Наташа Федоренко
На сайте с 15 декабря 2015
На месте
«Прожили 400 лет без воды — значит, еще проживем»: Жители деревни Пыхтино — об отделении от МосквыСеляне о 12 годах борьбы за канализацию
На месте
«Прожили 400 лет без воды — значит, еще проживем»: Жители деревни Пыхтино — об отделении от Москвы Селяне о 12 годах борьбы за канализацию
Люди в городе
«Стрелять в первую очередь стоит по ногам»: Зачем москвичи покупают оружиеСпортсмен, юрист и охотник объясняют, зачем жителю мегаполиса нужен огнестрел
Люди в городе
«Стрелять в первую очередь стоит по ногам»: Зачем москвичи покупают оружие Спортсмен, юрист и охотник объясняют, зачем жителю мегаполиса нужен огнестрел
Комментарий
Кто и почему пытается спасти московские троллейбусы?Участники воскресного митинга в защиту троллейбусов рассказывают, почему они идут на эту акцию
Комментарий
Кто и почему пытается спасти московские троллейбусы? Участники воскресного митинга в защиту троллейбусов рассказывают, почему они идут на эту акцию
Люди в городе
«Бондарчук прославил мой дом»: Чертановцы — о своем районе в фильме «Притяжение»Жители района размышляют, почему в новом фильме Бондарчука НЛО прилетел в Северное Чертаново
Люди в городе
«Бондарчук прославил мой дом»: Чертановцы — о своем районе в фильме «Притяжение» Жители района размышляют, почему в новом фильме Бондарчука НЛО прилетел в Северное Чертаново
Новое в Москве
Untitled: Пространство с закрытыми арт-ужинами и дагестанской едойВеселые вечеринки, не прошедшие цензуру советские фильмы и недорогие лепешки чуду
Новое в Москве
Untitled: Пространство с закрытыми арт-ужинами и дагестанской едой Веселые вечеринки, не прошедшие цензуру советские фильмы и недорогие лепешки чуду
Комментарий
Anyrave: Как устроен новый сервис по продаже билетов на рейвы«Средняя цена билета на вечеринку составит 600–700 рублей»
Комментарий
Anyrave: Как устроен новый сервис по продаже билетов на рейвы «Средняя цена билета на вечеринку составит 600–700 рублей»
Этика
Я знаю о насилии в чужой семье — что делать? Юрист, психолог и специалист центра «Анна» объясняют, как помочь близкому человеку
Этика
Я знаю о насилии в чужой семье — что делать? Юрист, психолог и специалист центра «Анна» объясняют, как помочь близкому человеку
Комментарий
Почему МГУ нет в топе мировых вузов?Эксперт объясняет, почему ректор МГУ Виктор Садовничий дезинформировал Владимира Путина
Комментарий
Почему МГУ нет в топе мировых вузов? Эксперт объясняет, почему ректор МГУ Виктор Садовничий дезинформировал Владимира Путина
Здоровье
Как вернуться к здоровому режиму сна и питания после праздников?Адепты здорового образа жизни — о восстановлении формы после каникул
Здоровье
Как вернуться к здоровому режиму сна и питания после праздников? Адепты здорового образа жизни — о восстановлении формы после каникул
Комментарий
Когда в Москве закончатся морозы?Синоптик Евгений Тишковец — об аномальных январских холодах
Комментарий
Когда в Москве закончатся морозы? Синоптик Евгений Тишковец — об аномальных январских холодах
Фоторепортаж
«Все такие быдловатые»: Что происходит на московских школьных дискотекахСпортивные штаны, директриса в шикарном платье и танцы под «Грибы» — в репортаже The Village с нескольких школьных дискотек
Фоторепортаж
«Все такие быдловатые»: Что происходит на московских школьных дискотеках Спортивные штаны, директриса в шикарном платье и танцы под «Грибы» — в репортаже The Village с нескольких школьных дискотек
Любимое место
Хаски — об общежитии МГУ и одиночествеИнтересные люди говорят с The Village о важных для них местах в Москве и Петербурге
Любимое место
Хаски — об общежитии МГУ и одиночестве Интересные люди говорят с The Village о важных для них местах в Москве и Петербурге
Гид The Village
От «Стрелки» до «Рабицы»: 8 новогодних вечеринок в МосквеГде праздновать главную ночь в году?
Гид The Village
От «Стрелки» до «Рабицы»: 8 новогодних вечеринок в Москве Где праздновать главную ночь в году?
Индустрия
Молодые библиотекари советуют книги на новогодние каникулыИсследование сталинской архитектуры, сказки Гофмана и феминистская литература
Индустрия
Молодые библиотекари советуют книги на новогодние каникулы Исследование сталинской архитектуры, сказки Гофмана и феминистская литература
Где ты живёшь
Я живу в доме НаркомфинаThe Village рассказывает о жизни в самых известных и необычных домах Москвы и Санкт-Петербурга
Где ты живёшь
Я живу в доме Наркомфина The Village рассказывает о жизни в самых известных и необычных домах Москвы и Санкт-Петербурга
Комментарий
Третьяковская галерея — о давке в очереди на выставку Рафаэля и Караваджо«Снимок, изображающий, как люди падают — это случайность, возможно связанная с гололедом»
Комментарий
Третьяковская галерея — о давке в очереди на выставку Рафаэля и Караваджо «Снимок, изображающий, как люди падают — это случайность, возможно связанная с гололедом»
Комментарий
«Наши права ущемляются»: Итальянская художница — о перформансе в Музее ГУЛАГаРосселла Бискотти объясняет, почему судебный процесс над леворадикальной итальянской группировкой так актуален сегодня
Комментарий
«Наши права ущемляются»: Итальянская художница — о перформансе в Музее ГУЛАГа Росселла Бискотти объясняет, почему судебный процесс над леворадикальной итальянской группировкой так актуален сегодня
Комментарии
Александр Кибовский и Александр Мамут — о реконструкции кинотеатра «Художественный»Миллиард рублей, 18 месяцев — озвучены новые подробности работ в одном из старейших столичных кинотеатров
Комментарии
Александр Кибовский и Александр Мамут — о реконструкции кинотеатра «Художественный» Миллиард рублей, 18 месяцев — озвучены новые подробности работ в одном из старейших столичных кинотеатров
Фоторепортаж
Как выглядит новый московский океанариумThe Village узнал, как устроен океанариум в «Крокус-Сити» и как там содержат 2 тысячи рыб
Фоторепортаж
Как выглядит новый московский океанариум The Village узнал, как устроен океанариум в «Крокус-Сити» и как там содержат 2 тысячи рыб
Лайфхак
Куда ехать на Новый год в последний момент?Тревел-блогеры объясняют, как и куда поехать на новогодние каникулы, если вы не подумали об этом заранее
Лайфхак