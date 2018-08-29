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Артём Макарский

На сайте с 3 июля 2009

Комментарии1
Темы0
Посты13
Коротко0
Ностальгия. Ультра: Как «Кривой эфир» ATL закрыл тему 90-х в русской музыке
Музыка
Ностальгия. Ультра: Как «Кривой эфир» ATL закрыл тему 90-х в русской музыкеСерый кардинал русского хип-хопа уходит от самоповторов
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Ностальгия. Ультра: Как «Кривой эфир» ATL закрыл тему 90-х в русской музыке
Музыка

Ностальгия. Ультра: Как «Кривой эфир» ATL закрыл тему 90-х в русской музыке Серый кардинал русского хип-хопа уходит от самоповторов

Сочиняет Роман: Почему группе «Мальбэк» пошел на пользу уход в соло
Музыка
Сочиняет Роман: Почему группе «Мальбэк» пошел на пользу уход в соло«Roma» как самый цельный альбом поп-группы — не без огрехов
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Сочиняет Роман: Почему группе «Мальбэк» пошел на пользу уход в соло
Музыка

Сочиняет Роман: Почему группе «Мальбэк» пошел на пользу уход в соло «Roma» как самый цельный альбом поп-группы — не без огрехов

«ОПГ Сити»: Как Ленин, Паша Техник и менты делают хип-хоп OG Buda лучше
Музыка
«ОПГ Сити»: Как Ленин, Паша Техник и менты делают хип-хоп OG Buda лучшеИ почему это не помогает его дебютному альбому
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«ОПГ Сити»: Как Ленин, Паша Техник и менты делают хип-хоп OG Buda лучше
Музыка

«ОПГ Сити»: Как Ленин, Паша Техник и менты делают хип-хоп OG Buda лучше И почему это не помогает его дебютному альбому

Почему Coldplay на новом альбоме «Everyday Life» не стоило выступать за мир во всем мире
Музыка
Почему Coldplay на новом альбоме «Everyday Life» не стоило выступать за мир во всем мире Их восьмая студийная запись — очень плохая попытка сделать рок менее белым
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Почему Coldplay на новом альбоме «Everyday Life» не стоило выступать за мир во всем мире
Музыка

Почему Coldplay на новом альбоме «Everyday Life» не стоило выступать за мир во всем мире Их восьмая студийная запись — очень плохая попытка сделать рок менее белым

Дивный, но не новый мир: Дельфин снова обращает внимание на юность
Музыка
Дивный, но не новый мир: Дельфин снова обращает внимание на юностьВ его новом альбоме «Край» совмещается все лучшее, что есть у музыканта
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Дивный, но не новый мир: Дельфин снова обращает внимание на юность
Музыка

Дивный, но не новый мир: Дельфин снова обращает внимание на юность В его новом альбоме «Край» совмещается все лучшее, что есть у музыканта

Кроме звезд: Почему на новом альбоме Mount Eerie больше не видит в своей жизни трагедию
Музыка
Кроме звезд: Почему на новом альбоме Mount Eerie больше не видит в своей жизни трагедию Что произойдет, если фолк-музыкант ненадолго попадет в таблоиды
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Кроме звезд: Почему на новом альбоме Mount Eerie больше не видит в своей жизни трагедию
Музыка

Кроме звезд: Почему на новом альбоме Mount Eerie больше не видит в своей жизни трагедию Что произойдет, если фолк-музыкант ненадолго попадет в таблоиды

Танцуют звезды и луна: Как bbno$ пытается не стать однодневкой
Музыка
Танцуют звезды и луна: Как bbno$ пытается не стать однодневкой И почему у автора TikTok-хита «Lalala» это может получиться
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Танцуют звезды и луна: Как bbno$ пытается не стать однодневкой
Музыка

Танцуют звезды и луна: Как bbno$ пытается не стать однодневкой И почему у автора TikTok-хита «Lalala» это может получиться

Как терапия помогла новому альбому «Спасибо»
Новая музыка

Как терапия помогла новому альбому «Спасибо»«Все барьеры спали, я смог говорить»

Новая музыка

Как терапия помогла новому альбому «Спасибо» «Все барьеры спали, я смог говорить»

Мне не мил этот мир глупых игр: Как FKA twigs стала проще и откровеннее
Музыка
Мне не мил этот мир глупых игр: Как FKA twigs стала проще и откровеннееИ почему ее альбом «Magdalene» критики уже носят на руках
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Мне не мил этот мир глупых игр: Как FKA twigs стала проще и откровеннее
Музыка

Мне не мил этот мир глупых игр: Как FKA twigs стала проще и откровеннее И почему ее альбом «Magdalene» критики уже носят на руках

Charli ХСХ, Jpegmafia, Kindness и другие альбомы сентября
Гид The Village
Charli ХСХ, Jpegmafia, Kindness и другие альбомы сентября Которые нужно послушать прямо сейчас
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Charli ХСХ, Jpegmafia, Kindness и другие альбомы сентября
Гид The Village

Charli ХСХ, Jpegmafia, Kindness и другие альбомы сентября Которые нужно послушать прямо сейчас

Недостоверные данные о счастье: Как Лана Дель Рей стала последним панком в поп-музыке
Новая музыка
Недостоверные данные о счастье: Как Лана Дель Рей стала последним панком в поп-музыкеАртем Макарский — о последнем альбоме певицы
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Недостоверные данные о счастье: Как Лана Дель Рей стала последним панком в поп-музыке
Новая музыка

Недостоверные данные о счастье: Как Лана Дель Рей стала последним панком в поп-музыке Артем Макарский — о последнем альбоме певицы

11 (и еще 69) альбомов этой зимы
Планы на сезон

11 (и еще 69) альбомов этой зимыНовые релизы Гуччи Мейна, Ланы Дель Рей, Angelic Milk, Thrill Pill, «Буерака» и других

Планы на сезон

11 (и еще 69) альбомов этой зимы Новые релизы Гуччи Мейна, Ланы Дель Рей, Angelic Milk, Thrill Pill, «Буерака» и других

15 (и еще 70) альбомов осени
Планы на сезон

15 (и еще 70) альбомов осениНовые записи MØ, «Интурист», Тим Хекер и других

Планы на сезон

15 (и еще 70) альбомов осени Новые записи MØ, «Интурист», Тим Хекер и других