Мягкие рюкзаки с пряжками или завязками сейчас есть практически во всех магазинах, где продают аксессуары. У кого-то они вызывают в памяти школьные мешки для сменки, кто-то наверняка вспоминает турпоходы или даже армейские вещмешки. Но в любом случае такой рюкзак — настоящее спасение для тех, кто любит скидывать вещи прямо со стола. Впрочем, у многих моделей есть удобные карманы и отделения, например для ноутбука, так что потом не придется долго рыться в поисках нужной вещи.

 

H&M, 1 299 р.

100 % хлопок

ТРК «Метрополис»
Ленинградское шоссе, 16
+7 (495) 626-55-88

 

 

Penfield, 2 900 р.

100 % хлопок

Kix Box
«Европейский»
Киевского Вокзала пл., 2
+7 (495) 980-51-72
«Цветной»
Цветной бульвар, 15, стр. 1
+7 (495) 737-77-73

 

 

Ben Sherman, 10 370 р.

70 % хлопок, 30 % кожа

ЦУМ
Ул. Петровка, 2
+7 (495) 933-73-00

 

 

Topman, 4 999 р.

90 % хлопок, 10 % кожа

Topshop/Topman
«Европейский»
Киевского Вокзала пл., 2
+7 (495) 980-51-72

 

 

Henrik Vibskov, 14 600 р.

70 % шерсть, 15 % нейлон, 15 % акрил

«Кузнецкий Мост 20»
Кузнецкий Мост ул., 20
+7 (495) 623-78-88

 

 

Fred Perry, 5 350 р.

100 % хлопок

Fred Perry
Петровка ул., 19/1
+7 (499) 530-16-88


 

Topman, 5 399 р.

100 % кожа

Topshop/Topman
«Европейский»
Киевского Вокзала пл., 2
+7 (495) 980-51-72

 

 

Asya Malbershtein, 12 900 р.

100 % кожа

Podium Market
Гостиница «Москва»
Охотный Ряд ул., 2  ﻿

 

 

River Island, 1 999 р.

100 % хлопок

«Европейский»
Киевского Вокзала пл., 2
(495) 221-24-37

 

 

Non Layer, 3 490 р.

100 % текстиль

Podium Market
Гостиница «Москва»
Охотный Ряд ул., 2  ﻿

 

 

Norse Projects by Ally Capellino, 12 500 р.

70 % нейлон, 30 % кожа

Fott
Столешников переулок, 7/5
+ 7 (926) 082-84-85

 

Фотографии: Оля Эйхенбаум
Вещи: Даша Жемчуг
Ассистент: Владимир Алексеев