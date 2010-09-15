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МЫ В СОЦСЕТЯХ

В российских городах представят картины из собраний Третьяковской галереи

Около 50 картин из коллекции музея станут частью реальных и мультимедийных экспозиций

В российских городах представят картины из собраний Третьяковской галереи

Можно ли сочетать молоко с селёдкой?
Можно ли сочетать молоко с селёдкой? Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле
Можно ли сочетать молоко с селёдкой?

Можно ли сочетать молоко с селёдкой?
Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле

Устрицы, каши, винегрет: Какие блюда ненавидят шеф-повара

Устрицы, каши, винегрет: Какие блюда ненавидят шеф-повараThe Village узнал у 15 московских шеф-поваров, есть ли у них табу в еде

Устрицы, каши, винегрет: Какие блюда ненавидят шеф-повара

Устрицы, каши, винегрет: Какие блюда ненавидят шеф-повара
The Village узнал у 15 московских шеф-поваров, есть ли у них табу в еде

Самый простой способ приготовления хлеба
Самый простой способ приготовления хлеба The Village рассказывает о приготовлении теста, не требующего замеса
Самый простой способ приготовления хлеба

Самый простой способ приготовления хлеба
The Village рассказывает о приготовлении теста, не требующего замеса

Есть ли разница между разрыхлителем и содой?
Есть ли разница между разрыхлителем и содой? Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле
Есть ли разница между разрыхлителем и содой?

Есть ли разница между разрыхлителем и содой?
Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле

Что нужно знать о крафтовом пиве: Тенденции в пивных регионах мира
Что нужно знать о крафтовом пиве: Тенденции в пивных регионах мира The Village совместно с основателями школы «Солод и хмель» продолжает серию материалов для тех, кто хочет разбираться в крафтовом пиве
Что нужно знать о крафтовом пиве: Тенденции в пивных регионах мира

Что нужно знать о крафтовом пиве: Тенденции в пивных регионах мира
The Village совместно с основателями школы «Солод и хмель» продолжает серию материалов для тех, кто хочет разбираться в крафтовом пиве

Как сварить манку без комков?
Как сварить манку без комков? The Village рассказывает о тонкостях приготовления манной каши
Как сварить манку без комков?

Как сварить манку без комков?
The Village рассказывает о тонкостях приготовления манной каши

Что нужно знать о крафтовом пиве: Европейские революционеры
Что нужно знать о крафтовом пиве: Европейские революционеры The Village совместно с основателями пивной школы «Солод и хмель» продолжает серию материалов для тех, кто хочет разбираться в крафтовом пиве
Что нужно знать о крафтовом пиве: Европейские революционеры

Что нужно знать о крафтовом пиве: Европейские революционеры
The Village совместно с основателями пивной школы «Солод и хмель» продолжает серию материалов для тех, кто хочет разбираться в крафтовом пиве

Что нужно знать о крафтовом пиве: Суть феномена
Что нужно знать о крафтовом пиве: Суть феномена The Village совместно с основателями пивной школы «Солод и хмель» запускает серию материалов для тех, кто хочет разбираться в крафтовом пиве
Что нужно знать о крафтовом пиве: Суть феномена

Что нужно знать о крафтовом пиве: Суть феномена
The Village совместно с основателями пивной школы «Солод и хмель» запускает серию материалов для тех, кто хочет разбираться в крафтовом пиве

Герои публикаций The Village поздравляют редакцию с пятилетием
Герои публикаций The Village поздравляют редакцию с пятилетием Сергей Капков, Максим Ликсутов, Юрий Сапрыкин, Илья Осколков-Ценципер, Борис Акимов, Иван Шишкин, Данила Антоновский и Алексей Зимин делают нам комплименты
Герои публикаций The Village поздравляют редакцию с пятилетием

Герои публикаций The Village поздравляют редакцию с пятилетием
Сергей Капков, Максим Ликсутов, Юрий Сапрыкин, Илья Осколков-Ценципер, Борис Акимов, Иван Шишкин, Данила Антоновский и Алексей Зимин делают нам комплименты

Насколько разные блюда приготовят 10 шеф-поваров из одного продукта — капусты

Насколько разные блюда приготовят 10 шеф-поваров из одного продукта — капустыНа примере простого и максимально доступного продукта — капусты — The Village рассматривает авторские почерки московских шеф-поваров

Насколько разные блюда приготовят 10 шеф-поваров из одного продукта — капусты

Насколько разные блюда приготовят 10 шеф-поваров из одного продукта — капусты
На примере простого и максимально доступного продукта — капусты — The Village рассматривает авторские почерки московских шеф-поваров

Петя Павлович — о том, как из программиста он стал мясником
Петя Павлович — о том, как из программиста он стал мясником The Village продолжает серию материалов о молодых поварах, пришедших в профессию из других областей, но ставших профессионалами. В новом выпуске — мясник «Юности» и Delicatessen Петя Павлович
Петя Павлович — о том, как из программиста он стал мясником

Петя Павлович — о том, как из программиста он стал мясником
The Village продолжает серию материалов о молодых поварах, пришедших в профессию из других областей, но ставших профессионалами. В новом выпуске — мясник «Юности» и Delicatessen Петя Павлович

Кафе «Юность»
Кафе «Юность» Кафе команды Delicatessen на месте Tapa de Comida, с едой и коктейлями за вменяемые деньги
Кафе «Юность»

Кафе «Юность»
Кафе команды Delicatessen на месте Tapa de Comida, с едой и коктейлями за вменяемые деньги

Команда Delicatessen открывает кафе «Юность»

На месте ресторана Tapa de Comida заработает новый проект команды Delicatessen

Команда Delicatessen открывает кафе «Юность»

Кафе «Бутербро» и вагон «Дары природы» закрылись

Два проекта команды Delicatessen в саду «Эрмитаж» закрылись насовсем

Кафе «Бутербро» и вагон «Дары природы» закрылись

Можно ли готовить по книгам шеф-поваров

Можно ли готовить по книгам шеф-поваровАрт-директор, корреспондент и фоторедактор The Village приготовили три блюда по книге «Съедобное несъедобное», чтобы понять, можно ли и насколько сложно готовить по книгам известных шеф-поваров

Можно ли готовить по книгам шеф-поваров

Можно ли готовить по книгам шеф-поваров
Арт-директор, корреспондент и фоторедактор The Village приготовили три блюда по книге «Съедобное несъедобное», чтобы понять, можно ли и насколько сложно готовить по книгам известных шеф-поваров

Иван Шишкин и Вика Боярская выпустили кулинарную книгу «Съедобное несъедобное»

Книга состоит из 70 рецептов — по семь в каждой из десяти глав

Иван Шишкин и Вика Боярская выпустили кулинарную книгу «Съедобное несъедобное»

Московские шеф-повара о любимых кухонных инструментах
Московские шеф-повара о любимых кухонных инструментах Сифон, кулинарный шприц, паровая печь, полентаматик, сувид, самовар, деревянные скалка и доска — The Village попросил шеф-поваров московских ресторанов рассказать о своём любимом кухонном оборудовании
Московские шеф-повара о любимых кухонных инструментах

Московские шеф-повара о любимых кухонных инструментах
Сифон, кулинарный шприц, паровая печь, полентаматик, сувид, самовар, деревянные скалка и доска — The Village попросил шеф-поваров московских ресторанов рассказать о своём любимом кухонном оборудовании

Полентаматик Ивана Шишкина из Delicatessen
Полентаматик Ивана Шишкина из Delicatessen The Village попросил шеф-поваров московских ресторанов рассказать о своих любимых кухонных гаджетах и оборудовании. Сегодня шеф-повар Delicatessen — о приборе, который готовит одно блюдо — поленту
Полентаматик Ивана Шишкина из Delicatessen

Полентаматик Ивана Шишкина из Delicatessen
The Village попросил шеф-поваров московских ресторанов рассказать о своих любимых кухонных гаджетах и оборудовании. Сегодня шеф-повар Delicatessen — о приборе, который готовит одно блюдо — поленту

Шеф-повар и ресторатор Айзек Корреа о жизни после Москвы
Шеф-повар и ресторатор Айзек Корреа о жизни после Москвы Анна Масловская поговорила с создателем Correa’s, UDC, Corner Burger, Montalto и Black Market о том, почему после 18 лет жизни в Москве он уехал из России, что делает теперь и вернётся ли к нам
Шеф-повар и ресторатор Айзек Корреа о жизни после Москвы

Шеф-повар и ресторатор Айзек Корреа о жизни после Москвы
Анна Масловская поговорила с создателем Correa’s, UDC, Corner Burger, Montalto и Black Market о том, почему после 18 лет жизни в Москве он уехал из России, что делает теперь и вернётся ли к нам

Нарина Минасян из «Пафф Поинт»
Нарина Минасян из «Пафф Поинт» Изготовление заварного крема, подготовка к открытию нового бара и покер с друзьями — шеф-повар сети кафе «Пафф Поинт» задокументировала для The Village один день из своей жизни
Нарина Минасян из «Пафф Поинт»

Нарина Минасян из «Пафф Поинт»
Изготовление заварного крема, подготовка к открытию нового бара и покер с друзьями — шеф-повар сети кафе «Пафф Поинт» задокументировала для The Village один день из своей жизни

7 блюд из арбуза
7 блюд из арбуза Арбуз в виде основного горячего блюда, десерта, лимонада, соуса и алкогольного коктейля — The Village попросил московских шеф-поваров рассказать, что и как можно приготовить из сезонного продукта
7 блюд из арбуза

7 блюд из арбуза
Арбуз в виде основного горячего блюда, десерта, лимонада, соуса и алкогольного коктейля — The Village попросил московских шеф-поваров рассказать, что и как можно приготовить из сезонного продукта

Лакса на малайзийском ужине в «Дарах природы»

В «Дарах природы» прошёл ужин, организованый национальным представительством по туризму Малайзии

Лакса на малайзийском ужине в «Дарах природы»

Второе кафе «Бутербро» открывается в Нескучном саду

В меню новой бутербродной будут фирменные сэндвичи, супы и десерты

Второе кафе «Бутербро» открывается в Нескучном саду

Проверка на всеядность: Парижский Omnivore
Проверка на всеядность: Парижский Omnivore Елена Мукосей, специальный корреспондент раздела «Еда» The Village, побывала на только что прошедшем в Париже фестивале Omnivore и рассказывает, чем он отличается от московского
Проверка на всеядность: Парижский Omnivore

Проверка на всеядность: Парижский Omnivore
Елена Мукосей, специальный корреспондент раздела «Еда» The Village, побывала на только что прошедшем в Париже фестивале Omnivore и рассказывает, чем он отличается от московского

Трансляция Omnivore: Первый день мастер-классов и ужины
Трансляция Omnivore: Первый день мастер-классов и ужины В Москве стартовал Omnivore, главный столичный гастрономический фестиваль. Анна Масловская, редактор раздела «Еда» The Village, ведёт прямой репортаж со всех мест событий
Трансляция Omnivore: Первый день мастер-классов и ужины

Трансляция Omnivore: Первый день мастер-классов и ужины
В Москве стартовал Omnivore, главный столичный гастрономический фестиваль. Анна Масловская, редактор раздела «Еда» The Village, ведёт прямой репортаж со всех мест событий

Гастрономический фестиваль Omnivore-2014
Гастрономический фестиваль Omnivore-2014 Расписание мастер-классов, фестивальное меню в ресторанах и вечеринка в «АртХаусе» — полное расписание событий и мест, где можно будет попробовать еду шефов-участников Omnivore Moscow
Гастрономический фестиваль Omnivore-2014

Гастрономический фестиваль Omnivore-2014
Расписание мастер-классов, фестивальное меню в ресторанах и вечеринка в «АртХаусе» — полное расписание событий и мест, где можно будет попробовать еду шефов-участников Omnivore Moscow

В конце марта в Москве пройдёт гастрономический фестиваль Omnivore

С 24 по 29 марта в «Гостином дворе» и «АртХаусе» пройдёт гастрономический фестиваль молодой кухни Omnivore Food Festival

В конце марта в Москве пройдёт гастрономический фестиваль Omnivore

Разговоры о кухне: Кике Дакоста и Иван Шишкин о современной еде и воспитании учеников
Разговоры о кухне: Кике Дакоста и Иван Шишкин о современной еде и воспитании учеников The Village попросил первого московского представителя фестиваля Omnivore Ивана Шишкина поговорить с таким же важным, но испанским шефом, Кике Дакостой — вышло очень лично.
Разговоры о кухне: Кике Дакоста и Иван Шишкин о современной еде и воспитании учеников

Разговоры о кухне: Кике Дакоста и Иван Шишкин о современной еде и воспитании учеников
The Village попросил первого московского представителя фестиваля Omnivore Ивана Шишкина поговорить с таким же важным, но испанским шефом, Кике Дакостой — вышло очень лично.

«РестоПрактики»: 7 самых важных лекций форума Уличная еда, ресторан одного блюда, современная украинская кухня, сезонная консервация и правильный кофе и ещё две важные лекции, записанные The Village на выступлениях докладчиков «РестоПрактик».

«РестоПрактики»: 7 самых важных лекций форума

Рестопрактики: Иван Шишкин о правильной уличной еде
Рестопрактики: Иван Шишкин о правильной уличной еде The Village публикует самые интересные цитаты из выступлений докладчиков «РестоПрактик». В новом выпуске — шеф-повар и ресторатор Иван Шишкин о правильной уличной еде.
Рестопрактики: Иван Шишкин о правильной уличной еде

Рестопрактики: Иван Шишкин о правильной уличной еде
The Village публикует самые интересные цитаты из выступлений докладчиков «РестоПрактик». В новом выпуске — шеф-повар и ресторатор Иван Шишкин о правильной уличной еде.

Праздник «Еды»: Что и как готовили участники фестиваля
Праздник «Еды»: Что и как готовили участники фестиваля Порк-корн, мозговые кости и рогалики в «Дарах природы», халяльные бургеры, вьетнамские сэндвичи бан ми шефа Nobu, профитроли с крабом Beard Papa's — The Village о том, как прошёл третий Праздник «Еды»
Праздник «Еды»: Что и как готовили участники фестиваля

Праздник «Еды»: Что и как готовили участники фестиваля
Порк-корн, мозговые кости и рогалики в «Дарах природы», халяльные бургеры, вьетнамские сэндвичи бан ми шефа Nobu, профитроли с крабом Beard Papa's — The Village о том, как прошёл третий Праздник «Еды»

Между булок: 6 бургеров с фестиваля на Кузнецком Мосту
Между булок: 6 бургеров с фестиваля на Кузнецком Мосту Чизбургер, мексиканский бургер, «Лонг-Айленд» на булке чиабатта и бургер со свининой — The Village разобрал бургеры c фестиваля «Бургерфест».
Между булок: 6 бургеров с фестиваля на Кузнецком Мосту

Между булок: 6 бургеров с фестиваля на Кузнецком Мосту
Чизбургер, мексиканский бургер, «Лонг-Айленд» на булке чиабатта и бургер со свининой — The Village разобрал бургеры c фестиваля «Бургерфест».

Гид по гастрономическому фестивалю Omnivore-2013
Гид по гастрономическому фестивалю Omnivore-2013 Фестивальное меню в ресторанах Москвы и гастрономическая вечеринка на «Стрелке» — полное расписание мест, где можно попробовать еду шеф-поваров — участников Omnivore Food Festival Moscow.
Гид по гастрономическому фестивалю Omnivore-2013

Гид по гастрономическому фестивалю Omnivore-2013
Фестивальное меню в ресторанах Москвы и гастрономическая вечеринка на «Стрелке» — полное расписание мест, где можно попробовать еду шеф-поваров — участников Omnivore Food Festival Moscow.

Новое место: Бутербродная «Бутербро»
Новое место: Бутербродная «Бутербро» В саду «Эрмитаж» открылось ещё одно кафе команды Delicatessen — «Бутербро».
Новое место: Бутербродная «Бутербро»

Новое место: Бутербродная «Бутербро»
В саду «Эрмитаж» открылось ещё одно кафе команды Delicatessen — «Бутербро».

Кулинарное чтиво: Шеф-повар Иван Шишкин о 10 книгах
Кулинарное чтиво: Шеф-повар Иван Шишкин о 10 книгах Иван Шишкин, совладелец и шеф-повар Delicatessen, «Даров природы» и Tapa de Comida, о 10 важных книгах для поваров, рестораторов и гурманов.
Кулинарное чтиво: Шеф-повар Иван Шишкин о 10 книгах

Кулинарное чтиво: Шеф-повар Иван Шишкин о 10 книгах
Иван Шишкин, совладелец и шеф-повар Delicatessen, «Даров природы» и Tapa de Comida, о 10 важных книгах для поваров, рестораторов и гурманов.

Молчание телят: Репортаж с заседания клуба поедателей потрохов
Молчание телят: Репортаж с заседания клуба поедателей потрохов Вика Боярская специально для The Village сходила на одно из заседаний недавно появившегося в Москве Organ Eaters Club, чтобы понять, кто в столице увлекается поеданием потрохов и зачем им это нужно.
Молчание телят: Репортаж с заседания клуба поедателей потрохов

Молчание телят: Репортаж с заседания клуба поедателей потрохов
Вика Боярская специально для The Village сходила на одно из заседаний недавно появившегося в Москве Organ Eaters Club, чтобы понять, кто в столице увлекается поеданием потрохов и зачем им это нужно.

Omnivore Food Festival: Иван Шишкин готовит пеммикан и черемуховые полбяные пряники The Village поговорил с каждым из участников OFF и записал рецепты с их мастер-классов. В первом материале — рецепт Ивана Шишкина из московского кафе Delicatessen, открывавшего фестиваль.

Omnivore Food Festival: Иван Шишкин готовит пеммикан и черемуховые полбяные пряники

Рецепты шефов: Кнели из щуки
Рецепты шефов: Кнели из щуки The Village продолжает публиковать рецепты шефов в рамках Недель дикой рыбы LavkaLavka: сегодня Иван Шишкин из ресторана Delicatessen рассказывает, как приготовить кнели из щуки.
Рецепты шефов: Кнели из щуки

Рецепты шефов: Кнели из щуки
The Village продолжает публиковать рецепты шефов в рамках Недель дикой рыбы LavkaLavka: сегодня Иван Шишкин из ресторана Delicatessen рассказывает, как приготовить кнели из щуки.

Рецепты шефов: Чаван-муши с икрой и молоками
Рецепты шефов: Чаван-муши с икрой и молоками Шеф-повар ресторана Delicatessen Иван Шишкин в рамках Недель дикой рыбы LavkaLavka рассказывает, как приготовить японский паровой омлет чаван-муши с икрой и молоками.
Рецепты шефов: Чаван-муши с икрой и молоками

Рецепты шефов: Чаван-муши с икрой и молоками
Шеф-повар ресторана Delicatessen Иван Шишкин в рамках Недель дикой рыбы LavkaLavka рассказывает, как приготовить японский паровой омлет чаван-муши с икрой и молоками.

Рецепты шефов: Паста из «Бородинского» хлеба с хлопьями копченого судака
Рецепты шефов: Паста из «Бородинского» хлеба с хлопьями копченого судака Шеф-повар ресторана Delicatessen Иван Шишкин в рамках Недель дикой рыбы LavkaLavka рассказывает, как приготовить пасту из «Бородинского» хлеба с хлопьями копченого судака.
Рецепты шефов: Паста из «Бородинского» хлеба с хлопьями копченого судака

Рецепты шефов: Паста из «Бородинского» хлеба с хлопьями копченого судака
Шеф-повар ресторана Delicatessen Иван Шишкин в рамках Недель дикой рыбы LavkaLavka рассказывает, как приготовить пасту из «Бородинского» хлеба с хлопьями копченого судака.

Рецепты шефов: Рис с бобами и пряностями «Мавры и Христиане»
Рецепты шефов: Рис с бобами и пряностями «Мавры и Христиане» Иван Шишкин, шеф-повар ресторана Tapa de Comida, о том, как приготовить постный рис с бобами «Мавры и Христиане».
Рецепты шефов: Рис с бобами и пряностями «Мавры и Христиане»

Рецепты шефов: Рис с бобами и пряностями «Мавры и Христиане»
Иван Шишкин, шеф-повар ресторана Tapa de Comida, о том, как приготовить постный рис с бобами «Мавры и Христиане».

Рецепты шефов: Эскабече из голубя
Рецепты шефов: Эскабече из голубя Иван Шишкин, шеф-повар ресторана Delicatessen и Tapa de Comida, о том, как приготовить эскабече из голубя.
Рецепты шефов: Эскабече из голубя

Рецепты шефов: Эскабече из голубя
Иван Шишкин, шеф-повар ресторана Delicatessen и Tapa de Comida, о том, как приготовить эскабече из голубя.

В Месте: Домашнее кафе Delicatessen Сегодня в рубрике «В Месте» на Lookatme.ru/tv — видео о кафе Delicatessen, в котором хозяева сами исполняют роли шеф-повара, бармена, официанта и метрдотеля.

В Месте: Домашнее кафе Delicatessen

Гид по кулинарному фестивалю «Праздник Еды»
Гид по кулинарному фестивалю «Праздник Еды» 27 августа в парке Горького пройдёт кулинарный фестиваль журнала «Афиша-Еда» — «Праздник Еды». The Village составил подробный гид по событию.
Гид по кулинарному фестивалю «Праздник Еды»

Гид по кулинарному фестивалю «Праздник Еды»
27 августа в парке Горького пройдёт кулинарный фестиваль журнала «Афиша-Еда» — «Праздник Еды». The Village составил подробный гид по событию.

Прямая речь: Создатель фестиваля Omnivore Food Festival Люк Дюбанше о гастрономии в Москве Создатель фестиваля Omnivore Food Festival Люк Дюбанше рассказал The Village, почему в современной кулинарии нужно использовать местные продукты и что будет с московским фестивалем через год

Прямая речь: Создатель фестиваля Omnivore Food Festival Люк Дюбанше о гастрономии в Москве

Уроки французского: Репортаж с кулинарного фестиваля OFF в Довиле
Уроки французского: Репортаж с кулинарного фестиваля OFF в Довиле В апреле в Москве впервые состоится французский кулинарный фестиваль Omnivore Food Festival. The Village подготовил репортаж о том, как проходил фестиваль в Довиле этой весной
Уроки французского: Репортаж с кулинарного фестиваля OFF в Довиле

Уроки французского: Репортаж с кулинарного фестиваля OFF в Довиле
В апреле в Москве впервые состоится французский кулинарный фестиваль Omnivore Food Festival. The Village подготовил репортаж о том, как проходил фестиваль в Довиле этой весной

Холодильники московских шеф–поваров, часть 1: Ginza, Mr.Lee и кафе Delicatessen
Холодильники московских шеф–поваров, часть 1: Ginza, Mr.Lee и кафе Delicatessen The Village залез в холодильники столичных шеф-поваров
Холодильники московских шеф–поваров, часть 1: Ginza, Mr.Lee и кафе Delicatessen

Холодильники московских шеф–поваров, часть 1: Ginza, Mr.Lee и кафе Delicatessen
The Village залез в холодильники столичных шеф-поваров