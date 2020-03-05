«Хванч» и «Шмурд»: Как говорят в баре «Био-Шмио» И прочие мутнячки
Два года назад сомелье Роман Сергеев и Елена Бачинина открыли в здании НПО Автоматики винный бар «Био-Шмио» с биодинамическим уклоном. Название винного бара — мем в околовинной тусовке. Тональность зависит от того, как говорящий относится к натуральным винам, вкладывает ли он в это слово негатив, либо говорит с любовью.
В свежем выпуске рубрики «Офисный словарь» The Village Екатеринбург собрал странные слова и выражения, которые используют в баре.
Словарь «Био-Шмио»
Нарния
Место, где в баре хранятся все винные сокровища.
Применение: «Вино пришло, отнеси эти коробки в Нарнию»
Мутнячки, мудянка, бурдяжка, бражка
Натуральные вина без фильтрации и зачастую без серы. Может использоваться и как похвала, и как негативное определение.
Применение: «Как тебе вино? — Отличный мутняк!»
Морс, чистый сок или пюр жюс
Суперсочное и питкое вино (фр. — pur jus) с фруктами и ягодами в букете.
Применение: «Вчера такой нормальный морс попробовал — чистый сок!»
Хванч!
Хванчкара; также используется для выражения самых различных эмоций — от восторга до невообразимого удивления.
Применение: «20 минут выбирали вино, в итоге хванч!»
Розе по-командирски
Двойной или тройной бокал розового вина с кубиками льда, любимый напиток друга создателей бара, шеф-повара Дмитрия Командовского. Как говорит сам Дима, его любимый звук — слушать, как кубики льда бьются о бокал, когда ему несут розе.
Применение: «Дима пришел, розе по-командирски!»
Ножик
Штопор (здесь никогда не назовут нож сомелье «нарзанником»).
Применение: «Скорее Дайте ножик, нужно открыть вино»
Красный член
Одно из любимейших вин создателей бара с этикеткой, на которой изображен Мефистофель с красным эрегированным членом. Очень сочное вино без серы и фильтрации, которое выдержано в амфорах и создано французским виноделом Фредом Нижером из Луары. Некоторые вина в похожем ключе всегда сравнивают с ним. А еще это любимый напиток некоторых винных завсегдатаев, которые любят угощать им симпатичных молодых девушек.
Применение: «Сейчас налью вам классного вина. Пробовали когда-нибудь „красный член“?»
Бордус
Любое вино из Бордо, вне зависисмости от качества.
Применение: «Шато Ле Пюи — нормальный бордус»
Днище, полное днище, капец какое днище
Негативные эмоции по поводу низкого качества очень многих вещей, будь то ситуация или блюдо, вино или вообще что бы то ни было. Это словечко подарил бару гость-доктор.
Применение: »Я это пить не буду, это капец какое днище»
Шмурд
Очень посредственное вино, как правило не очень дорогое, плоское или неинтересное, иногда откровенно некачественное; при этом шмурдом может быть и дорогое вино.
Применение: «Стоит дорого, но тот еще шмурд»
Дега
Дегустация. Когда в баре устраивают дегустации для гостей, следят, чтобы ни одно вино не повторилось. За два года здесь провели порядка 75 дегустаций и попробовали 375 уникальных вин.
Применение: «Завтра дега на 20 человек, нужно подготовиться»
Слепая
Разновидность деги, когда бутылки завернуты в фольгу и нужно угадать сорт винограда, страну и регион происхождения, год урожая и крепость. Создатели бара любят собраться так с другими сомелье города и пробовать новые вина.
Применение: «В субботу придут ребята, устроим слепую»
Дубняк, дубовый суп, вино для бобров
Негативная характеристика вина, которое провело чересчур много времени в бочке: с ярким ароматом и мощными танинами, за которыми не разглядеть сортовых характеристик вина.
Применение: «Понравился тебе каберне совиньон? — Нет, дубняк»
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