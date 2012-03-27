Вещи недели27 марта 2012
Вещи недели: 11 рюкзаков из новых коллекций The Village прошелся по московским магазинам и выбрал 11 мягких рюкзаков из новых коллекций H&M, Fred Perry, Henrik Vibskov, River Island и других марок.
Мягкие рюкзаки с пряжками или завязками сейчас есть практически во всех магазинах, где продают аксессуары. У кого-то они вызывают в памяти школьные мешки для сменки, кто-то наверняка вспоминает турпоходы или даже армейские вещмешки. Но в любом случае такой рюкзак — настоящее спасение для тех, кто любит скидывать вещи прямо со стола. Впрочем, у многих моделей есть удобные карманы и отделения, например для ноутбука, так что потом не придется долго рыться в поисках нужной вещи.
H&M, 1 299 р.
100 % хлопок
ТРК «Метрополис»
Ленинградское шоссе, 16
+7 (495) 626-55-88
Penfield, 2 900 р.
100 % хлопок
Kix Box
«Европейский»
Киевского Вокзала пл., 2
+7 (495) 980-51-72
«Цветной»
Цветной бульвар, 15, стр. 1
+7 (495) 737-77-73
Ben Sherman, 10 370 р.
70 % хлопок, 30 % кожа
ЦУМ
Ул. Петровка, 2
+7 (495) 933-73-00
Topman, 4 999 р.
90 % хлопок, 10 % кожа
Topshop/Topman
«Европейский»
Киевского Вокзала пл., 2
+7 (495) 980-51-72
Henrik Vibskov, 14 600 р.
70 % шерсть, 15 % нейлон, 15 % акрил
«Кузнецкий Мост 20»
Кузнецкий Мост ул., 20
+7 (495) 623-78-88
Fred Perry, 5 350 р.
100 % хлопок
Fred Perry
Петровка ул., 19/1
+7 (499) 530-16-88
Topman, 5 399 р.
100 % кожа
Topshop/Topman
«Европейский»
Киевского Вокзала пл., 2
+7 (495) 980-51-72
Asya Malbershtein, 12 900 р.
100 % кожа
Podium Market
Гостиница «Москва»
Охотный Ряд ул., 2
River Island, 1 999 р.
100 % хлопок
«Европейский»
Киевского Вокзала пл., 2
(495) 221-24-37
Non Layer, 3 490 р.
100 % текстиль
Podium Market
Гостиница «Москва»
Охотный Ряд ул., 2
Norse Projects by Ally Capellino, 12 500 р.
70 % нейлон, 30 % кожа
Fott
Столешников переулок, 7/5
+ 7 (926) 082-84-85
Фотографии: Оля Эйхенбаум
Вещи: Даша Жемчуг
Ассистент: Владимир Алексеев
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