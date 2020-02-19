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Как Wynwood стал главным арт-отелем Петербурга
Как Wynwood стал главным арт-отелем Петербурга Коллекция современного искусства, выставки, ярмарки и мурал Покраса Лампаса
Как Wynwood стал главным арт-отелем Петербурга

Как Wynwood стал главным арт-отелем Петербурга
Коллекция современного искусства, выставки, ярмарки и мурал Покраса Лампаса

Современные художницы — о выставке «Музы Монпарнаса» в Пушкинском
Современные художницы — о выставке «Музы Монпарнаса» в Пушкинском «Псевдопрофеминистский посыл — прикрытие, чтобы снова указать женщинам, где наше место»
Современные художницы — о выставке «Музы Монпарнаса» в Пушкинском

Современные художницы — о выставке «Музы Монпарнаса» в Пушкинском
«Псевдопрофеминистский посыл — прикрытие, чтобы снова указать женщинам, где наше место»

По следам Евро-2020
Промо
По следам Евро-2020 Как футбол и арт объединились в проекте современных художников
По следам Евро-2020
Промо

По следам Евро-2020
Как футбол и арт объединились в проекте современных художников

«Криптокатакомба»: Как устроена первая в Петербурге выставка NFT-искусства
«Криптокатакомба»: Как устроена первая в Петербурге выставка NFT-искусства «Кибер-Георгий Победоносец пронзает неонового дракона»
«Криптокатакомба»: Как устроена первая в Петербурге выставка NFT-искусства

«Криптокатакомба»: Как устроена первая в Петербурге выставка NFT-искусства
«Кибер-Георгий Победоносец пронзает неонового дракона»

Алло, «Гараж»: Дорн, Варнава, «Хадн дадн» и «Громыка» отвечают на вопросы The Village о современном искусстве
Спецпроект
Алло, «Гараж»: Дорн, Варнава, «Хадн дадн» и «Громыка» отвечают на вопросы The Village о современном искусстве
Алло, «Гараж»: Дорн, Варнава, «Хадн дадн» и «Громыка» отвечают на вопросы The Village о современном искусстве
Спецпроект

Алло, «Гараж»: Дорн, Варнава, «Хадн дадн» и «Громыка» отвечают на вопросы The Village о современном искусстве

Ярмарка современного искусства Cosmoscow объявила полную программу

Из-за пандемии часть работ покажут в онлайн-формате

Ярмарка современного искусства Cosmoscow объявила полную программу
Из-за пандемии часть работ покажут в онлайн-формате

Мурал «АЯ» на Профсоюзной улице сохранят (обновлено)

Граффити хотели уничтожить в ходе капремонта

Мурал «АЯ» на Профсоюзной улице сохранят (обновлено)
Граффити хотели уничтожить в ходе капремонта

В студии Лебедева рассказали, что больше года под видом человека дизайны создавала нейросеть

Это многое бы объяснило

В студии Лебедева рассказали, что больше года под видом человека дизайны создавала нейросеть
Это многое бы объяснило

Онлайн-аукцион работ молодых художников от Sample и HSE Art Gallery

Торги уже начались и продлятся три недели

Онлайн-аукцион работ молодых художников от Sample и HSE Art Gallery
Торги уже начались и продлятся три недели

Онлайн-фестиваль EverArt Weekend объявил программу

Тема этого года — искусство на расстоянии

Онлайн-фестиваль EverArt Weekend объявил программу
Тема этого года — искусство на расстоянии

Диванная выставка: Картины москвичей на диванах и кушетках
Диванная выставка: Картины москвичей на диванах и кушетках Флешмоб от ММОМА, в котором искусство сползло со стен на софы
Диванная выставка: Картины москвичей на диванах и кушетках

Диванная выставка: Картины москвичей на диванах и кушетках
Флешмоб от ММОМА, в котором искусство сползло со стен на софы

Очередной аукцион современного искусства «Art лихорадка» пройдет онлайн

Помимо продажи произведений гостей ждут лекции, модный показ и музыка

Очередной аукцион современного искусства «Art лихорадка» пройдет онлайн
Помимо продажи произведений гостей ждут лекции, модный показ и музыка

Universal University откроет Школу современного искусства и программу в фуд-индустрии (обновлено)

Интенсивы стартуют летом, а офлайн-обучение осенью

Universal University откроет Школу современного искусства и программу в фуд-индустрии (обновлено)
Интенсивы стартуют летом, а офлайн-обучение осенью

Сайт с произведениями современных художников в поддержку деятелей искусства

Здесь можно купить существующие произведения искусства, ваучеры на будущие работы и аватары от художников

Сайт с произведениями современных художников в поддержку деятелей искусства
Здесь можно купить существующие произведения искусства, ваучеры на будущие работы и аватары от художников

Cube.Moscow ищет произведения современного искусства, созданные во время коронавируса

Лучшие работы покажут на выставке

Cube.Moscow ищет произведения современного искусства, созданные во время коронавируса
Лучшие работы покажут на выставке

Победители премии Russian Project 2019

Лучшие проекты от архитектуры и дизайна до моды и технологий

Победители премии Russian Project 2019
Лучшие проекты от архитектуры и дизайна до моды и технологий

10 выставок весны

10 выставок весны От истории татуировки до современных украшений

10 выставок весны

10 выставок весны
От истории татуировки до современных украшений

Шорт-лист номинантов премии Russian Project 2019

Диван из нераспроданной одежды Balenciaga, GPS-трекер для незрячих и футуристичные интерьеры

Шорт-лист номинантов премии Russian Project 2019
Диван из нераспроданной одежды Balenciaga, GPS-трекер для незрячих и футуристичные интерьеры

Сразу на трех площадках Москвы пройдет фестиваль Genesis с танцами и лекциями

А еще кинопоказы, виниловый маркет и мастер-классы

Сразу на трех площадках Москвы пройдет фестиваль Genesis с танцами и лекциями
А еще кинопоказы, виниловый маркет и мастер-классы

Модные дома и арт-лагеря: В Москве пройдут бесплатные паблик-токи о современном искусстве

Лекции во «Временах года» прочитают Александр Паль, Катя Федорова и Андрей Бартенев

Модные дома и арт-лагеря: В Москве пройдут бесплатные паблик-токи о современном искусстве
Лекции во «Временах года» прочитают Александр Паль, Катя Федорова и Андрей Бартенев

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