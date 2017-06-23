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Лена Бабушкина

На сайте с 13 января 2017

Комментарии3
Темы0
Посты305Коротко8
Как молодые предприниматели спасают Мексиканский залив
Пришёл к успеху
Как молодые предприниматели спасают Мексиканский заливИстория уральских ученых, которые смогли
3
Как молодые предприниматели спасают Мексиканский залив
Пришёл к успеху

Как молодые предприниматели спасают Мексиканский залив История уральских ученых, которые смогли

Сутенер — о том, как устроен рынок секс-услуг
Как всё устроено
Сутенер — о том, как устроен рынок секс-услугКак работает карьерная лестница секс-работников и сколько зарабатывают хедхантеры
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Сутенер — о том, как устроен рынок секс-услуг
Как всё устроено

Сутенер — о том, как устроен рынок секс-услуг Как работает карьерная лестница секс-работников и сколько зарабатывают хедхантеры

Безбашенные: Как в Екатеринбурге взрывали телебашню
Фоторепортаж

Безбашенные: Как в Екатеринбурге взрывали телебашнюОбломки бетона и облака пыли в репортаже The Village о сносе 220-метрового недостроя

Фоторепортаж

Безбашенные: Как в Екатеринбурге взрывали телебашню Обломки бетона и облака пыли в репортаже The Village о сносе 220-метрового недостроя

«Пренебречь, вальсируем!»: Танец-перформанс Славы Птрк
Искусство

«Пренебречь, вальсируем!»: Танец-перформанс Славы ПтркКак готовили вальс-перформанс на замерзшем пруду в Екатеринбурге

Искусство

«Пренебречь, вальсируем!»: Танец-перформанс Славы Птрк Как готовили вальс-перформанс на замерзшем пруду в Екатеринбурге

«Как я потеряла глаз из-за врачебной ошибки»
Личный опыт
«Как я потеряла глаз из-за врачебной ошибки»The Village рассказывает о неудачном походе к офтальмологу, который может случиться с каждым
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«Как я потеряла глаз из-за врачебной ошибки»
Личный опыт

«Как я потеряла глаз из-за врачебной ошибки» The Village рассказывает о неудачном походе к офтальмологу, который может случиться с каждым

Светлая квартира-галерея с мебелью в духе 60-х (Екатеринбург)
Квартира недели
Светлая квартира-галерея с мебелью в духе 60-х (Екатеринбург)Дуб, известковый туф, минимализм и картины Владимира Архангельского в квартире на улице Февральской Революции
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Светлая квартира-галерея с мебелью в духе 60-х (Екатеринбург)
Квартира недели

Светлая квартира-галерея с мебелью в духе 60-х (Екатеринбург) Дуб, известковый туф, минимализм и картины Владимира Архангельского в квартире на улице Февральской Революции

«Я строил телебашню, которую скоро взорвут»
Истории

«Я строил телебашню, которую скоро взорвут»The Village рассказывает о судьбе недостроенной телебашни в Екатеринбурге

Истории

«Я строил телебашню, которую скоро взорвут» The Village рассказывает о судьбе недостроенной телебашни в Екатеринбурге

От Беслана к буддизму: Кто строит монастырь в горах Урала
Истории

От Беслана к буддизму: Кто строит монастырь в горах УралаВесна, лето, осень, зима и снова весна в буддийской общине на Среднем Урале

Истории

От Беслана к буддизму: Кто строит монастырь в горах Урала Весна, лето, осень, зима и снова весна в буддийской общине на Среднем Урале

Ироничные кольца и подвески-семечки от Moonswoon
Вещи недели
Ироничные кольца и подвески-семечки от MoonswoonСеребро на шнурках от кроссовок и подвески в форме скрепок от уральской марки
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Ироничные кольца и подвески-семечки от Moonswoon
Вещи недели

Ироничные кольца и подвески-семечки от Moonswoon Серебро на шнурках от кроссовок и подвески в форме скрепок от уральской марки

Кто живет в тайном убежище для переживших насилие
Истории

Кто живет в тайном убежище для переживших насилиеДевушки, сбежавшие от насилия в семье, рассказывают о жизни в кризисной квартире

Истории

Кто живет в тайном убежище для переживших насилие Девушки, сбежавшие от насилия в семье, рассказывают о жизни в кризисной квартире

Кто придумывает любимую рекламу жюри «Каннских львов»
Индустрия
Кто придумывает любимую рекламу жюри «Каннских львов»Пиарщик, дизайн-директор и копирайтеры агентства «Восход» — о толерантности и трудностях перевода
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Кто придумывает любимую рекламу жюри «Каннских львов»
Индустрия

Кто придумывает любимую рекламу жюри «Каннских львов» Пиарщик, дизайн-директор и копирайтеры агентства «Восход» — о толерантности и трудностях перевода

Skull Design: Татуированные черепа в инстаграме художницы-таксидермиста
Искусство
Skull Design: Татуированные черепа в инстаграме художницы-таксидермистаКак художница из Екатеринбурга создает на севере Испании natural art
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Skull Design: Татуированные черепа в инстаграме художницы-таксидермиста
Искусство

Skull Design: Татуированные черепа в инстаграме художницы-таксидермиста Как художница из Екатеринбурга создает на севере Испании natural art

Где работает Евгений Ройзман
Где ты работаешь

Где работает Евгений РойзманМэр Екатеринбурга — о здании Горсовета и правительственном телефоне

Где ты работаешь

Где работает Евгений Ройзман Мэр Екатеринбурга — о здании Горсовета и правительственном телефоне

Как оспорить штраф ГИБДД
Инструкция
Как оспорить штраф ГИБДДИ можно ли подписывать протокол о нарушении
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Как оспорить штраф ГИБДД
Инструкция

Как оспорить штраф ГИБДД И можно ли подписывать протокол о нарушении

«Государство обрекло в рабы навеки»: Люмпен-авангард в татуировках
Индустрия
«Государство обрекло в рабы навеки»: Люмпен-авангард в татуировкахДмитрий Шуров — об эстетике совка, павших интеллигентах и татуировках северных народов
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«Государство обрекло в рабы навеки»: Люмпен-авангард в татуировках
Индустрия

«Государство обрекло в рабы навеки»: Люмпен-авангард в татуировках Дмитрий Шуров — об эстетике совка, павших интеллигентах и татуировках северных народов

«Город — это холст»: Автор «Удаленного объекта» — о борьбе с визуальным мусором
Индустрия
«Город — это холст»: Автор «Удаленного объекта» — о борьбе с визуальным мусоромКак уличные художники в Екатеринбурге буквально вырезали из реальности брошенный во дворах «москвич» и гараж-ракушку с помощью паттерна удаленного слоя из Photoshop
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«Город — это холст»: Автор «Удаленного объекта» — о борьбе с визуальным мусором
Индустрия

«Город — это холст»: Автор «Удаленного объекта» — о борьбе с визуальным мусором Как уличные художники в Екатеринбурге буквально вырезали из реальности брошенный во дворах «москвич» и гараж-ракушку с помощью паттерна удаленного слоя из Photoshop

«Я живу в квартире архитектора, который построил дом и район»
Где ты живёшь

«Я живу в квартире архитектора, который построил дом и район»The Village рассказывает о жизни в модернистском комплексе на Антона Валека в Екатеринбурге

Где ты живёшь

«Я живу в квартире архитектора, который построил дом и район» The Village рассказывает о жизни в модернистском комплексе на Антона Валека в Екатеринбурге

Квас, аджика и локальные травы: Рецепты новых коктейлей с виски
Рецепты шефов
Квас, аджика и локальные травы: Рецепты новых коктейлей с вискиСергей Омельяненко — о простых и модных сочетаниях
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Квас, аджика и локальные травы: Рецепты новых коктейлей с виски
Рецепты шефов

Квас, аджика и локальные травы: Рецепты новых коктейлей с виски Сергей Омельяненко — о простых и модных сочетаниях

Герман Греф о новых технологиях, устаревших профессиях и синтетическом шампанском
Менеджмент
Герман Греф о новых технологиях, устаревших профессиях и синтетическом шампанскомГлава «Сбербанка» рассуждает о будущем бизнеса и информации
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Герман Греф о новых технологиях, устаревших профессиях и синтетическом шампанском
Менеджмент

Герман Греф о новых технологиях, устаревших профессиях и синтетическом шампанском Глава «Сбербанка» рассуждает о будущем бизнеса и информации

Моментальная камера Instax Square с функцией редактирования снимков
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Моментальная камера Instax Square с функцией редактирования снимковНостальгические квадратные фото и 10 встроенных фильтров
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Моментальная камера Instax Square с функцией редактирования снимков
Вещи

Моментальная камера Instax Square с функцией редактирования снимков Ностальгические квадратные фото и 10 встроенных фильтров

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