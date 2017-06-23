Лена Бабушкина
На сайте с 13 января 2017
Пришёл к успеху
Как молодые предприниматели спасают Мексиканский заливИстория уральских ученых, которые смогли
Пришёл к успеху
Как молодые предприниматели спасают Мексиканский залив История уральских ученых, которые смогли
Как всё устроено
Сутенер — о том, как устроен рынок секс-услугКак работает карьерная лестница секс-работников и сколько зарабатывают хедхантеры
Как всё устроено
Сутенер — о том, как устроен рынок секс-услуг Как работает карьерная лестница секс-работников и сколько зарабатывают хедхантеры
Фоторепортаж
Безбашенные: Как в Екатеринбурге взрывали телебашнюОбломки бетона и облака пыли в репортаже The Village о сносе 220-метрового недостроя
Фоторепортаж
Безбашенные: Как в Екатеринбурге взрывали телебашню Обломки бетона и облака пыли в репортаже The Village о сносе 220-метрового недостроя
Искусство
«Пренебречь, вальсируем!»: Танец-перформанс Славы ПтркКак готовили вальс-перформанс на замерзшем пруду в Екатеринбурге
Искусство
«Пренебречь, вальсируем!»: Танец-перформанс Славы Птрк Как готовили вальс-перформанс на замерзшем пруду в Екатеринбурге
Личный опыт
«Как я потеряла глаз из-за врачебной ошибки»The Village рассказывает о неудачном походе к офтальмологу, который может случиться с каждым
Личный опыт
«Как я потеряла глаз из-за врачебной ошибки» The Village рассказывает о неудачном походе к офтальмологу, который может случиться с каждым
Квартира недели
Светлая квартира-галерея с мебелью в духе 60-х (Екатеринбург)Дуб, известковый туф, минимализм и картины Владимира Архангельского в квартире на улице Февральской Революции
Квартира недели
Светлая квартира-галерея с мебелью в духе 60-х (Екатеринбург) Дуб, известковый туф, минимализм и картины Владимира Архангельского в квартире на улице Февральской Революции
Истории
«Я строил телебашню, которую скоро взорвут»The Village рассказывает о судьбе недостроенной телебашни в Екатеринбурге
Истории
«Я строил телебашню, которую скоро взорвут» The Village рассказывает о судьбе недостроенной телебашни в Екатеринбурге
Истории
От Беслана к буддизму: Кто строит монастырь в горах УралаВесна, лето, осень, зима и снова весна в буддийской общине на Среднем Урале
Истории
От Беслана к буддизму: Кто строит монастырь в горах Урала Весна, лето, осень, зима и снова весна в буддийской общине на Среднем Урале
Вещи недели
Ироничные кольца и подвески-семечки от MoonswoonСеребро на шнурках от кроссовок и подвески в форме скрепок от уральской марки
Вещи недели
Ироничные кольца и подвески-семечки от Moonswoon Серебро на шнурках от кроссовок и подвески в форме скрепок от уральской марки
Истории
Кто живет в тайном убежище для переживших насилиеДевушки, сбежавшие от насилия в семье, рассказывают о жизни в кризисной квартире
Истории
Кто живет в тайном убежище для переживших насилие Девушки, сбежавшие от насилия в семье, рассказывают о жизни в кризисной квартире
Индустрия
Кто придумывает любимую рекламу жюри «Каннских львов»Пиарщик, дизайн-директор и копирайтеры агентства «Восход» — о толерантности и трудностях перевода
Индустрия
Кто придумывает любимую рекламу жюри «Каннских львов» Пиарщик, дизайн-директор и копирайтеры агентства «Восход» — о толерантности и трудностях перевода
Искусство
Skull Design: Татуированные черепа в инстаграме художницы-таксидермистаКак художница из Екатеринбурга создает на севере Испании natural art
Искусство
Skull Design: Татуированные черепа в инстаграме художницы-таксидермиста Как художница из Екатеринбурга создает на севере Испании natural art
Где ты работаешь
Где работает Евгений РойзманМэр Екатеринбурга — о здании Горсовета и правительственном телефоне
Где ты работаешь
Где работает Евгений Ройзман Мэр Екатеринбурга — о здании Горсовета и правительственном телефоне
Инструкция
Как оспорить штраф ГИБДД И можно ли подписывать протокол о нарушении
Индустрия
«Государство обрекло в рабы навеки»: Люмпен-авангард в татуировкахДмитрий Шуров — об эстетике совка, павших интеллигентах и татуировках северных народов
Индустрия
«Государство обрекло в рабы навеки»: Люмпен-авангард в татуировках Дмитрий Шуров — об эстетике совка, павших интеллигентах и татуировках северных народов
Индустрия
«Город — это холст»: Автор «Удаленного объекта» — о борьбе с визуальным мусоромКак уличные художники в Екатеринбурге буквально вырезали из реальности брошенный во дворах «москвич» и гараж-ракушку с помощью паттерна удаленного слоя из Photoshop
Индустрия
«Город — это холст»: Автор «Удаленного объекта» — о борьбе с визуальным мусором Как уличные художники в Екатеринбурге буквально вырезали из реальности брошенный во дворах «москвич» и гараж-ракушку с помощью паттерна удаленного слоя из Photoshop
Где ты живёшь
«Я живу в квартире архитектора, который построил дом и район»The Village рассказывает о жизни в модернистском комплексе на Антона Валека в Екатеринбурге
Где ты живёшь
«Я живу в квартире архитектора, который построил дом и район» The Village рассказывает о жизни в модернистском комплексе на Антона Валека в Екатеринбурге
Рецепты шефов
Квас, аджика и локальные травы: Рецепты новых коктейлей с вискиСергей Омельяненко — о простых и модных сочетаниях
Рецепты шефов
Квас, аджика и локальные травы: Рецепты новых коктейлей с виски Сергей Омельяненко — о простых и модных сочетаниях
Менеджмент
Герман Греф о новых технологиях, устаревших профессиях и синтетическом шампанскомГлава «Сбербанка» рассуждает о будущем бизнеса и информации
Менеджмент