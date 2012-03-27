Мягкие рюкзаки с пряжками или завязками сейчас есть практически во всех магазинах, где продают аксессуары. У кого-то они вызывают в памяти школьные мешки для сменки, кто-то наверняка вспоминает турпоходы или даже армейские вещмешки. Но в любом случае такой рюкзак — настоящее спасение для тех, кто любит скидывать вещи прямо со стола. Впрочем, у многих моделей есть удобные карманы и отделения, например для ноутбука, так что потом не придется долго рыться в поисках нужной вещи.

H&M, 1 299 р.

100 % хлопок

ТРК «Метрополис»

Ленинградское шоссе, 16

+7 (495) 626-55-88

Penfield, 2 900 р.

100 % хлопок

Kix Box

«Европейский»

Киевского Вокзала пл., 2

+7 (495) 980-51-72

«Цветной»

Цветной бульвар, 15, стр. 1

+7 (495) 737-77-73

Ben Sherman, 10 370 р.

70 % хлопок, 30 % кожа

ЦУМ

Ул. Петровка, 2

+7 (495) 933-73-00

Topman, 4 999 р.

90 % хлопок, 10 % кожа

Topshop/Topman

«Европейский»

Киевского Вокзала пл., 2

+7 (495) 980-51-72

Henrik Vibskov, 14 600 р.

70 % шерсть, 15 % нейлон, 15 % акрил

«Кузнецкий Мост 20»

Кузнецкий Мост ул., 20

+7 (495) 623-78-88

Fred Perry, 5 350 р.

100 % хлопок

Fred Perry

Петровка ул., 19/1

+7 (499) 530-16-88





Topman, 5 399 р.

100 % кожа

Topshop/Topman

«Европейский»

Киевского Вокзала пл., 2

+7 (495) 980-51-72

Asya Malbershtein, 12 900 р.

100 % кожа

Podium Market

Гостиница «Москва»

Охотный Ряд ул., 2 ﻿

River Island, 1 999 р.

100 % хлопок

«Европейский»

Киевского Вокзала пл., 2

(495) 221-24-37

Non Layer, 3 490 р.

100 % текстиль

Podium Market

Гостиница «Москва»

Охотный Ряд ул., 2 ﻿

Norse Projects by Ally Capellino, 12 500 р.

70 % нейлон, 30 % кожа

Fott

Столешников переулок, 7/5

+ 7 (926) 082-84-85

Фотографии: Оля Эйхенбаум

Вещи: Даша Жемчуг

Ассистент: Владимир Алексеев