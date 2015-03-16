К началу весеннего сезона московские магазины привозят новые для себя марки — как уже известные всему миру, так и молодые, а также ударное количество лимитированных коллекций и коллабораций. The Village рассказывает о тех из них, которые уже появились (или появятся в ближайшее время) в шоу-румах и концепт-сторах и определённо заслуживают внимания. гид the village Новые марки в московских магазинах (Часть 1)

Just Female

Адрес:

ул. Большая Дмитровка, 9 8 (495) 692–39–92 click-boutique.ru В Click-Boutique этой весной привезли датский бренд Just Female. Основанная в 2006 году в Копенгагене, марка практически сразу приняла участие в местной Неделе моды, но до России добралась только сейчас. Основатели Just Female придерживаются традиций скандинавского минимализма и создают лаконичную и удобную одежду на каждый день по вполне демократичным ценам. В Click-Boutique можно найти полосатые топы и платья (от 3 тысяч рублей), однотонные рубашки (4 700 рублей), свободные mom-джинсы (6 200 рублей) и лёгкие пальто свободного кроя (чуть меньше 10 тысяч рублей). По словам основательницы Click-Boutique Жени Федоровской, несмотря на кризис, в магазине по-прежнему будут появляться новые марки из Европы и России. Резкое повышение курса евро, конечно, повлияло на ассортимент шоу-рума, поэтому компания сместила акцент в сторону более демократичных брендов, как, к примеру, Just Female или NNedre.

Coliac Адрес: Цветной б-р, 15 8 (495) 737–77–73

Итальянка Мартина Грассели, создательница Coliac, окончила институт по специальности «архитектура и дизайн интерьеров», после чего помогала в создании коллекций аксессуаров для Stella McCartney, Jean Paul Gaultier и Christian Louboutin. В 2009 году дизайнер основала собственную марку украшений и обуви, которую можно найти в европейских универмагах вроде Corso Como и в онлайн-магазинах Yoox и Luisaviaroma. В «Цветной» этой весной привезут только обувь: женские броги, кожаные ботинки и аккуратные лаковые лоферы.

«Кузнецкий мост 20» продолжает расширять ассортимент: в новом сезоне сюда привезут уличную марку с более чем 20-летней историей X-Large (одним из инвесторов которой, к слову, был Майкл Даймонд из Beastie Boys). С середины марта в концепт-сторе появились привычные для бренда вещи вроде свободных футболок, толстовок и кепок с узнаваемым логотипом в виде гориллы. Несмотря на то что вся одежда и аксессуары входят в мужскую коллекцию, часть из них с лёгкостью можно вписать и в женский гардероб — например, свободные футболки или кепки.

Коллаборация Topshop и сестёр Дженнер

адрес:

пл. Киевского вокзала, 2

8 (495) 980–51–72 В конце апреля британский масс-маркет привезёт в Россию капсульную коллекцию одежды и аксессуаров, созданную в сотрудничестве с Кенделл и Кайли Дженнер, сёстрами Ким Кардашьян. Никаких подробностей о том, что войдёт в линейку, пока нет. Но учитывая стиль сестёр Дженнер, можно предположить, что коллекция не обойдётся без полупрозрачных кружевных топов, обтягивающих платьев и боди. В середине весны коллаборация будет представлена во флагмане марки в «Европейском» и в торговом центре «Галерея» в Санкт-Петербурге.

Совместная коллекция Longchamp и Кейт Мосс Адрес: пл. Киевского вокзала, 2

8 (495) 229–79–56

Французская марка Longchamp этой весной представит очередную коллаборацию с британской моделью Кейт Мосс, которая сотрудничает с компанией с 2010 года. В новую коллекцию войдут четыре лаконичных клатча в нескольких расцветках, а также модели с бело-жёлтым анималистическим принтом, цветными блоками, замшевыми вставками и заклёпками. Помимо этого, в линейке будут представлены два кожаных клатча серебристого и перламутрового оттенков, которые подойдут для вечеринок.

Zara Sporty Girls zara.com

В то время как у бельевой марки Oysho (также входящей в концерн Inditex) появилась расширенная спортивная линейка, Zara представила детскую лимитированную коллекцию одежды и аксессуаров для спорта. В серию вошли легинсы, топы, футболки, шорты, спортивные сумки и лёгкие ветровки, а также кроссовки жизнерадостных оттенков и полезные мелочи вроде гетр. Все вещи рассчитаны на девочек от пяти до 14 лет, но учитывая детскую размерную линейку Zara, эта новость может заинтересовать и взрослых обладательниц размеров XS. К примеру, обувной ряд заканчивается 38-м размером, а легинсы на подростка 14 лет рассчитаны на рост 164 сантиметра. Цены не отличаются от стоимости вещей из основных коллекций Zara: зефирные кроссовки, отчётливо напоминающие adidas ZX Flux, обойдутся в 2 тысячи рублей, короткий топ на тонких бретелях — 599 рублей.

Nicomede Talavera

«Кузнецкий Мост 20» Адрес: ул. Кузнецкий мост, 20

8 (495) 623–78–88 Никомеде Талавера окончил лондонский колледж Central Saint Martins, после чего стажировался 3.1 Phillip Lim и Lanvin Homme, а также сотрудничал с Eastpak (ранее американская марка рюкзаков привлекала для создания совместных коллекций Рафа Симмонса и Рика Оуэнса). Основная специализация Талавера — нарочито андрогинная мужская одежда с обилием броских деталей и ярких принтов. В «Кузнецкий мост 20» помимо неё привезут и женскую линию, ставшую для дизайнера дебютом, — мужские плиссированные робы и фартуки из кожи были перешиты с учётом особенностей женской фигуры специально для московского концепт-стора. В «Кузнецкий мост 20» обе коллекции придут не раньше начала апреля.

Коллекция H&M Conscious Exclusive ул. Земляной Вал, 33

8 (495) 933–55–17

С 16 апреля в магазинах H&M появится капсульная коллекция Conscious Exclusive. Вся одежда и аксессуары в ней выполнены из экологичных материалов: льна, шёлка, кожи, полиэстера вторичной переработки и органического хлопка. Помимо повседневных вещей, в линейке можно найти и более необычные предметы вроде платьев с несколькими слоями тюля и принтом в виде нарисованных от руки птиц, коктейльные платья с полупрозрачными сетчатыми вставками и пайетками, жаккардовые бомберы, топы с деталями из макраме и смокинги мужского силуэта. За счёт использования натуральных материалов такие вещи приятнее всего носить в жаркую летнюю погоду в городе.