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Лена Верещагина

На сайте с 7 октября 2015

Комментарии31
Темы0
Посты245
Коротко0
«Я работаю в павильоне „Космос“»
Где ты работаешь

«Я работаю в павильоне „Космос“»Комбайны и тракторы, первый московский рейв и объекты, побывавшие в космосе

Где ты работаешь

«Я работаю в павильоне „Космос“» Комбайны и тракторы, первый московский рейв и объекты, побывавшие в космосе

Как снимают рекламу
Как это работает

Как снимают рекламуСколько человек и бургеров участвует в съемках 30-секундного ролика для «Макдоналдса»

Как это работает

Как снимают рекламу Сколько человек и бургеров участвует в съемках 30-секундного ролика для «Макдоналдса»

«Малышка» на миллион: Угадайте, сколько стоит жилье
Тест
«Малышка» на миллион: Угадайте, сколько стоит жильеНайдите квартиру за миллион рублей в разных городах России
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«Малышка» на миллион: Угадайте, сколько стоит жилье
Тест

«Малышка» на миллион: Угадайте, сколько стоит жилье Найдите квартиру за миллион рублей в разных городах России

25 телеграм-каналов с вакансиями
Работа
25 телеграм-каналов с вакансиямиГде искать вакансии в диджитале и медиа, а также стажировки на лето
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25 телеграм-каналов с вакансиями
Работа

25 телеграм-каналов с вакансиями Где искать вакансии в диджитале и медиа, а также стажировки на лето

«Вам пакет нужен?»: Эксперимент The Village
Эксперимент

«Вам пакет нужен?»: Эксперимент The Village Почему свалка в Волоколамске начинается в магазине у дома

Эксперимент

«Вам пакет нужен?»: Эксперимент The Village Почему свалка в Волоколамске начинается в магазине у дома

«Я обхожу интернет-блокировки в Китае»
Личный опыт
«Я обхожу интернет-блокировки в Китае»VPN для доступа в Instagram, медленный «Яндекс» и WeChat как замена всем сервисам
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«Я обхожу интернет-блокировки в Китае»
Личный опыт

«Я обхожу интернет-блокировки в Китае» VPN для доступа в Instagram, медленный «Яндекс» и WeChat как замена всем сервисам

На что живут священники
Личный счёт
На что живут священникиКарьера в церкви, продажа свечей и стоимость освящения вертолета
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На что живут священники
Личный счёт

На что живут священники Карьера в церкви, продажа свечей и стоимость освящения вертолета

Сколько стоит жизнь в Сантьяго
Как у них
Сколько стоит жизнь в СантьягоБассейны на крышах многоэтажек, кресла-кровати в междугородных автобусах и другие особенности жизни в столице Чили
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Сколько стоит жизнь в Сантьяго
Как у них

Сколько стоит жизнь в Сантьяго Бассейны на крышах многоэтажек, кресла-кровати в междугородных автобусах и другие особенности жизни в столице Чили

«Смотри и делай»: Как прошло шоу для бизнесменов в «Олимпийском»
Истории
«Смотри и делай»: Как прошло шоу для бизнесменов в «Олимпийском»Найти инвестора, увидеть лоб Возняка и встать на стул — зачем тысячи предпринимателей пришли на «Амоконф»
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«Смотри и делай»: Как прошло шоу для бизнесменов в «Олимпийском»
Истории

«Смотри и делай»: Как прошло шоу для бизнесменов в «Олимпийском» Найти инвестора, увидеть лоб Возняка и встать на стул — зачем тысячи предпринимателей пришли на «Амоконф»

Леонид Засухин, сеть «Копирка»: «Что-что, а ксерокс будет всегда»
Предприниматели
Леонид Засухин, сеть «Копирка»: «Что-что, а ксерокс будет всегда» От киоска с фото на документы до сети из 80 точек по всей Москве
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Леонид Засухин, сеть «Копирка»: «Что-что, а ксерокс будет всегда»
Предприниматели

Леонид Засухин, сеть «Копирка»: «Что-что, а ксерокс будет всегда» От киоска с фото на документы до сети из 80 точек по всей Москве

Как посетительница «Техникума» отсудила у ресторатора 300 тысяч рублей
Личный опыт
Как посетительница «Техникума» отсудила у ресторатора 300 тысяч рублейЧем закончилось падение с лестницы и почти год судебных разбирательств
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Как посетительница «Техникума» отсудила у ресторатора 300 тысяч рублей
Личный опыт

Как посетительница «Техникума» отсудила у ресторатора 300 тысяч рублей Чем закончилось падение с лестницы и почти год судебных разбирательств

«У меня возникли проблемы на границе»
Личный опыт
«У меня возникли проблемы на границе»Книга Брэдбери, подозрения на наркотики и другие случаи, когда в аэропорту что-то пошло не так
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«У меня возникли проблемы на границе»
Личный опыт

«У меня возникли проблемы на границе» Книга Брэдбери, подозрения на наркотики и другие случаи, когда в аэропорту что-то пошло не так

Сколько стоит жизнь во Вьетнаме
Как у них
Сколько стоит жизнь во ВьетнамеНасколько дороги жилье, транспорт, еда и развлечения на популярном курорте с местной кухней, дайвингом и островами
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Сколько стоит жизнь во Вьетнаме
Как у них

Сколько стоит жизнь во Вьетнаме Насколько дороги жилье, транспорт, еда и развлечения на популярном курорте с местной кухней, дайвингом и островами

Сим-карты для путешественников: Как экономить на звонках и интернете за границей
Финансы
Сим-карты для путешественников: Как экономить на звонках и интернете за границейСравниваем четыре проверенные сервиса
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Сим-карты для путешественников: Как экономить на звонках и интернете за границей
Финансы

Сим-карты для путешественников: Как экономить на звонках и интернете за границей Сравниваем четыре проверенные сервиса

Сколько стоит жизнь в Волгограде
Как у нас
Сколько стоит жизнь в ВолгоградеНасколько дороги жилье, транспорт, еда и развлечения в городе с подземными трамваями
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Сколько стоит жизнь в Волгограде
Как у нас

Сколько стоит жизнь в Волгограде Насколько дороги жилье, транспорт, еда и развлечения в городе с подземными трамваями

Азиатский «Макдоналдс»: Как появилась Panda Express и что ее ждет в Москве
Новое
Азиатский «Макдоналдс»: Как появилась Panda Express и что ее ждет в МосквеКак семейная лапшичная превратилась в крупную сеть фастфуда и что ее ждет в России
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Азиатский «Макдоналдс»: Как появилась Panda Express и что ее ждет в Москве
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Азиатский «Макдоналдс»: Как появилась Panda Express и что ее ждет в Москве Как семейная лапшичная превратилась в крупную сеть фастфуда и что ее ждет в России

На что живут главы московских округов
Личный счёт
На что живут главы московских округовГлава Совета депутатов одного из центральных районов Москвы — об отношениях с жителями и мэрией, зарплате, служебном автомобиле и экономии
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На что живут главы московских округов
Личный счёт

На что живут главы московских округов Глава Совета депутатов одного из центральных районов Москвы — об отношениях с жителями и мэрией, зарплате, служебном автомобиле и экономии

Сколько на самом деле стоит букет цветов
Простые числа
Сколько на самом деле стоит букет цветовЛютики, пионы и мимоза с наценкой в два раза и больше
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Сколько на самом деле стоит букет цветов
Простые числа

Сколько на самом деле стоит букет цветов Лютики, пионы и мимоза с наценкой в два раза и больше

«Я работаю на Красных Холмах»
Где ты работаешь

«Я работаю на Красных Холмах»Сотрудники Дома музыки, отеля и бизнес-центра с башенками — о работе и лужковской архитектуре

Где ты работаешь

«Я работаю на Красных Холмах» Сотрудники Дома музыки, отеля и бизнес-центра с башенками — о работе и лужковской архитектуре

«How come, chief Putin?»: Кто придумал плакаты с марша Немцова
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«How come, chief Putin?»: Кто придумал плакаты с марша НемцоваУчастники марша памяти убитого политика — об идее плаката и реакции полицейских
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«How come, chief Putin?»: Кто придумал плакаты с марша Немцова
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«How come, chief Putin?»: Кто придумал плакаты с марша Немцова Участники марша памяти убитого политика — об идее плаката и реакции полицейских

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