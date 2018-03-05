Лена Верещагина
На сайте с 7 октября 2015
Где ты работаешь
«Я работаю в павильоне „Космос“»Комбайны и тракторы, первый московский рейв и объекты, побывавшие в космосе
Где ты работаешь
«Я работаю в павильоне „Космос“» Комбайны и тракторы, первый московский рейв и объекты, побывавшие в космосе
Как это работает
Как снимают рекламуСколько человек и бургеров участвует в съемках 30-секундного ролика для «Макдоналдса»
Как это работает
Как снимают рекламу Сколько человек и бургеров участвует в съемках 30-секундного ролика для «Макдоналдса»
Тест
«Малышка» на миллион: Угадайте, сколько стоит жильеНайдите квартиру за миллион рублей в разных городах России
Тест
«Малышка» на миллион: Угадайте, сколько стоит жилье Найдите квартиру за миллион рублей в разных городах России
Работа
25 телеграм-каналов с вакансиямиГде искать вакансии в диджитале и медиа, а также стажировки на лето
Работа
25 телеграм-каналов с вакансиями Где искать вакансии в диджитале и медиа, а также стажировки на лето
Эксперимент
«Вам пакет нужен?»: Эксперимент The Village Почему свалка в Волоколамске начинается в магазине у дома
Эксперимент
«Вам пакет нужен?»: Эксперимент The Village Почему свалка в Волоколамске начинается в магазине у дома
Личный опыт
«Я обхожу интернет-блокировки в Китае»VPN для доступа в Instagram, медленный «Яндекс» и WeChat как замена всем сервисам
Личный опыт
«Я обхожу интернет-блокировки в Китае» VPN для доступа в Instagram, медленный «Яндекс» и WeChat как замена всем сервисам
Личный счёт
На что живут священники Карьера в церкви, продажа свечей и стоимость освящения вертолета
Как у них
Сколько стоит жизнь в СантьягоБассейны на крышах многоэтажек, кресла-кровати в междугородных автобусах и другие особенности жизни в столице Чили
Как у них
Сколько стоит жизнь в Сантьяго Бассейны на крышах многоэтажек, кресла-кровати в междугородных автобусах и другие особенности жизни в столице Чили
Истории
«Смотри и делай»: Как прошло шоу для бизнесменов в «Олимпийском»Найти инвестора, увидеть лоб Возняка и встать на стул — зачем тысячи предпринимателей пришли на «Амоконф»
Истории
«Смотри и делай»: Как прошло шоу для бизнесменов в «Олимпийском» Найти инвестора, увидеть лоб Возняка и встать на стул — зачем тысячи предпринимателей пришли на «Амоконф»
Предприниматели
Леонид Засухин, сеть «Копирка»: «Что-что, а ксерокс будет всегда» От киоска с фото на документы до сети из 80 точек по всей Москве
Предприниматели
Леонид Засухин, сеть «Копирка»: «Что-что, а ксерокс будет всегда» От киоска с фото на документы до сети из 80 точек по всей Москве
Личный опыт
Как посетительница «Техникума» отсудила у ресторатора 300 тысяч рублейЧем закончилось падение с лестницы и почти год судебных разбирательств
Личный опыт
Как посетительница «Техникума» отсудила у ресторатора 300 тысяч рублей Чем закончилось падение с лестницы и почти год судебных разбирательств
Личный опыт
«У меня возникли проблемы на границе»Книга Брэдбери, подозрения на наркотики и другие случаи, когда в аэропорту что-то пошло не так
Личный опыт
«У меня возникли проблемы на границе» Книга Брэдбери, подозрения на наркотики и другие случаи, когда в аэропорту что-то пошло не так
Как у них
Сколько стоит жизнь во ВьетнамеНасколько дороги жилье, транспорт, еда и развлечения на популярном курорте с местной кухней, дайвингом и островами
Как у них
Сколько стоит жизнь во Вьетнаме Насколько дороги жилье, транспорт, еда и развлечения на популярном курорте с местной кухней, дайвингом и островами
Финансы
Сим-карты для путешественников: Как экономить на звонках и интернете за границейСравниваем четыре проверенные сервиса
Финансы
Сим-карты для путешественников: Как экономить на звонках и интернете за границей Сравниваем четыре проверенные сервиса
Как у нас
Сколько стоит жизнь в ВолгоградеНасколько дороги жилье, транспорт, еда и развлечения в городе с подземными трамваями
Как у нас
Сколько стоит жизнь в Волгограде Насколько дороги жилье, транспорт, еда и развлечения в городе с подземными трамваями
Новое
Азиатский «Макдоналдс»: Как появилась Panda Express и что ее ждет в МосквеКак семейная лапшичная превратилась в крупную сеть фастфуда и что ее ждет в России
Новое
Азиатский «Макдоналдс»: Как появилась Panda Express и что ее ждет в Москве Как семейная лапшичная превратилась в крупную сеть фастфуда и что ее ждет в России
Личный счёт
На что живут главы московских округовГлава Совета депутатов одного из центральных районов Москвы — об отношениях с жителями и мэрией, зарплате, служебном автомобиле и экономии
Личный счёт
На что живут главы московских округов Глава Совета депутатов одного из центральных районов Москвы — об отношениях с жителями и мэрией, зарплате, служебном автомобиле и экономии
Простые числа
Сколько на самом деле стоит букет цветовЛютики, пионы и мимоза с наценкой в два раза и больше
Простые числа
Сколько на самом деле стоит букет цветов Лютики, пионы и мимоза с наценкой в два раза и больше
Где ты работаешь
«Я работаю на Красных Холмах»Сотрудники Дома музыки, отеля и бизнес-центра с башенками — о работе и лужковской архитектуре
Где ты работаешь
«Я работаю на Красных Холмах» Сотрудники Дома музыки, отеля и бизнес-центра с башенками — о работе и лужковской архитектуре
Комментарий
«How come, chief Putin?»: Кто придумал плакаты с марша НемцоваУчастники марша памяти убитого политика — об идее плаката и реакции полицейских
Комментарий