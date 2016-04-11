Сергей Бабкин
На сайте с 10 сентября 2014
Планы на сезон
12 выставок зимы в Москве Шедевры из Ватикана, украинское телевидение и юные пионеры
Архитектура
Почему восстановление библиотеки ИНИОН РАН обернулось скандаломThe Village отвечает на вопросы о конкурсе на реконструкцию здания
Архитектура
Почему восстановление библиотеки ИНИОН РАН обернулось скандалом The Village отвечает на вопросы о конкурсе на реконструкцию здания
Люди в городе
Молодые музейные сотрудникиThe Village поговорил с теми, кто опровергает стереотип о музее как устаревшей институции
Люди в городе
Молодые музейные сотрудники The Village поговорил с теми, кто опровергает стереотип о музее как устаревшей институции
Личный опыт
Я работаю волонтёром на Олимпиаде в РиоThe Village поговорил с переводчицей из России о волонтёрстве, ситуации в Рио-де-Жанейро и отношении к россиянам
Личный опыт
Я работаю волонтёром на Олимпиаде в Рио The Village поговорил с переводчицей из России о волонтёрстве, ситуации в Рио-де-Жанейро и отношении к россиянам
Личный опыт
«Войти и разрешить»: Как сделать современный районный музей почти из ничегоThe Village узнал у кураторов и художников, как они работали над музеем и выставкой о Басманном районе
Личный опыт
«Войти и разрешить»: Как сделать современный районный музей почти из ничего The Village узнал у кураторов и художников, как они работали над музеем и выставкой о Басманном районе
Личный опыт
Как я сходила на благотворительный пикник в психоневрологический интернатХудожница Катрин Ненашева сходила на вечеринку для воспитанников ПНИ и рассказала о том, что увидела
Личный опыт
Как я сходила на благотворительный пикник в психоневрологический интернат Художница Катрин Ненашева сходила на вечеринку для воспитанников ПНИ и рассказала о том, что увидела
Эксперимент
Я сыграл в Pokémon GO в разных районах МосквыКорреспондент The Village Сергей Бабкин на несколько часов отправился ловить покемонов в городе
Эксперимент
Я сыграл в Pokémon GO в разных районах Москвы Корреспондент The Village Сергей Бабкин на несколько часов отправился ловить покемонов в городе
Искусство
Как кураторы с инвалидностью отбирали работы для выставки в «Гараже»The Village разобрался, чем «Единомышленникам» приглянулись Каттелан и Гормли
Искусство
Как кураторы с инвалидностью отбирали работы для выставки в «Гараже» The Village разобрался, чем «Единомышленникам» приглянулись Каттелан и Гормли
Личный опыт
Я почти не пользуюсь деньгами The Village пообщался с жительницей Петербурга, которая решила ограничить взаимодействие с рублями
Личный опыт
Я почти не пользуюсь деньгами The Village пообщался с жительницей Петербурга, которая решила ограничить взаимодействие с рублями
Искусство
Как и зачем художница Катрин Ненашева гуляет по городу, привязанная к кроватиThe Village провёл один день с акционисткой, которая изучает практики наказаний
Искусство
Как и зачем художница Катрин Ненашева гуляет по городу, привязанная к кровати The Village провёл один день с акционисткой, которая изучает практики наказаний
Что нового
Авторы книги «С ума сойти!» — о психических расстройствах горожан и страхе лечения The Village поговорил с Дарьей Варламовой и Антоном Зайниевым о «страшных» психиатрах, диагностике расстройств и лекарственных препаратах
Что нового
Авторы книги «С ума сойти!» — о психических расстройствах горожан и страхе лечения The Village поговорил с Дарьей Варламовой и Антоном Зайниевым о «страшных» психиатрах, диагностике расстройств и лекарственных препаратах
Искусство
Куратор Ларс Ниттве — о том, как сделать музей современного искусства популярным The Village поговорил с бывшим директором Tate Modern, Moderna Museet и музея M+
Искусство
Куратор Ларс Ниттве — о том, как сделать музей современного искусства популярным The Village поговорил с бывшим директором Tate Modern, Moderna Museet и музея M+
Архитектура
Демонтаж ГЭС-2: Как электростанцию у «Красного Октября» превращают в культурное пространствоThe Village узнал о прошлом и будущем исторического здания на Балчуге
Архитектура
Демонтаж ГЭС-2: Как электростанцию у «Красного Октября» превращают в культурное пространство The Village узнал о прошлом и будущем исторического здания на Балчуге
Внутренняя эмиграция
Зачем ехать в КазаньС помощью жителей Казани The Village узнал, что отличает столицу Татарстана от других городов России
Внутренняя эмиграция
Зачем ехать в Казань С помощью жителей Казани The Village узнал, что отличает столицу Татарстана от других городов России
Искусство
Художницы Екатерина Коваленко и Вера Баркалова — о том, возможен ли мир с собственным теломThe Village пообщался с авторами тотальной инсталляции Atopos
Искусство
Художницы Екатерина Коваленко и Вера Баркалова — о том, возможен ли мир с собственным телом The Village пообщался с авторами тотальной инсталляции Atopos
Где ты живёшь
Я живу в «доме на ножках» на «ВДНХ» The Village рассказывает о жизни в самых известных и необычных домах Москвы и Санкт-Петербурга
Где ты живёшь
Я живу в «доме на ножках» на «ВДНХ» The Village рассказывает о жизни в самых известных и необычных домах Москвы и Санкт-Петербурга
Игры
Производство пространства: Архитекторы — о городах в GTA V, Tom Clancy’s The Division и других играхThe Village пригласил исследователей архитектуры поиграть в видеоигры, чтобы понять, как в них устроены городское пространство и здания
Игры
Производство пространства: Архитекторы — о городах в GTA V, Tom Clancy’s The Division и других играх The Village пригласил исследователей архитектуры поиграть в видеоигры, чтобы понять, как в них устроены городское пространство и здания
Личный опыт
Как я из генетика стал художникомThe Village поговорил с художником Ильёй Федотовым-Фёдоровым о том, как прийти к искусству из науки и журналистики
Личный опыт
Как я из генетика стал художником The Village поговорил с художником Ильёй Федотовым-Фёдоровым о том, как прийти к искусству из науки и журналистики
Что нового
Нейробиолог Гульнур Смирнова — о том, как восстановить мозг после инсультаThe Village поговорил с учёным, который изучает современные методы регенерации нейронов
Что нового