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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Музей русского импрессионизма проведет паблик-ток про Нью-Йорк 1920-х годов
18 октября 2021

Музей русского импрессионизма проведет паблик-ток про Нью-Йорк 1920-х годов

В МАММ покажут фотопроект «Студия 54» — про культовый нью-йоркский клуб и его гостей

Любимое место Энди Уорхола, Лайзы Миннелли и Майкла Джексона

В МАММ покажут фотопроект «Студия 54» — про культовый нью-йоркский клуб и его гостей

Артем Лоскутов — о том, как продал табличку Наили Аскер-заде за полтора миллиона
Артем Лоскутов — о том, как продал табличку Наили Аскер-заде за полтора миллиона И начал зарабатывать на «Дубинописи»
Артем Лоскутов — о том, как продал табличку Наили Аскер-заде за полтора миллиона

Артем Лоскутов — о том, как продал табличку Наили Аскер-заде за полтора миллиона
И начал зарабатывать на «Дубинописи»

Где выгоднее жить — в Москве или Нью-Йорке
Где выгоднее жить — в Москве или Нью-Йорке Сравниваем зарплаты и цены на жилье, транспорт и развлечения в двух мегаполисах
Где выгоднее жить — в Москве или Нью-Йорке

Где выгоднее жить — в Москве или Нью-Йорке
Сравниваем зарплаты и цены на жилье, транспорт и развлечения в двух мегаполисах

Сколько стоит жизнь в Нью-Йорке
Сколько стоит жизнь в Нью-Йорке Аренда жилья в Манхэттене и Бруклине, поездки на опаздывающем метро и коктейли в баре на крыше небоскреба
Сколько стоит жизнь в Нью-Йорке

Сколько стоит жизнь в Нью-Йорке
Аренда жилья в Манхэттене и Бруклине, поездки на опаздывающем метро и коктейли в баре на крыше небоскреба

Москва вошла в десятку городов мира с лучшим уровнем жизни

Эксперты оценили инфраструктуру, культурную жизнь и возможности трудоустройства в 100 мегаполисах

Москва вошла в десятку городов мира с лучшим уровнем жизни

Основатель «Теремка» — об «удивительных вопросах» к американскому заведению сети

Санитарный инспектор в США интересовался, не проводит ли российская компания тайных встреч в подвале

Основатель «Теремка» — об «удивительных вопросах» к американскому заведению сети

«Аэрофлот» отменил три парных рейса в Нью-Йорк из-за непогоды

Прибывших в аэропорт переоформят на следующие рейсы

«Аэрофлот» отменил три парных рейса в Нью-Йорк из-за непогоды

Россиян просят соблюдать меры безопасности из-за взрыва в Нью-Йорке

Российских туристов в числе пострадавших нет

Россиян просят соблюдать меры безопасности из-за взрыва в Нью-Йорке

Ростуризм выпустил рекомендации для находящихся в Нью-Йорке

По предварительным данным, россияне в теракте не пострадали

Ростуризм выпустил рекомендации для находящихся в Нью-Йорке

Акция в поддержку Фельгенгауэр, возвращение к «Домострою» и трейлер драмы с Линой Хиди
Акция в поддержку Фельгенгауэр, возвращение к «Домострою» и трейлер драмы с Линой Хиди Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Акция в поддержку Фельгенгауэр, возвращение к «Домострою» и трейлер драмы с Линой Хиди

Акция в поддержку Фельгенгауэр, возвращение к «Домострою» и трейлер драмы с Линой Хиди
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

США потребовали закрыть российское генконсульство в Сан-Франциско

Также до 2 сентября будут закрыты дипломатические объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке

США потребовали закрыть российское генконсульство в Сан-Франциско

«ВИМ-Авиа» запустит регулярные рейсы в Нью-Йорк, Майами и Лос-Анджелес

В Нью-Йорк авиакомпания будет летать три раза в неделю, а в Майами и Лос-Анджелес — по два раза в неделю

«ВИМ-Авиа» запустит регулярные рейсы в Нью-Йорк, Майами и Лос-Анджелес

Сеть «Кофемания» открылась в Нью-Йорке

В меню сохранили все московские напитки

Сеть «Кофемания» открылась в Нью-Йорке

Фестиваль Geek Picnic проведут в Нью-Йорке, Барселоне и Хельсинки

Географию фестиваля расширят в 2017 году

Фестиваль Geek Picnic проведут в Нью-Йорке, Барселоне и Хельсинки

Первое такси на автопилоте, запрет рекламы на пиратских сайтах и экономия россиян на контенте

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Первое такси на автопилоте, запрет рекламы на пиратских сайтах и экономия россиян на контенте

«Теремок» на Манхэттене: Как российская сеть пришла в США
«Теремок» на Манхэттене: Как российская сеть пришла в США Основатель «Теремка» Михаил Гончаров — о решении развивать сеть в Нью-Йорке
«Теремок» на Манхэттене: Как российская сеть пришла в США

«Теремок» на Манхэттене: Как российская сеть пришла в США
Основатель «Теремка» Михаил Гончаров — о решении развивать сеть в Нью-Йорке

Delta Airlines возобновляет перелёты из Москвы в Нью-Йорк

Рейсы будут выполняться по понедельникам, вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям

Delta Airlines возобновляет перелёты из Москвы в Нью-Йорк

Катя Шилоносова — о Центральном доме архитектора и любимых городах

Катя Шилоносова — о Центральном доме архитектора и любимых городахИнтересные люди говорят с The Village о важных для них местах в Москве и Петербурге

Катя Шилоносова — о Центральном доме архитектора и любимых городах

Катя Шилоносова — о Центральном доме архитектора и любимых городах
Интересные люди говорят с The Village о важных для них местах в Москве и Петербурге

Неуязвимость Telegram, давление на Facebook и потери мультимиллионеров

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Неуязвимость Telegram, давление на Facebook и потери мультимиллионеров

Музей блокады Ленинграда: Пять примеров для подражания
Музей блокады Ленинграда: Пять примеров для подражания The Village посмотрел, как архитектура рассказывает о трагедиях в других городах мира
Музей блокады Ленинграда: Пять примеров для подражания

Музей блокады Ленинграда: Пять примеров для подражания
The Village посмотрел, как архитектура рассказывает о трагедиях в других городах мира

В «Метрополисе» открылся мужской бутик Michael Kors

Мужской бутик американского бренда Michael Kors в «Метрополисе» является первым в Европе

В «Метрополисе» открылся мужской бутик Michael Kors

Самолёт Нью-Йорк — Мумбаи экстренно сел в Москве

Лайнер пришлось посадить из-за плохого самочувствия одного из пассажиров

Самолёт Нью-Йорк — Мумбаи экстренно сел в Москве

Сколько россиян не представляют отдых за рубежом без шопинга

20 % россиян готовы потратить на шопинг от 30 до 50 тысяч рублей

Сколько россиян не представляют отдых за рубежом без шопинга

Жители Флоренции, Вены, Нью-Йорка, Мадрида, Лондона — о том, нужно ли снимать обувь в гостях или нет
Жители Флоренции, Вены, Нью-Йорка, Мадрида, Лондона — о том, нужно ли снимать обувь в гостях или нет В Нью-Йорке попытка снять обувь будет воспринята как фамильярность, а в Лондоне тапочки предложат только в богатом доме
Жители Флоренции, Вены, Нью-Йорка, Мадрида, Лондона — о том, нужно ли снимать обувь в гостях или нет

Жители Флоренции, Вены, Нью-Йорка, Мадрида, Лондона — о том, нужно ли снимать обувь в гостях или нет
В Нью-Йорке попытка снять обувь будет воспринята как фамильярность, а в Лондоне тапочки предложат только в богатом доме

Пять Америк: Предельно субъективный гид по главным городам США
Пять Америк: Предельно субъективный гид по главным городам США Что интересного в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Портленде, Новом Орлеане и Провиденсе
Пять Америк: Предельно субъективный гид по главным городам США

Пять Америк: Предельно субъективный гид по главным городам США
Что интересного в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Портленде, Новом Орлеане и Провиденсе

Почему мужчины в транспорте сидят с широко раздвинутыми ногами?
Почему мужчины в транспорте сидят с широко раздвинутыми ногами? Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы, которыми задаются горожане
Почему мужчины в транспорте сидят с широко раздвинутыми ногами?

Почему мужчины в транспорте сидят с широко раздвинутыми ногами?
Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы, которыми задаются горожане

Наточили зуб
Наточили зуб The Village вспомнил пять историй о том, как дикие звери вторгались в городскую жизнь
Наточили зуб

Наточили зуб
The Village вспомнил пять историй о том, как дикие звери вторгались в городскую жизнь

Самые дорогие города мира для жизни топ-менеджеров

Жить в Москве для сотрудников-управленцев теперь почти в два раза дешевле, чем в Лондоне или Нью-Йорке

Самые дорогие города мира для жизни топ-менеджеров

Городской социолог — о том, почему Петербургу не стоит быть культурной столицей
Городской социолог — о том, почему Петербургу не стоит быть культурной столицей Городской социолог Ольга Сезнева рассказала The Village, почему ревностнее всех исторические здания защищают приезжие и отчего в Амстердаме, в отличие от Петербурга и Москвы, нет градозащитников
Городской социолог — о том, почему Петербургу не стоит быть культурной столицей

Городской социолог — о том, почему Петербургу не стоит быть культурной столицей
Городской социолог Ольга Сезнева рассказала The Village, почему ревностнее всех исторические здания защищают приезжие и отчего в Амстердаме, в отличие от Петербурга и Москвы, нет градозащитников

10 самых интересных зданий 2014 года
10 самых интересных зданий 2014 года The Village подводит итоги года и рассказывает о самых интересных постройках архитекторов-звёзд
10 самых интересных зданий 2014 года

10 самых интересных зданий 2014 года
The Village подводит итоги года и рассказывает о самых интересных постройках архитекторов-звёзд

Пять самых интересных зданий ноября
Пять самых интересных зданий ноября Вертикальный лес, стеклянный кит и новый Всемирный торговый центр — The Village выбрал главные здания уходящего месяца
Пять самых интересных зданий ноября

Пять самых интересных зданий ноября
Вертикальный лес, стеклянный кит и новый Всемирный торговый центр — The Village выбрал главные здания уходящего месяца

Барби-матрёшка, водка «Неуклюжий медведь» и еще 3 иностранных проекта о России
Барби-матрёшка, водка «Неуклюжий медведь» и еще 3 иностранных проекта о России Зимняя барби-матрёшка, цитаты Пушкина на улицах Копенгагена и танцы под русскую попсу в клубах Стокгольма — The Village нашёл пять иностранных проектов, вдохновлённых Россией
Барби-матрёшка, водка «Неуклюжий медведь» и еще 3 иностранных проекта о России

Барби-матрёшка, водка «Неуклюжий медведь» и еще 3 иностранных проекта о России
Зимняя барби-матрёшка, цитаты Пушкина на улицах Копенгагена и танцы под русскую попсу в клубах Стокгольма — The Village нашёл пять иностранных проектов, вдохновлённых Россией

Amazon откроет свой первый офлайн-магазин

Торговая точка появится в Нью-Йорке в районе Манхэттена

Amazon откроет свой первый офлайн-магазин

Как выросли расходы россиян в США и Европе из-за падения рубля На этой неделе евро превысил отметку 50 рублей, доллар приблизился к 40. The Village посмотрел, как курс валюты влияет на стоимость поездок за границу

Как выросли расходы россиян в США и Европе из-за падения рубля

Когда просыпаются и ложатся спать города
Когда просыпаются и ложатся спать города The Village узнал, как в разных странах связаны между собой время подъёма и сна, восхода и захода солнца, а также часы работы местных заведений
Когда просыпаются и ложатся спать города

Когда просыпаются и ложатся спать города
The Village узнал, как в разных странах связаны между собой время подъёма и сна, восхода и захода солнца, а также часы работы местных заведений

Как улицу в Нью-Йорке назвали в честь Сергея Довлатова
Как улицу в Нью-Йорке назвали в честь Сергея Довлатова Житель Нью-Йорка Алексей Рубин добился, чтобы пересечение 108 Street и 63 Drive в районе Куинс получило дополнительное название — Sergei Dovlatov Way. The Village узнал, как ему это удалось
Как улицу в Нью-Йорке назвали в честь Сергея Довлатова

Как улицу в Нью-Йорке назвали в честь Сергея Довлатова
Житель Нью-Йорка Алексей Рубин добился, чтобы пересечение 108 Street и 63 Drive в районе Куинс получило дополнительное название — Sergei Dovlatov Way. The Village узнал, как ему это удалось

Нью-йоркский отель штрафовал молодожёнов за негативные отзывы

Руководство уверяет, что сейчас такая система уже не действует

Нью-йоркский отель штрафовал молодожёнов за негативные отзывы

Как мигранты учат жителей Нью-Йорка готовить
Как мигранты учат жителей Нью-Йорка готовить В Нью-Йорке открылись кулинарные курсы The League of Kitchens — мигранты приглашают местных на свои кухни и учат готовить национальные блюда. The Village узнал, почему это нужно каждому мегаполису
Как мигранты учат жителей Нью-Йорка готовить

Как мигранты учат жителей Нью-Йорка готовить
В Нью-Йорке открылись кулинарные курсы The League of Kitchens — мигранты приглашают местных на свои кухни и учат готовить национальные блюда. The Village узнал, почему это нужно каждому мегаполису

Урбанист Грег Кларк — о том, как правильно путешествовать
Урбанист Грег Кларк — о том, как правильно путешествовать На что первым делом смотреть, у кого спрашивать совета и где есть, когда вы приехали в незнакомый город. Советует человек, чья профессия — ездить по всему свету и давать советы большим городам
Урбанист Грег Кларк — о том, как правильно путешествовать

Урбанист Грег Кларк — о том, как правильно путешествовать
На что первым делом смотреть, у кого спрашивать совета и где есть, когда вы приехали в незнакомый город. Советует человек, чья профессия — ездить по всему свету и давать советы большим городам

«You're an ass, Mr. mayor» на обложке Daily News

Американская газета Daily News вышла на тропу войны с мэром Нью-Йорка Биллом Де Блазио

«You're an ass, Mr. mayor» на обложке Daily News

Основатель Tesla Motors пожертвовал миллион долларов музею Николы Теслы

Теперь на сохранение музея осталось собрать ещё 7 миллионов долларов

Основатель Tesla Motors пожертвовал миллион долларов музею Николы Теслы

Китайский миллиардер накормит 1 000 американских бедняков и подарит им по $300

Таким образом он хочет улучшить мнение жителей США о богатых китайцах

Китайский миллиардер накормит 1 000 американских бедняков и подарит им по $300

Элон Маск построит гигантскую солнечную фабрику в Нью-Йорке

Для этого одна из его компаний поглотила производителя солнечных батарей

Элон Маск построит гигантскую солнечную фабрику в Нью-Йорке

Yelp помогает инспекторам Нью-Йорка отслеживать случаи пищевых отравлений

56% комментариев о деятельности местных кафе и ресторанов содержали жалобы на качество пищи

Yelp помогает инспекторам Нью-Йорка отслеживать случаи пищевых отравлений

Замначальника Комиссии Нью-Йорка по такси и лимузинам перешёл в Uber

За время свой работы чиновником он убедился, что они не всегда поспевают за ходом мыслей предпринимателей

Замначальника Комиссии Нью-Йорка по такси и лимузинам перешёл в Uber

Бармен Давид Кордоба: «„Дайкири“ мне вроде лучшего друга»
Бармен Давид Кордоба: «„Дайкири“ мне вроде лучшего друга» The Village поговорил с Давидом Кордобой, бренд-амбассадором Bacardi, о барменах-японцах, работающих с точностью хирургов, уровне барной индустрии в Москве и ненависти к чёрной соли.
Бармен Давид Кордоба: «„Дайкири“ мне вроде лучшего друга»

Бармен Давид Кордоба: «„Дайкири“ мне вроде лучшего друга»
The Village поговорил с Давидом Кордобой, бренд-амбассадором Bacardi, о барменах-японцах, работающих с точностью хирургов, уровне барной индустрии в Москве и ненависти к чёрной соли.

Эксперт по сообществам — о том, как горожане могут договориться
Эксперт по сообществам — о том, как горожане могут договориться Международный эксперт в области работы с сообществами Гюнтер Янке — о том, как люди сами могут построить дешёвое жильё или увеличить себе зарплату, если договорятся между собой
Эксперт по сообществам — о том, как горожане могут договориться

Эксперт по сообществам — о том, как горожане могут договориться
Международный эксперт в области работы с сообществами Гюнтер Янке — о том, как люди сами могут построить дешёвое жильё или увеличить себе зарплату, если договорятся между собой

Работа в ООН
Работа в ООН Сотрудница ООН анонимно рассказала The Village о профессиональной гордости, дружбе народов и денежных компенсациях в случае гибели
Работа в ООН

Работа в ООН
Сотрудница ООН анонимно рассказала The Village о профессиональной гордости, дружбе народов и денежных компенсациях в случае гибели

Зачем учёные исследуют мусор
Зачем учёные исследуют мусор Что такое гарбология, почему советский балкон — не место для прогулок и зачем ваша бабушка вот уже 30 лет не выбрасывает старый холодильник
Зачем учёные исследуют мусор

Зачем учёные исследуют мусор
Что такое гарбология, почему советский балкон — не место для прогулок и зачем ваша бабушка вот уже 30 лет не выбрасывает старый холодильник

На Таймс-сквере появилась реклама сайта о марихуане

Ролик будет транслироваться в течение двух месяцев по 18 часов в день

На Таймс-сквере появилась реклама сайта о марихуане

Гастрономический фестиваль Omnivore-2014
Гастрономический фестиваль Omnivore-2014 Расписание мастер-классов, фестивальное меню в ресторанах и вечеринка в «АртХаусе» — полное расписание событий и мест, где можно будет попробовать еду шефов-участников Omnivore Moscow
Гастрономический фестиваль Omnivore-2014

Гастрономический фестиваль Omnivore-2014
Расписание мастер-классов, фестивальное меню в ресторанах и вечеринка в «АртХаусе» — полное расписание событий и мест, где можно будет попробовать еду шефов-участников Omnivore Moscow

Антикафе «Циферблат» откроется в Нью-Йорке

Это будет уже третье зарубежное заведение Ивана Митина

Антикафе «Циферблат» откроется в Нью-Йорке

В Нью-Йорке откроют «Циферблат»

Третье по счёту пространство проекта за пределами России появится в США

В Нью-Йорке откроют «Циферблат»

Какие «селфи» делают горожане
Какие «селфи» делают горожане The Village изучил исследование проекта Selfiecity, анализирующего самострелы в Instagram жителей пяти мегаполисов, и выяснил, что москвичи на автопортретах улыбаются реже всех
Какие «селфи» делают горожане

Какие «селфи» делают горожане
The Village изучил исследование проекта Selfiecity, анализирующего самострелы в Instagram жителей пяти мегаполисов, и выяснил, что москвичи на автопортретах улыбаются реже всех

Ночная смена: Николай Кукушкин о том, почему Петербург — клубная столица мира
Ночная смена: Николай Кукушкин о том, почему Петербург — клубная столица мира Проведя в Петербурге два месяца после пяти лет на Западе, Николай Кукушкин рассуждает о душевности русского диджея и клубной жизни у берегов Невы
Ночная смена: Николай Кукушкин о том, почему Петербург — клубная столица мира

Ночная смена: Николай Кукушкин о том, почему Петербург — клубная столица мира
Проведя в Петербурге два месяца после пяти лет на Западе, Николай Кукушкин рассуждает о душевности русского диджея и клубной жизни у берегов Невы

С кем живут мировые мэры
С кем живут мировые мэры Чернокожая активистка, бойфренд мэра-гея и жена-тихоня, которая терпит выходки скандального мужа, — The Village узнал, кто ждёт дома мэров иностранных городов.
С кем живут мировые мэры

С кем живут мировые мэры
Чернокожая активистка, бойфренд мэра-гея и жена-тихоня, которая терпит выходки скандального мужа, — The Village узнал, кто ждёт дома мэров иностранных городов.

Музыка нас связала: Под какие песни проходили протесты на Украине, в России, Египте, Турции и США
Музыка нас связала: Под какие песни проходили протесты на Украине, в России, Египте, Турции и США The Village собрал музыкальные композиции, которыми вдохновлялись участники масштабных протестных выступлений десятых годов.
Музыка нас связала: Под какие песни проходили протесты на Украине, в России, Египте, Турции и США

Музыка нас связала: Под какие песни проходили протесты на Украине, в России, Египте, Турции и США
The Village собрал музыкальные композиции, которыми вдохновлялись участники масштабных протестных выступлений десятых годов.

Радужный триколор: Как Nokia, Citi, Coca-Cola, Nike, Ford относятся к ЛГБТ-сотрудникам в России
Радужный триколор: Как Nokia, Citi, Coca-Cola, Nike, Ford относятся к ЛГБТ-сотрудникам в России The Village решил выяснить, следуют ли международные корпорации принципам равноправия по отношению к своим сотрудникам в России. В итоге мы существенно расширили подборку отмазок пиар-менеджеров.
Радужный триколор: Как Nokia, Citi, Coca-Cola, Nike, Ford относятся к ЛГБТ-сотрудникам в России

Радужный триколор: Как Nokia, Citi, Coca-Cola, Nike, Ford относятся к ЛГБТ-сотрудникам в России
The Village решил выяснить, следуют ли международные корпорации принципам равноправия по отношению к своим сотрудникам в России. В итоге мы существенно расширили подборку отмазок пиар-менеджеров.

Что едят жители Нью-Йорка, Стамбула, Токио и Мадрида на улице
Что едят жители Нью-Йорка, Стамбула, Токио и Мадрида на улице Шиш-кёфте в лепёшке с овощами и пряностями, конверты со свежими креветками и мороженое из мякоти фруктов, льда и сгущёнки — The Village узнал, какую уличную еду выбирают жители разных стран.
Что едят жители Нью-Йорка, Стамбула, Токио и Мадрида на улице

Что едят жители Нью-Йорка, Стамбула, Токио и Мадрида на улице
Шиш-кёфте в лепёшке с овощами и пряностями, конверты со свежими креветками и мороженое из мякоти фруктов, льда и сгущёнки — The Village узнал, какую уличную еду выбирают жители разных стран.

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ