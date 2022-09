Новости магазинов: «КМ20», Asos, Oh, my, «Цветной», FOTT, Aizel Новая марка на Asos.ru, новинки в Oh, my, beauty-корнер в Aizel, pop-up store FOTT, коллаборация Heart of Moscow и «Кузнецкого моста 20» и другие новости магазинов.