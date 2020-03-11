Ирина Варкентин — новый шеф-редактор The Village Екатеринбург Рассказываем об изменениях в редакции
В екатеринбургской редакции The Village — новый шеф-редактор, им стала журналистка Ирина Варкентин. Ранее должность занимал Алексей Шахов. Ирина в профессии с 2010 года, работала автором и редактором в изданиях 66.RU и Е1.RU, сотрудничала с VC.RU, Rusbase и Cossa, отвечала за PR рекламной группы DeltaPlan, готовила партнерские публикации для The Village Екатеринбург.
С 10 марта Ирина возглавляет редакционные процессы издания, отвечает за новостную повестку и выпуск лонгридов. Помимо шеф-редактора, в составе екатеринбургской редакции работают журналист Михаил Вербицкий, фоторедактор Сергей Потеряев, дизайнер Александра Баталова, издатели Лена Бабушкина и Ксения Другова, внештатные редакторы разделов «Стиль» и «Еда» Маша Рыба и Лилия Низамова.
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