроссовки Topshop x adidas Originals, туфли Bionda Castana, топ Au Jour le Jour, платье La Room и другие вещи в магазинах Москвы
Брошь Chanel, кроссовки New Balance, юбка Jacquemus

Брошь Chanel, кроссовки New Balance, юбка Jacquemus
Сумка Chanel, кроссовки Topshop x adidas Originals, туфли Bionda Castana, топ Au Jour le Jour, платье La Room и другие вещи в магазинах Москвы

Яркие цветы и сумки
Яркие цветы и сумки The Village собрал сумки и цветы, которые могут стать отличным подарком к 8 Марта
Яркие цветы и сумки

Яркие цветы и сумки
The Village собрал сумки и цветы, которые могут стать отличным подарком к 8 Марта

Инстаграм: Скидки в обувном корнере в магазине «Кузнецкий мост 20»

Ботильоны Maison Martin Margiela, слипперы Bionda Castana, туфли Amelie Richard и другие предложения со скидками

Инстаграм: Скидки в обувном корнере в магазине «Кузнецкий мост 20»

Подарки на 23 февраля
Подарки на 23 февраля Рюкзаки, ремни, портмоне и другие вещи, которые можно подарить на 23 февраля.
Подарки на 23 февраля

Подарки на 23 февраля
Рюкзаки, ремни, портмоне и другие вещи, которые можно подарить на 23 февраля.

Набор: Что надеть на каток
Набор: Что надеть на каток The Village нашёл в московских магазинах удобные и красивые вещи, идеально подходящие для катка.
Набор: Что надеть на каток

Набор: Что надеть на каток
The Village нашёл в московских магазинах удобные и красивые вещи, идеально подходящие для катка.

Свитшот Heart of Moscow, кроссовки Asics, бомбер Haider Ackermann
Свитшот Heart of Moscow, кроссовки Asics, бомбер Haider Ackermann Свитер Fred Perry, клатч Sarah's Bag, кошелёк Comme des Garcons, джинсы Numph, очки Linda Farrow и другие вещи в магазинах Москвы.
Свитшот Heart of Moscow, кроссовки Asics, бомбер Haider Ackermann

Свитшот Heart of Moscow, кроссовки Asics, бомбер Haider Ackermann
Свитер Fred Perry, клатч Sarah's Bag, кошелёк Comme des Garcons, джинсы Numph, очки Linda Farrow и другие вещи в магазинах Москвы.

Что надеть: Ботинки Christian Louboutin, футболка Brixton, свитшот J.W. Anderson
Что надеть: Ботинки Christian Louboutin, футболка Brixton, свитшот J.W. Anderson Женские куртки Barbour, комбинезоны Margaux Lonnberg, туфли Christian Louboutin и другие вещи в магазинах Москвы.
Что надеть: Ботинки Christian Louboutin, футболка Brixton, свитшот J.W. Anderson

Что надеть: Ботинки Christian Louboutin, футболка Brixton, свитшот J.W. Anderson
Женские куртки Barbour, комбинезоны Margaux Lonnberg, туфли Christian Louboutin и другие вещи в магазинах Москвы.

Новые марки в магазинах Москвы (Часть 1)
Новые марки в магазинах Москвы (Часть 1) Французы-анонимы Etre Cecile, яркие купальники Mara Hoffman, японская уличная марка A Bathing Ape — The Village узнал, какие новые марки будут представлены в Москве с весны.
Новые марки в магазинах Москвы (Часть 1)

Новые марки в магазинах Москвы (Часть 1)
Французы-анонимы Etre Cecile, яркие купальники Mara Hoffman, японская уличная марка A Bathing Ape — The Village узнал, какие новые марки будут представлены в Москве с весны.

Что надеть: Свитшот Fuct, бельё Calvin Klein, рюкзак Sandqvist
Что надеть: Свитшот Fuct, бельё Calvin Klein, рюкзак Sandqvist Футболки Fuct, обувь Alfred Sargent, кардиган Lalo, украшения Aloha Gaia, платья Samuji и другие вещи в магазинах Москвы.
Что надеть: Свитшот Fuct, бельё Calvin Klein, рюкзак Sandqvist

Что надеть: Свитшот Fuct, бельё Calvin Klein, рюкзак Sandqvist
Футболки Fuct, обувь Alfred Sargent, кардиган Lalo, украшения Aloha Gaia, платья Samuji и другие вещи в магазинах Москвы.

Гид the Village: Новогодние подарки
Гид the Village: Новогодние подарки Тарелки, десерты, шарфы и другие вещи, которые можно подарить друзьям и близким на Новый год
Гид the Village: Новогодние подарки

Гид the Village: Новогодние подарки
Тарелки, десерты, шарфы и другие вещи, которые можно подарить друзьям и близким на Новый год

Гид по подаркам: Крупные украшения
Гид по подаркам: Крупные украшения Christian Dior, Meadham Kirchhoff и другие яркие украшения, которые можно купить в подарок на Новый год.
Гид по подаркам: Крупные украшения

Гид по подаркам: Крупные украшения
Christian Dior, Meadham Kirchhoff и другие яркие украшения, которые можно купить в подарок на Новый год.

Что надеть: Платье Ready To Wear, кошелёк Comme Des Garçons, часы G-Shock
Что надеть: Платье Ready To Wear, кошелёк Comme Des Garçons, часы G-Shock Коллекция Love Siberia, топ I Am и другие вещи в магазинах Москвы.
Что надеть: Платье Ready To Wear, кошелёк Comme Des Garçons, часы G-Shock

Что надеть: Платье Ready To Wear, кошелёк Comme Des Garçons, часы G-Shock
Коллекция Love Siberia, топ I Am и другие вещи в магазинах Москвы.

Гид по подаркам: Тёплые шарфы
Гид по подаркам: Тёплые шарфы Barbour, Marc by Marc Jacobs и другие шарфы, которые можно купить в подарок на Новый год.
Гид по подаркам: Тёплые шарфы

Гид по подаркам: Тёплые шарфы
Barbour, Marc by Marc Jacobs и другие шарфы, которые можно купить в подарок на Новый год.

Гид по зимним распродажам: 10 магазинов
Гид по зимним распродажам: 10 магазинов The-Village выбрал московские магазины, где уже можно купить вещи с рождественскими скидками.
Гид по зимним распродажам: 10 магазинов

Гид по зимним распродажам: 10 магазинов
The-Village выбрал московские магазины, где уже можно купить вещи с рождественскими скидками.

Ольга Карпуть о ресторане «Рулет»
Ольга Карпуть о ресторане «Рулет» Хозяйка магазина «Кузнецкий мост 20» рассказала The Village о месте рядом с домом, где всё приготовлено с любовью, и о том, где в Москве лучшая итальянская еда.
Ольга Карпуть о ресторане «Рулет»

Ольга Карпуть о ресторане «Рулет»
Хозяйка магазина «Кузнецкий мост 20» рассказала The Village о месте рядом с домом, где всё приготовлено с любовью, и о том, где в Москве лучшая итальянская еда.

Что надеть: Колготки Happy Socks, туфли Christian Louboutin, платье Clover Canyon
Что надеть: Колготки Happy Socks, туфли Christian Louboutin, платье Clover Canyon Туфли Christian Louboutin, куртка Spiewak, колготки Happy Socks, кроссовки Onitsuka Tiger x Hanon, платья Clover Canyon, шапки New Era, боди Marios Schwab x Asps и другие вещи в магазинах Москвы.
Что надеть: Колготки Happy Socks, туфли Christian Louboutin, платье Clover Canyon

Что надеть: Колготки Happy Socks, туфли Christian Louboutin, платье Clover Canyon
Туфли Christian Louboutin, куртка Spiewak, колготки Happy Socks, кроссовки Onitsuka Tiger x Hanon, платья Clover Canyon, шапки New Era, боди Marios Schwab x Asps и другие вещи в магазинах Москвы.

Внешний вид (Москва): Саша Вайдер, дизайнер одежды
Внешний вид (Москва): Саша Вайдер, дизайнер одежды The Village перезапускает рубрику о внешнем виде москвичей.
Внешний вид (Москва): Саша Вайдер, дизайнер одежды

Внешний вид (Москва): Саша Вайдер, дизайнер одежды
The Village перезапускает рубрику о внешнем виде москвичей.

Вещи недели: 8 купальников
Вещи недели: 8 купальников The Village выбрал купальники из коллекций Guess, BCBG, We Are Handsome, Touche, Yauza Handmade и Arsenicum.
Вещи недели: 8 купальников

Вещи недели: 8 купальников
The Village выбрал купальники из коллекций Guess, BCBG, We Are Handsome, Touche, Yauza Handmade и Arsenicum.

Новости магазинов: «КМ20», Asos, Oh, my, «Цветной», FOTT, Aizel
Новости магазинов: «КМ20», Asos, Oh, my, «Цветной», FOTT, Aizel Новая марка на Asos.ru, новинки в Oh, my, beauty-корнер в Aizel, pop-up store FOTT, коллаборация Heart of Moscow и «Кузнецкого моста 20» и другие новости магазинов.
Новости магазинов: «КМ20», Asos, Oh, my, «Цветной», FOTT, Aizel

Новости магазинов: «КМ20», Asos, Oh, my, «Цветной», FOTT, Aizel
Новая марка на Asos.ru, новинки в Oh, my, beauty-корнер в Aizel, pop-up store FOTT, коллаборация Heart of Moscow и «Кузнецкого моста 20» и другие новости магазинов.

Гид по распродажам: 22 места в Москве
Гид по распродажам: 22 места в Москве The Village узнал, в каких магазинах одежды действуют самые большие скидки, и выбрал выгодные предложения.
Гид по распродажам: 22 места в Москве

Гид по распродажам: 22 места в Москве
The Village узнал, в каких магазинах одежды действуют самые большие скидки, и выбрал выгодные предложения.

Вещи недели: 12 платьев с цветочным принтом
Вещи недели: 12 платьев с цветочным принтом The Village прошёлся по московским магазинам и выбрал 12 летних платьев с цветочным принтом из коллекций Mother of Pearl, Beyond Retro и других марок.
Вещи недели: 12 платьев с цветочным принтом

Вещи недели: 12 платьев с цветочным принтом
The Village прошёлся по московским магазинам и выбрал 12 летних платьев с цветочным принтом из коллекций Mother of Pearl, Beyond Retro и других марок.

Новости магазинов: «Инженер Гарин», «Кузнецкий мост 20», «Цветной», Herve Leger, Ready-to-Wear
Новости магазинов: «Инженер Гарин», «Кузнецкий мост 20», «Цветной», Herve Leger, Ready-to-Wear Walk of Shame и J.W. Anderson for Topshop в «Цветном», бабочки для парка Горького, открытие Herve Leger, лавка винтажной мебели, платки Temps des Reves в «КМ 20» и другие новости магазинов.
Новости магазинов: «Инженер Гарин», «Кузнецкий мост 20», «Цветной», Herve Leger, Ready-to-Wear

Новости магазинов: «Инженер Гарин», «Кузнецкий мост 20», «Цветной», Herve Leger, Ready-to-Wear
Walk of Shame и J.W. Anderson for Topshop в «Цветном», бабочки для парка Горького, открытие Herve Leger, лавка винтажной мебели, платки Temps des Reves в «КМ 20» и другие новости магазинов.

20 новых марок в магазинах Москвы
20 новых марок в магазинах Москвы Этнические украшения Akong, нерастиражированная марка трикотажа Marziali, зеркальные очки Spektre – The Village узнал, какие новые марки будут представлены в Москве с весны.
20 новых марок в магазинах Москвы

20 новых марок в магазинах Москвы
Этнические украшения Akong, нерастиражированная марка трикотажа Marziali, зеркальные очки Spektre – The Village узнал, какие новые марки будут представлены в Москве с весны.

Новости магазинов: H&M, Carhartt, Chehov, ЦУМ, «Цветной» Pop-up store Second Friend Store и финальная распродажа в «Цветном», скидки и новые поступления в Aizel, Carhartt, «КМ 20», открытие нового H&M и Chehov и другие новости магазинов.

Новости магазинов: H&M, Carhartt, Chehov, ЦУМ, «Цветной»

Вещи недели: 12 пар варежек
Вещи недели: 12 пар варежек The Village прошёлся по московским магазинам и выбрал 12 пар тёплых рукавиц Topshop, Gap, Cheap Monday и других марок.
Вещи недели: 12 пар варежек

Вещи недели: 12 пар варежек
The Village прошёлся по московским магазинам и выбрал 12 пар тёплых рукавиц Topshop, Gap, Cheap Monday и других марок.

Гид по скидкам: Аутлеты и корнеры в Москве
Гид по скидкам: Аутлеты и корнеры в Москве С открытием «Outlet Village Белая Дача» часть мультибрендовых московских аутлетов переехала туда. The Village выяснил, где ещё в Москве можно купить одежду и обувь из прошлых коллекций.
Гид по скидкам: Аутлеты и корнеры в Москве

Гид по скидкам: Аутлеты и корнеры в Москве
С открытием «Outlet Village Белая Дача» часть мультибрендовых московских аутлетов переехала туда. The Village выяснил, где ещё в Москве можно купить одежду и обувь из прошлых коллекций.

Смешной формат: Кафе при магазинах, студиях йоги и салонах красоты
Смешной формат: Кафе при магазинах, студиях йоги и салонах красоты Маникюр, стрижка бороды, покупка одежды — и всё это вместе с обедом: The Village — о кафе при магазинах, салонах красоты, цирюльне и спа.
Смешной формат: Кафе при магазинах, студиях йоги и салонах красоты

Смешной формат: Кафе при магазинах, студиях йоги и салонах красоты
Маникюр, стрижка бороды, покупка одежды — и всё это вместе с обедом: The Village — о кафе при магазинах, салонах красоты, цирюльне и спа.

Бывшие шеф-повара «Стрелки» перебрались в кафе «КМ20»

Шеф-повара Натан Дэллимор и Натали Хорстинг, в прошлом поставившие кухню «Симачёва» и «Стрелки», полностью переделали меню кафе при магазине «КМ20».

Бывшие шеф-повара «Стрелки» перебрались в кафе «КМ20»

Вещи недели: 15 джинсовых рубашек
Вещи недели: 15 джинсовых рубашек The Village прошёлся по московским магазинам и выбрал 15 рубашек из денима разных марок — H&M, Topman, A.P.C., Acne и других.
Вещи недели: 15 джинсовых рубашек

Вещи недели: 15 джинсовых рубашек
The Village прошёлся по московским магазинам и выбрал 15 рубашек из денима разных марок — H&M, Topman, A.P.C., Acne и других.

Держать марку: Ольга Карпуть, владелица магазина «Кузнецкий Мост 20»
Держать марку: Ольга Карпуть, владелица магазина «Кузнецкий Мост 20» В новой серии The Village рассказывает о том, как владельцы московских магазинов выбирают вещи для продажи и какую одежду носят сами. В новом выпуске — основатель «Кузнецкий Мост 20» Ольга Карпуть.
Держать марку: Ольга Карпуть, владелица магазина «Кузнецкий Мост 20»

Держать марку: Ольга Карпуть, владелица магазина «Кузнецкий Мост 20»
В новой серии The Village рассказывает о том, как владельцы московских магазинов выбирают вещи для продажи и какую одежду носят сами. В новом выпуске — основатель «Кузнецкий Мост 20» Ольга Карпуть.

Вещи недели: 11 рюкзаков из новых коллекций
Вещи недели: 11 рюкзаков из новых коллекций The Village прошелся по московским магазинам и выбрал 11 мягких рюкзаков из новых коллекций H&M, Fred Perry, Henrik Vibskov, River Island и других марок.
Вещи недели: 11 рюкзаков из новых коллекций

Вещи недели: 11 рюкзаков из новых коллекций
The Village прошелся по московским магазинам и выбрал 11 мягких рюкзаков из новых коллекций H&M, Fred Perry, Henrik Vibskov, River Island и других марок.

Мы вам покажем: 7 оформителей витрин московских магазинов
Мы вам покажем: 7 оформителей витрин московских магазинов The Village поговорил с оформителями витрин ЦУМа, «Кузнецкого моста 20», Louis Vuitton и других столичных магазинов и выяснил, как часто они меняют витрины и какими правилами руководствуются.
Мы вам покажем: 7 оформителей витрин московских магазинов

Мы вам покажем: 7 оформителей витрин московских магазинов
The Village поговорил с оформителями витрин ЦУМа, «Кузнецкого моста 20», Louis Vuitton и других столичных магазинов и выяснил, как часто они меняют витрины и какими правилами руководствуются.

Внешний вид: Анна Орлова, видеопродюсер
Внешний вид: Анна Орлова, видеопродюсер Каждую неделю The Village просит знакомых москвичей сфотографироваться на улице и рассказать, где они покупают вещи и почему.
Внешний вид: Анна Орлова, видеопродюсер

Внешний вид: Анна Орлова, видеопродюсер
Каждую неделю The Village просит знакомых москвичей сфотографироваться на улице и рассказать, где они покупают вещи и почему.

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ