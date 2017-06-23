«Город — это холст»: Автор «Удаленного объекта» — о борьбе с визуальным мусором Как уличные художники в Екатеринбурге буквально вырезали из реальности брошенный во дворах «москвич» и гараж-ракушку с помощью паттерна удаленного слоя из Photoshop