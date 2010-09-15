В российских городах представят картины из собраний Третьяковской галереи
Около 50 картин из коллекции музея станут частью реальных и мультимедийных экспозиций
Можно ли сочетать молоко с селёдкой? Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле
Устрицы, каши, винегрет: Какие блюда ненавидят шеф-повараThe Village узнал у 15 московских шеф-поваров, есть ли у них табу в еде
Устрицы, каши, винегрет: Какие блюда ненавидят шеф-повара The Village узнал у 15 московских шеф-поваров, есть ли у них табу в еде
Самый простой способ приготовления хлеба The Village рассказывает о приготовлении теста, не требующего замеса
Есть ли разница между разрыхлителем и содой? Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле
Что нужно знать о крафтовом пиве: Тенденции в пивных регионах мира The Village совместно с основателями школы «Солод и хмель» продолжает серию материалов для тех, кто хочет разбираться в крафтовом пиве
Как сварить манку без комков? The Village рассказывает о тонкостях приготовления манной каши
Что нужно знать о крафтовом пиве: Европейские революционеры The Village совместно с основателями пивной школы «Солод и хмель» продолжает серию материалов для тех, кто хочет разбираться в крафтовом пиве
Что нужно знать о крафтовом пиве: Суть феномена The Village совместно с основателями пивной школы «Солод и хмель» запускает серию материалов для тех, кто хочет разбираться в крафтовом пиве
Герои публикаций The Village поздравляют редакцию с пятилетием Сергей Капков, Максим Ликсутов, Юрий Сапрыкин, Илья Осколков-Ценципер, Борис Акимов, Иван Шишкин, Данила Антоновский и Алексей Зимин делают нам комплименты
Насколько разные блюда приготовят 10 шеф-поваров из одного продукта — капустыНа примере простого и максимально доступного продукта — капусты — The Village рассматривает авторские почерки московских шеф-поваров
Насколько разные блюда приготовят 10 шеф-поваров из одного продукта — капусты На примере простого и максимально доступного продукта — капусты — The Village рассматривает авторские почерки московских шеф-поваров
Петя Павлович — о том, как из программиста он стал мясником The Village продолжает серию материалов о молодых поварах, пришедших в профессию из других областей, но ставших профессионалами. В новом выпуске — мясник «Юности» и Delicatessen Петя Павлович
Кафе «Юность» Кафе команды Delicatessen на месте Tapa de Comida, с едой и коктейлями за вменяемые деньги
Команда Delicatessen открывает кафе «Юность»
На месте ресторана Tapa de Comida заработает новый проект команды Delicatessen
Кафе «Бутербро» и вагон «Дары природы» закрылись
Два проекта команды Delicatessen в саду «Эрмитаж» закрылись насовсем
Можно ли готовить по книгам шеф-поваровАрт-директор, корреспондент и фоторедактор The Village приготовили три блюда по книге «Съедобное несъедобное», чтобы понять, можно ли и насколько сложно готовить по книгам известных шеф-поваров
Можно ли готовить по книгам шеф-поваров Арт-директор, корреспондент и фоторедактор The Village приготовили три блюда по книге «Съедобное несъедобное», чтобы понять, можно ли и насколько сложно готовить по книгам известных шеф-поваров
Иван Шишкин и Вика Боярская выпустили кулинарную книгу «Съедобное несъедобное»
Книга состоит из 70 рецептов — по семь в каждой из десяти глав
Московские шеф-повара о любимых кухонных инструментах Сифон, кулинарный шприц, паровая печь, полентаматик, сувид, самовар, деревянные скалка и доска — The Village попросил шеф-поваров московских ресторанов рассказать о своём любимом кухонном оборудовании
Полентаматик Ивана Шишкина из Delicatessen The Village попросил шеф-поваров московских ресторанов рассказать о своих любимых кухонных гаджетах и оборудовании. Сегодня шеф-повар Delicatessen — о приборе, который готовит одно блюдо — поленту
Шеф-повар и ресторатор Айзек Корреа о жизни после Москвы Анна Масловская поговорила с создателем Correa’s, UDC, Corner Burger, Montalto и Black Market о том, почему после 18 лет жизни в Москве он уехал из России, что делает теперь и вернётся ли к нам
Нарина Минасян из «Пафф Поинт» Изготовление заварного крема, подготовка к открытию нового бара и покер с друзьями — шеф-повар сети кафе «Пафф Поинт» задокументировала для The Village один день из своей жизни
7 блюд из арбуза Арбуз в виде основного горячего блюда, десерта, лимонада, соуса и алкогольного коктейля — The Village попросил московских шеф-поваров рассказать, что и как можно приготовить из сезонного продукта
Лакса на малайзийском ужине в «Дарах природы»
В «Дарах природы» прошёл ужин, организованый национальным представительством по туризму Малайзии
Второе кафе «Бутербро» открывается в Нескучном саду
В меню новой бутербродной будут фирменные сэндвичи, супы и десерты
Проверка на всеядность: Парижский Omnivore Елена Мукосей, специальный корреспондент раздела «Еда» The Village, побывала на только что прошедшем в Париже фестивале Omnivore и рассказывает, чем он отличается от московского
Трансляция Omnivore: Первый день мастер-классов и ужины В Москве стартовал Omnivore, главный столичный гастрономический фестиваль. Анна Масловская, редактор раздела «Еда» The Village, ведёт прямой репортаж со всех мест событий
Гастрономический фестиваль Omnivore-2014 Расписание мастер-классов, фестивальное меню в ресторанах и вечеринка в «АртХаусе» — полное расписание событий и мест, где можно будет попробовать еду шефов-участников Omnivore Moscow
В конце марта в Москве пройдёт гастрономический фестиваль Omnivore
С 24 по 29 марта в «Гостином дворе» и «АртХаусе» пройдёт гастрономический фестиваль молодой кухни Omnivore Food Festival