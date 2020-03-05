«Хванч» и «Шмурд»: Как говорят в баре «Био-Шмио»

Два года назад сомелье Роман Сергеев и Елена Бачинина открыли в здании НПО Автоматики винный бар «Био-Шмио» с биодинамическим уклоном. Название винного бара — мем в околовинной тусовке. Тональность зависит от того, как говорящий относится к натуральным винам, вкладывает ли он в это слово негатив, либо говорит с любовью.

В свежем выпуске рубрики «Офисный словарь» The Village Екатеринбург собрал странные слова и выражения, которые используют в баре.