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Сергей Феофанов

На сайте с 3 октября 2016

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Что смотреть на Фестивале дебютного кино от Новой Голландии
Гид The Village
Что смотреть на Фестивале дебютного кино от Новой ГолландииБольшую часть смотра проведут в онлайн-формате, но и живые показы будут
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Что смотреть на Фестивале дебютного кино от Новой Голландии
Гид The Village

Что смотреть на Фестивале дебютного кино от Новой Голландии Большую часть смотра проведут в онлайн-формате, но и живые показы будут

Дачи, водоемы и храмы в Коломягах
Маршрут
Дачи, водоемы и храмы в КоломягахПолуторачасовая прогулка по историческому дачному району Петербурга
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Дачи, водоемы и храмы в Коломягах
Маршрут

Дачи, водоемы и храмы в Коломягах Полуторачасовая прогулка по историческому дачному району Петербурга

Возвращение ресторанов: Как выглядят посткарантинные Некрасова и Рубинштейна
Фоторепортаж
Возвращение ресторанов: Как выглядят посткарантинные Некрасова и РубинштейнаВ Петербурге продолжают снимать ограничения — на этой неделе очередь дошла до ресторанов и баров
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Возвращение ресторанов: Как выглядят посткарантинные Некрасова и Рубинштейна
Фоторепортаж

Возвращение ресторанов: Как выглядят посткарантинные Некрасова и Рубинштейна В Петербурге продолжают снимать ограничения — на этой неделе очередь дошла до ресторанов и баров

Новости

Журналиста Френкеля оштрафовали за неповиновение полицейскому. Силовик сломал ему руку

Дзержинский районный суд Петербурга назначил Френкелю штрафы на общую сумму в 2500 рублей

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Новости

Журналиста Френкеля оштрафовали за неповиновение полицейскому. Силовик сломал ему руку Дзержинский районный суд Петербурга назначил Френкелю штрафы на общую сумму в 2500 рублей

Новости

Одежда с принтами от «Ночлежки» и магазина Vsemayki

Часть средств от продажи товаров переведут благотворительной организации

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Новости

Одежда с принтами от «Ночлежки» и магазина Vsemayki Часть средств от продажи товаров переведут благотворительной организации

Новости

Откуда коронавирус завезли в Россию, и как он распространился по стране

Исследование провели «Сколтех», ВШЭ, НИИ гриппа и другие научные организации

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Новости

Откуда коронавирус завезли в Россию, и как он распространился по стране Исследование провели «Сколтех», ВШЭ, НИИ гриппа и другие научные организации

В Петербурге принимают законопроект о «наливайках». Десятки хороших баров могут закрыться
Комментарий
В Петербурге принимают законопроект о «наливайках». Десятки хороших баров могут закрыться«Многие рестораторы будут вынуждены выбирать, что себе отрезать: голову или руку»
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В Петербурге принимают законопроект о «наливайках». Десятки хороших баров могут закрыться
Комментарий

В Петербурге принимают законопроект о «наливайках». Десятки хороших баров могут закрыться «Многие рестораторы будут вынуждены выбирать, что себе отрезать: голову или руку»

Тема этого лета: Лучшие петербургские террасы
Гид The Village

Тема этого лета: Лучшие петербургские террасы53 веранды — хватит до конца сезона

Гид The Village

Тема этого лета: Лучшие петербургские террасы 53 веранды — хватит до конца сезона

Новости

Петербургского военного эксперта осудили за госизмену. Это не первое такое дело

Городской суд приговорил бывшего оперативника ФСБ Владимира Неелова к семи годам колонии

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Новости

Петербургского военного эксперта осудили за госизмену. Это не первое такое дело Городской суд приговорил бывшего оперативника ФСБ Владимира Неелова к семи годам колонии

Новости

Журналисту «Медиазоны» сломали руку на петербургском избирательном участке

На Давида Френкеля напали полицейский и наблюдатель

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Новости

Журналисту «Медиазоны» сломали руку на петербургском избирательном участке На Давида Френкеля напали полицейский и наблюдатель

В Петербурге открыли веранды. Поможет ли это индустрии?
Комментарий
В Петербурге открыли веранды. Поможет ли это индустрии?Отвечают рестораторы
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В Петербурге открыли веранды. Поможет ли это индустрии?
Комментарий

В Петербурге открыли веранды. Поможет ли это индустрии? Отвечают рестораторы

Новости

Парад штурмовиков из «Звездных войн» на Дворцовой площади

Видео «Имперские амбиции» создал петербургский дизайнер Владислав Иванов

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Новости

Парад штурмовиков из «Звездных войн» на Дворцовой площади Видео «Имперские амбиции» создал петербургский дизайнер Владислав Иванов

Как рюмочная с Рубинштейна открыла филиал у Финского залива
Индустрия
Как рюмочная с Рубинштейна открыла филиал у Финского заливаРесторанный дауншифтинг в эпоху коронавируса
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Как рюмочная с Рубинштейна открыла филиал у Финского залива
Индустрия

Как рюмочная с Рубинштейна открыла филиал у Финского залива Ресторанный дауншифтинг в эпоху коронавируса

Новости

Петербургских фигурантов дела «Сети» приговорили к 7 и 5,5 годам колонии (обновлено)

Суд счел, что Виктор Филинков и Юлий Бояршинов принимали участие в деятельности «террористического сообщества»

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Новости

Петербургских фигурантов дела «Сети» приговорили к 7 и 5,5 годам колонии (обновлено) Суд счел, что Виктор Филинков и Юлий Бояршинов принимали участие в деятельности «террористического сообщества»

Новости

Защитные маски с принтом по мотивам картин Малевича. Их выпустил Русский музей

Партнером музея стал петербургский бренд Razgulyaev × Blagonravova

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Новости

Защитные маски с принтом по мотивам картин Малевича. Их выпустил Русский музей Партнером музея стал петербургский бренд Razgulyaev × Blagonravova

Три рецепта из тунца от петербургского суши-бара Under the Sea
Рецепты шефов
Три рецепта из тунца от петербургского суши-бара Under the SeaЦезарь, татаки и стейк
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Три рецепта из тунца от петербургского суши-бара Under the Sea
Рецепты шефов

Три рецепта из тунца от петербургского суши-бара Under the Sea Цезарь, татаки и стейк

Новости

Прокуратура потребовала шесть и девять лет для петербургских фигурантов дела «Сети»

Обвинение считает, что объединение было создано для «террористической деятельности»

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Новости

Прокуратура потребовала шесть и девять лет для петербургских фигурантов дела «Сети» Обвинение считает, что объединение было создано для «террористической деятельности»

Новости

Петербург — лидер по летальности от коронавируса в апреле. Это следует из уточненных данных

В городе ввели новую систему подсчета смертей и пересчитали опубликованную ранее статистику

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Новости

Петербург — лидер по летальности от коронавируса в апреле. Это следует из уточненных данных В городе ввели новую систему подсчета смертей и пересчитали опубликованную ранее статистику

Новости

В Петербурге президента Арктической академии наук обвинили в госизмене

По данным силовиков, Валерий Митько передал секретные документы Китаю. Ученый вину отрицает

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Новости

В Петербурге президента Арктической академии наук обвинили в госизмене По данным силовиков, Валерий Митько передал секретные документы Китаю. Ученый вину отрицает

Новости

В Петербурге и других городах проводят пикеты в поддержку художницы Юлии Цветковой

Ее обвиняют в распространении порнографии за бодипозитивные рисунки

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Новости

В Петербурге и других городах проводят пикеты в поддержку художницы Юлии Цветковой Ее обвиняют в распространении порнографии за бодипозитивные рисунки

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