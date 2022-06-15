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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Главные выставки осени
Главные выставки осени Анонимные художники, застывший «Гараж» и набоковские размышления об эмиграции
Главные выставки осени

Главные выставки осени
Анонимные художники, застывший «Гараж» и набоковские размышления об эмиграции

6 ярких акций протеста (и не только) в местах, где хотят запретить митинговать
6 ярких акций протеста (и не только) в местах, где хотят запретить митинговать
6 ярких акций протеста (и не только) в местах, где хотят запретить митинговать

6 ярких акций протеста (и не только) в местах, где хотят запретить митинговать

Vladey проведет аукцион современного искусства «Артпром»
15 июня 2022

Vladey проведет аукцион современного искусства «Артпром»

В Третьяковской галерее состоится симпозиум, посвященный технологиям в искусстве
11 февраля 2022

В Третьяковской галерее состоится симпозиум, посвященный технологиям в искусстве

Художница Эмми Америка пожертвует «ОВД-Инфо» деньги с продажи принтов снимка «Свобода»
7 февраля 2022

Художница Эмми Америка пожертвует «ОВД-Инфо» деньги с продажи принтов снимка «Свобода»

В Москве откроется галерея, работающая с экоповесткой
5 февраля 2022

В Москве откроется галерея, работающая с экоповесткой

В парке Малевича открылся ленд-арт-проект российских художников «Белый лес»
1 февраля 2022

В парке Малевича открылся ленд-арт-проект российских художников «Белый лес»

В «Зарядье» откроется выставка с работами Ильи Кабакова, Эрика Булатова и Дмитрия Пригова
26 января 2022

В «Зарядье» откроется выставка с работами Ильи Кабакова, Эрика Булатова и Дмитрия Пригова

В Москве на большом экране проходит уличная выставка цифрового искусства
24 января 2022

В Москве на большом экране проходит уличная выставка цифрового искусства

Центр творческих индустрий «Фабрика» отметит день рождения
22 января 2022

Центр творческих индустрий «Фабрика» отметит день рождения

«Спасите мою душу»:
Спецпроект
«Спасите мою душу»: С чем боролись художники, создавая свои работы
«Спасите мою душу»:
Спецпроект

«Спасите мою душу»:
С чем боролись художники, создавая свои работы

Хоррор-Москва: Музей ART4 представит «жуткую» выставку молодых художников
16 января 2022

Хоррор-Москва: Музей ART4 представит «жуткую» выставку молодых художников

Астрономические суммы продаж и криптоколлекционеры
Спецпроект
Астрономические суммы продаж и криптоколлекционеры Почему 2021 год стал для NFT прорывным
Астрономические суммы продаж и криптоколлекционеры
Спецпроект

Астрономические суммы продаж и криптоколлекционеры
Почему 2021 год стал для NFT прорывным

«Гараж» открыл набор на курс подготовки экскурсоводов с миграционным опытом
24 декабря 2021

«Гараж» открыл набор на курс подготовки экскурсоводов с миграционным опытом

19 декабря 2021

В Москве состоится выставка, в которой свои работы покажут сразу 100 женщин

Что смотреть в «Гараже» в новом сезоне
Что смотреть в «Гараже» в новом сезоне Выставка обладательницы «Золотого льва» и современное узбекское искусство
Что смотреть в «Гараже» в новом сезоне

Что смотреть в «Гараже» в новом сезоне
Выставка обладательницы «Золотого льва» и современное узбекское искусство

«Винзавод» устроит новогодний маркет современного искусства
15 декабря 2021

«Винзавод» устроит новогодний маркет современного искусства

«Открытое пространство» устроит благотворительный аукцион
13 декабря 2021

«Открытое пространство» устроит благотворительный аукцион

В ГЭС-2 перформанс God, Moscow перевели как «Без названия»
6 декабря 2021

В ГЭС-2 перформанс God, Moscow перевели как «Без названия»

«Славяне и татары»: Интервью с арт-группой, которая уже 15 лет изучает Евразию
«Славяне и татары»: Интервью с арт-группой, которая уже 15 лет изучает Евразию «Что может быть тупее рассола? Но через него можно выйти на тему Просвещения»
«Славяне и татары»: Интервью с арт-группой, которая уже 15 лет изучает Евразию

«Славяне и татары»: Интервью с арт-группой, которая уже 15 лет изучает Евразию
«Что может быть тупее рассола? Но через него можно выйти на тему Просвещения»

На «Курской» откроется маркетплейс современного искусства с мерчем от художников
5 декабря 2021

На «Курской» откроется маркетплейс современного искусства с мерчем от художников

ГЭС-2 открыл прием заявок на участие в трехлетней резиденции художниц
28 ноября 2021

ГЭС-2 открыл прием заявок на участие в трехлетней резиденции художниц

Время новых вещей: Глобальные тренды модной индустрии, которые нельзя упустить
Спецпроект
Время новых вещей: Глобальные тренды модной индустрии, которые нельзя упустить
Время новых вещей: Глобальные тренды модной индустрии, которые нельзя упустить
Спецпроект

Время новых вещей: Глобальные тренды модной индустрии, которые нельзя упустить

«Гараж» прирастет «Шестигранником»: Как будет устроен новый корпус музея — рассказывает директор и авторы реконструкции
«Гараж» прирастет «Шестигранником»: Как будет устроен новый корпус музея — рассказывает директор и авторы реконструкции
«Гараж» прирастет «Шестигранником»: Как будет устроен новый корпус музея — рассказывает директор и авторы реконструкции

«Гараж» прирастет «Шестигранником»: Как будет устроен новый корпус музея — рассказывает директор и авторы реконструкции

Дизайн-студия Errring Studio открыла художественную лабораторию
22 ноября 2021

Дизайн-студия Errring Studio открыла художественную лабораторию

18 ноября 2021

Как читать про искусство? В Москве состоится презентация книги «Музей современной любви»

Московская биеннале молодого искусства объявила конкурс для кураторов
18 ноября 2021

Московская биеннале молодого искусства объявила конкурс для кураторов

Как Wynwood стал главным арт-отелем Петербурга
Как Wynwood стал главным арт-отелем Петербурга Коллекция современного искусства, выставки и мурал Покраса Лампаса
Как Wynwood стал главным арт-отелем Петербурга

Как Wynwood стал главным арт-отелем Петербурга
Коллекция современного искусства, выставки и мурал Покраса Лампаса

«Винзавод» расскажет детям о современном искусстве
15 ноября 2021

«Винзавод» расскажет детям о современном искусстве

Музей Москвы проведет онлайн-конференцию про паблик-арт
24 октября 2021

Музей Москвы проведет онлайн-конференцию про паблик-арт

Перформансы, мода и скульптура: Бесплатная школа для подростков «Каскад» открыла набор
18 октября 2021

Перформансы, мода и скульптура: Бесплатная школа для подростков «Каскад» открыла набор

В музее AZ состоится выставка номинантов премии имени Анатолия Зверева
13 октября 2021

В музее AZ состоится выставка номинантов премии имени Анатолия Зверева

В «Ладо» открылась выставка текстильных арт-объектов художницы Лизы Смирновой
12 октября 2021

В «Ладо» открылась выставка текстильных арт-объектов художницы Лизы Смирновой

Художница Наташа Гончарова расписала пешеходную галерею в Гагаринском районе
1 октября 2021

Художница Наташа Гончарова расписала пешеходную галерею в Гагаринском районе

Арт-объект во дворе Музея Москвы, который можно увидеть только с телефона
Ссылка дня
13 сентября 2021

Арт-объект во дворе Музея Москвы, который можно увидеть только с телефона

Московские художники представят свои работы на улицах и в парках столицы
8 сентября 2021

Московские художники представят свои работы на улицах и в парках столицы

Аквафоб, подросток и нарисованный мазохист: В Creative Diaspora откроется новая видеоинсталляция
16 августа 2021

Аквафоб, подросток и нарисованный мазохист: В Creative Diaspora откроется новая видеоинсталляция

Начинающих режиссеров приглашают создать спектакль с креаторами из моды, музыки и цифровых технологий
Конкурс
15 августа 2021

Начинающих режиссеров приглашают создать спектакль с креаторами из моды, музыки и цифровых технологий

Современные художницы — о выставке «Музы Монпарнаса» в Пушкинском
Современные художницы — о выставке «Музы Монпарнаса» в Пушкинском «Псевдопрофеминистский посыл — прикрытие, чтобы снова указать женщинам, где наше место»
Современные художницы — о выставке «Музы Монпарнаса» в Пушкинском

Современные художницы — о выставке «Музы Монпарнаса» в Пушкинском
«Псевдопрофеминистский посыл — прикрытие, чтобы снова указать женщинам, где наше место»

Ярмарка современного искусства Cosmoscow состоится в Манеже с 18 по 20 сентября
обновлено7 сентября 2021

Ярмарка современного искусства Cosmoscow состоится в Манеже с 18 по 20 сентября

По следам Евро-2020
Промо
По следам Евро-2020 Как футбол и арт объединились в проекте современных художников
По следам Евро-2020
Промо

По следам Евро-2020
Как футбол и арт объединились в проекте современных художников

В «Рихтере» появились видеоинсталляции о переживании локдауна
12 июля 2021

В «Рихтере» появились видеоинсталляции о переживании локдауна

«ЛУЧ» и a-s-t-r-а: Ярмарка современного искусства Cosmoscow объявила первых участников
8 июля 2021

«ЛУЧ» и a-s-t-r-а: Ярмарка современного искусства Cosmoscow объявила первых участников

На Красной площади пройдет выставка современных скульптур
27 июня 2021

На Красной площади пройдет выставка современных скульптур

Танцы и пустыня: В «Гараже» откроется выставка катаро-американской художницы Софии аль-Марии
25 июня 2021

Танцы и пустыня: В «Гараже» откроется выставка катаро-американской художницы Софии аль-Марии

Школа дизайна Вышки организует выставку художницы Кати Правды
21 июня 2021

Школа дизайна Вышки организует выставку художницы Кати Правды

В Москве пройдет выставка художницы Юлии Алешичевой. Она создает вышивки и борется с деменцией
21 июня 2021

В Москве пройдет выставка художницы Юлии Алешичевой. Она создает вышивки и борется с деменцией

Faces & Laces запустит проект, в котором покажет процесс создания современного искусства
18 июня 2021

Faces & Laces запустит проект, в котором покажет процесс создания современного искусства

«Криптокатакомба»: Как устроена первая в Петербурге выставка NFT-искусства
«Криптокатакомба»: Как устроена первая в Петербурге выставка NFT-искусства «Кибер-Георгий Победоносец пронзает неонового дракона»
«Криптокатакомба»: Как устроена первая в Петербурге выставка NFT-искусства

«Криптокатакомба»: Как устроена первая в Петербурге выставка NFT-искусства
«Кибер-Георгий Победоносец пронзает неонового дракона»

В инклюзивном центре «Тверская15» пройдет выставка о беженцах — рассказ от первого лица
11 июня 2021

В инклюзивном центре «Тверская15» пройдет выставка о беженцах — рассказ от первого лица

Монахини и казаки: В ММОМА откроется выставка фотожурналистки Алины Десятниченко
4 июня 2021

Монахини и казаки: В ММОМА откроется выставка фотожурналистки Алины Десятниченко

Центр «Насилию.нет» проведет благотворительный аукцион современного искусства
31 мая 2021

Центр «Насилию.нет» проведет благотворительный аукцион современного искусства

В московском пространстве Creative Diaspora пройдет фестиваль печатного искусства
27 мая 2021

В московском пространстве Creative Diaspora пройдет фестиваль печатного искусства

В Cube.Moscow откроются сразу девять новых выставок
27 мая 2021

В Cube.Moscow откроются сразу девять новых выставок

Центр Вознесенского покажет спектакль о колонизации малых народов Севера
25 мая 2021

Центр Вознесенского покажет спектакль о колонизации малых народов Севера

«Винзавод» представил новую программу выставок «Винзавод.Open»
24 мая 2021

«Винзавод» представил новую программу выставок «Винзавод.Open»

«Кружок» проведет выставку современного искусства в Калужской области
21 мая 2021

«Кружок» проведет выставку современного искусства в Калужской области

В галерее pop/off/art пройдет выставка пионера независимого искусства Владимира Куприянова
19 мая 2021

В галерее pop/off/art пройдет выставка пионера независимого искусства Владимира Куприянова

В пространстве Community 22 мая пройдет аукцион современного искусства. Один из секретных лотов предоставит Mutabor
18 мая 2021

В пространстве Community 22 мая пройдет аукцион современного искусства. Один из секретных лотов предоставит Mutabor

обновлено4 мая 2021

Активистов, устроивших в Петербурге уличную выставку картин о репрессиях, арестовали на восемь и десять суток

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