Чебуреки по-итальянски Огромное количество людей любят пиццы, пирожки, беляши, чебуреки. Вот о приготовлении последних я и напишу. Так как я большая поклонница итальянской кухни, то и чебуреки мы сделаем итальянские. Кстати итальянцы очень любят чебуреки и даже есть кофейни в Италии в которых их подают, правда под названием "Pizza russa".