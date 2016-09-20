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Как у них20 сентября 2016

Сколько стоит жизнь в Париже Насколько дороги еда, транспорт и жилье во французской столице

Сколько стоит жизнь в Париже
РедакторАнна Соколова

Париж — один из самых популярных у туристов городов Европы. Сюда приезжают за романтичной атмосферой, богатой культурой и вкусной едой. Побывав здесь в отпуске, некоторые решают остаться (проще всего это сделать, выучив язык и поступив учиться на бесплатную программу одного из вузов). Мы узнали, сколько приходится тратить на жизнь тем, кто может каждый день гулять по Монмартру.

1 466 €

минимальный 
размер
оплаты труда

1 500 €

скромный доход

1 750 €

средний доход

от 3 000 €

высокий доход

Жилье

600-800 € в месяц за аренду студии

Многие горожане снимают апартаменты небольшой площади — это может быть студия в 20 квадратных метров. Но и такую квартиру найти сложно из-за большого спроса и нежелания многих собственников сдавать житье (в случае выселения закон будет на стороне арендатора). Выбирая квартиранта, они стараются перестраховаться и требуют предоставить справку о доходах, значительно превышающих сумму аренды, французского гаранта, который в случае чего будет платить ее за вас, а также залог в размере двухмесячного арендного платежа. «Квартира часто оказывается маленькой, сырой зимой, жаркой летом, на шестом этаже и без лифта, но и на такое будет очередь», — рассказывает Вероника Ворончак из Парижа.

Транспорт

70 € — безлимитный проездной на месяц

В Париже действует единая транспортная система метро, автобусов и электричек. Для студентов есть льготы, а наемным работникам обязательно компенсируют половину стоимости проездного. «Общественным транспортом пользоваться очень удобно: станции метро разбросаны в Париже на каждом шагу, и даже из пригорода порой можно доехать до самого центра Парижа минут за 20 на RER (аналог электрички)», — говорит Вероника Ворончак.

Медицина

есть бесплатная страховка от государства

Государство частично компенсирует затраты на походы к врачу и покупку лекарств. Есть и возможность купить дополнительную страховку, наемным сотрудникам ее обязан купить работодатель. «В моем случае я плачу 18 евро в месяц, а еще 18 оплачивает компания», — говорит Вероника Ворончак. По дополнительной страховке можно поставить пломбу или сделать чистку зубов, а также получить одну пару очков в год за половину стоимости.

Продукты

около 200 € в месяц

Один парижанин может тратить на продукты около 50 евро в неделю. Чтобы сэкономить, нужно поехать в большие торговые центры, вроде «Ашана», которые расположены в пригороде. В городе приходится ходить в местные супермаркеты: Monoprix и Carrefour. «Качество продуктов в таких магазинах очень хорошее, но вот мясо и овощи стоит покупать на рынках», — говорит Вероника Ворончак.

Развлечения

от 100 € в месяц

Поход в кино обходится в восемь евро, при этом крупные сети кинотеатров предлагают безлимитный абонемент за 30 евро в месяц. Билет на выставку стоит порядка 10–15 евро, а средний чек в кафе за двоих с едой и вином — примерно 60 евро. По словам Вероники Ворончак, в теплую погоду принято ходить на пикники — такого рода удовольствие не стоит почти ничего.

обложка: B.Piccoli – stock.adobe.com

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