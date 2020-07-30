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Сергей Феофанов

На сайте с 3 октября 2016

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Посты10552Коротко570
В KGallery откроют новую выставку. Там представят работы двух учеников Петрова-Водкина
Новости
В KGallery откроют новую выставку. Там представят работы двух учеников Петрова-ВодкинаЭкспозиция начнет работу 25 сентября
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В KGallery откроют новую выставку. Там представят работы двух учеников Петрова-Водкина
Новости

В KGallery откроют новую выставку. Там представят работы двух учеников Петрова-Водкина Экспозиция начнет работу 25 сентября

Ресторан на студии «Лендок», Atelier Tapas&Bar и «Вокзал» в DAA Design District
Открытия недели
Ресторан на студии «Лендок», Atelier Tapas&Bar и «Вокзал» в DAA Design DistrictА также «Мастер и Маргарита» и другие заведения
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Ресторан на студии «Лендок», Atelier Tapas&Bar и «Вокзал» в DAA Design District
Открытия недели

Ресторан на студии «Лендок», Atelier Tapas&Bar и «Вокзал» в DAA Design District А также «Мастер и Маргарита» и другие заведения

27 выставок осени в Петербурге
Гид The Village
27 выставок осени в ПетербургеКорейская художница Ли Бул, китаец Чжан Хуань и ученики Петрова-Водкина
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27 выставок осени в Петербурге
Гид The Village

27 выставок осени в Петербурге Корейская художница Ли Бул, китаец Чжан Хуань и ученики Петрова-Водкина

Ресторанный ориентализм: Chang на Московском проспекте
Место
Ресторанный ориентализм: Chang на Московском проспектеАмбициозный паназиатский ресторан в просторном помещении
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Ресторанный ориентализм: Chang на Московском проспекте
Место

Ресторанный ориентализм: Chang на Московском проспекте Амбициозный паназиатский ресторан в просторном помещении

С 11 по 13 сентября в К-30 проведут событие Present is Perfect. Рассказываем о его программе
Новости
С 11 по 13 сентября в К-30 проведут событие Present is Perfect. Рассказываем о его программеМероприятие станет спин-оффом фестиваля Present Perfect
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С 11 по 13 сентября в К-30 проведут событие Present is Perfect. Рассказываем о его программе
Новости

С 11 по 13 сентября в К-30 проведут событие Present is Perfect. Рассказываем о его программе Мероприятие станет спин-оффом фестиваля Present Perfect

Mama Fugu от создателей Mr. Bo, устричный бар «12» и кафе «Бабушка приехала»
Открытия недели
Mama Fugu от создателей Mr. Bo, устричный бар «12» и кафе «Бабушка приехала»А также кондитерская «Гарсон» в «Невском центре» и много новостей
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Mama Fugu от создателей Mr. Bo, устричный бар «12» и кафе «Бабушка приехала»
Открытия недели

Mama Fugu от создателей Mr. Bo, устричный бар «12» и кафе «Бабушка приехала» А также кондитерская «Гарсон» в «Невском центре» и много новостей

Georgiani на Чкаловском, ньокки-бар Super Potato и вторая «Мама на даче»
Открытия недели
Georgiani на Чкаловском, ньокки-бар Super Potato и вторая «Мама на даче»А также гастрономические новости и события
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Georgiani на Чкаловском, ньокки-бар Super Potato и вторая «Мама на даче»
Открытия недели

Georgiani на Чкаловском, ньокки-бар Super Potato и вторая «Мама на даче» А также гастрономические новости и события

Как выглядит общественное пространство Kino Corner на Петроградской стороне
Фоторепортаж
Как выглядит общественное пространство Kino Corner на Петроградской сторонеНовинка от «Ленфильма»
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Как выглядит общественное пространство Kino Corner на Петроградской стороне
Фоторепортаж

Как выглядит общественное пространство Kino Corner на Петроградской стороне Новинка от «Ленфильма»

Chang на Московском проспекте, пиццерия Bolla и шоколадное ателье «Птицы»
Открытия недели
Chang на Московском проспекте, пиццерия Bolla и шоколадное ателье «Птицы»А также стейкхаус Butcher House и другие проекты
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Chang на Московском проспекте, пиццерия Bolla и шоколадное ателье «Птицы»
Открытия недели

Chang на Московском проспекте, пиццерия Bolla и шоколадное ателье «Птицы» А также стейкхаус Butcher House и другие проекты

Сложилась связь времен: Как устроена выставка «Перекличка эпох» в МИСП
Гид The Village
Сложилась связь времен: Как устроена выставка «Перекличка эпох» в МИСПРаботы четырех поколений династии Савиновых
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Сложилась связь времен: Как устроена выставка «Перекличка эпох» в МИСП
Гид The Village

Сложилась связь времен: Как устроена выставка «Перекличка эпох» в МИСП Работы четырех поколений династии Савиновых

«Манеж» запустил выставочный проект «33 знака»
Новости
«Манеж» запустил выставочный проект «33 знака»Уличная экспозиция посвящена кириллическому алфавиту
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«Манеж» запустил выставочный проект «33 знака»
Новости

«Манеж» запустил выставочный проект «33 знака» Уличная экспозиция посвящена кириллическому алфавиту

Что смотреть на Фестивале дебютного кино от Новой Голландии
Гид The Village
Что смотреть на Фестивале дебютного кино от Новой ГолландииБольшую часть смотра проведут в онлайн-формате, но и живые показы будут
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Что смотреть на Фестивале дебютного кино от Новой Голландии
Гид The Village

Что смотреть на Фестивале дебютного кино от Новой Голландии Большую часть смотра проведут в онлайн-формате, но и живые показы будут

Doma в переулке Гривцова, «Чебуречная» на Гражданском и Prosecco Bar от Italy
Открытия недели
Doma в переулке Гривцова, «Чебуречная» на Гражданском и Prosecco Bar от ItalyА также сезонный проект от Kuznya House и гастрономические новости
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Doma в переулке Гривцова, «Чебуречная» на Гражданском и Prosecco Bar от Italy
Открытия недели

Doma в переулке Гривцова, «Чебуречная» на Гражданском и Prosecco Bar от Italy А также сезонный проект от Kuznya House и гастрономические новости

Дачи, водоемы и храмы в Коломягах
Маршрут
Дачи, водоемы и храмы в КоломягахПолуторачасовая прогулка по историческому дачному району Петербурга
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Дачи, водоемы и храмы в Коломягах
Маршрут

Дачи, водоемы и храмы в Коломягах Полуторачасовая прогулка по историческому дачному району Петербурга

Вкусная осознанность
Место
Вкусная осознанностьBio my Bio на Вознесенском проспекте
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Вкусная осознанность
Место

Вкусная осознанность Bio my Bio на Вознесенском проспекте

«Вини, пани и салями», R14 от Арама Мнацаканова и перезапуск ресторана «12»
Открытия недели
«Вини, пани и салями», R14 от Арама Мнацаканова и перезапуск ресторана «12»А также веранда Bacchus Bar & Shop и Food Cup на Гороховой
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«Вини, пани и салями», R14 от Арама Мнацаканова и перезапуск ресторана «12»
Открытия недели

«Вини, пани и салями», R14 от Арама Мнацаканова и перезапуск ресторана «12» А также веранда Bacchus Bar & Shop и Food Cup на Гороховой

В KGallery открывается выставка «Цой. Не кончится лето»
Новости
В KGallery открывается выставка «Цой. Не кончится лето»В галерее выставили картины музыканта и его фотографии
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В KGallery открывается выставка «Цой. Не кончится лето»
Новости

В KGallery открывается выставка «Цой. Не кончится лето» В галерее выставили картины музыканта и его фотографии

Что пробовать на фестивале Ultima de Jour в Петербурге
Шорт-лист
Что пробовать на фестивале Ultima de Jour в ПетербургеДевять сетов от 800 до 1800 рублей
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Что пробовать на фестивале Ultima de Jour в Петербурге
Шорт-лист

Что пробовать на фестивале Ultima de Jour в Петербурге Девять сетов от 800 до 1800 рублей

Лапшичная Ultramen, поп-ап-кафе от школы «СВЧ», рюмочная «Свобода»
Открытия недели
Лапшичная Ultramen, поп-ап-кафе от школы «СВЧ», рюмочная «Свобода»И еще четыре новых проекта
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Лапшичная Ultramen, поп-ап-кафе от школы «СВЧ», рюмочная «Свобода»
Открытия недели

Лапшичная Ultramen, поп-ап-кафе от школы «СВЧ», рюмочная «Свобода» И еще четыре новых проекта

Новости

Флигель в Люблинском переулке вновь изменился. На стенах — декор в виде голов оленей!

Ранее историческое здание перестроили и перекрасили

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Новости

Флигель в Люблинском переулке вновь изменился. На стенах — декор в виде голов оленей! Ранее историческое здание перестроили и перекрасили

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