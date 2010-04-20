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МЫ В СОЦСЕТЯХ

30 лет «золотого треугольника»: Как изменился район Петербурга с самой статусной недвижимостью

30 лет «золотого треугольника»: Как изменился район Петербурга с самой статусной недвижимостью

30 лет «золотого треугольника»: Как изменился район Петербурга с самой статусной недвижимостью

30 лет «золотого треугольника»: Как изменился район Петербурга с самой статусной недвижимостью

Тальятелле, лингвини, казаречче и спагетти: Где есть пасту в Москве
Тальятелле, лингвини, казаречче и спагетти: Где есть пасту в Москве
Тальятелле, лингвини, казаречче и спагетти: Где есть пасту в Москве

Тальятелле, лингвини, казаречче и спагетти: Где есть пасту в Москве

Frankie: Бруклинская пицца рядом с Патриаршими прудами

Здесь также подают завтраки

Frankie: Бруклинская пицца рядом с Патриаршими прудами

Loro: Итальянская кухня от Глена Баллиса на Большой Никитской

Изысканная еда в классическом интерьере

Loro: Итальянская кухня от Глена Баллиса на Большой Никитской

Любимые кухни мира у россиян

Четверть опрошенных никогда не ели роллы

Любимые кухни мира у россиян

На Кутузовском проспекте открылся фуд-холл Eat Market

Это уже третий торговый комплекс компании в Москве

На Кутузовском проспекте открылся фуд-холл Eat Market

Во «Флаконе» пройдет итальянская ярмарка с едой и новогодними мастер-классами

Здесь можно будет купить итальянские сладости к новогоднему столу

Во «Флаконе» пройдет итальянская ярмарка с едой и новогодними мастер-классами

В выходные пройдет кулинарный фестиваль «Италия vs Франция»

В программе — дегустации, лекции и мастер-классы

В выходные пройдет кулинарный фестиваль «Италия vs Франция»

На «Флаконе» пройдет итальянский фестиваль с традиционной едой и мастер-классами

Посетителей научат готовить ризотто, работать с глиной и создавать венецианские маски

На «Флаконе» пройдет итальянский фестиваль с традиционной едой и мастер-классами

Beeretta: Домашняя пиццерия рядом с «Менделеевской»

Помимо пиццы, гостям предлагают пасту, панини и десерты

Beeretta: Домашняя пиццерия рядом с «Менделеевской»

В ресторане Tutto Bene приготовят русские блины на итальянский манер

На выбор шесть видов — сладких и сытных

В ресторане Tutto Bene приготовят русские блины на итальянский манер

В пиццерии Monica пройдет новогодняя фиеста

Специальное предложение будет действовать со 2 по 9 января

В пиццерии Monica пройдет новогодняя фиеста

В Манеже открылась выставка «Здравствуй, Италия!»

В программе мероприятия — концерты, инсталляции художников, воркшопы и фуд-маркет

В Манеже открылась выставка «Здравствуй, Италия!»

На «Экомаркете» откроется пинца-бар Da Lorenzo

Это поп-ап-кафе одноименной лавки итальянских продуктов

На «Экомаркете» откроется пинца-бар Da Lorenzo

На «Флаконе» состоится фестиваль итальянской культуры

Он пройдет с 28 по 30 июля

На «Флаконе» состоится фестиваль итальянской культуры

Первый магазин Eataly в Москве
Первый магазин Eataly в Москве Второй в мире по величине итальянский магазин с 18 ресторанами
Первый магазин Eataly в Москве

Первый магазин Eataly в Москве
Второй в мире по величине итальянский магазин с 18 ресторанами

В Москве 26 мая откроется первый магазин Eataly

Он станет вторым по площади в мире

В Москве 26 мая откроется первый магазин Eataly

Открытия марта
Открытия марта Новые кафе, рестораны, кофейни и кондитерские марта
Открытия марта

Открытия марта
Новые кафе, рестораны, кофейни и кондитерские марта

В Москве пройдут гастрономические ужины от Карло Кракко

Обладатель двух звезд Michelin представит новый гастрономический сет в ресторане OVO by Carlo Cracco

В Москве пройдут гастрономические ужины от Карло Кракко

В Москве открылось кафе Capichi Pinza & Coffee

Пинцу готовят в специальной печи из Италии

В Москве открылось кафе Capichi Pinza & Coffee

На «Бауманской» открылся ресторан быстрого питания Porketteria ZIZO

В основе меню — средневековая поркетта

На «Бауманской» открылся ресторан быстрого питания Porketteria ZIZO

5 самых распространенных ошибок при приготовлении итальянских блюд
5 самых распространенных ошибок при приготовлении итальянских блюд Ризотто, лазанья и еще шесть популярных рецептов в оригинальном исполнении
5 самых распространенных ошибок при приготовлении итальянских блюд

5 самых распространенных ошибок при приготовлении итальянских блюд
Ризотто, лазанья и еще шесть популярных рецептов в оригинальном исполнении

На «Флаконе» пройдёт итальянский фестиваль

Посетителей ждут маркет итальянских продуктов, а также мастер-классы и лекции

На «Флаконе» пройдёт итальянский фестиваль

На Никольской улице открылось кафе «Руккола»

В меню — двенадцать видов пиццы на тонком тесте, пять видов пасты, а также итальянские десерты

На Никольской улице открылось кафе «Руккола»

На Цветном бульваре открывается ресторан итальянской кухни The Mad Cook

Заведение открывает бывший шеф-повар ресторана Christian

На Цветном бульваре открывается ресторан итальянской кухни The Mad Cook

The Village ищет лучшую пиццу Москвы

The Village ищет лучшую пиццу МосквыРедакция выбирает правильную «Маргариту» и самый необычный рецепт пиццы в столичных ресторанах

The Village ищет лучшую пиццу Москвы

The Village ищет лучшую пиццу Москвы
Редакция выбирает правильную «Маргариту» и самый необычный рецепт пиццы в столичных ресторанах

На Маросейке открылось кафе People & Pasta

Шеф-повар заведения ранее работал в посольстве Франции в Москве

На Маросейке открылось кафе People & Pasta

В ресторане La Scarpetta появилось новое меню

Шеф-повар заведения Марко Якетта дополнил меню семейными блюдами

В ресторане La Scarpetta появилось новое меню

Лазанья с кроликом и грибами из Uilliam's
Лазанья с кроликом и грибами из Uilliam's Бренд-шеф и совладелец ресторана Вильям Ламберти рассказывает, как приготовить традиционную итальянскую лазанью
Лазанья с кроликом и грибами из Uilliam's

Лазанья с кроликом и грибами из Uilliam's
Бренд-шеф и совладелец ресторана Вильям Ламберти рассказывает, как приготовить традиционную итальянскую лазанью

На Лесной улице открылся итальянский ресторан Trattoria Siciliana

Шеф-повар ресторана готовил для сборной России по футболу на ЧМ-2014

На Лесной улице открылся итальянский ресторан Trattoria Siciliana

На Ленинском проспекте открылся ресторан итальянской кухни Marrone

Шеф-поваром заведения стал итальянец марокканского происхождения Морад Рафауи

На Ленинском проспекте открылся ресторан итальянской кухни Marrone

В Большом Знаменском переулке откроется итальянский ресторан Pinzeria by Bontempi

В названии ресторана — фамилия шеф-повара Валентино Бонтемпи

В Большом Знаменском переулке откроется итальянский ресторан Pinzeria by Bontempi

В Москве появятся итальянские гастробутики Eataly

Первое заведение итальянской сети откроется в отеле, который построят на месте снесённой гостиницы «Киевская».

В Москве появятся итальянские гастробутики Eataly

Идеальное ризотто Карло Греку
Идеальное ризотто Карло Греку Шеф-повар ресторана итальянской кухни «Дом Карло» Карло Греку рассказал, как приготовить идеальное ризотто.
Идеальное ризотто Карло Греку

Идеальное ризотто Карло Греку
Шеф-повар ресторана итальянской кухни «Дом Карло» Карло Греку рассказал, как приготовить идеальное ризотто.

Термины и блюда итальянской кухни
Термины и блюда итальянской кухни Ньокки, пассата, оссо буко, салуми, полента, семолина — чтобы не запутаться в меню итальянского ресторана, The Village собрал самые популярные термины и названия блюд.
Термины и блюда итальянской кухни

Термины и блюда итальянской кухни
Ньокки, пассата, оссо буко, салуми, полента, семолина — чтобы не запутаться в меню итальянского ресторана, The Village собрал самые популярные термины и названия блюд.

Запеканка из артишоков Кристиана Лоренцини Шеф-повар ресторана итальянской кухни Christian Кристиан Лоренцини рассказал, как приготовить запеканку из артишоков.

Запеканка из артишоков Кристиана Лоренцини

На ВВЦ открылся киоск Pasta Station

Владельцы «Гёзлеме» и «Бардака» открыли на территории ВВЦ киоск, где готовят итальянскую пасту нескольких видов навынос.

На ВВЦ открылся киоск Pasta Station

Кафе Osteria nel Parco переезжает на ВВЦ

Osteria nel Parco решили сменить местоположение: в середине мая кафе откроется в шатре на территории ВВЦ.

Кафе Osteria nel Parco переезжает на ВВЦ

На Большой Грузинской открылось второе кафе Il Camino

В Москве открылось второе кафе Il Camino с традиционной итальянской кухней и интерьером в духе европейского шале.

На Большой Грузинской открылось второе кафе Il Camino

В «Москва-Сити» открылся итальянский ресторан Fornetto Bar & Pizza

В бизнес-центре «Башня на набережной» открылся ещё один ресторан сети Il Fornetto с традиционной итальянской кухней.

В «Москва-Сити» открылся итальянский ресторан Fornetto Bar & Pizza

Новое место: Osteria della Piazza Bianca
Новое место: Osteria della Piazza Bianca На «Белорусской» открылся Osteria della Piazza Bianca — третий по счёту, флагманский и более дорогой ресторан сети Osteria.
Новое место: Osteria della Piazza Bianca

Новое место: Osteria della Piazza Bianca
На «Белорусской» открылся Osteria della Piazza Bianca — третий по счёту, флагманский и более дорогой ресторан сети Osteria.

На Пушечной открылся ресторан итальянской кухни Insolito На Пушечной заработал итальянский ресторан нового холдинга Infoodwetrust с пиццей, пастой, ризотто, морепродуктами и домашними десертами.

На Пушечной открылся ресторан итальянской кухни Insolito

На Красной Пресне открылся первый ресторан сети Serafina

Американская сеть ресторанов итальянской кухни вышла на российский рынок.

На Красной Пресне открылся первый ресторан сети Serafina

«Сбарро» открывает киоски с пиццей

Сеть пиццерий «Сбарро» решила открыть киоски, павильоны и передвижные кафе.

«Сбарро» открывает киоски с пиццей

Рецепты шефов: Спагетти «Фрутти ди Маре»
Рецепты шефов: Спагетти «Фрутти ди Маре» Шеф-пиццайоло итальянского ресторана Pizzeria il Pomodoro Джузеппе Пелузо рассказал, как приготовить спагетти «Фрутти ди Маре».
Рецепты шефов: Спагетти «Фрутти ди Маре»

Рецепты шефов: Спагетти «Фрутти ди Маре»
Шеф-пиццайоло итальянского ресторана Pizzeria il Pomodoro Джузеппе Пелузо рассказал, как приготовить спагетти «Фрутти ди Маре».

Апельсиновая панна-котта Готовим фруктово-сливочный десертик

Апельсиновая панна-котта

Ризотто с креветками Облегченный вариант наивкуснейшего итальянского блюда.

Ризотто с креветками

Время есть: Репортаж с мастер-класса Italian Bestsellers в Accademia del Gusto
Время есть: Репортаж с мастер-класса Italian Bestsellers в Accademia del Gusto Продолжение серии материалов о кулинарных мастер-классах в Москве. В новом выпуске — мастер-класс Italian Bestsellers в кулинарной школе Accademia del Gusto.
Время есть: Репортаж с мастер-класса Italian Bestsellers в Accademia del Gusto

Время есть: Репортаж с мастер-класса Italian Bestsellers в Accademia del Gusto
Продолжение серии материалов о кулинарных мастер-классах в Москве. В новом выпуске — мастер-класс Italian Bestsellers в кулинарной школе Accademia del Gusto.

Время есть: Репортаж с кулинарного мастер-класса в школе Osteria Montiroli
Время есть: Репортаж с кулинарного мастер-класса в школе Osteria Montiroli Продолжение серии материалов о кулинарных мастер-классах в Москве. В новом выпуске — мастер-класс домашней итальянской кухни в школе Массимилиано Монтироли в Osteria Montiroli.
Время есть: Репортаж с кулинарного мастер-класса в школе Osteria Montiroli

Время есть: Репортаж с кулинарного мастер-класса в школе Osteria Montiroli
Продолжение серии материалов о кулинарных мастер-классах в Москве. В новом выпуске — мастер-класс домашней итальянской кухни в школе Массимилиано Монтироли в Osteria Montiroli.

Новое место: Винный бар La Bottega
Новое место: Винный бар La Bottega Создатели бара Gavroche открыли на «Белорусской» ещё один винный бар — La Bottega.
Новое место: Винный бар La Bottega

Новое место: Винный бар La Bottega
Создатели бара Gavroche открыли на «Белорусской» ещё один винный бар — La Bottega.

Рецепты шефов: Ножка кролика, тушеная с грибами
Рецепты шефов: Ножка кролика, тушеная с грибами The Village запускает новую еженедельную рубрику «Рецепты шефов». В первом выпуске шеф-повар ресторана «Донна Маргарита» Паоло Бокколини рассказывает, как приготовить ножку кролика, тушеную с грибами.
Рецепты шефов: Ножка кролика, тушеная с грибами

Рецепты шефов: Ножка кролика, тушеная с грибами
The Village запускает новую еженедельную рубрику «Рецепты шефов». В первом выпуске шеф-повар ресторана «Донна Маргарита» Паоло Бокколини рассказывает, как приготовить ножку кролика, тушеную с грибами.

7 новых итальянских ресторанов в Петербурге
7 новых итальянских ресторанов в Петербурге The Village сделал подборку мест с итальянской кухней, открывшихся в Петербурге за последние полгода.
7 новых итальянских ресторанов в Петербурге

7 новых итальянских ресторанов в Петербурге
The Village сделал подборку мест с итальянской кухней, открывшихся в Петербурге за последние полгода.

Итальянский томатный соус для пасты или ризотто Этот простой как всё гениальное рецепт сочетает в себе ключевые ингредиенты и ароматы средиземноморской кухни. Соус готовится за 15 минут и является отличным дополнением как для риса, так и для пасты.

Итальянский томатный соус для пасты или ризотто

На Петровке открылась пиццерия Tony Pizza Bar Второе кафе Tony Pizza Bar с тем же интерьером и меню, но на новом месте

На Петровке открылась пиццерия Tony Pizza Bar

6 новых итальянских ресторанов в Москве
6 новых итальянских ресторанов в Москве The Village сделал подборку мест с итальянской кухней, открывшихся в Москве в последнее время.
6 новых итальянских ресторанов в Москве

6 новых итальянских ресторанов в Москве
The Village сделал подборку мест с итальянской кухней, открывшихся в Москве в последнее время.

7 ресторанов знаменитостей: Собчак, Канделаки, Цекало и другие
7 ресторанов знаменитостей: Собчак, Канделаки, Цекало и другие The Village собрал вместе все открытые знаменитостями за 2010 год рестораны и кафе и сделал звездный прогноз на 2011 год
7 ресторанов знаменитостей: Собчак, Канделаки, Цекало и другие

7 ресторанов знаменитостей: Собчак, Канделаки, Цекало и другие
The Village собрал вместе все открытые знаменитостями за 2010 год рестораны и кафе и сделал звездный прогноз на 2011 год

Большая МИКСО-ПИЦЦА в ресторане «Полента» Большая МИКСО-ПИЦЦА в ресторане «Полента»

Большая МИКСО-ПИЦЦА в ресторане «Полента»

Полента с помидорами и каперсами Мой прошлый рецепт вызвал бурное обсуждение) Но обсуждали не рецепта, а моралистику употребления мяса. Дабы всех помирить пощу рецепт блюда, которое угодит всем)

Полента с помидорами и каперсами

Кролик, проще чем вы думаете Была на майских в Париже. Угощали друзья на убой конечно! И кроме всего прочего я первый раз попробовала мясо кролика.

Кролик, проще чем вы думаете

Чебуреки по-итальянски
Чебуреки по-итальянски Огромное количество людей любят пиццы, пирожки, беляши, чебуреки. Вот о приготовлении последних я и напишу. Так как я большая поклонница итальянской кухни, то и чебуреки мы сделаем итальянские. Кстати итальянцы очень любят чебуреки и даже есть кофейни в Италии в которых их подают, правда под названием "Pizza russa".
Чебуреки по-итальянски

Чебуреки по-итальянски
Огромное количество людей любят пиццы, пирожки, беляши, чебуреки. Вот о приготовлении последних я и напишу. Так как я большая поклонница итальянской кухни, то и чебуреки мы сделаем итальянские. Кстати итальянцы очень любят чебуреки и даже есть кофейни в Италии в которых их подают, правда под названием "Pizza russa".

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ