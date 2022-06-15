Главные выставки осени Анонимные художники, застывший «Гараж» и набоковские размышления об эмиграции
Главные выставки осени Анонимные художники, застывший «Гараж» и набоковские размышления об эмиграции
7 февраля 2022
Художница Эмми Америка пожертвует «ОВД-Инфо» деньги с продажи принтов снимка «Свобода»
26 января 2022
В «Зарядье» откроется выставка с работами Ильи Кабакова, Эрика Булатова и Дмитрия Пригова
Что смотреть в «Гараже» в новом сезоне Выставка обладательницы «Золотого льва» и современное узбекское искусство
Что смотреть в «Гараже» в новом сезоне Выставка обладательницы «Золотого льва» и современное узбекское искусство
«Славяне и татары»: Интервью с арт-группой, которая уже 15 лет изучает Евразию «Что может быть тупее рассола? Но через него можно выйти на тему Просвещения»
«Славяне и татары»: Интервью с арт-группой, которая уже 15 лет изучает Евразию «Что может быть тупее рассола? Но через него можно выйти на тему Просвещения»
«Гараж» прирастет «Шестигранником»: Как будет устроен новый корпус музея — рассказывает директор и авторы реконструкции
«Гараж» прирастет «Шестигранником»: Как будет устроен новый корпус музея — рассказывает директор и авторы реконструкции
18 ноября 2021
Как читать про искусство? В Москве состоится презентация книги «Музей современной любви»
Как Wynwood стал главным арт-отелем Петербурга Коллекция современного искусства, выставки и мурал Покраса Лампаса
Как Wynwood стал главным арт-отелем Петербурга Коллекция современного искусства, выставки и мурал Покраса Лампаса
18 октября 2021
Перформансы, мода и скульптура: Бесплатная школа для подростков «Каскад» открыла набор
16 августа 2021
Аквафоб, подросток и нарисованный мазохист: В Creative Diaspora откроется новая видеоинсталляция
Конкурс
15 августа 2021
Начинающих режиссеров приглашают создать спектакль с креаторами из моды, музыки и цифровых технологий
Современные художницы — о выставке «Музы Монпарнаса» в Пушкинском «Псевдопрофеминистский посыл — прикрытие, чтобы снова указать женщинам, где наше место»
Современные художницы — о выставке «Музы Монпарнаса» в Пушкинском «Псевдопрофеминистский посыл — прикрытие, чтобы снова указать женщинам, где наше место»
обновлено7 сентября 2021
Ярмарка современного искусства Cosmoscow состоится в Манеже с 18 по 20 сентября
25 июня 2021
Танцы и пустыня: В «Гараже» откроется выставка катаро-американской художницы Софии аль-Марии
21 июня 2021
В Москве пройдет выставка художницы Юлии Алешичевой. Она создает вышивки и борется с деменцией
18 июня 2021
Faces & Laces запустит проект, в котором покажет процесс создания современного искусства
«Криптокатакомба»: Как устроена первая в Петербурге выставка NFT-искусства «Кибер-Георгий Победоносец пронзает неонового дракона»
«Криптокатакомба»: Как устроена первая в Петербурге выставка NFT-искусства «Кибер-Георгий Победоносец пронзает неонового дракона»
19 мая 2021
В галерее pop/off/art пройдет выставка пионера независимого искусства Владимира Куприянова
18 мая 2021