«Кто сказал, что всегда должно быть хорошо?»: Отъехавшая музыка в плейлисте Димы Мидборна Чувство прекрасного от бас-гитариста On-The-Go и автора альбома «Мужчина средних лет»
В рубрике «Плейлист» The Village Екатеринбург собирает любимые треки классных людей. В прошлых выпусках мы узнали, как Валентин Кузякин подбирает музыку для своих ресторанов и что слушает директор ЦПКиО Екатерина Кейльман. Сегодня говорим о музыке с Димой Мидборном — бас-гитаристом, участником групп On-The-Go и «Интурист». В конце февраля Дима выпустил дебютный сольный альбом «Мужчина средних лет», а вечером 8 марта выступит в Екатеринбурге с диджей-сетом.
Дима Мидборн
Музыкант
О поиске и выборе
Я воспользовался случаем и накидал в плейлист несколько композиций, которые публиковал в своем скромном телеграм-канале «Отъехавшая музыка». В целом, я люблю музыку, под которую можно танцевать, или в которой есть внутренний конфликт, какая-то штука, которая внезапно заставляет прислушаться. Это далеко не всегда приятно, но кто сказал, что всегда должно быть хорошо?
С диджей-сетами, конечно, другое дело — здесь, помимо собственного достоинства, необходимо сохранить пляшуших на танцполе людей. Часто их приходиться ограждать от моего же чувства прекрасного, однако это очень полезный коммуникативный навык.
Новую музыку я нахожу в основном у друзей и подписок, плюс из предложки на YouTube. Видимо, в свое время я навбивал там столько отъехавших запросов, что теперь у меня хорошая предложка. Даже видео, как правильно войти в «хату» есть.
О музыке пространств и времени
Треки, которые я подслушал в общественных местах — это в основном поп-музыка, хаха, хотя я на самом деле не очень за ней слежу. Пусть и надо бы. На мой взгляд, идеальное общественное место — это место без музыки.
Я старовер — слушаю музыку альбомами. Среди концертов выбираю «привозы», если нравятся, концерты друзей, и то, что принято называть современной академической музыкой. Это важно, потому что на концерте даже самых классических исполнителей есть место случайности. И когда она происходит — это прекрасно.
В современной музыке меня бесит конвенциональность и редкое желание заплыть за буйки своего комфорта.
О книгах
Рекомендую прочесть Ari Herstand «How to make it the new music business»: если вы музыкант, то вам нужна эта книга. Скоро она выйдет на русском языке, но если английский — не проблема, лучше не ждать перевода. Все эти правила очень быстро устаревают.
Автобиография Майлза Дэвиса — история джаза в жизнеописании одного человека, до конца сложно поверить, что он видел, дружил, враждовал и играл со всеми этими, описанными в книге, людьми.
Алекс Росс «Дальше — шум. Слушая двадцатый век» — история академической современной музыки, музыки двадцатого века от его начала до 70 или 80 годов. История в прекрасных байках и анекдотах, повлиявших на ход мировой культуры. Если захотелось погрузиться в предмет, это легкое и очень веселое начало. Без высоколобых умствований, присущих академистам.
Nile Rogers «Le freak» — автобиография одного из самых значимых саунд-продюсеров нынешнего и прошлого веков. Книга о том, как он тусовался с джазменами и практически придумал диско.
Чтобы прочитать целиком, купите подписку. Она открывает сразу три издания
месяц
год
Подписка предоставлена Redefine.media. Её можно оплатить российской или иностранной картой. Продлевается автоматически. Вы сможете отписаться в любой момент.
На связи The Village, это платный журнал. Чтобы читать нас, нужна подписка. Купите её, чтобы мы продолжали рассказывать вам эксклюзивные истории. Это не дороже, чем сходить в барбершоп.
The Village — это журнал о городах и жизни вопреки: про искусство, уличную политику, преодоление, травмы, протесты, панк и смелость оставаться собой. Получайте регулярные дайджесты The Village по событиям в Москве, Петербурге, Тбилиси, Ереване, Белграде, Стамбуле и других городах. Читайте наши репортажи, расследования и эксклюзивные свидетельства. Мир — есть все, что имеет место. Мы остаемся в нем с вами.