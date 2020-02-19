Как Wynwood стал главным арт-отелем Петербурга Коллекция современного искусства, выставки, ярмарки и мурал Покраса Лампаса
Современные художницы — о выставке «Музы Монпарнаса» в Пушкинском «Псевдопрофеминистский посыл — прикрытие, чтобы снова указать женщинам, где наше место»
«Криптокатакомба»: Как устроена первая в Петербурге выставка NFT-искусства «Кибер-Георгий Победоносец пронзает неонового дракона»
Ярмарка современного искусства Cosmoscow объявила полную программу
Из-за пандемии часть работ покажут в онлайн-формате
Ярмарка современного искусства Cosmoscow объявила полную программу Из-за пандемии часть работ покажут в онлайн-формате
Мурал «АЯ» на Профсоюзной улице сохранят (обновлено)
Граффити хотели уничтожить в ходе капремонта
Мурал «АЯ» на Профсоюзной улице сохранят (обновлено) Граффити хотели уничтожить в ходе капремонта
В студии Лебедева рассказали, что больше года под видом человека дизайны создавала нейросеть
Это многое бы объяснило
В студии Лебедева рассказали, что больше года под видом человека дизайны создавала нейросеть Это многое бы объяснило
Онлайн-аукцион работ молодых художников от Sample и HSE Art Gallery
Торги уже начались и продлятся три недели
Онлайн-аукцион работ молодых художников от Sample и HSE Art Gallery Торги уже начались и продлятся три недели
Онлайн-фестиваль EverArt Weekend объявил программу Тема этого года — искусство на расстоянии
Диванная выставка: Картины москвичей на диванах и кушетках Флешмоб от ММОМА, в котором искусство сползло со стен на софы
Очередной аукцион современного искусства «Art лихорадка» пройдет онлайн
Помимо продажи произведений гостей ждут лекции, модный показ и музыка
Очередной аукцион современного искусства «Art лихорадка» пройдет онлайн Помимо продажи произведений гостей ждут лекции, модный показ и музыка
Universal University откроет Школу современного искусства и программу в фуд-индустрии (обновлено)
Интенсивы стартуют летом, а офлайн-обучение осенью
Universal University откроет Школу современного искусства и программу в фуд-индустрии (обновлено) Интенсивы стартуют летом, а офлайн-обучение осенью
Сайт с произведениями современных художников в поддержку деятелей искусства
Здесь можно купить существующие произведения искусства, ваучеры на будущие работы и аватары от художников
Сайт с произведениями современных художников в поддержку деятелей искусства Здесь можно купить существующие произведения искусства, ваучеры на будущие работы и аватары от художников
Cube.Moscow ищет произведения современного искусства, созданные во время коронавируса
Лучшие работы покажут на выставке
Cube.Moscow ищет произведения современного искусства, созданные во время коронавируса Лучшие работы покажут на выставке
Победители премии Russian Project 2019
Лучшие проекты от архитектуры и дизайна до моды и технологий
Победители премии Russian Project 2019 Лучшие проекты от архитектуры и дизайна до моды и технологий
Шорт-лист номинантов премии Russian Project 2019
Диван из нераспроданной одежды Balenciaga, GPS-трекер для незрячих и футуристичные интерьеры
Шорт-лист номинантов премии Russian Project 2019 Диван из нераспроданной одежды Balenciaga, GPS-трекер для незрячих и футуристичные интерьеры
Сразу на трех площадках Москвы пройдет фестиваль Genesis с танцами и лекциями
А еще кинопоказы, виниловый маркет и мастер-классы
Сразу на трех площадках Москвы пройдет фестиваль Genesis с танцами и лекциями А еще кинопоказы, виниловый маркет и мастер-классы
Модные дома и арт-лагеря: В Москве пройдут бесплатные паблик-токи о современном искусстве
Лекции во «Временах года» прочитают Александр Паль, Катя Федорова и Андрей Бартенев