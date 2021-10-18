В МАММ покажут фотопроект «Студия 54» — про культовый нью-йоркский клуб и его гостей
Любимое место Энди Уорхола, Лайзы Миннелли и Майкла Джексона
Артем Лоскутов — о том, как продал табличку Наили Аскер-заде за полтора миллиона И начал зарабатывать на «Дубинописи»
Где выгоднее жить — в Москве или Нью-Йорке Сравниваем зарплаты и цены на жилье, транспорт и развлечения в двух мегаполисах
Сколько стоит жизнь в Нью-Йорке Аренда жилья в Манхэттене и Бруклине, поездки на опаздывающем метро и коктейли в баре на крыше небоскреба
Москва вошла в десятку городов мира с лучшим уровнем жизни
Эксперты оценили инфраструктуру, культурную жизнь и возможности трудоустройства в 100 мегаполисах
Основатель «Теремка» — об «удивительных вопросах» к американскому заведению сети
Санитарный инспектор в США интересовался, не проводит ли российская компания тайных встреч в подвале
«Аэрофлот» отменил три парных рейса в Нью-Йорк из-за непогоды
Прибывших в аэропорт переоформят на следующие рейсы
Россиян просят соблюдать меры безопасности из-за взрыва в Нью-Йорке
Российских туристов в числе пострадавших нет
Ростуризм выпустил рекомендации для находящихся в Нью-Йорке
По предварительным данным, россияне в теракте не пострадали
Акция в поддержку Фельгенгауэр, возвращение к «Домострою» и трейлер драмы с Линой Хиди Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
США потребовали закрыть российское генконсульство в Сан-Франциско
Также до 2 сентября будут закрыты дипломатические объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке
«ВИМ-Авиа» запустит регулярные рейсы в Нью-Йорк, Майами и Лос-Анджелес
В Нью-Йорк авиакомпания будет летать три раза в неделю, а в Майами и Лос-Анджелес — по два раза в неделю
Фестиваль Geek Picnic проведут в Нью-Йорке, Барселоне и Хельсинки
Географию фестиваля расширят в 2017 году
Первое такси на автопилоте, запрет рекламы на пиратских сайтах и экономия россиян на контенте
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
«Теремок» на Манхэттене: Как российская сеть пришла в США Основатель «Теремка» Михаил Гончаров — о решении развивать сеть в Нью-Йорке
Delta Airlines возобновляет перелёты из Москвы в Нью-Йорк
Рейсы будут выполняться по понедельникам, вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям
Катя Шилоносова — о Центральном доме архитектора и любимых городахИнтересные люди говорят с The Village о важных для них местах в Москве и Петербурге
Катя Шилоносова — о Центральном доме архитектора и любимых городах Интересные люди говорят с The Village о важных для них местах в Москве и Петербурге
Неуязвимость Telegram, давление на Facebook и потери мультимиллионеров
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Музей блокады Ленинграда: Пять примеров для подражания The Village посмотрел, как архитектура рассказывает о трагедиях в других городах мира
В «Метрополисе» открылся мужской бутик Michael Kors
Мужской бутик американского бренда Michael Kors в «Метрополисе» является первым в Европе
Самолёт Нью-Йорк — Мумбаи экстренно сел в Москве
Лайнер пришлось посадить из-за плохого самочувствия одного из пассажиров
Сколько россиян не представляют отдых за рубежом без шопинга
20 % россиян готовы потратить на шопинг от 30 до 50 тысяч рублей
Жители Флоренции, Вены, Нью-Йорка, Мадрида, Лондона — о том, нужно ли снимать обувь в гостях или нет В Нью-Йорке попытка снять обувь будет воспринята как фамильярность, а в Лондоне тапочки предложат только в богатом доме
Пять Америк: Предельно субъективный гид по главным городам США Что интересного в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Портленде, Новом Орлеане и Провиденсе
Почему мужчины в транспорте сидят с широко раздвинутыми ногами? Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы, которыми задаются горожане
Наточили зуб The Village вспомнил пять историй о том, как дикие звери вторгались в городскую жизнь
Самые дорогие города мира для жизни топ-менеджеров
Жить в Москве для сотрудников-управленцев теперь почти в два раза дешевле, чем в Лондоне или Нью-Йорке
Городской социолог — о том, почему Петербургу не стоит быть культурной столицей Городской социолог Ольга Сезнева рассказала The Village, почему ревностнее всех исторические здания защищают приезжие и отчего в Амстердаме, в отличие от Петербурга и Москвы, нет градозащитников
10 самых интересных зданий 2014 года The Village подводит итоги года и рассказывает о самых интересных постройках архитекторов-звёзд
Пять самых интересных зданий ноября Вертикальный лес, стеклянный кит и новый Всемирный торговый центр — The Village выбрал главные здания уходящего месяца
Барби-матрёшка, водка «Неуклюжий медведь» и еще 3 иностранных проекта о России Зимняя барби-матрёшка, цитаты Пушкина на улицах Копенгагена и танцы под русскую попсу в клубах Стокгольма — The Village нашёл пять иностранных проектов, вдохновлённых Россией
Amazon откроет свой первый офлайн-магазин
Торговая точка появится в Нью-Йорке в районе Манхэттена
Когда просыпаются и ложатся спать города The Village узнал, как в разных странах связаны между собой время подъёма и сна, восхода и захода солнца, а также часы работы местных заведений
Как улицу в Нью-Йорке назвали в честь Сергея Довлатова Житель Нью-Йорка Алексей Рубин добился, чтобы пересечение 108 Street и 63 Drive в районе Куинс получило дополнительное название — Sergei Dovlatov Way. The Village узнал, как ему это удалось
Нью-йоркский отель штрафовал молодожёнов за негативные отзывы
Руководство уверяет, что сейчас такая система уже не действует
Как мигранты учат жителей Нью-Йорка готовить В Нью-Йорке открылись кулинарные курсы The League of Kitchens — мигранты приглашают местных на свои кухни и учат готовить национальные блюда. The Village узнал, почему это нужно каждому мегаполису
Урбанист Грег Кларк — о том, как правильно путешествовать На что первым делом смотреть, у кого спрашивать совета и где есть, когда вы приехали в незнакомый город. Советует человек, чья профессия — ездить по всему свету и давать советы большим городам
«You're an ass, Mr. mayor» на обложке Daily News
Американская газета Daily News вышла на тропу войны с мэром Нью-Йорка Биллом Де Блазио
Основатель Tesla Motors пожертвовал миллион долларов музею Николы Теслы
Теперь на сохранение музея осталось собрать ещё 7 миллионов долларов
Китайский миллиардер накормит 1 000 американских бедняков и подарит им по $300
Таким образом он хочет улучшить мнение жителей США о богатых китайцах
Элон Маск построит гигантскую солнечную фабрику в Нью-Йорке
Для этого одна из его компаний поглотила производителя солнечных батарей
Yelp помогает инспекторам Нью-Йорка отслеживать случаи пищевых отравлений
56% комментариев о деятельности местных кафе и ресторанов содержали жалобы на качество пищи
Замначальника Комиссии Нью-Йорка по такси и лимузинам перешёл в Uber
За время свой работы чиновником он убедился, что они не всегда поспевают за ходом мыслей предпринимателей
Бармен Давид Кордоба: «„Дайкири“ мне вроде лучшего друга» The Village поговорил с Давидом Кордобой, бренд-амбассадором Bacardi, о барменах-японцах, работающих с точностью хирургов, уровне барной индустрии в Москве и ненависти к чёрной соли.
Эксперт по сообществам — о том, как горожане могут договориться Международный эксперт в области работы с сообществами Гюнтер Янке — о том, как люди сами могут построить дешёвое жильё или увеличить себе зарплату, если договорятся между собой
Работа в ООН Сотрудница ООН анонимно рассказала The Village о профессиональной гордости, дружбе народов и денежных компенсациях в случае гибели
Зачем учёные исследуют мусор Что такое гарбология, почему советский балкон — не место для прогулок и зачем ваша бабушка вот уже 30 лет не выбрасывает старый холодильник
На Таймс-сквере появилась реклама сайта о марихуане
Ролик будет транслироваться в течение двух месяцев по 18 часов в день
Гастрономический фестиваль Omnivore-2014 Расписание мастер-классов, фестивальное меню в ресторанах и вечеринка в «АртХаусе» — полное расписание событий и мест, где можно будет попробовать еду шефов-участников Omnivore Moscow
Антикафе «Циферблат» откроется в Нью-Йорке
Это будет уже третье зарубежное заведение Ивана Митина
В Нью-Йорке откроют «Циферблат»
Третье по счёту пространство проекта за пределами России появится в США