Ольга Карпуть

«Кузнецкий Мост 20»

ИСТОРИЯ МАГАЗИНА

Год основания: 2009

Сайт: Kuznetskymost20.ru

Встретились как-то талантливые Костя Самойлов, Аня Биневская, я и Ваня Макаров. И решили, что придумаем нечто экстраординарное и что это обязательно получится. У нашей команды был стиль сумасшедших креативщиков, мы находили самые странные наряды и думали о том, кто из наших стильных знакомых тусовщиков хотел бы иметь это в своем гардеробе, — чаще других звучало имя Андрея Бартенева. Как ни удивительно, в творческом настроении у нас получалось совмещать несовместимое. Первый офис устроили в абсолютно пустой Ваниной квартире. Привезли с дачи мягкие диваны, обитые тканью в цветочек, Аня принесла целую коллекцию домашних тапочек, купили огромный цветной принтер, фломастеры и стикеры. Мы изучали марки и в итоге обклеили все стены фотографиями вечерних платьев, разноцветных кроссовок, военных курток, пластиковых часов и тому подобного. Костя со своего дивана бомбил марки письмами про будущий фантастический магазин, и через несколько месяцев у нас была готова концепция и план первой закупки. Уже тогда стало понятно, что магазин будет похож на галерею: выбранные дизайнеры — самые настоящие современные художники; а одежда, обувь, сумки и украшения будут произведениями искусства.

Тем временем архитектор Александр Бродский согласился сделать проект будущего магазина и кафе. Мы ездили в музей архитектуры, где в полуразвалившемся корпусе располагалось его бюро, и смотрели эскизы на кальках. Мы ничего не понимали, но были уверены, что в сражении с пошлостью лучшего архитектора нам не найти. Александр сказал, что видит магазин как светящуюся скорлупу и что бар будет напоминать голубятню. Нас это очень вдохновило, и мы, в ожидании чуда, отправились на первую закупку.

ЗАКУПКИ

Основные марки: Maison Martin Margiela, Ashish, Acne, Adam Kimmel,

A. F. Vandevorst, Bless, Hussein Chalayan, Kitsune.

Не совершить диких ошибок нам помогла опытный байер Эльвира Немцева. Она показала, как составлять корректные заказы, как заполнять размерные сетки для нашего северного края, как из ассортимента разных марок собрать коллекцию магазина и прочие тонкости работы байера. Мы старались держать себя в руках и не забывать, что всё выбранное мы предложим на строгий московский суд и что произведения искусства должны будут найти своих покупателей. Первую победу мы одержали, когда специалисты дома Маржелы предложили нам продавать артизанальную линию, — это был эксперимент, до этого линия под номером «0» выставлялась только в музеях и бутиках МММ.

Трудно передать, какое количество брендов, одежды и информации приходится воспринимать, отсматривая журналы, интернет-сайты, блоги, посещая шоу-румы и бесконечные выставки. Чтобы найти нечто талантливое, выделить из общего ряда, нужно в первую очередь позитивно мыслить, очень много искать и очень много общаться.

ЛИЧНЫЙ СТИЛЬ

Мой личный стиль непрерывно формируется. Сейчас мой гардероб суперэклектичный и экспериментальный. Я могу быть сногсшибательной, строгой, спортивной и весело нарядиться на детский праздник. Для себя делаю персональные заказы марок, которые привожу для магазина. Надеваю новые коллекции и не застреваю в удачно сложившихся образах, комплектах и стилях. Охотно соглашаюсь играть в те игры, которые предлагают любимые дизайнеры. Стараюсь не относиться к себе очень серьезно.



Массовые марки не покупаю: могу себе позволить. Секонд-хенды и блошиные рынки до недавнего времени были мне непонятны. Но не так давно подруга в Лондоне пригласила на специальную выставку в «Челси Таун Холл» для байеров винтажных магазинов. Согласилась из интереса, в результате провела там полдня и приобрела два платья из 20-х гг. Хотела забрать больше, но, к сожалению, женщины в то время были гораздо миниатюрнее.

Я много путешествую и дополняю свой гардероб необходимыми и ценными, на мой взгляд, вещами от Yves Saint Laurent, Prada, Miu Miu и Celine.

ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ

Платье Mark Fast Платье Mark Fast из текущей летней коллекции. Золотой люкс и бахрома — вечеринка 20-х.

Cумка-пакет Maison Martin Margiela Люблю этот блестящий пакет с момента первых закупок для магазина. Колется и нет ни одного внутреннего кармана. Не функциональный. Шик.

Ботинки челси Christopher Kane Классические качественные ботинки с веселыми вставками.

Платье Henrik Vibskov Шелковое платье из летней коллекции Henrik Vibskov привлекло халатным кроем и живописным принтом.

Жакет Ashish Жакет Ashish из прошлой коллекции. Панк-шик. Надеваю с рваными джинсами.

ВЕЩИ ИЗ МАГАЗИНА

Футболка Christopher Kane Очень красивая футболка из радужной коллекции этого лета.﻿

Ботильоны с пайетками Maison Martin Margiela Ботильоны из подиумной коллекции этого лета. Подходят для особых случаев, так как в процессе носки пайетки опадают и создают в помещении настроение. К ботильонам прилагается специальный клей и дополнительный набор золотых блесток. Когда золото опадет, у владельца останутся бежевые ботинки классической формы дома MMM.﻿

Топ с подсолнухами Ashish﻿ Летняя коллекция марки посвящена хиппи.﻿

Рубашка Christophe Lemaire Расписная нарядная рубашка.﻿

Футболка Comme des Garcons Play﻿ Голубые глаза красного сердца гипнотизируют. Просто и лаконично. Эта коммерческая и жизнерадостная линия от Comme des Garcons представлена в «Кузнецком Мосту 20» эксклюзивно.﻿

Фотографии: Ксения Колесникова, Сергей Костромин