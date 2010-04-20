30 лет «золотого треугольника»: Как изменился район Петербурга с самой статусной недвижимостью
30 лет «золотого треугольника»: Как изменился район Петербурга с самой статусной недвижимостью
Loro: Итальянская кухня от Глена Баллиса на Большой Никитской
Изысканная еда в классическом интерьере
На Кутузовском проспекте открылся фуд-холл Eat Market
Это уже третий торговый комплекс компании в Москве
Во «Флаконе» пройдет итальянская ярмарка с едой и новогодними мастер-классами
Здесь можно будет купить итальянские сладости к новогоднему столу
В выходные пройдет кулинарный фестиваль «Италия vs Франция»
В программе — дегустации, лекции и мастер-классы
На «Флаконе» пройдет итальянский фестиваль с традиционной едой и мастер-классами
Посетителей научат готовить ризотто, работать с глиной и создавать венецианские маски
Beeretta: Домашняя пиццерия рядом с «Менделеевской»
Помимо пиццы, гостям предлагают пасту, панини и десерты
В ресторане Tutto Bene приготовят русские блины на итальянский манер
На выбор шесть видов — сладких и сытных
В пиццерии Monica пройдет новогодняя фиеста
Специальное предложение будет действовать со 2 по 9 января
В Манеже открылась выставка «Здравствуй, Италия!»
В программе мероприятия — концерты, инсталляции художников, воркшопы и фуд-маркет
На «Экомаркете» откроется пинца-бар Da Lorenzo
Это поп-ап-кафе одноименной лавки итальянских продуктов
В Москве пройдут гастрономические ужины от Карло Кракко
Обладатель двух звезд Michelin представит новый гастрономический сет в ресторане OVO by Carlo Cracco
На «Бауманской» открылся ресторан быстрого питания Porketteria ZIZO
В основе меню — средневековая поркетта
5 самых распространенных ошибок при приготовлении итальянских блюд Ризотто, лазанья и еще шесть популярных рецептов в оригинальном исполнении
На «Флаконе» пройдёт итальянский фестиваль
Посетителей ждут маркет итальянских продуктов, а также мастер-классы и лекции
На Никольской улице открылось кафе «Руккола»
В меню — двенадцать видов пиццы на тонком тесте, пять видов пасты, а также итальянские десерты
На Цветном бульваре открывается ресторан итальянской кухни The Mad Cook
Заведение открывает бывший шеф-повар ресторана Christian
The Village ищет лучшую пиццу МосквыРедакция выбирает правильную «Маргариту» и самый необычный рецепт пиццы в столичных ресторанах
The Village ищет лучшую пиццу Москвы Редакция выбирает правильную «Маргариту» и самый необычный рецепт пиццы в столичных ресторанах
На Маросейке открылось кафе People & Pasta
Шеф-повар заведения ранее работал в посольстве Франции в Москве
В ресторане La Scarpetta появилось новое меню
Шеф-повар заведения Марко Якетта дополнил меню семейными блюдами
Лазанья с кроликом и грибами из Uilliam's Бренд-шеф и совладелец ресторана Вильям Ламберти рассказывает, как приготовить традиционную итальянскую лазанью
На Лесной улице открылся итальянский ресторан Trattoria Siciliana
Шеф-повар ресторана готовил для сборной России по футболу на ЧМ-2014
На Ленинском проспекте открылся ресторан итальянской кухни Marrone
Шеф-поваром заведения стал итальянец марокканского происхождения Морад Рафауи
В Большом Знаменском переулке откроется итальянский ресторан Pinzeria by Bontempi
В названии ресторана — фамилия шеф-повара Валентино Бонтемпи
В Москве появятся итальянские гастробутики Eataly
Первое заведение итальянской сети откроется в отеле, который построят на месте снесённой гостиницы «Киевская».
Идеальное ризотто Карло Греку Шеф-повар ресторана итальянской кухни «Дом Карло» Карло Греку рассказал, как приготовить идеальное ризотто.
Термины и блюда итальянской кухни Ньокки, пассата, оссо буко, салуми, полента, семолина — чтобы не запутаться в меню итальянского ресторана, The Village собрал самые популярные термины и названия блюд.
На ВВЦ открылся киоск Pasta Station
Владельцы «Гёзлеме» и «Бардака» открыли на территории ВВЦ киоск, где готовят итальянскую пасту нескольких видов навынос.
Кафе Osteria nel Parco переезжает на ВВЦ
Osteria nel Parco решили сменить местоположение: в середине мая кафе откроется в шатре на территории ВВЦ.
На Большой Грузинской открылось второе кафе Il Camino
В Москве открылось второе кафе Il Camino с традиционной итальянской кухней и интерьером в духе европейского шале.
В «Москва-Сити» открылся итальянский ресторан Fornetto Bar & Pizza
В бизнес-центре «Башня на набережной» открылся ещё один ресторан сети Il Fornetto с традиционной итальянской кухней.
Новое место: Osteria della Piazza Bianca На «Белорусской» открылся Osteria della Piazza Bianca — третий по счёту, флагманский и более дорогой ресторан сети Osteria.
На Красной Пресне открылся первый ресторан сети Serafina
Американская сеть ресторанов итальянской кухни вышла на российский рынок.
«Сбарро» открывает киоски с пиццей
Сеть пиццерий «Сбарро» решила открыть киоски, павильоны и передвижные кафе.