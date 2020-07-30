Сергей Феофанов
На сайте с 3 октября 2016
Новости
В KGallery откроют новую выставку. Там представят работы двух учеников Петрова-ВодкинаЭкспозиция начнет работу 25 сентября
Новости
В KGallery откроют новую выставку. Там представят работы двух учеников Петрова-Водкина Экспозиция начнет работу 25 сентября
Открытия недели
Ресторан на студии «Лендок», Atelier Tapas&Bar и «Вокзал» в DAA Design DistrictА также «Мастер и Маргарита» и другие заведения
Открытия недели
Ресторан на студии «Лендок», Atelier Tapas&Bar и «Вокзал» в DAA Design District А также «Мастер и Маргарита» и другие заведения
Гид The Village
27 выставок осени в ПетербургеКорейская художница Ли Бул, китаец Чжан Хуань и ученики Петрова-Водкина
Гид The Village
27 выставок осени в Петербурге Корейская художница Ли Бул, китаец Чжан Хуань и ученики Петрова-Водкина
Место
Ресторанный ориентализм: Chang на Московском проспектеАмбициозный паназиатский ресторан в просторном помещении
Место
Ресторанный ориентализм: Chang на Московском проспекте Амбициозный паназиатский ресторан в просторном помещении
Новости
С 11 по 13 сентября в К-30 проведут событие Present is Perfect. Рассказываем о его программеМероприятие станет спин-оффом фестиваля Present Perfect
Новости
С 11 по 13 сентября в К-30 проведут событие Present is Perfect. Рассказываем о его программе Мероприятие станет спин-оффом фестиваля Present Perfect
Открытия недели
Mama Fugu от создателей Mr. Bo, устричный бар «12» и кафе «Бабушка приехала»А также кондитерская «Гарсон» в «Невском центре» и много новостей
Открытия недели
Mama Fugu от создателей Mr. Bo, устричный бар «12» и кафе «Бабушка приехала» А также кондитерская «Гарсон» в «Невском центре» и много новостей
Открытия недели
Georgiani на Чкаловском, ньокки-бар Super Potato и вторая «Мама на даче»А также гастрономические новости и события
Открытия недели
Georgiani на Чкаловском, ньокки-бар Super Potato и вторая «Мама на даче» А также гастрономические новости и события
Фоторепортаж
Как выглядит общественное пространство Kino Corner на Петроградской сторонеНовинка от «Ленфильма»
Фоторепортаж
Как выглядит общественное пространство Kino Corner на Петроградской стороне Новинка от «Ленфильма»
Открытия недели
Chang на Московском проспекте, пиццерия Bolla и шоколадное ателье «Птицы»А также стейкхаус Butcher House и другие проекты
Открытия недели
Chang на Московском проспекте, пиццерия Bolla и шоколадное ателье «Птицы» А также стейкхаус Butcher House и другие проекты
Гид The Village
Сложилась связь времен: Как устроена выставка «Перекличка эпох» в МИСПРаботы четырех поколений династии Савиновых
Гид The Village
Сложилась связь времен: Как устроена выставка «Перекличка эпох» в МИСП Работы четырех поколений династии Савиновых
Новости
«Манеж» запустил выставочный проект «33 знака»Уличная экспозиция посвящена кириллическому алфавиту
Новости
«Манеж» запустил выставочный проект «33 знака» Уличная экспозиция посвящена кириллическому алфавиту
Гид The Village
Что смотреть на Фестивале дебютного кино от Новой ГолландииБольшую часть смотра проведут в онлайн-формате, но и живые показы будут
Гид The Village
Что смотреть на Фестивале дебютного кино от Новой Голландии Большую часть смотра проведут в онлайн-формате, но и живые показы будут
Открытия недели
Doma в переулке Гривцова, «Чебуречная» на Гражданском и Prosecco Bar от ItalyА также сезонный проект от Kuznya House и гастрономические новости
Открытия недели
Doma в переулке Гривцова, «Чебуречная» на Гражданском и Prosecco Bar от Italy А также сезонный проект от Kuznya House и гастрономические новости
Маршрут
Дачи, водоемы и храмы в КоломягахПолуторачасовая прогулка по историческому дачному району Петербурга
Маршрут
Дачи, водоемы и храмы в Коломягах Полуторачасовая прогулка по историческому дачному району Петербурга
Место
Вкусная осознанность Bio my Bio на Вознесенском проспекте
Открытия недели
«Вини, пани и салями», R14 от Арама Мнацаканова и перезапуск ресторана «12»А также веранда Bacchus Bar & Shop и Food Cup на Гороховой
Открытия недели
«Вини, пани и салями», R14 от Арама Мнацаканова и перезапуск ресторана «12» А также веранда Bacchus Bar & Shop и Food Cup на Гороховой
Новости
В KGallery открывается выставка «Цой. Не кончится лето»В галерее выставили картины музыканта и его фотографии
Новости
В KGallery открывается выставка «Цой. Не кончится лето» В галерее выставили картины музыканта и его фотографии
Шорт-лист
Что пробовать на фестивале Ultima de Jour в Петербурге Девять сетов от 800 до 1800 рублей
Открытия недели
Лапшичная Ultramen, поп-ап-кафе от школы «СВЧ», рюмочная «Свобода»И еще четыре новых проекта
Открытия недели