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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Фото дня: Двухрублевые монеты с грибами и цветами из Красной книги

Фото дня: Двухрублевые монеты с грибами и цветами из Красной книги

Все, что вам нужно знать про грибы, съедобные и не очень
Все, что вам нужно знать про грибы, съедобные и не очень
Все, что вам нужно знать про грибы, съедобные и не очень

Все, что вам нужно знать про грибы, съедобные и не очень

Мысли о грибах и попытка с помощью них пережить смерть мужа — в книге «Путь через лес. О грибах и скорби»
Мысли о грибах и попытка с помощью них пережить смерть мужа — в книге «Путь через лес. О грибах и скорби» «Когда слова утешения бесполезны, мы оказываемся беспомощными вдвойне»
Мысли о грибах и попытка с помощью них пережить смерть мужа — в книге «Путь через лес. О грибах и скорби»

Мысли о грибах и попытка с помощью них пережить смерть мужа — в книге «Путь через лес. О грибах и скорби»
«Когда слова утешения бесполезны, мы оказываемся беспомощными вдвойне»

«Гриб тебя рано или поздно убьет»: Интервью с шаманом, микологом и грибным бизнесменом Михаилом Вишневским
«Гриб тебя рано или поздно убьет»: Интервью с шаманом, микологом и грибным бизнесменом Михаилом Вишневским
«Гриб тебя рано или поздно убьет»: Интервью с шаманом, микологом и грибным бизнесменом Михаилом Вишневским

«Гриб тебя рано или поздно убьет»: Интервью с шаманом, микологом и грибным бизнесменом Михаилом Вишневским

Эноки, муэр и трюфели: Большой гид по грибам, которые вы точно пробовали, но не найдете в Подмосковье
Эноки, муэр и трюфели: Большой гид по грибам, которые вы точно пробовали, но не найдете в Подмосковье
Эноки, муэр и трюфели: Большой гид по грибам, которые вы точно пробовали, но не найдете в Подмосковье

Эноки, муэр и трюфели: Большой гид по грибам, которые вы точно пробовали, но не найдете в Подмосковье

За грибами будущее: Как одежда из мицелия решает главные проблемы модной индустрии
За грибами будущее: Как одежда из мицелия решает главные проблемы модной индустрии
За грибами будущее: Как одежда из мицелия решает главные проблемы модной индустрии

За грибами будущее: Как одежда из мицелия решает главные проблемы модной индустрии

Краткая история мухомора в российской культуре

Краткая история мухомора в российской культуреОт советских букварей и Курехина до Ромы Зверя и Пепперштейна

Краткая история мухомора в российской культуре

Краткая история мухомора в российской культуре От советских букварей и Курехина до Ромы Зверя и Пепперштейна

Что будет, если съесть мухомор?
Что будет, если съесть мухомор? И можно ли от этого умереть
Что будет, если съесть мухомор?

Что будет, если съесть мухомор?
И можно ли от этого умереть

Что надеть в лес
Что надеть в лес Идем за грибами
Что надеть в лес

Что надеть в лес
Идем за грибами

Как солить грибы
Как солить грибы Чем маринад отличается от посола и как сделать все правильно
Как солить грибы

Как солить грибы
Чем маринад отличается от посола и как сделать все правильно

Как правильно собирать грибы: Инструкция для новичков и любителей
Как правильно собирать грибы: Инструкция для новичков и любителей Куда идти за грибами в Подмосковье
Как правильно собирать грибы: Инструкция для новичков и любителей

Как правильно собирать грибы: Инструкция для новичков и любителей
Куда идти за грибами в Подмосковье

Марсианские пейзажи и натюрморты, нарисованные плесенью
Марсианские пейзажи и натюрморты, нарисованные плесенью «Мама, я вырастил плесень»: Группа об удивительных грибках вокруг нас
Марсианские пейзажи и натюрморты, нарисованные плесенью

Марсианские пейзажи и натюрморты, нарисованные плесенью
«Мама, я вырастил плесень»: Группа об удивительных грибках вокруг нас

Арбуз, лисички, «черный принц» и абрикосы: Что покупать на рынке прямо сейчас
Арбуз, лисички, «черный принц» и абрикосы: Что покупать на рынке прямо сейчас Главные сезонные ягоды, фрукты и овощи этого месяца
Арбуз, лисички, «черный принц» и абрикосы: Что покупать на рынке прямо сейчас

Арбуз, лисички, «черный принц» и абрикосы: Что покупать на рынке прямо сейчас
Главные сезонные ягоды, фрукты и овощи этого месяца

Что приготовить из грибов: От орзо до десерта с добавлением сушеных белых
Что приготовить из грибов: От орзо до десерта с добавлением сушеных белых Ужин из трех перемен от шеф-повара петербургского гастрокафе Charlie Юрия Манчука
Что приготовить из грибов: От орзо до десерта с добавлением сушеных белых

Что приготовить из грибов: От орзо до десерта с добавлением сушеных белых
Ужин из трех перемен от шеф-повара петербургского гастрокафе Charlie Юрия Манчука

День сурка: Какие треки россияне слушали на повторе последние десять лет

От поп-хитов до шума моря

День сурка: Какие треки россияне слушали на повторе последние десять лет

30 главных русскоязычных альбомов 2010-х
30 главных русскоязычных альбомов 2010-х От Нюши и Муджуса до «Хадн дадн» и «Пасош»
30 главных русскоязычных альбомов 2010-х

30 главных русскоязычных альбомов 2010-х
От Нюши и Муджуса до «Хадн дадн» и «Пасош»

Наш гид по российской культуре 2010-х

Наш гид по российской культуре 2010-хСоставили летопись культурных событий прошедшего десятилетия

Наш гид по российской культуре 2010-х

Наш гид по российской культуре 2010-х
Составили летопись культурных событий прошедшего десятилетия

В «Аптекарском огороде» пройдет фестиваль лекарственных трав. На нем продегустируют чай с мухоморами

А еще научат готовить косметику из грибов

В «Аптекарском огороде» пройдет фестиваль лекарственных трав. На нем продегустируют чай с мухоморами

Трейлер сериала «Поток» про русскую музыку. В первом выпуске — Юрий Бардаш

Премьера намечена на 18 ноября

Трейлер сериала «Поток» про русскую музыку. В первом выпуске — Юрий Бардаш

На «Грибном фестивале» проведут дегустации и научат выращивать грибы

Праздник грибов пройдет 6 и 7 октября в «Аптекарском огороде»

На «Грибном фестивале» проведут дегустации и научат выращивать грибы

С похолоданием в Москву придет грибной сезон

Синоптики обещают типичные для осени затяжные дожди

С похолоданием в Москву придет грибной сезон

Не запивать грибы алкоголем

В Роспотребнадзоре также призвали не покупать грибные консервы с рук

Не запивать грибы алкоголем

Роспотребнадзор составил рекомендации по сбору и приготовлению грибов

В ведомстве не советуют собирать их около промышленных предприятий, кладбищ и дорог

Роспотребнадзор составил рекомендации по сбору и приготовлению грибов

В «Аптекарском огороде» научат варить чай из мухоморов

А также готовить грибные коктейли и дистилляты

В «Аптекарском огороде» научат варить чай из мухоморов

Самые популярные приложения, музыка и фильмы в российских сервисах Apple

Корпорация подвела итоги 2017 года, назвав все самое скачиваемое в App Store и iTunes

Самые популярные приложения, музыка и фильмы в российских сервисах Apple

«В магазине Gucci тает розовое вино»: Гид по русскоязычным хитам 2017 года
«В магазине Gucci тает розовое вино»: Гид по русскоязычным хитам 2017 года 20 самых прилипчивых песен уходящего года — и где мы их могли услышать
«В магазине Gucci тает розовое вино»: Гид по русскоязычным хитам 2017 года

«В магазине Gucci тает розовое вино»: Гид по русскоязычным хитам 2017 года
20 самых прилипчивых песен уходящего года — и где мы их могли услышать

25 главных альбомов осени: От Майли Сайрус до «Грибов»
25 главных альбомов осени: От Майли Сайрус до «Грибов» Что мы будем слушать в ближайшие три месяца
25 главных альбомов осени: От Майли Сайрус до «Грибов»

25 главных альбомов осени: От Майли Сайрус до «Грибов»
Что мы будем слушать в ближайшие три месяца

Синоптики пообещали жару в Москве к выходным

Температура может достигнуть 30 градусов

Синоптики пообещали жару в Москве к выходным

Жюльен, салат и спринг-роллы: 5 рецептов из лисичек
Жюльен, салат и спринг-роллы: 5 рецептов из лисичек Рецепты из сезонных грибов, которые стоит попробовать в августе
Жюльен, салат и спринг-роллы: 5 рецептов из лисичек

Жюльен, салат и спринг-роллы: 5 рецептов из лисичек
Рецепты из сезонных грибов, которые стоит попробовать в августе

Вечеринка укрпопа, открытие «Коробки» и маркет мужской одежды «Двор»
Вечеринка укрпопа, открытие «Коробки» и маркет мужской одежды «Двор» Что делать в Москве в эти выходные
Вечеринка укрпопа, открытие «Коробки» и маркет мужской одежды «Двор»

Вечеринка укрпопа, открытие «Коробки» и маркет мужской одежды «Двор»
Что делать в Москве в эти выходные

Бизнес Артемия Лебедева, пиксель-арт-проект и студенческая версия хита «Грибов»
Бизнес Артемия Лебедева, пиксель-арт-проект и студенческая версия хита «Грибов» Cамое важное в Сети за уходящую неделю — для тех, кто все пропустил
Бизнес Артемия Лебедева, пиксель-арт-проект и студенческая версия хита «Грибов»

Бизнес Артемия Лебедева, пиксель-арт-проект и студенческая версия хита «Грибов»
Cамое важное в Сети за уходящую неделю — для тех, кто все пропустил

«Грибы» едут в первый тур по России

В план тура включены Пермь, Екатеринбург, Челябинск, Уфа — всего десять городов

«Грибы» едут в первый тур по России

«Грибы», Луна и «Русский аттракцион»: Важное в музыке в 2016 году
«Грибы», Луна и «Русский аттракцион»: Важное в музыке в 2016 году Участница Maiden Obey Даша Уточка — о любимых исполнителях и событиях уходящего года
«Грибы», Луна и «Русский аттракцион»: Важное в музыке в 2016 году

«Грибы», Луна и «Русский аттракцион»: Важное в музыке в 2016 году
Участница Maiden Obey Даша Уточка — о любимых исполнителях и событиях уходящего года

Концерты «Грибов» и LP, день рождения Dewar's Powerhouse, финал «Артдокфеста»

Концерты «Грибов» и LP, день рождения Dewar's Powerhouse, финал «Артдокфеста»Главные выступления, вечеринки, выставки и фестивали грядущих выходных

Концерты «Грибов» и LP, день рождения Dewar's Powerhouse, финал «Артдокфеста»

Концерты «Грибов» и LP, день рождения Dewar's Powerhouse, финал «Артдокфеста»
Главные выступления, вечеринки, выставки и фестивали грядущих выходных

«Каждая песня — это один сплошной хук»: Как прошел дебютный концерт «Грибов»

«Каждая песня — это один сплошной хук»: Как прошел дебютный концерт «Грибов»За две недели до визита главных украинских хитмейкеров в Москву Артем Макарский посмотрел на них в Харькове

«Каждая песня — это один сплошной хук»: Как прошел дебютный концерт «Грибов»

«Каждая песня — это один сплошной хук»: Как прошел дебютный концерт «Грибов»
За две недели до визита главных украинских хитмейкеров в Москву Артем Макарский посмотрел на них в Харькове

22 концерта зимы в Москве

22 концерта зимы в МосквеСкриптонит и Pet Shop Boys, «Грибы» и Луна, LP и «Геометрия настоящего» — рассказываем о важных выступлениях зимы

22 концерта зимы в Москве

22 концерта зимы в Москве
Скриптонит и Pet Shop Boys, «Грибы» и Луна, LP и «Геометрия настоящего» — рассказываем о важных выступлениях зимы

В «Аптекарском огороде» пройдет грибной фестиваль

На фестивале среди прочего научат создавать грибную бумагу

В «Аптекарском огороде» пройдет грибной фестиваль

Грибные рецепты от мам шеф-поваров
Грибные рецепты от мам шеф-поваров The Village узнал, что делать со свежими грибами и как лучше всего заготавливать их на зиму
Грибные рецепты от мам шеф-поваров

Грибные рецепты от мам шеф-поваров
The Village узнал, что делать со свежими грибами и как лучше всего заготавливать их на зиму

Всё, что нужно знать о грибах: Где собирать, какие покупать на рынке и как готовить потом
Всё, что нужно знать о грибах: Где собирать, какие покупать на рынке и как готовить потом The Village узнал, где искать лисички, подберёзовики и белые
Всё, что нужно знать о грибах: Где собирать, какие покупать на рынке и как готовить потом

Всё, что нужно знать о грибах: Где собирать, какие покупать на рынке и как готовить потом
The Village узнал, где искать лисички, подберёзовики и белые

Бар «Сибирь», завтраки в «Северянах» и маркет «Местной еды»
Бар «Сибирь», завтраки в «Северянах» и маркет «Местной еды» The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели
Бар «Сибирь», завтраки в «Северянах» и маркет «Местной еды»

Бар «Сибирь», завтраки в «Северянах» и маркет «Местной еды»
The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели

Младший сын Чайки займётся выращиванием шампиньонов

Его компания готова вложить 2,5 миллиарда рублей в новый комплекс в Подмосковье, чтобы занять 20 % местного рынка

Младший сын Чайки займётся выращиванием шампиньонов

White Rabbit Family открыл грибной ресторан Mushrooms

Главным деликатесом в ресторане является трюфель

White Rabbit Family открыл грибной ресторан Mushrooms

На Даниловском рынке появится «Грибное место»

В этом пространстве можно будет приобрести всё, так или иначе связанное с грибами

На Даниловском рынке появится «Грибное место»

Делают ли трюфельное масло из трюфеля?
Делают ли трюфельное масло из трюфеля? Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле
Делают ли трюфельное масло из трюфеля?

Делают ли трюфельное масло из трюфеля?
Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле

В торговом центре «Гименей» откроется грибной ресторан Mushrooms

Главным деликатесом в ресторане станет трюфель, который, как обещают владельцы, будут продавать по себестоимости

В торговом центре «Гименей» откроется грибной ресторан Mushrooms

Лазанья с кроликом и грибами из Uilliam's
Лазанья с кроликом и грибами из Uilliam's Бренд-шеф и совладелец ресторана Вильям Ламберти рассказывает, как приготовить традиционную итальянскую лазанью
Лазанья с кроликом и грибами из Uilliam's

Лазанья с кроликом и грибами из Uilliam's
Бренд-шеф и совладелец ресторана Вильям Ламберти рассказывает, как приготовить традиционную итальянскую лазанью

Можно ли в Москве собирать грибы?
Можно ли в Москве собирать грибы? Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане
Можно ли в Москве собирать грибы?

Можно ли в Москве собирать грибы?
Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане

Русско-нордический ужин в «ЦДЛ»

Ужин Алексея Зимина, Тараса Кириенко и датчанина Ульрика Йепсена

Русско-нордический ужин в «ЦДЛ»

Рецепты шефов: «Голубь ин Сальми» Концепт-шеф ресторана «барbontempi» в рамках Недель фермерской птицы LavkaLavka рассказывает, как приготовить типичное для итальянского региона Умбрия блюдо — «Голубь ин Сальми».

Рецепты шефов: «Голубь ин Сальми»

Полевая кухня: Уличная еда на примере Пикника «Афиши»
Полевая кухня: Уличная еда на примере Пикника «Афиши» The Village сходил на Пикник «Афиши», чтобы выяснить, чем ресторанная еда отличается от уличной и что готовят на больших городских праздниках.
Полевая кухня: Уличная еда на примере Пикника «Афиши»

Полевая кухня: Уличная еда на примере Пикника «Афиши»
The Village сходил на Пикник «Афиши», чтобы выяснить, чем ресторанная еда отличается от уличной и что готовят на больших городских праздниках.

Картофельная запеканка с сыром и грибами Простой рецепт, как из вареной картошки, сыра и горсти шампиньонов, сделать невероятно вкусную картофельную запеканку

Картофельная запеканка с сыром и грибами

Суп-пюре с шампиньонами и картофелем В жизни любой девушки наступает момент, когда она начинает готовить. И этот суп был первый, какой я приготовила. Он очень простой, сытный, быстрый, вкусный и легкий)

Суп-пюре с шампиньонами и картофелем

Блины с грибами и голубым сыром
Блины с грибами и голубым сыром Как-то придя к моей бабушке, которая очень любит и умеет готовить, я угостилась этими замечательными блинами! Теперь это одно из самых любимых блюд.
Блины с грибами и голубым сыром

Блины с грибами и голубым сыром
Как-то придя к моей бабушке, которая очень любит и умеет готовить, я угостилась этими замечательными блинами! Теперь это одно из самых любимых блюд.

Жюльен в булочке Жюльен можно готовить не только в кокотницах, которые далеко не на каждой кухне завалялись, но и в булочках!&nbsp;

Жюльен в булочке