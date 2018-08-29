Артём Макарский
На сайте с 3 июля 2009
Музыка
Ностальгия. Ультра: Как «Кривой эфир» ATL закрыл тему 90-х в русской музыкеСерый кардинал русского хип-хопа уходит от самоповторов
Музыка
Ностальгия. Ультра: Как «Кривой эфир» ATL закрыл тему 90-х в русской музыке Серый кардинал русского хип-хопа уходит от самоповторов
Музыка
Сочиняет Роман: Почему группе «Мальбэк» пошел на пользу уход в соло«Roma» как самый цельный альбом поп-группы — не без огрехов
Музыка
Сочиняет Роман: Почему группе «Мальбэк» пошел на пользу уход в соло «Roma» как самый цельный альбом поп-группы — не без огрехов
Музыка
«ОПГ Сити»: Как Ленин, Паша Техник и менты делают хип-хоп OG Buda лучшеИ почему это не помогает его дебютному альбому
Музыка
«ОПГ Сити»: Как Ленин, Паша Техник и менты делают хип-хоп OG Buda лучше И почему это не помогает его дебютному альбому
Музыка
Почему Coldplay на новом альбоме «Everyday Life» не стоило выступать за мир во всем мире Их восьмая студийная запись — очень плохая попытка сделать рок менее белым
Музыка
Почему Coldplay на новом альбоме «Everyday Life» не стоило выступать за мир во всем мире Их восьмая студийная запись — очень плохая попытка сделать рок менее белым
Музыка
Дивный, но не новый мир: Дельфин снова обращает внимание на юностьВ его новом альбоме «Край» совмещается все лучшее, что есть у музыканта
Музыка
Дивный, но не новый мир: Дельфин снова обращает внимание на юность В его новом альбоме «Край» совмещается все лучшее, что есть у музыканта
Музыка
Кроме звезд: Почему на новом альбоме Mount Eerie больше не видит в своей жизни трагедию Что произойдет, если фолк-музыкант ненадолго попадет в таблоиды
Музыка
Кроме звезд: Почему на новом альбоме Mount Eerie больше не видит в своей жизни трагедию Что произойдет, если фолк-музыкант ненадолго попадет в таблоиды
Музыка
Танцуют звезды и луна: Как bbno$ пытается не стать однодневкой И почему у автора TikTok-хита «Lalala» это может получиться
Музыка
Танцуют звезды и луна: Как bbno$ пытается не стать однодневкой И почему у автора TikTok-хита «Lalala» это может получиться
Музыка
Мне не мил этот мир глупых игр: Как FKA twigs стала проще и откровеннееИ почему ее альбом «Magdalene» критики уже носят на руках
Музыка
Мне не мил этот мир глупых игр: Как FKA twigs стала проще и откровеннее И почему ее альбом «Magdalene» критики уже носят на руках
Гид The Village
Charli ХСХ, Jpegmafia, Kindness и другие альбомы сентября Которые нужно послушать прямо сейчас
Гид The Village
Charli ХСХ, Jpegmafia, Kindness и другие альбомы сентября Которые нужно послушать прямо сейчас
Новая музыка
Недостоверные данные о счастье: Как Лана Дель Рей стала последним панком в поп-музыкеАртем Макарский — о последнем альбоме певицы
Новая музыка
Недостоверные данные о счастье: Как Лана Дель Рей стала последним панком в поп-музыке Артем Макарский — о последнем альбоме певицы
Планы на сезон
11 (и еще 69) альбомов этой зимыНовые релизы Гуччи Мейна, Ланы Дель Рей, Angelic Milk, Thrill Pill, «Буерака» и других
Планы на сезон