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Сергей Бабкин

На сайте с 10 сентября 2014

Комментарии15Темы1Посты55
Коротко0
12 выставок зимы в Москве
Планы на сезон
12 выставок зимы в МосквеШедевры из Ватикана, украинское телевидение и юные пионеры
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12 выставок зимы в Москве
Планы на сезон

12 выставок зимы в Москве Шедевры из Ватикана, украинское телевидение и юные пионеры

10 выставок осени в Москве
Планы на сезон

10 выставок осени в МосквеРафаэль, Герхард Рихтер и Neue Slowenische Kunst

Планы на сезон

10 выставок осени в Москве Рафаэль, Герхард Рихтер и Neue Slowenische Kunst

Почему восстановление библиотеки ИНИОН РАН обернулось скандалом
Архитектура
Почему восстановление библиотеки ИНИОН РАН обернулось скандаломThe Village отвечает на вопросы о конкурсе на реконструкцию здания
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Почему восстановление библиотеки ИНИОН РАН обернулось скандалом
Архитектура

Почему восстановление библиотеки ИНИОН РАН обернулось скандалом The Village отвечает на вопросы о конкурсе на реконструкцию здания

Молодые музейные сотрудники
Люди в городе

Молодые музейные сотрудникиThe Village поговорил с теми, кто опровергает стереотип о музее как устаревшей институции

Люди в городе

Молодые музейные сотрудники The Village поговорил с теми, кто опровергает стереотип о музее как устаревшей институции

Я работаю волонтёром на Олимпиаде в Рио
Личный опыт
Я работаю волонтёром на Олимпиаде в РиоThe Village поговорил с переводчицей из России о волонтёрстве, ситуации в Рио-де-Жанейро и отношении к россиянам
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Я работаю волонтёром на Олимпиаде в Рио
Личный опыт

Я работаю волонтёром на Олимпиаде в Рио The Village поговорил с переводчицей из России о волонтёрстве, ситуации в Рио-де-Жанейро и отношении к россиянам

«Войти и разрешить»: Как сделать современный районный музей почти из ничего
Личный опыт

«Войти и разрешить»: Как сделать современный районный музей почти из ничегоThe Village узнал у кураторов и художников, как они работали над музеем и выставкой о Басманном районе

Личный опыт

«Войти и разрешить»: Как сделать современный районный музей почти из ничего The Village узнал у кураторов и художников, как они работали над музеем и выставкой о Басманном районе

Как я сходила на благотворительный пикник в психоневрологический интернат
Личный опыт
Как я сходила на благотворительный пикник в психоневрологический интернатХудожница Катрин Ненашева сходила на вечеринку для воспитанников ПНИ и рассказала о том, что увидела
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Как я сходила на благотворительный пикник в психоневрологический интернат
Личный опыт

Как я сходила на благотворительный пикник в психоневрологический интернат Художница Катрин Ненашева сходила на вечеринку для воспитанников ПНИ и рассказала о том, что увидела

Я сыграл в Pokémon GO в разных районах Москвы
Эксперимент
Я сыграл в Pokémon GO в разных районах МосквыКорреспондент The Village Сергей Бабкин на несколько часов отправился ловить покемонов в городе
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Я сыграл в Pokémon GO в разных районах Москвы
Эксперимент

Я сыграл в Pokémon GO в разных районах Москвы Корреспондент The Village Сергей Бабкин на несколько часов отправился ловить покемонов в городе

Как кураторы с инвалидностью отбирали работы для выставки в «Гараже»
Искусство
Как кураторы с инвалидностью отбирали работы для выставки в «Гараже»The Village разобрался, чем «Единомышленникам» приглянулись Каттелан и Гормли
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Как кураторы с инвалидностью отбирали работы для выставки в «Гараже»
Искусство

Как кураторы с инвалидностью отбирали работы для выставки в «Гараже» The Village разобрался, чем «Единомышленникам» приглянулись Каттелан и Гормли

Я почти не пользуюсь деньгами
Личный опыт
Я почти не пользуюсь деньгами The Village пообщался с жительницей Петербурга, которая решила ограничить взаимодействие с рублями
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Я почти не пользуюсь деньгами
Личный опыт

Я почти не пользуюсь деньгами The Village пообщался с жительницей Петербурга, которая решила ограничить взаимодействие с рублями

Как и зачем художница Катрин Ненашева гуляет по городу, привязанная к кровати
Искусство
Как и зачем художница Катрин Ненашева гуляет по городу, привязанная к кроватиThe Village провёл один день с акционисткой, которая изучает практики наказаний
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Как и зачем художница Катрин Ненашева гуляет по городу, привязанная к кровати
Искусство

Как и зачем художница Катрин Ненашева гуляет по городу, привязанная к кровати The Village провёл один день с акционисткой, которая изучает практики наказаний

Авторы книги «С ума сойти!» — о психических расстройствах горожан и страхе лечения
Что нового
Авторы книги «С ума сойти!» — о психических расстройствах горожан и страхе лечения The Village поговорил с Дарьей Варламовой и Антоном Зайниевым о «страшных» психиатрах, диагностике расстройств и лекарственных препаратах
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Авторы книги «С ума сойти!» — о психических расстройствах горожан и страхе лечения
Что нового

Авторы книги «С ума сойти!» — о психических расстройствах горожан и страхе лечения The Village поговорил с Дарьей Варламовой и Антоном Зайниевым о «страшных» психиатрах, диагностике расстройств и лекарственных препаратах

Куратор Ларс Ниттве — о том, как сделать музей современного искусства популярным
Искусство
Куратор Ларс Ниттве — о том, как сделать музей современного искусства популярным The Village поговорил с бывшим директором Tate Modern, Moderna Museet и музея M+
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Куратор Ларс Ниттве — о том, как сделать музей современного искусства популярным
Искусство

Куратор Ларс Ниттве — о том, как сделать музей современного искусства популярным The Village поговорил с бывшим директором Tate Modern, Moderna Museet и музея M+

Демонтаж ГЭС-2: Как электростанцию у «Красного Октября» превращают в культурное пространство
Архитектура
Демонтаж ГЭС-2: Как электростанцию у «Красного Октября» превращают в культурное пространствоThe Village узнал о прошлом и будущем исторического здания на Балчуге
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Демонтаж ГЭС-2: Как электростанцию у «Красного Октября» превращают в культурное пространство
Архитектура

Демонтаж ГЭС-2: Как электростанцию у «Красного Октября» превращают в культурное пространство The Village узнал о прошлом и будущем исторического здания на Балчуге

Зачем ехать в Казань
Внутренняя эмиграция

Зачем ехать в КазаньС помощью жителей Казани The Village узнал, что отличает столицу Татарстана от других городов России

Внутренняя эмиграция

Зачем ехать в Казань С помощью жителей Казани The Village узнал, что отличает столицу Татарстана от других городов России

Художницы Екатерина Коваленко и Вера Баркалова — о том, возможен ли мир с собственным телом
Искусство
Художницы Екатерина Коваленко и Вера Баркалова — о том, возможен ли мир с собственным теломThe Village пообщался с авторами тотальной инсталляции Atopos
0
Художницы Екатерина Коваленко и Вера Баркалова — о том, возможен ли мир с собственным телом
Искусство

Художницы Екатерина Коваленко и Вера Баркалова — о том, возможен ли мир с собственным телом The Village пообщался с авторами тотальной инсталляции Atopos

Я живу в «доме на ножках» на «ВДНХ»
Где ты живёшь

Я живу в «доме на ножках» на «ВДНХ» The Village рассказывает о жизни в самых известных и необычных домах Москвы и Санкт-Петербурга

Где ты живёшь

Я живу в «доме на ножках» на «ВДНХ» The Village рассказывает о жизни в самых известных и необычных домах Москвы и Санкт-Петербурга

Производство пространства: Архитекторы — о городах в GTA V, Tom Clancy’s The Division и других играх
Игры

Производство пространства: Архитекторы — о городах в GTA V, Tom Clancy’s The Division и других играхThe Village пригласил исследователей архитектуры поиграть в видеоигры, чтобы понять, как в них устроены городское пространство и здания

Игры

Производство пространства: Архитекторы — о городах в GTA V, Tom Clancy’s The Division и других играх The Village пригласил исследователей архитектуры поиграть в видеоигры, чтобы понять, как в них устроены городское пространство и здания

Как я из генетика стал художником
Личный опыт
Как я из генетика стал художникомThe Village поговорил с художником Ильёй Федотовым-Фёдоровым о том, как прийти к искусству из науки и журналистики
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Как я из генетика стал художником
Личный опыт

Как я из генетика стал художником The Village поговорил с художником Ильёй Федотовым-Фёдоровым о том, как прийти к искусству из науки и журналистики

Нейробиолог Гульнур Смирнова — о том, как восстановить мозг после инсульта
Что нового
Нейробиолог Гульнур Смирнова — о том, как восстановить мозг после инсультаThe Village поговорил с учёным, который изучает современные методы регенерации нейронов
2
Нейробиолог Гульнур Смирнова — о том, как восстановить мозг после инсульта
Что нового

Нейробиолог Гульнур Смирнова — о том, как восстановить мозг после инсульта The Village поговорил с учёным, который изучает современные методы регенерации нейронов

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