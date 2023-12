«Кто сказал, что всегда должно быть хорошо?»: Отъехавшая музыка в плейлисте Димы Мидборна

Дима Мидборн Музыкант

О поиске и выборе

Я воспользовался случаем и накидал в плейлист несколько композиций, которые публиковал в своем скромном телеграм-канале «Отъехавшая музыка». В целом, я люблю музыку, под которую можно танцевать, или в которой есть внутренний конфликт, какая-то штука, которая внезапно заставляет прислушаться. Это далеко не всегда приятно, но кто сказал, что всегда должно быть хорошо?

С диджей-сетами, конечно, другое дело — здесь, помимо собственного достоинства, необходимо сохранить пляшуших на танцполе людей. Часто их приходиться ограждать от моего же чувства прекрасного, однако это очень полезный коммуникативный навык.

Новую музыку я нахожу в основном у друзей и подписок, плюс из предложки на YouTube. Видимо, в свое время я навбивал там столько отъехавших запросов, что теперь у меня хорошая предложка. Даже видео, как правильно войти в «хату» есть.

О музыке пространств и времени

Треки, которые я подслушал в общественных местах — это в основном поп-музыка, хаха, хотя я на самом деле не очень за ней слежу. Пусть и надо бы. На мой взгляд, идеальное общественное место — это место без музыки.

Я старовер — слушаю музыку альбомами. Среди концертов выбираю «привозы», если нравятся, концерты друзей, и то, что принято называть современной академической музыкой. Это важно, потому что на концерте даже самых классических исполнителей есть место случайности. И когда она происходит — это прекрасно.

В современной музыке меня бесит конвенциональность и редкое желание заплыть за буйки своего комфорта.

О книгах

Рекомендую прочесть Ari Herstand «How to make it the new music business»: если вы музыкант, то вам нужна эта книга. Скоро она выйдет на русском языке, но если английский — не проблема, лучше не ждать перевода. Все эти правила очень быстро устаревают.

Автобиография Майлза Дэвиса — история джаза в жизнеописании одного человека, до конца сложно поверить, что он видел, дружил, враждовал и играл со всеми этими, описанными в книге, людьми.

Алекс Росс «Дальше — шум. Слушая двадцатый век» — история академической современной музыки, музыки двадцатого века от его начала до 70 или 80 годов. История в прекрасных байках и анекдотах, повлиявших на ход мировой культуры. Если захотелось погрузиться в предмет, это легкое и очень веселое начало. Без высоколобых умствований, присущих академистам.

Nile Rogers «Le freak» — автобиография одного из самых значимых саунд-продюсеров нынешнего и прошлого веков. Книга о том, как он тусовался с джазменами и практически придумал диско.